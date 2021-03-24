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Новости Коронавирус и карантин
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Новый штамм COVID-19 с двойной мутацией обнаружили в Индии

Новый штамм COVID-19 с двойной мутацией обнаружили в Индии

В Индии обнаружили новый штамм коронавируса с "двойной мутацией". Пока что неизвестно, связано ли этом с быстрым увеличением роста случаев коронавируса в некоторых штатах страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявили в Минздраве страны.

"Хотя различные варианты коронавируса и штамм с двойной мутацией были обнаружены в Индии, они не были обнаружены в количестве, достаточном для установления прямой связи или объяснения быстрого увеличения случаев заболевания в некоторых штатах", - говорится в сообщении.

Согласно правительственным данным, число смертей от COVID-19 в Индии за предыдущие 24 часа выросло до 275, что является максимальным показателем в этом году, достигнув 160 441 летальных случаев.

Читайте: Власти Индии не видят причин для беспокойства и продолжат использование вакцины AstraZeneca

Автор: 

Индия (404) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
Степанов ехидно потирает руки в предкушении новой курточки ведь чем больше штаммов тем для него лучше
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24.03.2021 11:25
+11
Привіт із Нью-Делі, чувакі!)))
Новый штамм COVID-19 с двойной мутацией обнаружили в Индии - Цензор.НЕТ 4314
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24.03.2021 11:30
+10
сначала показалось шо єто кук-лукс-клановцы пытают ниГГгеров
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24.03.2021 11:33
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Степанов ехидно потирает руки в предкушении новой курточки ведь чем больше штаммов тем для него лучше
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24.03.2021 11:25 Ответить
Новий штам COVID-19 із подвійною мутацією виявили в Індії - Цензор.НЕТ 2122
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24.03.2021 11:42 Ответить
Скорее везите новую партию шмурдяка. Пока не разобрали...
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24.03.2021 11:27 Ответить
Привіт із Нью-Делі, чувакі!)))
Новый штамм COVID-19 с двойной мутацией обнаружили в Индии - Цензор.НЕТ 4314
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24.03.2021 11:30 Ответить
срочно нужно ехать снова великому комбинатору степашке-айболиту!
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24.03.2021 11:27 Ответить
Я читал что ещё в Бельгии новый штамм нашли... А-а-а-а, мы все умрем...
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24.03.2021 11:29 Ответить
С вероятностью 100% причём.
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24.03.2021 11:30 Ответить
101%- каждый сотый умрет дважды.
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24.03.2021 11:36 Ответить
От картинки как в Индии берут анализы аж мурашки по коже побежали.))
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24.03.2021 11:29 Ответить
сначала показалось шо єто кук-лукс-клановцы пытают ниГГгеров
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24.03.2021 11:33 Ответить
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24.03.2021 11:36 Ответить
ничего страшного...там вон рефери посреди ринга стоит,следит за обстановкой
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24.03.2021 11:51 Ответить
Это ни мазок берут из ЖОПЫ... Но что бы штаны не снимать...- суют через нос...
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24.03.2021 13:44 Ответить
"Какая прЭлесть..." (С)
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24.03.2021 11:29 Ответить
Пять мутаций. Новый коронавирус
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24.03.2021 11:29 Ответить
Британскієучониє, давайте вже потрійну мутацію, не встигаєте.
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24.03.2021 11:30 Ответить
Завтра будет 10 мутаций. Спешите уколоться
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24.03.2021 11:30 Ответить
Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть.
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24.03.2021 11:31 Ответить
не тіки лише як усі зможуть не дивитися в завтрашнє минуле сьогодні
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24.03.2021 11:51 Ответить
Только Кличко ))
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24.03.2021 13:45 Ответить
Вода "святого " Ганга, даже разлитая по пузырькам не принесла должного эффекта.
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24.03.2021 11:30 Ответить
А тепер хто це зробив в світі, вже провакцинував себе тільки не від цього що зараз, і не тим що продадуть вам, а від того вірусу, що буде далі... Цей ковід 19 не для того запустили, щоб знищити баранів та рабів, а для того щоб їх закошмарити, закрити по резерваціях і створити інформаційний шум. А от наступний то то вже буде той і його якраз замасковують під мутації. Тільки мало хто зрозуміє, що вимерли вони насправді не від ковіда, а від іншого віруса, який "змутував".....
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24.03.2021 11:33 Ответить
а какая разница от чего умирать, если все равно умрешь? (вопрос риторический)
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24.03.2021 11:36 Ответить
И когда, правда же?
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25.03.2021 01:03 Ответить
Я не верю в масонов, просто надо 100500 раз привиться и масоный обосрались, ведь так?
ведь опять новый вирус - Крижопольский возник, так, бабка, давай заначку, идука - привьюка...... эээээ, дай еще на закуску, то есть на шприц, доктор сказал, Шварцером буду если сбрехал, или наврал то...
(бабка правда уже давно погибла от старости то)
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24.03.2021 11:34 Ответить
Придурки,надо просто перестать ездить в маршрутках и троллейбусах на роботу и вирус перестанет мутировать, ещё что бы пропал вирус надо штрафовать и что бы полицейские били всех палками.Наши зэдебили так остальных дебилов обучили и те сейчас взахлёб друг другу читают эту мантру.
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24.03.2021 11:42 Ответить
И в магазины нельзя и к родственникам. И в туалет нельзя-через канализацию и вентиляцию мутанты лезут
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24.03.2021 11:58 Ответить
А лучше перестать дышать - тогда точно никакой вирус не будет распространяться
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24.03.2021 12:49 Ответить
Не удивлюсь, что обнаружили их именно в той "вакцине", которую нас суют....
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24.03.2021 12:47 Ответить
Где-то радостно потирает ручонки Б.Гейтс!
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24.03.2021 12:50 Ответить
судя по их грязи и трупам и крысам в не которых местах то неудивительно...
правильно в фильме про Фантоции говорили--воняло со рта как в трущобах Калькутты))
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24.03.2021 14:28 Ответить
 
 