Новый штамм COVID-19 с двойной мутацией обнаружили в Индии

В Индии обнаружили новый штамм коронавируса с "двойной мутацией". Пока что неизвестно, связано ли этом с быстрым увеличением роста случаев коронавируса в некоторых штатах страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявили в Минздраве страны.

"Хотя различные варианты коронавируса и штамм с двойной мутацией были обнаружены в Индии, они не были обнаружены в количестве, достаточном для установления прямой связи или объяснения быстрого увеличения случаев заболевания в некоторых штатах", - говорится в сообщении.

Согласно правительственным данным, число смертей от COVID-19 в Индии за предыдущие 24 часа выросло до 275, что является максимальным показателем в этом году, достигнув 160 441 летальных случаев.

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