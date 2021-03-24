Тищенко очолив Закарпатську облорганізацію "Слуги народу"

Народний депутат Микола Тищенко обраний головою Закарпатської обласної організації партії "Слуга народу".

Таке рішення було прийнято на зборах (конференції) Закарпатської обласної організації. На цій посаді він змінив народного депутата Ігоря Кривошеєва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "СН".

Повідомляють, що Тищенко написав відповідну заяву і склав повноваження голови Київської міської організації партії "Слуга народу", тимчасовою головою якої призначили народного депутата Лесю Забуранну.

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