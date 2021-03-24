Часть документальных доказательств по делу "вагнеровцев" планируют уничтожить, - Забродский
Промедления по созданию парламентской ВСК позволяет причастным к срыву спецоперации оперативно "зачистить" следы возможной государственной измены в Офисе Президента.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом заявил народный депутат, Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский.
"Силы, которые заинтересованы в затягивании и усложнении проведения расследования, не теряют времени. В частности, в рамках осуществления депутатских полномочий ко мне поступает информация о намерениях уничтожить значительную часть документальных доказательств по подготовке и проведению спецоперации по задержанию членов ЧВК "Вагнер", - сообщил парламентарий.
"Одним из недавних предложений от фракции правящего монобольшинства является создание некой комплексной временной следственной комиссии. По замыслу инициаторов эта комиссия рядом с делом "вагнеровцев" должна расследовать еще ряд скандальных информповодов. Их перечень является настолько широким и разноплановым, что такая работа позволит просто "размыть" главный вопрос, ответ на который ждет общество", - подчеркнул Забродский.
По его словам, сам состав и профиль этой комиссии вызывает серьезное сомнение в способности охватить весь спектр тем расследований.
"Значительный объем информации для обработки указанной "комплексной" ВСК будет нуждаться в длительном периоде времени. А любое затягивание парламентского расследования даже по объективным причинам не делает чести и принижает роль парламентского контроля в то время, когда наши соотечественники и партнеры ждут скорейшего ответа на вопрос: кто виноват", - добавил нардеп.
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Приховати державну зраду та вуха фсб у Шмарклі вже не вийде!
2. 24 июля 2020 года начальник Главного управления разведки Василий Бурба вместе с посвященным от СБУ участником операции, первым заместителем председателя Русланом Баранецким едут на доклад относительно спецоперации по "вагнеровцам" к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Ермак сказал "нет", президент Украины его не остановил и, по сути, поддержал это решение. И после того, как Ермак сказал "нет", он сказал, что эту операцию нужно перенести.
https://censor.net/ru/n3253315
3. Вчора на засіданні комітету з оборони і безпеки Верховної Ради відбулося в закритому режимі заслуховування полковника Ю. - командира спецпідрозділу ГУР МО України, безпосереднього керівника операції щодо захоплення 28 російських терористів "вагнерівців". На засіданні була присутня більшість членів комітету.
Високопоставлений співробітник ГУР МО підтвердив народним депутатам факт проведення спецоперації, детально розповів про всі деталі підготовки.
https://censor.net/ua/n3235684
4. У операції брали участь спецслужби України, США і Туреччини.
А пунктом 3 ".... Високопоставлений співробітник ГУР МО підтвердив народним депутатам факт проведення спецоперації, детально розповів про всі деталі підготовки ..."- ви вже підводите цього співробітника під суд за розголошення таємниці особливої важливості. Де? і в яких спецслужбах таке може бути??
ссылка на документы по ссылке ниже
https://twitter.com/svecha62/status/1374620019963932675
Что бы иметь компромат на "нужных" людей.
Зеленоботи настільки тупі, що здатні заплутатись у двох коментарях
тупе зелене подолякове теля
Того і поінформовані робяти.
До мене поступає інформація, що поросяботи вже давно всі документи скопіювали, аудіо записали, Грозєву все розказали, Поросєнку "осанну" просівали.
Все буде гуд!
"Вагнергєйт прідьот - парядак навєдьот".
Хоча поросяботам своє лайно не смердить, то і не дивно, що висрався і тут же "забыл".
"Вижу много спекуляций в украинских медиа по расследованию, которое продолжается. Пожалуйста, обратите внимание, что большинство комментариев ложные или базируются на ложной информации или принятии желаемого за действительное", - твитнул Грозев. "Да, мы сейчас работаем над многими расследованиями, но мы не знаем их результатов, пока не закончим".
Грозев также попросил украинских журналистов не обращаться за комментариями или интервью, объяснив это тем, что Bellingcat не комментирует расследование.
https://zn.ua/POLITICS/avtor-rassledovanija-bellingcat-o-provale-s-vahnerovtsami-obratilsja-k-ukrainskim-zhurnalistam.html
А ще про це знають в ОП і навіть намагались через посольство Великобританії попросити не дозволити цьому фільму вийти у світ, отримавши у відповідь відмову та нерозуміння Думаєш, с чого би така паніка ?
Так що навряд чи про щось там будуть розказувати у інтерв'ю журналістам.
А розказувати можуть тільки політики та журналісти, усе що їм заманеться, які за свої слова не несуть ЖОДНОЇ відповідальності, бо це не суд, і вони не під присягою.
Втім, зеленоботи можуть розслабити булки, до кінця каденції Зеленському ніяких наслідків йому не загрожує, окрім вже привичного падіння рейтингів, а от потім...
уже договорились до того, что забродского шпионом назьівают?
и кто называет? Уклонисты, предатели, малороссы и клоуны