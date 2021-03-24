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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Зеленский утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма

Зеленский утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Подчеркивается, что этот документ определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма.

"Стратегия определяет приоритеты для государства по защите прав и свобод человека, нарушенных вследствие временной оккупации Крымского полуострова, а также основные направления соответствующей экономической, социальной, гуманитарной, экологической, информационной, оборонной политики и политики безопасности", - отмечается в сообщении.

Также стратегия дает четкий сигнал международному сообществу, что Украина последовательна в своих действиях по восстановлению территориальной целостности, нарушенной вследствие пренебрежения Российской Федерацией своими международными обязательствами.

Согласно стратегии, в рамках государственной политики по обеспечению деоккупации территории Крыма Украина инициирует международный переговорный процесс по определению модальностей освобождения временно оккупированной территории и восстановления на этой территории конституционного строя Украины, основываясь, в частности, на положениях Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, а также на результатах деятельности Крымской платформы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Восстановить территориальную целостность Украины можно только дипломатическим путем. Мы не видим другого решения, - Шмыгаль

"Украина основывает и развивает Крымскую платформу как ключевой внешнеполитический инструмент консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию и восстановление территориальной целостности Украины, преодоление последствий, вызванных временной оккупацией Российской Федерацией АР Крым и города Севастополя, а также защиту прав и интересов граждан Украины", - сказано в стратегии.

Также документ является призывом к объединению международных усилий в защите норм международного права и развитии мира и безопасности в Европе.

Кабинету Министров Украины поручено разработать план реализации стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма, на основе которого соответствующие государственные органы подготовят и будут реализовывать меры по обеспечению деоккупации и реинтеграции полуострова.

С полным текстом стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя можно ознакомиться по ссылке.

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Топ комментарии
+8
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24.03.2021 16:10
+5
Істинна правда

https://twitter.com/KVQuarantine
https://twitter.com/KVQuarantine
Розбійник який плохо чує


Приїхав з єс братисько-зєлєбоба.Розказує про патріотизм євреїв-Ізраїля.Мовля,Україні треба так же діяти з ворогами.Кажу:уяви,що 73% іудеїв голосують за коміка-палестинця,який угарає по аятолам і смішить їх"сеньйором холокостом",а вони регочуть і вручають йому країну.Ступор)
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24.03.2021 16:13
+4
По моему, НИКТО НЕ ВЕРИТ в то, что ВОРА укравшего у прохожего кошелек удастся УГОВОРИТЬ его добровольно вернуть.
Так почему, такая куча народа, буквально миллионы, верят, что удастся уговорить Рашку добровольно вернуть Крым?!!
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24.03.2021 16:31
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24.03.2021 16:10 Ответить
крым???? нах надо крым?? им ещё пару десятилетий прощения просить надо за предательство.. попросят прощения и тогда мы их окончательно отправим на раССею..
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24.03.2021 16:12 Ответить
Тебе не надо так тебе его никто и не предлагает.
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24.03.2021 16:14 Ответить
а ты патриотизм рассматриваешь как земли полные предателей??? не дружбан, это по-касапски.. мы так не умеем..
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24.03.2021 16:18 Ответить
Я считаю Украину унитарной соборной державой.
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24.03.2021 16:19 Ответить
это мы так считаем.. но есть туловища, которые сами сдаются и сдают.. куда с ними идти?? с ними идти можно только назад, назад на раССею..
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24.03.2021 16:23 Ответить
Меня никогда не интересовали проблемы туловищ.
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24.03.2021 16:28 Ответить
Для цього і написали у Стратегії.

10. Україна визнає недійсними будь-які правочини, вчинені фізичними і юридичними особами на тимчасово окупованій території з порушенням вимог законодавства України.
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24.03.2021 18:32 Ответить
Наличие такой стратегии это чёткий сигнал мировому сообществу, что Крым- это Украина. Без вариантов.
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24.03.2021 16:13 Ответить
+100
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24.03.2021 18:30 Ответить
Істинна правда

https://twitter.com/KVQuarantine
https://twitter.com/KVQuarantine
Розбійник який плохо чує


Приїхав з єс братисько-зєлєбоба.Розказує про патріотизм євреїв-Ізраїля.Мовля,Україні треба так же діяти з ворогами.Кажу:уяви,що 73% іудеїв голосують за коміка-палестинця,який угарає по аятолам і смішить їх"сеньйором холокостом",а вони регочуть і вручають йому країну.Ступор)
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24.03.2021 16:13 Ответить
Эрдоган точит уже Ятаган,напряжение растет.РАБссия думает п,опадать ли еще раз под Байрактары Эрдогана...
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24.03.2021 16:14 Ответить
не знаю, дурка плачет за зе-идиотом...
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24.03.2021 16:15 Ответить
Зеленский продался Госдепу и Байдену,вы еще не поняли что к чему?
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24.03.2021 16:16 Ответить
🙃
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24.03.2021 16:21 Ответить
Кстати о птичках...
Братья Сельчук и Халук Байрактары разработали новый вид оружия,дроны-камиказде-катера с крутыми начинками ракетами...,Турция будет через пару лет лидером в этом направлении
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24.03.2021 16:22 Ответить
По моему, НИКТО НЕ ВЕРИТ в то, что ВОРА укравшего у прохожего кошелек удастся УГОВОРИТЬ его добровольно вернуть.
Так почему, такая куча народа, буквально миллионы, верят, что удастся уговорить Рашку добровольно вернуть Крым?!!
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24.03.2021 16:31 Ответить
Чо? Жеглов 100 500 разів так робив.
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24.03.2021 16:36 Ответить
Зеленський указом №109/2021 зняв введені ще Порошенком санкції з кримських компаній, якими після окупації володіють друзі Путіна
Повним ходом готуємося до «Кримської платформи»?
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24.03.2021 16:48 Ответить
Предлагаю зе-даунам начать работать над стратегиией освоения Нептуна! Это ж куда легче чем работать над развитием економики Украины! Зеленые деб#лы никак не пойму что только економически сильная, реформированная, в составе ЕС Украина притянет назад Крым!
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24.03.2021 16:48 Ответить
бла-бла-бла утвердил
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24.03.2021 17:32 Ответить
поки не покарані за державну зраду наймити москальскі,- пркурори ,судді, чиновники ,війскові,- весь світ дивиться на нас як пустобрехів
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24.03.2021 18:14 Ответить
Еще раз повторяю: нахера нам та деокупация и реинтеграция. Мало без них проблем?
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24.03.2021 18:33 Ответить
Снова повесят на шею Украине вражеский анклав.
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24.03.2021 18:36 Ответить
Крым должен стать солончаковой пустыней!
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24.03.2021 18:37 Ответить
Это же надо так закрутили - похлеще Китайской грамоты.
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24.03.2021 18:42 Ответить
Можливо, незабаром американці приведуть до тями скаженого російського звіра у його лігві.
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24.03.2021 20:39 Ответить
 
 