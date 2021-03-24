Тищенко очолив Закарпатську облорганізацію "Слуги народу"
Народний депутат Микола Тищенко обраний головою Закарпатської обласної організації партії "Слуга народу".
Таке рішення було прийнято на зборах (конференції) Закарпатської обласної організації. На цій посаді він змінив народного депутата Ігоря Кривошеєва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "СН".
Повідомляють, що Тищенко написав відповідну заяву і склав повноваження голови Київської міської організації партії "Слуга народу", тимчасовою головою якої призначили народного депутата Лесю Забуранну.
Топ коментарі
+15 kuba
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Ну оно всё к тому и шло, он больше как-то на старых бандитских понтах выезжал, а реального влияния у него не больше чем у Павла Зиброва.
кадровая политика зеленобобиков чем хуже и тупее тем лучше
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5120460884694615?__cft__[0]=AZUVLahUz8O67VfkqHj0E7XvzkMys7jdVXcakBOBzO3amojwAK6zUeK0sA-KaqTMOHSXQKsfoCBzz-nWw-R18qgJzcqxERRXpwNTkLyBwRKeHFU3qc9dkfefdm8v8wxFjmg&__tn__=%2CO%2CP-R 13 ч. ·
Украинцы и все, что делает со страной Зеленский
Но для таких , как Тищенко , главное бабло косить , а там мозги , особо , не нужны!