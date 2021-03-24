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Новини Коронавірус і карантин
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Летальність від коронавірусу вища серед чоловіків, - учені НАН

Летальність від коронавірусу вища серед чоловіків, - учені НАН

В Україні від коронавірусу чоловіки помирають частіше, ніж жінки.

Про це свідчать дані вчених Національної академії наук України, інформує Цензор.НЕТ.

"Падіння очікуваної тривалості життя (ОТЖ) при досягненні віку 65 років було глибшим для чоловіків, ніж для жінок, порівняно з максимумом 2020 року", - йдеться в доповіді вчених.

"У кінці року темпу падіння ОТЖ при досягненні віку 65 років були особливо великими у чоловіків. Станом на грудень 2020 року кумулятивне - за 12 місяців - падіння ОТЖ при досягненні 65-ти років у чоловіків було на 3 місяці більшим, ніж у жінок, із тенденцією до швидкого зростання цього розриву, що відповідає даним про вищу летальність від COVID-19 серед чоловіків", - наголошують учені.

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Летальность от коронавируса выше среди мужчин, - ученые НАН - Цензор.НЕТ 3569
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24.03.2021 09:55 Відповісти
Наши зеленые скоты продолжают упорно нарушать Конституцию. Они уже дошли до полного маразма и заставляют носить маски в лесу, чтобы заяц или лиса не заразили короновирусом, в парке, чтобы человек не дышал кислородом и природными защитными фитонцидами, заставили носить маски на кладбищах, чтобы покойники не заразили, носить маски на проспектах, майданах и площадях и последний маразм и шизофрения - на пляжах нужно быть в маске. И напоследок - в других местах - то есть везде. Как люди терпят такой маразматический беспредел непонятно. Тем более людей без масок полиция оскорбляет, крутит руки, везет в отделение как убийцу или особо опасного преступника, вместо того, чтобы просто составить протокол, который в суде будет отменен, так как неконституционный.Вобщем зеленое лайно воняет на всю Украину не по детски.
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24.03.2021 10:08 Відповісти
Летальностью.- И копировщик радостно тулит перепечатку сайта РФ.
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24.03.2021 10:54 Відповісти
а НАН не встановила, що вода мокра?
про цей факт (що летальність вища у чоловіків) відомо було рік тому
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24.03.2021 10:02 Відповісти
да-да, я уже отбиваюсь от баб с вопросами - Нет!, нету самогона, это просто похожий адрес!! буду стрелять!!!11 (отвечают - давай, Абкаков, помогииэпоЩФКОрУКРОЬЛФБИТФК
Й5НРКХ)
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24.03.2021 10:24 Відповісти
Когда покажут кино «Вагнергейт»? Народ интересуется, кто ещё кроме агента Козыря предатель в ОП и работает на врага за деньги.
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24.03.2021 14:10 Відповісти
 
 