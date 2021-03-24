Тищенко возглавил Закарпатскую облорганизацию "Слуги народа"
Народный депутат Николай Тищенко избран председателем Закарпатской областной организации партии "Слуга народа".
Такое решение было принято на собрании (конференции) Закарпатской областной организации. На этом посту он сменил народного депутата Игоря Кривошеева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "СН".
Сообщается, что Тищенко написал соответствующее заявление и сложил полномочия главы Киевской городской организации партии "Слуга народа", временной главой которой назначили народного депутата Лесю Забуранную.
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Ну оно всё к тому и шло, он больше как-то на старых бандитских понтах выезжал, а реального влияния у него не больше чем у Павла Зиброва.
кадровая политика зеленобобиков чем хуже и тупее тем лучше
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5120460884694615?__cft__[0]=AZUVLahUz8O67VfkqHj0E7XvzkMys7jdVXcakBOBzO3amojwAK6zUeK0sA-KaqTMOHSXQKsfoCBzz-nWw-R18qgJzcqxERRXpwNTkLyBwRKeHFU3qc9dkfefdm8v8wxFjmg&__tn__=%2CO%2CP-R 13 ч. ·
Украинцы и все, что делает со страной Зеленский
Но для таких , как Тищенко , главное бабло косить , а там мозги , особо , не нужны!