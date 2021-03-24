Зеленський вніс до Ради законопроєкт про допомогу під час локдауну

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт №5300 про допомогу під час локдауну. Тексту законопроєкту поки що немає.

Відповідна інформація з'явилася на сайті парламенту, передає Цензор.НЕТ.

Законопроєкт про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, введених із метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, визначено як невідкладний.

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Документ передано на розгляд керівництва Верховної Ради.