УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11072 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 188 27

Зеленський вніс до Ради законопроєкт про допомогу під час локдауну

Зеленський вніс до Ради законопроєкт про допомогу під час локдауну

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт №5300 про допомогу під час локдауну. Тексту законопроєкту поки що немає.

Відповідна інформація з'явилася на сайті парламенту, передає Цензор.НЕТ.

Законопроєкт про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, введених із метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, визначено як невідкладний.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держава готова виплатити підприємцям у "червоних" зонах по 8 тис. грн, - Шмигаль

Документ передано на розгляд керівництва Верховної Ради.

ВР (14972) Зеленський Володимир (23815) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Зеленський вніс до Ради законопроєкт про допомогу під час локдауну - Цензор.НЕТ 7528
показати весь коментар
24.03.2021 14:17
+5
Покажите застрахованные лица .
показати весь коментар
24.03.2021 13:38
+4
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №5300 о помощи во время локдауна. Текста законопроекта пока нет.



это как? а шо он внес? обложку???
показати весь коментар
24.03.2021 13:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дужже дякуємо, благодєтєль ти наш.
показати весь коментар
24.03.2021 13:38 Відповісти
Зеленский внес в Раду законопроект о помощи во время локдауна кварталу95 и друзьям-олигархам)) ну и конечно - братьям ананьевым и рпц
показати весь коментар
24.03.2021 14:14 Відповісти
Покажите застрахованные лица .
показати весь коментар
24.03.2021 13:38 Відповісти
Зеленський вніс до Ради законопроєкт про допомогу під час локдауну - Цензор.НЕТ 6147
показати весь коментар
24.03.2021 13:58 Відповісти
В первую очередь-это депутаты, потом офис ОП, дальше службы новые всякие...
им в первую неотложную очередь!
ОЦЕНЬ НАДА
показати весь коментар
24.03.2021 14:15 Відповісти
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №5300 о помощи во время локдауна. Текста законопроекта пока нет.



это как? а шо он внес? обложку???
показати весь коментар
24.03.2021 13:44 Відповісти
а текст - засекречен)) бо там помощь своим друзьям, кумовьям, спонсорам и т.д.))
показати весь коментар
24.03.2021 14:15 Відповісти
Зеленський вніс до Ради законопроєкт про допомогу під час локдауну - Цензор.НЕТ 7706
показати весь коментар
24.03.2021 13:45 Відповісти
тебе насовать фоток зелебобика?или иули?или бойка с мертвечуком?или сразу *****?
и не фотошопов-а настоящих...
показати весь коментар
24.03.2021 13:52 Відповісти
Ты скажи что это тело занимающее 3-те место по богатству в Украине не застрахованное лицо.
показати весь коментар
24.03.2021 16:47 Відповісти
Щось я не зрозумів. З яких це пір фото вашої ікони Вам не подобається ?
показати весь коментар
24.03.2021 16:50 Відповісти
не щось .ти більшу частину цього світу не розумієш....
показати весь коментар
24.03.2021 17:13 Відповісти
ЩОСЬ 1, чогось, займ. неознач. 1. Невизначений або невідомий предмет, якесь явище і т. ін.; невідомо, неясно що.
показати весь коментар
24.03.2021 17:26 Відповісти
ты все не успокоишься...на вон,заглоти и сгони напряженность

Зеленський вніс до Ради законопроєкт про допомогу під час локдауну - Цензор.НЕТ 6665
показати весь коментар
24.03.2021 17:38 Відповісти
Бачу ти закохався в іншу ікону. Рабам що пьётр що ****. Головне щоб було.
показати весь коментар
24.03.2021 17:48 Відповісти
Зеленський вніс до Ради законопроєкт про допомогу під час локдауну - Цензор.НЕТ 6180
показати весь коментар
24.03.2021 14:16 Відповісти
Зеленський вніс до Ради законопроєкт про допомогу під час локдауну - Цензор.НЕТ 7528
показати весь коментар
24.03.2021 14:17 Відповісти
Зеленський вніс до Ради законопроєкт про допомогу під час локдауну - Цензор.НЕТ 5072
показати весь коментар
24.03.2021 15:11 Відповісти
Опять ахметов получит помощь на 5 мрлд?
показати весь коментар
24.03.2021 13:46 Відповісти
https://twitter.com/KsSolod Kris_Sol

Забула розповісти.
Днями було півтора року, як мій старший брат з дружиною завіявся на Гоа і через ковід не може звідтам повернутися домів.
В них утворилася велика комуна таких людей.
Живуть рибалкою, працюють різноробами.
Навіть не знаю, чи співчувати, а чи заздрити)
показати весь коментар
24.03.2021 13:54 Відповісти
Звісно, що заздрити.
Хоч живі будуть.
Аналогічний випадок з Австралією.
З лютого минулого року: "не можуть" виїхати...
нагадує, цитату безсмертних Ільфа і Петрова: На четвертый день его показывали уже снизу экскурсантам. -- Направо -- замок Тамары, -- говорили опытные проводники,-- а налево живой человек стоит, а чем живет и ...., тоже неизвестно.
показати весь коментар
24.03.2021 14:21 Відповісти
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №5300 о помощи во время локдауна. Текста законопроекта пока нет.

Нет текста - нет помощи!
показати весь коментар
24.03.2021 14:07 Відповісти
Великий законопісець
показати весь коментар
24.03.2021 14:11 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUm-e8Tzeeknsaq8uU-znaEgCY0vwhaBBXObOD78GPlDiAKKAJiq7VSOoLZqr-1PNrJnf43Bl7yGDbqE5RkJbczmlySHCTkTf-kaRnsM9FbTJ8S7e_bVU_AQyeoND-W5xw&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Корнейчук

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5122462721161098?__cft__[0]=AZUm-e8Tzeeknsaq8uU-znaEgCY0vwhaBBXObOD78GPlDiAKKAJiq7VSOoLZqr-1PNrJnf43Bl7yGDbqE5RkJbczmlySHCTkTf-kaRnsM9FbTJ8S7e_bVU_AQyeoND-W5xw&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

Украинцы и Зеленский

Зеленський вніс до Ради законопроєкт про допомогу під час локдауну - Цензор.НЕТ 5252
показати весь коментар
24.03.2021 14:12 Відповісти
Не мешайте человеку носить бумажки, он работает
показати весь коментар
24.03.2021 15:04 Відповісти
 
 