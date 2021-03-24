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Тищенко очолив Закарпатську облорганізацію "Слуги народу"

Тищенко очолив Закарпатську облорганізацію

Народний депутат Микола Тищенко обраний головою Закарпатської обласної організації партії "Слуга народу".

Таке рішення було прийнято на зборах (конференції) Закарпатської обласної організації. На цій посаді він змінив народного депутата Ігоря Кривошеєва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "СН".

Повідомляють, що Тищенко написав відповідну заяву і склав повноваження голови Київської міської організації партії "Слуга народу", тимчасовою головою якої призначили народного депутата Лесю Забуранну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тищенко очолить організацію "Слуги народу" на Закарпатті, - ЗМІ

Слуга народу (2812) Тищенко Микола (351) Закарпатська область (2048)


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Топ коментарі
+15
Тищенко возглавил Закарпатскую облорганизацию "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 3386
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24.03.2021 13:11
+15
Тищенко очолив Закарпатську облорганізацію "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 7088
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24.03.2021 13:12
+14
Тищенко очолив Закарпатську облорганізацію "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 4594
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24.03.2021 13:14
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На таможню подался ?
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24.03.2021 13:07 Відповісти
Тищенко на лето решил в Закарпатье перебраться?
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24.03.2021 13:08 Відповісти
Тищенко очолив Закарпатську облорганізацію "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 7088
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24.03.2021 13:12 Відповісти
питух-дырявый
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24.03.2021 13:37 Відповісти
вот если бы его ещё с Киева туда забрали - вообще прелестно было бы..
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24.03.2021 13:08 Відповісти
Когда 2 миллиона вернет в банк? Зеленая банда...
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24.03.2021 13:10 Відповісти
Тищенко возглавил Закарпатскую облорганизацию "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 3386
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24.03.2021 13:11 Відповісти
Тищенко очолив Закарпатську облорганізацію "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 4594
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24.03.2021 13:14 Відповісти
Оце хазяїн ! Вже й маскувальними штанцями запасся, контрабас вночі тягати !
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24.03.2021 14:09 Відповісти
Это тот питар который задницей вертел??? Охренеть. ***, законодатель!!!!
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24.03.2021 13:17 Відповісти
"Законодатель мод" у зеленых академиков. Теперь Коля в Закарпатье откроет современную школу тверка.
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24.03.2021 15:01 Відповісти
Мда уж, понизили Колю.
Ну оно всё к тому и шло, он больше как-то на старых бандитских понтах выезжал, а реального влияния у него не больше чем у Павла Зиброва.
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24.03.2021 13:19 Відповісти
ПЗ хуч розмовляє як людина, а Котлета навіть 2 слова не складе жодною мовою.
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24.03.2021 13:33 Відповісти
так больше на понтаях был, вместе с братишками - осетинами (северными и южными) спортивными, одним словом. там еще козирь пританцовывал. недаром обое авторитеты у членограя. А теперь кордон осваивать, всегда был в системе. и крутящийся зад будет в велюре (мелком рубчике). А то в однострое тюремного спецназа. растем, Однако. А шо такое. Автомобили будут подпаливаться по новому месту работи.
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24.03.2021 14:18 Відповісти
Ну все, пропал дом (с)
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24.03.2021 13:20 Відповісти
Ну область котлет объестся

кадровая политика зеленобобиков чем хуже и тупее тем лучше
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24.03.2021 13:22 Відповісти
Мо хоч закарпатці зроблять йому в решті решт дупу я к у Кім?
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24.03.2021 13:27 Відповісти
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24.03.2021 14:08 Відповісти
мондяк мадярул,коля ур ?
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24.03.2021 13:51 Відповісти
Теперь стоит ожидать открытия "Велюра" в Ужгороде и Мукачево в 2021 году. Ура, товарищи!!!
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24.03.2021 14:01 Відповісти
Поближе к контрабасу раз ресторанный бизнес не очень из-за короны)
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24.03.2021 14:08 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUVLahUz8O67VfkqHj0E7XvzkMys7jdVXcakBOBzO3amojwAK6zUeK0sA-KaqTMOHSXQKsfoCBzz-nWw-R18qgJzcqxERRXpwNTkLyBwRKeHFU3qc9dkfefdm8v8wxFjmg&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Корнейчук

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5120460884694615?__cft__[0]=AZUVLahUz8O67VfkqHj0E7XvzkMys7jdVXcakBOBzO3amojwAK6zUeK0sA-KaqTMOHSXQKsfoCBzz-nWw-R18qgJzcqxERRXpwNTkLyBwRKeHFU3qc9dkfefdm8v8wxFjmg&__tn__=%2CO%2CP-R 13 ч. ·

Украинцы и все, что делает со страной Зеленский

Тищенко очолив Закарпатську облорганізацію "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 1506
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24.03.2021 14:13 Відповісти
Ценный кадр, интеллектуал...
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24.03.2021 14:44 Відповісти
Да уж , есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить?
Но для таких , как Тищенко , главное бабло косить , а там мозги , особо , не нужны!
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24.03.2021 14:58 Відповісти
И что этот неуч Тищеко будет делать с этим портфелем? Это ему не гнилые бракованные котлеты в ресторане продавать!!
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24.03.2021 16:14 Відповісти
Будуть в Закарпатті свої котлети "карпатські". Пройте перейменування із Закарпатської на Велюрову.
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24.03.2021 17:04 Відповісти
И там все провалит ,там же есть мускулы ,женоподобные выходки....мозгов нет
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24.03.2021 17:29 Відповісти
Із вуйок зробили котлету.
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24.03.2021 18:03 Відповісти
 
 