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Зеленський вніс до Ради законопроєкт про допомогу під час локдауну
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт №5300 про допомогу під час локдауну. Тексту законопроєкту поки що немає.
Відповідна інформація з'явилася на сайті парламенту, передає Цензор.НЕТ.
Законопроєкт про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, введених із метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, визначено як невідкладний.
Документ передано на розгляд керівництва Верховної Ради.
Топ коментарі
+7 Scorpman Y
показати весь коментар24.03.2021 14:17
+5 Envoy
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+4 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар24.03.2021 13:44
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им в первую неотложную очередь!
ОЦЕНЬ НАДА
это как? а шо он внес? обложку???
и не фотошопов-а настоящих...
Забула розповісти.
Днями було півтора року, як мій старший брат з дружиною завіявся на Гоа і через ковід не може звідтам повернутися домів.
В них утворилася велика комуна таких людей.
Живуть рибалкою, працюють різноробами.
Навіть не знаю, чи співчувати, а чи заздрити)
Хоч живі будуть.
Аналогічний випадок з Австралією.
З лютого минулого року: "не можуть" виїхати...
нагадує, цитату безсмертних Ільфа і Петрова: На четвертый день его показывали уже снизу экскурсантам. -- Направо -- замок Тамары, -- говорили опытные проводники,-- а налево живой человек стоит, а чем живет и ...., тоже неизвестно.
Нет текста - нет помощи!
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5122462721161098?__cft__[0]=AZUm-e8Tzeeknsaq8uU-znaEgCY0vwhaBBXObOD78GPlDiAKKAJiq7VSOoLZqr-1PNrJnf43Bl7yGDbqE5RkJbczmlySHCTkTf-kaRnsM9FbTJ8S7e_bVU_AQyeoND-W5xw&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
Украинцы и Зеленский