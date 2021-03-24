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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав возобновит аттестацию медработников, приостановленную на время действия карантина, - замминистра Микичак

Минздрав возобновит аттестацию медработников, приостановленную на время действия карантина, - замминистра Микичак

Министерство здравоохранения Украины возобновит аттестацию медицинских работников, приостановленную на период действия карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Минздрав сегодня обнародует приказ, которым предусматривается возобновление аттестаций, приостановленных на время действия карантина, с соблюдением всего режима противоэпидемических норм", - сказала она.

По словам Микичак, Минздрав рекомендует всем аттестационным комиссиям областных департаментов и управлений здравоохранения принимать документы онлайн или в почтовой форме и проводить аттестацию с соблюдением всех противоэпидемических мер. Аттестационные комиссии с даты вступления в силу приказа должны в однодневный срок утвердить и опубликовать графики заседаний аттестационных комиссий.

Замминистра добавила, что в порядок проведения аттестации врачей внесены изменения, в частности:

- присвоение следующей квалификационной категории может быть проведено не ранее чем через год после проведения предыдущей аттестации при условии превышения требования по количеству баллов непрерывного профессионального развития;

- врачи, желающие пройти аттестацию на присвоение квалификационной категории, должны подать документы не за два месяца, а за месяц до начала работы комиссии;

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- за виды деятельности, которые не относятся к соответствующей врачебной специальности или специальностей врача, учитывается не более восьми баллов ежегодно;

- личное образовательное портфолио за соответствующий период должно подаваться в отдел кадров по месту работы, а не присылаться в территориальные аттестационные комиссии.

В 2021 году срок подачи личного образовательного портфолио продлевается на месяц.

карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) Микичак Ирина (56) коронавирус (17042) аттестация (18)


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а аттестировать то есть кого?
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24.03.2021 10:37 Ответить
эта шмара микичак егэ хоть сможет сдать ?
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24.03.2021 11:00 Ответить
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24.03.2021 11:12 Ответить
укололи і атестуйте. чого чекать?
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24.03.2021 11:52 Ответить
Написано, что личное образовательное портфолио за соответствующий период должно подаваться в отдел кадров по месту работы. А что делать тем врачам, кто является частным предпринимателем и арендует личный кабинет и не имеет отдела кадров.
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24.03.2021 13:57 Ответить
 
 