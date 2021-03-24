Тищенко возглавил Закарпатскую облорганизацию "Слуги народа"

Народный депутат Николай Тищенко избран председателем Закарпатской областной организации партии "Слуга народа".

Такое решение было принято на собрании (конференции) Закарпатской областной организации. На этом посту он сменил народного депутата Игоря Кривошеева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "СН".

Сообщается, что Тищенко написал соответствующее заявление и сложил полномочия главы Киевской городской организации партии "Слуга народа", временной главой которой назначили народного депутата Лесю Забуранную.

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