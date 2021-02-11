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Закарпатье (1149) Слуга народа (2141) Тищенко Николай (244)

Тищенко возглавит организацию "Слуги народа" на Закарпатье, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Тищенко возглавит организацию "Слуги народа" на Закарпатье, - СМИ

Депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко, который сейчас возглавляет киевскую организацию партии, вскоре будет назначен главой организации "Слуги народа" на Закарпатье.

Как сообщают источники LB.ua в "СН", свое согласие Тищенко уже дал, о решении будет сообщено во время большого съезда, который состоится в конце месяца (второй его этап), передает Цензор.НЕТ.

По данным источников, одна из основных задач, которые встанут перед Тищенко, - возобновление работы местного аэропорта. Как известно, аэропорт "Ужгород" находится на границе со Словакией - вылет и посадка самолетов там возможна только с использованием воздушного пространства Словакии, на территории которой находится и часть инфраструктуры аэропорта (например, посадочные огни). С 2017 года регулярные рейсы из Ужгорода не выполняются из-за того, что срок соглашения со Словакией об использовании воздушного пространства истек.

Кроме того, известно, что во главе киевской ячейки Тищенко сменит Леся Забуранная. Как сообщают источники, ее кандидатура была более нейтральной "и всех устроила".

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Что касается организации "Слуги народа" в Киевской области, возглавляемой народным депутатом Александром Дубинским, которого официально исключили из фракции из-за наложенных на него санкций со стороны США, то нового главу еще подыскивают.

"Организация слишком ориентирована на него (Дубинского,- ред.), есть опасения ее потерять. Поэтому, скорее всего, если мы утвердим исключение Дубинского из партии, в организации временно будет председательствовать кто-то из его нынешних замов", - отмечает источник.

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Топ комментарии
+15
катлєта голова наріда!

Тищенко возглавит организацию "Слуги народа" на Закарпатье, - СМИ - Цензор.НЕТ 3396
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11.02.2021 13:01
+11
Поздравляю жителей этого региона, вам будет весело.
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11.02.2021 13:02
+7
Мадьяры реально в шоке!.. Сиярто до сих пор не может поверить в этот античеловеческий шаг!
Тищенко возглавит организацию "Слуги народа" на Закарпатье, - СМИ - Цензор.НЕТ 8793
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11.02.2021 13:02
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катлєта голова наріда!

Тищенко возглавит организацию "Слуги народа" на Закарпатье, - СМИ - Цензор.НЕТ 3396
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11.02.2021 13:01 Ответить
да кого эти аутсайдеры волнуют))
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11.02.2021 13:02 Ответить
Поздравляю жителей этого региона, вам будет весело.
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11.02.2021 13:02 Ответить
Мадьяры реально в шоке!.. Сиярто до сих пор не может поверить в этот античеловеческий шаг!
Тищенко возглавит организацию "Слуги народа" на Закарпатье, - СМИ - Цензор.НЕТ 8793
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11.02.2021 13:02 Ответить
Буде вчити вуйків користуватися гумовою бабою.На всю раду два ідеологи тищенко і ківа. Тищенко возглавит организацию "Слуги народа" на Закарпатье, - СМИ - Цензор.НЕТ 9782
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11.02.2021 13:06 Ответить
Котлета в Киеве все просрал, ждем продолжение на Закарпатье.
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11.02.2021 13:14 Ответить
отправили котлету подальше в ссылку)
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11.02.2021 13:14 Ответить
поближе к границе...поближе к контрабасу
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11.02.2021 13:21 Ответить
нє, треба його відправити представником зєзєзєнта на архіпелаг Кергелен.
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11.02.2021 13:22 Ответить
Вуйко з полонини...
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11.02.2021 13:31 Ответить
****@ Закарпатью...
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11.02.2021 13:43 Ответить
Тепер варто очікувати на Закарпатті масового відкриття велюрів.
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11.02.2021 13:47 Ответить
начнётся котлетизация закарпатья
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11.02.2021 14:25 Ответить
ИпанЫй цЫрк!
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11.02.2021 14:27 Ответить
Здравствуй, Жопа, новый пост!
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11.02.2021 15:18 Ответить
Новые лица. Зебобы, приятного вам всем...
Тищенко очолить організацію "Слуги народу" на Закарпатті, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 493
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11.02.2021 15:23 Ответить
Буде Коля-конрабандист.
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11.02.2021 15:50 Ответить
А что он там забыл?
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11.02.2021 19:55 Ответить
Он такой наглый ******.
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11.02.2021 19:56 Ответить
 
 