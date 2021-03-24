Летальність від коронавірусу вища серед чоловіків, - учені НАН

В Україні від коронавірусу чоловіки помирають частіше, ніж жінки.

Про це свідчать дані вчених Національної академії наук України, інформує Цензор.НЕТ.

"Падіння очікуваної тривалості життя (ОТЖ) при досягненні віку 65 років було глибшим для чоловіків, ніж для жінок, порівняно з максимумом 2020 року", - йдеться в доповіді вчених.

"У кінці року темпу падіння ОТЖ при досягненні віку 65 років були особливо великими у чоловіків. Станом на грудень 2020 року кумулятивне - за 12 місяців - падіння ОТЖ при досягненні 65-ти років у чоловіків було на 3 місяці більшим, ніж у жінок, із тенденцією до швидкого зростання цього розриву, що відповідає даним про вищу летальність від COVID-19 серед чоловіків", - наголошують учені.

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