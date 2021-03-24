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Зеленский внес в Раду законопроект о помощи во время локдауна
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №5300 о помощи во время локдауна. Текста законопроекта пока нет.
Соответствующая информация появилась на сайте парламента, передает Цензор.НЕТ.
Законопроект об оказании помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 определен как неотложный.
Документ передан на рассмотрение руководства Верховной Рады.
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+7 Scorpman Y
показать весь комментарий24.03.2021 14:17
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+4 Вася Шевченко #371210
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им в первую неотложную очередь!
ОЦЕНЬ НАДА
это как? а шо он внес? обложку???
и не фотошопов-а настоящих...
Забула розповісти.
Днями було півтора року, як мій старший брат з дружиною завіявся на Гоа і через ковід не може звідтам повернутися домів.
В них утворилася велика комуна таких людей.
Живуть рибалкою, працюють різноробами.
Навіть не знаю, чи співчувати, а чи заздрити)
Хоч живі будуть.
Аналогічний випадок з Австралією.
З лютого минулого року: "не можуть" виїхати...
нагадує, цитату безсмертних Ільфа і Петрова: На четвертый день его показывали уже снизу экскурсантам. -- Направо -- замок Тамары, -- говорили опытные проводники,-- а налево живой человек стоит, а чем живет и ...., тоже неизвестно.
Нет текста - нет помощи!
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5122462721161098?__cft__[0]=AZUm-e8Tzeeknsaq8uU-znaEgCY0vwhaBBXObOD78GPlDiAKKAJiq7VSOoLZqr-1PNrJnf43Bl7yGDbqE5RkJbczmlySHCTkTf-kaRnsM9FbTJ8S7e_bVU_AQyeoND-W5xw&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
Украинцы и Зеленский