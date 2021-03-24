Частину документальних доказів у справі "вагнерівців" планують знищити, - Забродський
Зволікання зі створенням парламентської ТСК дозволяє причетним до зриву спецоперації оперативно "зачистити" сліди можливої державної зради в Офісі Президента.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявив народний депутат, Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський.
"Сили, які зацікавлені в затягуванні та ускладненні проведення розслідування, не гають часу. Зокрема, в рамках здійснення депутатських повноважень до мене надходить інформація про наміри знищити значну частину документальних доказів з підготовки і проведення спецоперації із затримання членів ПВК "Вагнер", – повідомив парламентарій.
"Однією з нещодавніх пропозицій від фракції правлячої монобільшості є створення такої собі комплексної тимчасової слідчої комісії. За задумом ініціаторів ця комісія поряд зі справою "вагнерівців" має розслідувати ще низку скандальних інформприводів. Їх перелік є настільки широким і різноплановим, що така робота дозволить просто "розмити" головне питання, відповідь на яке чекає суспільство", – наголошує Забродський.
За його словами, сам склад і профіль цієї комісії викликає серйозний сумнів у спроможності охопити весь спектр тем розслідувань.
"Значний обсяг інформації для опрацювання зазначеною "комплексною" ТСК буде потребували тривалого періоду часу. А будь-яке затягування парламентського розслідування навіть з об’єктивних причин не робить честі і принижує роль парламентського контролю в той час, коли наші співвітчизники і партнери чекають найскорішої відповіді на питання: хто винний", – додав нардеп.
Будь ласка, зачекайте...
Приховати державну зраду та вуха фсб у Шмарклі вже не вийде!
2. 24 июля 2020 года начальник Главного управления разведки Василий Бурба вместе с посвященным от СБУ участником операции, первым заместителем председателя Русланом Баранецким едут на доклад относительно спецоперации по "вагнеровцам" к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Ермак сказал "нет", президент Украины его не остановил и, по сути, поддержал это решение. И после того, как Ермак сказал "нет", он сказал, что эту операцию нужно перенести.
https://censor.net/ru/n3253315
3. Вчора на засіданні комітету з оборони і безпеки Верховної Ради відбулося в закритому режимі заслуховування полковника Ю. - командира спецпідрозділу ГУР МО України, безпосереднього керівника операції щодо захоплення 28 російських терористів "вагнерівців". На засіданні була присутня більшість членів комітету.
Високопоставлений співробітник ГУР МО підтвердив народним депутатам факт проведення спецоперації, детально розповів про всі деталі підготовки.
https://censor.net/ua/n3235684
4. У операції брали участь спецслужби України, США і Туреччини.
А пунктом 3 ".... Високопоставлений співробітник ГУР МО підтвердив народним депутатам факт проведення спецоперації, детально розповів про всі деталі підготовки ..."- ви вже підводите цього співробітника під суд за розголошення таємниці особливої важливості. Де? і в яких спецслужбах таке може бути??
ссылка на документы по ссылке ниже
https://twitter.com/svecha62/status/1374620019963932675
Что бы иметь компромат на "нужных" людей.
Зеленоботи настільки тупі, що здатні заплутатись у двох коментарях
тупе зелене подолякове теля
Того і поінформовані робяти.
До мене поступає інформація, що поросяботи вже давно всі документи скопіювали, аудіо записали, Грозєву все розказали, Поросєнку "осанну" просівали.
Все буде гуд!
"Вагнергєйт прідьот - парядак навєдьот".
Хоча поросяботам своє лайно не смердить, то і не дивно, що висрався і тут же "забыл".
"Вижу много спекуляций в украинских медиа по расследованию, которое продолжается. Пожалуйста, обратите внимание, что большинство комментариев ложные или базируются на ложной информации или принятии желаемого за действительное", - твитнул Грозев. "Да, мы сейчас работаем над многими расследованиями, но мы не знаем их результатов, пока не закончим".
Грозев также попросил украинских журналистов не обращаться за комментариями или интервью, объяснив это тем, что Bellingcat не комментирует расследование.
https://zn.ua/POLITICS/avtor-rassledovanija-bellingcat-o-provale-s-vahnerovtsami-obratilsja-k-ukrainskim-zhurnalistam.html
А ще про це знають в ОП і навіть намагались через посольство Великобританії попросити не дозволити цьому фільму вийти у світ, отримавши у відповідь відмову та нерозуміння Думаєш, с чого би така паніка ?
Так що навряд чи про щось там будуть розказувати у інтерв'ю журналістам.
А розказувати можуть тільки політики та журналісти, усе що їм заманеться, які за свої слова не несуть ЖОДНОЇ відповідальності, бо це не суд, і вони не під присягою.
Втім, зеленоботи можуть розслабити булки, до кінця каденції Зеленському ніяких наслідків йому не загрожує, окрім вже привичного падіння рейтингів, а от потім...
уже договорились до того, что забродского шпионом назьівают?
и кто называет? Уклонисты, предатели, малороссы и клоуны