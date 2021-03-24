Патрульный полицейский, применивший слезоточивый газ и избивший прохожего, уведомлен о подозрении. Решается вопрос избрания меры пресечения, - прокуратура

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры уведомлен о подозрении инспектор управления патрульной полиции по факту превышения власти, сопровождавшееся насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Согласно материалам следствия, во время несения службы на территории Деснянского района Киева у инспектора управления патрульной полиции возник словесный конфликт с прохожим, который, по его мнению, находился в нетрезвом состоянии. В дальнейшем, не имея никаких оснований для применения спецсредств, полицейский применил в отношении гражданина слезоточивый газ и, используя дезориентированное состояние потерпевшего, нанес ему несколько ударов.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении инспектора полиции меры пресечения. Досудебное расследование осуществляется следователями Территориального управления ГБР, расположенного в Киеве.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

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