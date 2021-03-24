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Новости Агрессия России против Украины
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Часть документальных доказательств по делу "вагнеровцев" планируют уничтожить, - Забродский

Часть документальных доказательств по делу

Промедления по созданию парламентской ВСК позволяет причастным к срыву спецоперации оперативно "зачистить" следы возможной государственной измены в Офисе Президента.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом заявил народный депутат, Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский.

"Силы, которые заинтересованы в затягивании и усложнении проведения расследования, не теряют времени. В частности, в рамках осуществления депутатских полномочий ко мне поступает информация о намерениях уничтожить значительную часть документальных доказательств по подготовке и проведению спецоперации по задержанию членов ЧВК "Вагнер", - сообщил парламентарий.

"Одним из недавних предложений от фракции правящего монобольшинства является создание некой комплексной временной следственной комиссии. По замыслу инициаторов эта комиссия рядом с делом "вагнеровцев" должна расследовать еще ряд скандальных информповодов. Их перечень является настолько широким и разноплановым, что такая работа позволит просто "размыть" главный вопрос, ответ на который ждет общество", - подчеркнул Забродский.

По его словам, сам состав и профиль этой комиссии вызывает серьезное сомнение в способности охватить весь спектр тем расследований.

"Значительный объем информации для обработки указанной "комплексной" ВСК будет нуждаться в длительном периоде времени. А любое затягивание парламентского расследования даже по объективным причинам не делает чести и принижает роль парламентского контроля в то время, когда наши соотечественники и партнеры ждут скорейшего ответа на вопрос: кто виноват", - добавил нардеп.

Также читайте: Промедление с расследованием "вагнергейта" подвергает опасности украинских разведчиков, - Забродский

Автор: 

ВСК (458) Забродский Михаил (65) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+28
Неудивительно. Зеля везде разместил предателей, чтобы они его главное предательство покрывали. Половина Рады - это сборище предателей. Чего только стоит ещё одно уже "забытое" дело о краже информации о серийных номерах укв-гетеродинов у ПВО под прикрытием ГБР и остальной зелёной шайки.
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24.03.2021 15:42
+26
Більш ганебної влади у нас ще не було.
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24.03.2021 15:44
+25
Это расстроит Байдена. Задача клоуна веселить, а не расстраивать. Думай..те, клоуны зеленые, пока колпаку есть на чем держаться.
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24.03.2021 15:39
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Правила форума Совет форумчан
Это расстроит Байдена. Задача клоуна веселить, а не расстраивать. Думай..те, клоуны зеленые, пока колпаку есть на чем держаться.
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24.03.2021 15:39 Ответить
Неудивительно. Зеля везде разместил предателей, чтобы они его главное предательство покрывали. Половина Рады - это сборище предателей. Чего только стоит ещё одно уже "забытое" дело о краже информации о серийных номерах укв-гетеродинов у ПВО под прикрытием ГБР и остальной зелёной шайки.
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24.03.2021 15:42 Ответить
То вже не матиме великого значення.
Приховати державну зраду та вуха фсб у Шмарклі вже не вийде!
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24.03.2021 15:44 Ответить
Більш ганебної влади у нас ще не було.
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24.03.2021 15:44 Ответить
що, серйозно?
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25.03.2021 01:48 Ответить
Якісь документи в ОПі можуть знищити. Але до підготовки операції залучена велика кількість фахівців і у кожного є документи його частини спецоперації. Думаю, що зацікавлені в об'єктивному розслідуванні потурбувались про збереження документів.
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24.03.2021 15:48 Ответить
Вірно говорите про "велику кількість фахівців і у кожного є документи його частини СПЕЦОПЕРАЦІЇ" , а ще приплюсуйте сотні і тисячі "експертів" зі знаннями замислу і ходу проведення надтаємної операції і тоді всім буде зрозуміло, як влада в Україні бореться з ворогами. Якесь божевілля!!!
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24.03.2021 17:19 Ответить
1. П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що він санкціонував операцію із затримання російських найманців із угруповання «Вагнер» під час своєї президентської каденції. Про це Порошенко сказав у ефірі https://www.5.ua/polityka/operatsiia-iz-zatrymannia-vahnerivtsiv-bula-sanktsionovana-poroshenkom-ekskliuzyvna-zaiava-233013.html «5 каналу» . «Я хочу наголосити, що ще наприкінці 2018 року санкціонував проведення цієї операції. До планування операції були причетні десятки українських військових, і вона мала на меті притягнути в Україну і судити тих, хто причетний до збиття літака MH17». https://www.radiosvoboda.org/a/news-poroshenko-operatsia-zatrymannia-vahnerivtsiv/31027303.html

2. 24 июля 2020 года начальник Главного управления разведки Василий Бурба вместе с посвященным от СБУ участником операции, первым заместителем председателя Русланом Баранецким едут на доклад относительно спецоперации по "вагнеровцам" к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Ермак сказал "нет", президент Украины его не остановил и, по сути, поддержал это решение. И после того, как Ермак сказал "нет", он сказал, что эту операцию нужно перенести.
https://censor.net/ru/n3253315

3. Вчора на засіданні комітету з оборони і безпеки Верховної Ради відбулося в закритому режимі заслуховування полковника Ю. - командира спецпідрозділу ГУР МО України, безпосереднього керівника операції щодо захоплення 28 російських терористів "вагнерівців". На засіданні була присутня більшість членів комітету.
Високопоставлений співробітник ГУР МО підтвердив народним депутатам факт проведення спецоперації, детально розповів про всі деталі підготовки.
https://censor.net/ua/n3235684

4. У операції брали участь спецслужби України, США і Туреччини.
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24.03.2021 19:05 Ответить
Ваші посилання на джерела вашої проінформованості (інтернент- видання ) зовсім не викликають довіри. Тут можна опублікувати будь -яку інформацію на будь-яку тему зі звинуваченням будь-кого.. Тільки розслідування ТСК може привідкрити правду з цієї тематики.

А пунктом 3 ".... Високопоставлений співробітник ГУР МО підтвердив народним депутатам факт проведення спецоперації, детально розповів про всі деталі підготовки ..."- ви вже підводите цього співробітника під суд за розголошення таємниці особливої важливості. Де? і в яких спецслужбах таке може бути??
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24.03.2021 19:51 Ответить
Члени комітету Верховної Ради з оборони і безпеки мають доступ до державної таємниці і мають право по Конституції отримувати секретну інформацію.
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25.03.2021 01:30 Ответить
Якщо вірити всьому, що вже опубліковано в інтернеті, то виходить що полковник Ю. "підтвердив народним депутатам факт проведення спецоперації, детально розповів про всі деталі підготовки...", що відразу стало відомим всім!.всім!, всім!. шляхом розповсюдження інформації на передачі Гордона і публікації в інтернет-виданні Тобто, відбулася зрада на всіх рівнях: від співробітника ГУР до членів комітету Верховної Ради з оборони, які тут же злили отриману інформацію...
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25.03.2021 09:49 Ответить
Ото лежать "документальні докази" на полиці уже який місяць, і ніхто їх не знищує, але ось-ось планує знищити. А може цих доказів немає і ніколи не було, а на їх відсутність вже готується відмазка?
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24.03.2021 15:49 Ответить
Ти так і не відповів - яка вона на смак ?
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24.03.2021 15:59 Ответить
Хотят уничтожить "Комсомольскую правду"? Вот ужас!
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24.03.2021 16:27 Ответить
Схоже на те. Але потрібно зберегти морду лиця.
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24.03.2021 17:20 Ответить
слили документы по "кластерам" которые написали нам франция, германия с правками кацапстана.
ссылка на документы по ссылке ниже
https://twitter.com/svecha62/status/1374620019963932675

Частину документальних доказів у справі "вагнерівців" планують знищити, - Забродський - Цензор.НЕТ 6623
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24.03.2021 15:50 Ответить
Частину документальних доказів у справі "вагнерівців" планують знищити, - Забродський - Цензор.НЕТ 1112
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24.03.2021 15:52 Ответить
Частину документальних доказів у справі "вагнерівців" планують знищити, - Забродський - Цензор.НЕТ 1127
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24.03.2021 15:53 Ответить
Хрін їм.
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24.03.2021 15:53 Ответить
Своїм Указом Зеленський скасував санкції, які були накладені Президентом Порошенко на Івакін Ігор Васильович, народився 3 жовтня 1976 р., «міністр вугільної промисловості» незаконного збройного формування «ДНР»
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24.03.2021 16:03 Ответить
ВАЗеленський готує кадри для мАлАдих республік України.
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24.03.2021 16:43 Ответить
Є великий сумнів у тому, що докази ВЖЕ не знищені.
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24.03.2021 15:51 Ответить
Залишається тільки відповісти на запитання: а вони( докази) були? І чи була спецоперація?
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24.03.2021 17:23 Ответить
Була, Люся не дасть збрехати.
Частину документальних доказів у справі "вагнерівців" планують знищити, - Забродський - Цензор.НЕТ 4978
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24.03.2021 17:48 Ответить
Ви знаєте, я ці "уловки" проходив. Ви приводите витяги, які вам зручні, а не весь текст. Суть його висловлювань була в тому, що СПЕЦОПЕРАЦІЯ (люба в т.ч. по ЧВК Вагнера) не підлягає обговоренню в пресі, а якщо хтось починає маніпулювать навколо цього, то це порушення відповідного закону. Що є абсолютно правильно.
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24.03.2021 18:04 Ответить
Ваші маніпуляції та заперечення очевидного й обговорювати не будемо. Дочекаємось виходу фільму Bellingcat.
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24.03.2021 18:09 Ответить
Ок.! Дочекаємося.
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24.03.2021 18:10 Ответить
Самые важные документы уже скомуниздили!
Что бы иметь компромат на "нужных" людей.
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24.03.2021 15:52 Ответить
Нет документов- нет дела. Но можно в отношении предателей поступить и по-другому:
Частину документальних доказів у справі "вагнерівців" планують знищити, - Забродський - Цензор.НЕТ 7072
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24.03.2021 15:53 Ответить
А звідки цей пан про таке знає?Забродський шпигун?
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24.03.2021 15:58 Ответить
Бум знать, що https://censor.net/ru/user/484181 - подляковий бот.
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24.03.2021 16:01 Ответить
Так може це він здав інфу кацапам по цьому ділу,якщо він такий обізнаний?
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24.03.2021 16:09 Ответить
И забил гвоздь тебе в мозг тоже он!
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24.03.2021 16:12 Ответить
Про цвяхи то не цікаво,цікаво звідки у цього шпигуна ця інфа?
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24.03.2021 16:23 Ответить
Зливають із силових відомств. Чому саме йому ? Тому що Забродський генерал ЗСУ, герой війни, користується повагою та має багато зв'язків у силових відомствах. Очевидні речі же
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24.03.2021 16:35 Ответить
Він "генерал у відставці",тобто ніхто, він зливає інфу всім,і кацапам також.
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24.03.2021 16:45 Ответить
Орнув з того, що ти тільки що спростував свою власну теорію, адже якщо він ніхто, то і доступу до інформації в нього нема, а відповідно і можливість щось зливати
Зеленоботи настільки тупі, що здатні заплутатись у двох коментарях
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24.03.2021 16:53 Ответить
Він військовий пенсіонер,але це не заважає бути шпигуном.
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24.03.2021 17:06 Ответить
Ні, він діючий офіцер ЗСУ )
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24.03.2021 17:11 Ответить
тобто ти спочатку спитав, чи він шпіон, а потім почав це стверджувати.
тупе зелене подолякове теля
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24.03.2021 16:40 Ответить
Зеленоботи нервують і правильно роблять
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24.03.2021 16:41 Ответить
Так він і є шпигун на користь кацапів,та ще і зрадник України.
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24.03.2021 16:46 Ответить
...о брат. На то є страшниє люді - інсайдєрамі кличуть. Кожному важному дєпутату, положено по два, а із фракції ЄС даже по чітирє, інсайдєра.
Того і поінформовані робяти.
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24.03.2021 16:10 Ответить
Оті "інсайдери" і здають інфу кацапам.
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24.03.2021 16:29 Ответить
Так ото і я про те саме!
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24.03.2021 16:32 Ответить
ти про єрмака, подолякове?
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24.03.2021 16:41 Ответить
забродський бойовий офіцер, а ти з монікою хто?
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24.03.2021 16:42 Ответить
Він був колись офіцером,а зараз він хто?Депутат,таке саме як і Бужинський-Дубинський))
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24.03.2021 16:47 Ответить
Ні, він і зараз офіцер, адже у відставку не уходив, його повноваження припинено на час перебування у парламенті, після своєї каденції він повинен поновити своє місце на чолі командувача військ ДШВ )
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24.03.2021 17:05 Ответить
Якщо не сяде за шпигунство))
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24.03.2021 17:07 Ответить
Щось та й збереглося в архівах FBI та MİT...
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24.03.2021 15:59 Ответить
"Шеф, всё пропало - гипс снимают, клиент уезжает..."
До мене поступає інформація, що поросяботи вже давно всі документи скопіювали, аудіо записали, Грозєву все розказали, Поросєнку "осанну" просівали.
Все буде гуд!
"Вагнергєйт прідьот - парядак навєдьот".
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24.03.2021 16:05 Ответить
Забыл высрать про то, что вагнеровцйы на самом деле ехали в Липецк!
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24.03.2021 16:15 Ответить
Так в Липецке вроде нефтяных вышек, построенных американцами нет, только кондитерская фабрика, и та не работает.
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24.03.2021 16:22 Ответить
...нічого ти не "Забыл". Он же ж і висрався...
Хоча поросяботам своє лайно не смердить, то і не дивно, що висрався і тут же "забыл".
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24.03.2021 16:27 Ответить
Автор расследования Bellingcat https://zn.ua/POLITICS/bellingcat-zapishet-pozitsiju-op-po-sryvu-operatsii-po-zaderzhaniju-vahnerovtsev-istochnik-znua.html об операции по задержанию группы наемников российской ЧВК «Вагнер» Христо Грозев назвал большинство комментариев по фильму ложными или базирующимися на ложной информации или принятии желаемого за действительное.
"Вижу много спекуляций в украинских медиа по расследованию, которое продолжается. Пожалуйста, обратите внимание, что большинство комментариев ложные или базируются на ложной информации или принятии желаемого за действительное", - твитнул Грозев. "Да, мы сейчас работаем над многими расследованиями, но мы не знаем их результатов, пока не закончим".
Грозев также попросил украинских журналистов не обращаться за комментариями или интервью, объяснив это тем, что Bellingcat не комментирует расследование.
https://zn.ua/POLITICS/avtor-rassledovanija-bellingcat-o-provale-s-vahnerovtsami-obratilsja-k-ukrainskim-zhurnalistam.html
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24.03.2021 16:51 Ответить
Це стосується інформації у провладних ЗМІ, адже Грозев підтвердив що у фільмі буде частина про роль ОП у зриві операції, саме тому у ході розслідування вони співпрацювали із оперативниками із українських спецслужб, які цю операцію планували.
А ще про це знають в ОП і навіть намагались через посольство Великобританії попросити не дозволити цьому фільму вийти у світ, отримавши у відповідь відмову та нерозуміння Думаєш, с чого би така паніка ?
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24.03.2021 17:02 Ответить
Ті хто щось знає, знаходяться під підпискою про нерозголошення.
Так що навряд чи про щось там будуть розказувати у інтерв'ю журналістам.
А розказувати можуть тільки політики та журналісти, усе що їм заманеться, які за свої слова не несуть ЖОДНОЇ відповідальності, бо це не суд, і вони не під присягою.
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24.03.2021 17:12 Ответить
Ти хто щось знає вже давно розповідає про це у журналістам, а за це у якості помсти втрачає відомче житло та держ охорону. Тому якщо ти вже почав говорити, то припиняти сенсу нема.
Втім, зеленоботи можуть розслабити булки, до кінця каденції Зеленському ніяких наслідків йому не загрожує, окрім вже привичного падіння рейтингів, а от потім...
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24.03.2021 17:22 Ответить
Те що він щось говорить ми чуємо від третіх осіб, не від нього особисто. Я так вважаю що він нічого не скаже ще років п'ять а може і десять, навіть без хатинки на державній дачі й охорони.
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24.03.2021 17:29 Ответить
До речі будь ласка нагадайте які ЗМІ провладні
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24.03.2021 17:14 Ответить
С поступившей информацией о намерениях уничтожить(чтобы не стать соучастником) впереди паровоза в СБУ!
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24.03.2021 16:28 Ответить
а шо там кажуть істочнікі в ФБР та МІ-6 ?
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24.03.2021 16:42 Ответить
больная тема для зелупонцев). вон, набежало.
уже договорились до того, что забродского шпионом назьівают?
и кто называет? Уклонисты, предатели, малороссы и клоуны
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24.03.2021 16:44 Ответить
Частину документальних доказів у справі "вагнерівців" планують знищити, - Забродський - Цензор.НЕТ 3664
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24.03.2021 19:15 Ответить
скоты есть скоты...
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25.03.2021 00:19 Ответить
фірма, яка курує сина розвідника Єрмака. завжди славилась своєю великою тупістю і повороткістю слона в посудній лавці. Так, коли втік шифровальщик ГРУ в канаді, він передав розповів систему кодування, яка була заснована на щодобовій зміні коду. Однак раніше. через нехлюйство такого ж перца в Вашингтоні, два дні підряд передавали телеграми одним шифром, і в 1949 році розшифрували всі телеграми і побили всю агентуру по атомному проекту, а Розенбергів навіть стратили, а всяким фуксам тулили по 10-15 років. А коли в 1979 році перейшов на захід зірка кгб по захисту інформації, імітувавши утоплення в річці, то про нього зовсім забули. І тільки Еймс (ще сидить без права на помилування) через шість років повідомив, що весь цей час ЦРУ читало листи та шифровки натовпів розвідників. Ну а Мітрохін, тут нема що сказати, після його книги навіть застрілився бувший премьер Франції Береговуа, а загалом розцинкували більше 200 агентів в Європі. А Єрмак корячиться, херову підготовку провів, операція прикриття не спрацювала. Тепер із зеленським через крота від Миколи Платоновича ніхто не хоче із керівників держав общатись. Єрмак із шкіри лізе, так намагається виконати програму рейху по Донбасу, але не може нічого вдіяти. А там знищитьдокументи чи не знищить, нічого не міняє. Байдена вони не побачать і не почують через єрмака та ігоря валерійовича.
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25.03.2021 11:22 Ответить
 
 