Новий штам COVID-19 із подвійною мутацією виявили в Індії

В Індії виявили новий штам коронавірусу з "подвійною мутацією". Поки що невідомо, чи пов'язано це зі швидким збільшенням зростання випадків коронавірусу в деяких штатах країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявили в Міністерстві охорони здоров'я країни.

"Хоча різні варіанти коронавірусу і штам із подвійною мутацією були виявлені в Індії, вони не були виявлені в кількості, достатній для встановлення прямого зв'язку або пояснення швидкого збільшення випадків захворювання в деяких штатах", - ідеться в повідомленні.

Згідно з урядовими даними, число смертей від COVID-19 в Індії за попередні 24 години зросло до 275, що є максимальним показником цього року, досягнувши 160 441 летальних випадків.

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