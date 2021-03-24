РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11382 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 188 27

Зеленский внес в Раду законопроект о помощи во время локдауна

Зеленский внес в Раду законопроект о помощи во время локдауна

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №5300 о помощи во время локдауна. Текста законопроекта пока нет.

Соответствующая информация появилась на сайте парламента, передает Цензор.НЕТ.

Законопроект об оказании помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 определен как неотложный.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Государство готово выплатить предпринимателям в "красных" зонах по 8 тыс. грн, - Шмыгаль

Документ передан на рассмотрение руководства Верховной Рады.

Автор: 

ВР (29245) Зеленский Владимир (20348) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Зеленський вніс до Ради законопроєкт про допомогу під час локдауну - Цензор.НЕТ 7528
показать весь комментарий
24.03.2021 14:17
+5
Покажите застрахованные лица .
показать весь комментарий
24.03.2021 13:38
+4
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №5300 о помощи во время локдауна. Текста законопроекта пока нет.



это как? а шо он внес? обложку???
показать весь комментарий
24.03.2021 13:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дужже дякуємо, благодєтєль ти наш.
показать весь комментарий
24.03.2021 13:38 Ответить
Зеленский внес в Раду законопроект о помощи во время локдауна кварталу95 и друзьям-олигархам)) ну и конечно - братьям ананьевым и рпц
показать весь комментарий
24.03.2021 14:14 Ответить
Покажите застрахованные лица .
показать весь комментарий
24.03.2021 13:38 Ответить
Зеленський вніс до Ради законопроєкт про допомогу під час локдауну - Цензор.НЕТ 6147
показать весь комментарий
24.03.2021 13:58 Ответить
В первую очередь-это депутаты, потом офис ОП, дальше службы новые всякие...
им в первую неотложную очередь!
ОЦЕНЬ НАДА
показать весь комментарий
24.03.2021 14:15 Ответить
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №5300 о помощи во время локдауна. Текста законопроекта пока нет.



это как? а шо он внес? обложку???
показать весь комментарий
24.03.2021 13:44 Ответить
а текст - засекречен)) бо там помощь своим друзьям, кумовьям, спонсорам и т.д.))
показать весь комментарий
24.03.2021 14:15 Ответить
Зеленський вніс до Ради законопроєкт про допомогу під час локдауну - Цензор.НЕТ 7706
показать весь комментарий
24.03.2021 13:45 Ответить
тебе насовать фоток зелебобика?или иули?или бойка с мертвечуком?или сразу *****?
и не фотошопов-а настоящих...
показать весь комментарий
24.03.2021 13:52 Ответить
Ты скажи что это тело занимающее 3-те место по богатству в Украине не застрахованное лицо.
показать весь комментарий
24.03.2021 16:47 Ответить
Щось я не зрозумів. З яких це пір фото вашої ікони Вам не подобається ?
показать весь комментарий
24.03.2021 16:50 Ответить
не щось .ти більшу частину цього світу не розумієш....
показать весь комментарий
24.03.2021 17:13 Ответить
ЩОСЬ 1, чогось, займ. неознач. 1. Невизначений або невідомий предмет, якесь явище і т. ін.; невідомо, неясно що.
показать весь комментарий
24.03.2021 17:26 Ответить
ты все не успокоишься...на вон,заглоти и сгони напряженность

Зеленський вніс до Ради законопроєкт про допомогу під час локдауну - Цензор.НЕТ 6665
показать весь комментарий
24.03.2021 17:38 Ответить
Бачу ти закохався в іншу ікону. Рабам що пьётр що ****. Головне щоб було.
показать весь комментарий
24.03.2021 17:48 Ответить
Зеленський вніс до Ради законопроєкт про допомогу під час локдауну - Цензор.НЕТ 6180
показать весь комментарий
24.03.2021 14:16 Ответить
Зеленський вніс до Ради законопроєкт про допомогу під час локдауну - Цензор.НЕТ 7528
показать весь комментарий
24.03.2021 14:17 Ответить
Зеленський вніс до Ради законопроєкт про допомогу під час локдауну - Цензор.НЕТ 5072
показать весь комментарий
24.03.2021 15:11 Ответить
Опять ахметов получит помощь на 5 мрлд?
показать весь комментарий
24.03.2021 13:46 Ответить
https://twitter.com/KsSolod Kris_Sol

Забула розповісти.
Днями було півтора року, як мій старший брат з дружиною завіявся на Гоа і через ковід не може звідтам повернутися домів.
В них утворилася велика комуна таких людей.
Живуть рибалкою, працюють різноробами.
Навіть не знаю, чи співчувати, а чи заздрити)
показать весь комментарий
24.03.2021 13:54 Ответить
Звісно, що заздрити.
Хоч живі будуть.
Аналогічний випадок з Австралією.
З лютого минулого року: "не можуть" виїхати...
нагадує, цитату безсмертних Ільфа і Петрова: На четвертый день его показывали уже снизу экскурсантам. -- Направо -- замок Тамары, -- говорили опытные проводники,-- а налево живой человек стоит, а чем живет и ...., тоже неизвестно.
показать весь комментарий
24.03.2021 14:21 Ответить
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №5300 о помощи во время локдауна. Текста законопроекта пока нет.

Нет текста - нет помощи!
показать весь комментарий
24.03.2021 14:07 Ответить
Великий законопісець
показать весь комментарий
24.03.2021 14:11 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUm-e8Tzeeknsaq8uU-znaEgCY0vwhaBBXObOD78GPlDiAKKAJiq7VSOoLZqr-1PNrJnf43Bl7yGDbqE5RkJbczmlySHCTkTf-kaRnsM9FbTJ8S7e_bVU_AQyeoND-W5xw&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Корнейчук

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5122462721161098?__cft__[0]=AZUm-e8Tzeeknsaq8uU-znaEgCY0vwhaBBXObOD78GPlDiAKKAJiq7VSOoLZqr-1PNrJnf43Bl7yGDbqE5RkJbczmlySHCTkTf-kaRnsM9FbTJ8S7e_bVU_AQyeoND-W5xw&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

Украинцы и Зеленский

Зеленський вніс до Ради законопроєкт про допомогу під час локдауну - Цензор.НЕТ 5252
показать весь комментарий
24.03.2021 14:12 Ответить
Не мешайте человеку носить бумажки, он работает
показать весь комментарий
24.03.2021 15:04 Ответить
 
 