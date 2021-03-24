Зеленский внес в Раду законопроект о помощи во время локдауна

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №5300 о помощи во время локдауна. Текста законопроекта пока нет.

Соответствующая информация появилась на сайте парламента, передает Цензор.НЕТ.

Законопроект об оказании помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 определен как неотложный.

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Документ передан на рассмотрение руководства Верховной Рады.