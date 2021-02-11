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Новини Політика України
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Закарпаття (964) Слуга народу (2121) Тищенко Микола (244)

Тищенко очолить організацію "Слуги народу" на Закарпатті, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Тищенко очолить організацію "Слуги народу" на Закарпатті, - ЗМІ

Депутат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко, який зараз очолює київську організацію партії, незабаром буде призначений главою організації "Слуги народу" на Закарпатті.

Як повідомляють джерела LB.ua в "СН", свою згоду Тищенко вже дав, про рішення буде повідомлено під час великого з'їзду, який відбудеться в кінці місяця (другий його етап), передає Цензор.НЕТ.

За даними джерел, одне з основних завдань, які постануть перед Тищенком, - відновлення роботи місцевого аеропорту. Як відомо, аеропорт "Ужгород" розташований на кордоні зі Словаччиною - виліт і посадка літаків там можлива тільки з використанням повітряного простору Словаччини, на території якої міститься і частина інфраструктури аеропорту (наприклад, посадкові вогні). З 2017 року регулярні рейси з Ужгорода не виконуються через те, що термін угоди зі Словаччиною про використання повітряного простору закінчився.

Крім того, відомо, що на чолі київського осередку Тищенка змінить Леся Забуранна. Як повідомляють джерела, її кандидатура була більш нейтральною "і всіх влаштувала".

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Що стосується організації "Слуги народу" в Київській області, очолюваної народним депутатом Олександром Дубінським, якого офіційно виключили з фракції через накладені на нього санкції з боку США, то нового главу ще підшукують.

"Організація занадто орієнтована на нього (Дубінського - ред.), є побоювання її втратити. Тому, швидше за все, якщо ми затвердимо виключення Дубінського з партії, в організації тимчасово головуватиме хтось із його нинішніх заступників", - зазначає джерело.

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Топ коментарі
+15
катлєта голова наріда!

Тищенко возглавит организацию "Слуги народа" на Закарпатье, - СМИ - Цензор.НЕТ 3396
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11.02.2021 13:01
+11
Поздравляю жителей этого региона, вам будет весело.
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11.02.2021 13:02
+7
Мадьяры реально в шоке!.. Сиярто до сих пор не может поверить в этот античеловеческий шаг!
Тищенко возглавит организацию "Слуги народа" на Закарпатье, - СМИ - Цензор.НЕТ 8793
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11.02.2021 13:02
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катлєта голова наріда!

Тищенко возглавит организацию "Слуги народа" на Закарпатье, - СМИ - Цензор.НЕТ 3396
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11.02.2021 13:01 Відповісти
да кого эти аутсайдеры волнуют))
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11.02.2021 13:02 Відповісти
Поздравляю жителей этого региона, вам будет весело.
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11.02.2021 13:02 Відповісти
Мадьяры реально в шоке!.. Сиярто до сих пор не может поверить в этот античеловеческий шаг!
Тищенко возглавит организацию "Слуги народа" на Закарпатье, - СМИ - Цензор.НЕТ 8793
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11.02.2021 13:02 Відповісти
Буде вчити вуйків користуватися гумовою бабою.На всю раду два ідеологи тищенко і ківа. Тищенко возглавит организацию "Слуги народа" на Закарпатье, - СМИ - Цензор.НЕТ 9782
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11.02.2021 13:06 Відповісти
Котлета в Киеве все просрал, ждем продолжение на Закарпатье.
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11.02.2021 13:14 Відповісти
отправили котлету подальше в ссылку)
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11.02.2021 13:14 Відповісти
поближе к границе...поближе к контрабасу
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11.02.2021 13:21 Відповісти
нє, треба його відправити представником зєзєзєнта на архіпелаг Кергелен.
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11.02.2021 13:22 Відповісти
Вуйко з полонини...
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11.02.2021 13:31 Відповісти
****@ Закарпатью...
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11.02.2021 13:43 Відповісти
Тепер варто очікувати на Закарпатті масового відкриття велюрів.
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11.02.2021 13:47 Відповісти
начнётся котлетизация закарпатья
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11.02.2021 14:25 Відповісти
ИпанЫй цЫрк!
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11.02.2021 14:27 Відповісти
Здравствуй, Жопа, новый пост!
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11.02.2021 15:18 Відповісти
Новые лица. Зебобы, приятного вам всем...
Тищенко очолить організацію "Слуги народу" на Закарпатті, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 493
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11.02.2021 15:23 Відповісти
Буде Коля-конрабандист.
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11.02.2021 15:50 Відповісти
А что он там забыл?
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11.02.2021 19:55 Відповісти
Он такой наглый ******.
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11.02.2021 19:56 Відповісти
 
 