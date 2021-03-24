Зеленский утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Подчеркивается, что этот документ определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма.
"Стратегия определяет приоритеты для государства по защите прав и свобод человека, нарушенных вследствие временной оккупации Крымского полуострова, а также основные направления соответствующей экономической, социальной, гуманитарной, экологической, информационной, оборонной политики и политики безопасности", - отмечается в сообщении.
Также стратегия дает четкий сигнал международному сообществу, что Украина последовательна в своих действиях по восстановлению территориальной целостности, нарушенной вследствие пренебрежения Российской Федерацией своими международными обязательствами.
Согласно стратегии, в рамках государственной политики по обеспечению деоккупации территории Крыма Украина инициирует международный переговорный процесс по определению модальностей освобождения временно оккупированной территории и восстановления на этой территории конституционного строя Украины, основываясь, в частности, на положениях Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, а также на результатах деятельности Крымской платформы.
"Украина основывает и развивает Крымскую платформу как ключевой внешнеполитический инструмент консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию и восстановление территориальной целостности Украины, преодоление последствий, вызванных временной оккупацией Российской Федерацией АР Крым и города Севастополя, а также защиту прав и интересов граждан Украины", - сказано в стратегии.
Также документ является призывом к объединению международных усилий в защите норм международного права и развитии мира и безопасности в Европе.
Кабинету Министров Украины поручено разработать план реализации стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма, на основе которого соответствующие государственные органы подготовят и будут реализовывать меры по обеспечению деоккупации и реинтеграции полуострова.
С полным текстом стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя можно ознакомиться по ссылке.
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Розбійник який плохо чує
Приїхав з єс братисько-зєлєбоба.Розказує про патріотизм євреїв-Ізраїля.Мовля,Україні треба так же діяти з ворогами.Кажу:уяви,що 73% іудеїв голосують за коміка-палестинця,який угарає по аятолам і смішить їх"сеньйором холокостом",а вони регочуть і вручають йому країну.Ступор)
Братья Сельчук и Халук Байрактары разработали новый вид оружия,дроны-камиказде-катера с крутыми начинками ракетами...,Турция будет через пару лет лидером в этом направлении
Так почему, такая куча народа, буквально миллионы, верят, что удастся уговорить Рашку добровольно вернуть Крым?!!
Повним ходом готуємося до «Кримської платформи»?