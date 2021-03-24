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Новий штам COVID-19 із подвійною мутацією виявили в Індії
В Індії виявили новий штам коронавірусу з "подвійною мутацією". Поки що невідомо, чи пов'язано це зі швидким збільшенням зростання випадків коронавірусу в деяких штатах країни.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявили в Міністерстві охорони здоров'я країни.
"Хоча різні варіанти коронавірусу і штам із подвійною мутацією були виявлені в Індії, вони не були виявлені в кількості, достатній для встановлення прямого зв'язку або пояснення швидкого збільшення випадків захворювання в деяких штатах", - ідеться в повідомленні.
Згідно з урядовими даними, число смертей від COVID-19 в Індії за попередні 24 години зросло до 275, що є максимальним показником цього року, досягнувши 160 441 летальних випадків.
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ведь опять новый вирус - Крижопольский возник, так, бабка, давай заначку, идука - привьюка...... эээээ, дай еще на закуску, то есть на шприц, доктор сказал, Шварцером буду если сбрехал, или наврал то...
(бабка правда уже давно погибла от старости то)
правильно в фильме про Фантоции говорили--воняло со рта как в трущобах Калькутты))