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Патрульный полицейский, применивший слезоточивый газ и избивший прохожего, уведомлен о подозрении. Решается вопрос избрания меры пресечения, - прокуратура

Патрульный полицейский, применивший слезоточивый газ и избивший прохожего, уведомлен о подозрении. Решается вопрос избрания меры пресечения, - прокуратура

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры уведомлен о подозрении инспектор управления патрульной полиции по факту превышения власти, сопровождавшееся насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Согласно материалам следствия, во время несения службы на территории Деснянского района Киева у инспектора управления патрульной полиции возник словесный конфликт с прохожим, который, по его мнению, находился в нетрезвом состоянии. В дальнейшем, не имея никаких оснований для применения спецсредств, полицейский применил в отношении гражданина слезоточивый газ и, используя дезориентированное состояние потерпевшего, нанес ему несколько ударов.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении инспектора полиции меры пресечения. Досудебное расследование осуществляется следователями Территориального управления ГБР, расположенного в Киеве.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

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Автор: 

избиение (9798) Киев (25518) прокуратура (5011) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+4
Я Вам больше скажу на обучение одного такого дебила из бюджета уходит 130000 грн.
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24.03.2021 13:38
+2
да, у нас при монике аваковской мсрским дебилам можно все.
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24.03.2021 13:47
+2
Цікаво, яке прізвище у випадкового перехожого? В США в судах вірять свідченням поліцейського, а потім свідченням порушника і то якщо є свідки. І спробуй у "них" обложити матом копа. Сядеш і надовго
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24.03.2021 13:47
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Ничего нельзя ? Дебилам всё можно ?
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24.03.2021 13:31 Ответить
Я Вам больше скажу на обучение одного такого дебила из бюджета уходит 130000 грн.
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24.03.2021 13:38 Ответить
да, у нас при монике аваковской мсрским дебилам можно все.
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24.03.2021 13:47 Ответить
Цікаво, яке прізвище у випадкового перехожого? В США в судах вірять свідченням поліцейського, а потім свідченням порушника і то якщо є свідки. І спробуй у "них" обложити матом копа. Сядеш і надовго
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24.03.2021 13:47 Ответить
В сша демократия настоящая и граждане ходят с оружием, поскольку там люди равны то там такое можно. У нас люди безправный скот которым даже оборонятся нельзя.
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24.03.2021 14:20 Ответить
Вот зашел вчера такой "демократичный" с волыной в супермаркет и захерачил 10 человек!
Не, но я за свободное ношение оружия!
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24.03.2021 19:18 Ответить
А еще за убицсиво копом человека в том году погромы по всему сша были.
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24.03.2021 14:22 Ответить
Не человека! А негра-наркоторговца!
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24.03.2021 19:17 Ответить
Та шо ты чешешь ?! Весь ютуб завален, как их матами обкладывают...
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24.03.2021 15:52 Ответить
а концовки все просмотрел..???- окстись и пой...
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25.03.2021 00:59 Ответить
Чергове очковтирання від ДБР. Де викриття топ-посадовців, олігархів, організованих банд?
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24.03.2021 14:44 Ответить
Скоро на вулицях будуть одні пяні неадекватні дебіли, а нормальні копи відмовляться захищати нас. За два дні поліцейський патруль з риском для свого здоровя спасли трьох підлітків на кризі в парку партизанської слави .а вчора чоловіка Це не їхня основна робота.в них немає засобів для спасіння,але вони кинулись спасати. А за якогось дебіла--тюрма.
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24.03.2021 15:29 Ответить
Я теж приємно подивований благородством і мужністю наших копів,які не знімали потопаючих на камеру,не били їх кийком по голові щоб швидше потонули - а взяли і спасли!Хоч не їхня основна робота,їх основна робота слідкувати щоб ніхто не сцяв у під"їздах і щоб пси не срали на тротуарі...Слава їм!
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24.03.2021 17:19 Ответить
 
 