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Тищенко возглавил Закарпатскую облорганизацию "Слуги народа"

Тищенко возглавил Закарпатскую облорганизацию

Народный депутат Николай Тищенко избран председателем Закарпатской областной организации партии "Слуга народа".

Такое решение было принято на собрании (конференции) Закарпатской областной организации. На этом посту он сменил народного депутата Игоря Кривошеева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "СН".

Сообщается, что Тищенко написал соответствующее заявление и сложил полномочия главы Киевской городской организации партии "Слуга народа", временной главой которой назначили народного депутата Лесю Забуранную.

Читайте также: Тищенко возглавит организацию "Слуги народа" на Закарпатье, - СМИ

Автор: 

Слуга народа (2630) Тищенко Николай (336) Закарпатская область (2584)


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Топ комментарии
+15
Тищенко возглавил Закарпатскую облорганизацию "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 3386
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24.03.2021 13:11
+15
Тищенко очолив Закарпатську облорганізацію "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 7088
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24.03.2021 13:12
+14
Тищенко очолив Закарпатську облорганізацію "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 4594
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24.03.2021 13:14
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На таможню подался ?
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24.03.2021 13:07 Ответить
Тищенко на лето решил в Закарпатье перебраться?
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24.03.2021 13:08 Ответить
Тищенко очолив Закарпатську облорганізацію "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 7088
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24.03.2021 13:12 Ответить
питух-дырявый
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24.03.2021 13:37 Ответить
вот если бы его ещё с Киева туда забрали - вообще прелестно было бы..
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24.03.2021 13:08 Ответить
Когда 2 миллиона вернет в банк? Зеленая банда...
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24.03.2021 13:10 Ответить
Тищенко возглавил Закарпатскую облорганизацию "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 3386
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24.03.2021 13:11 Ответить
Тищенко очолив Закарпатську облорганізацію "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 4594
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24.03.2021 13:14 Ответить
Оце хазяїн ! Вже й маскувальними штанцями запасся, контрабас вночі тягати !
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24.03.2021 14:09 Ответить
Это тот питар который задницей вертел??? Охренеть. ***, законодатель!!!!
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24.03.2021 13:17 Ответить
"Законодатель мод" у зеленых академиков. Теперь Коля в Закарпатье откроет современную школу тверка.
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24.03.2021 15:01 Ответить
Мда уж, понизили Колю.
Ну оно всё к тому и шло, он больше как-то на старых бандитских понтах выезжал, а реального влияния у него не больше чем у Павла Зиброва.
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24.03.2021 13:19 Ответить
ПЗ хуч розмовляє як людина, а Котлета навіть 2 слова не складе жодною мовою.
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24.03.2021 13:33 Ответить
так больше на понтаях был, вместе с братишками - осетинами (северными и южными) спортивными, одним словом. там еще козирь пританцовывал. недаром обое авторитеты у членограя. А теперь кордон осваивать, всегда был в системе. и крутящийся зад будет в велюре (мелком рубчике). А то в однострое тюремного спецназа. растем, Однако. А шо такое. Автомобили будут подпаливаться по новому месту работи.
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24.03.2021 14:18 Ответить
Ну все, пропал дом (с)
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24.03.2021 13:20 Ответить
Ну область котлет объестся

кадровая политика зеленобобиков чем хуже и тупее тем лучше
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24.03.2021 13:22 Ответить
Мо хоч закарпатці зроблять йому в решті решт дупу я к у Кім?
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24.03.2021 13:27 Ответить
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24.03.2021 14:08 Ответить
мондяк мадярул,коля ур ?
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24.03.2021 13:51 Ответить
Теперь стоит ожидать открытия "Велюра" в Ужгороде и Мукачево в 2021 году. Ура, товарищи!!!
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24.03.2021 14:01 Ответить
Поближе к контрабасу раз ресторанный бизнес не очень из-за короны)
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24.03.2021 14:08 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUVLahUz8O67VfkqHj0E7XvzkMys7jdVXcakBOBzO3amojwAK6zUeK0sA-KaqTMOHSXQKsfoCBzz-nWw-R18qgJzcqxERRXpwNTkLyBwRKeHFU3qc9dkfefdm8v8wxFjmg&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Корнейчук

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5120460884694615?__cft__[0]=AZUVLahUz8O67VfkqHj0E7XvzkMys7jdVXcakBOBzO3amojwAK6zUeK0sA-KaqTMOHSXQKsfoCBzz-nWw-R18qgJzcqxERRXpwNTkLyBwRKeHFU3qc9dkfefdm8v8wxFjmg&__tn__=%2CO%2CP-R 13 ч. ·

Украинцы и все, что делает со страной Зеленский

Тищенко очолив Закарпатську облорганізацію "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 1506
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24.03.2021 14:13 Ответить
Ценный кадр, интеллектуал...
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24.03.2021 14:44 Ответить
Да уж , есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить?
Но для таких , как Тищенко , главное бабло косить , а там мозги , особо , не нужны!
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24.03.2021 14:58 Ответить
И что этот неуч Тищеко будет делать с этим портфелем? Это ему не гнилые бракованные котлеты в ресторане продавать!!
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24.03.2021 16:14 Ответить
Будуть в Закарпатті свої котлети "карпатські". Пройте перейменування із Закарпатської на Велюрову.
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24.03.2021 17:04 Ответить
И там все провалит ,там же есть мускулы ,женоподобные выходки....мозгов нет
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24.03.2021 17:29 Ответить
Із вуйок зробили котлету.
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24.03.2021 18:03 Ответить
 
 