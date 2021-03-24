Новый штамм COVID-19 с двойной мутацией обнаружили в Индии
В Индии обнаружили новый штамм коронавируса с "двойной мутацией". Пока что неизвестно, связано ли этом с быстрым увеличением роста случаев коронавируса в некоторых штатах страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявили в Минздраве страны.
"Хотя различные варианты коронавируса и штамм с двойной мутацией были обнаружены в Индии, они не были обнаружены в количестве, достаточном для установления прямой связи или объяснения быстрого увеличения случаев заболевания в некоторых штатах", - говорится в сообщении.
Согласно правительственным данным, число смертей от COVID-19 в Индии за предыдущие 24 часа выросло до 275, что является максимальным показателем в этом году, достигнув 160 441 летальных случаев.
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ведь опять новый вирус - Крижопольский возник, так, бабка, давай заначку, идука - привьюка...... эээээ, дай еще на закуску, то есть на шприц, доктор сказал, Шварцером буду если сбрехал, или наврал то...
(бабка правда уже давно погибла от старости то)
правильно в фильме про Фантоции говорили--воняло со рта как в трущобах Калькутты))