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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Зеленський затвердив Стратегію деокупації і реінтеграції Криму

Зеленський затвердив Стратегію деокупації і реінтеграції Криму

Президент України Володимир Зеленський видав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про Стратегію деокупації і реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Підкреслюється, що цей документ визначає комплекс заходів дипломатичного, військового, економічного, інформаційного, гуманітарного та іншого характеру, спрямованих на відновлення територіальної цілісності, державного суверенітету України у міжнародно визнаних кордонах шляхом деокупації та реінтеграції Криму.

"Стратегія визначає пріоритети для держави щодо захисту прав і свобод людини, порушених внаслідок тимчасової окупації Кримського півострова, а також головні напрямки відповідної економічної, соціальної, гуманітарної, екологічної, інформаційної, оборонної та безпекової політики", - наголошується в повідомленні.

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Також Стратегія дає чіткий сигнал міжнародній спільноті, що Україна послідовна у своїх діях з відновлення територіальної цілісності, порушеної внаслідок нехтування Російською Федерацією своїми міжнародними зобов'язаннями.

Згідно зі Стратегією, у межах державної політики щодо забезпечення деокупації території Криму Україна ініціює міжнародний переговорний процес щодо визначення модальностей звільнення тимчасово окупованої території та відновлення на цій території конституційного ладу України, ґрунтуючись, зокрема, на положеннях Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а також на результатах діяльності Кримської платформи.

"Україна засновує та розвиває Кримську платформу як ключовий зовнішньополітичний інструмент консолідації міжнародних зусиль, спрямованих на деокупацію та відновлення територіальної цілісності України, подолання наслідків, спричинених тимчасовою окупацією Російською Федерацією АР Крим та міста Севастополя, а також захисту прав та інтересів громадян України", – сказано в Стратегії.

Також документ є закликом до об'єднання міжнародних зусиль у захисті норм міжнародного права та розбудові миру й безпеки у Європі.

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Кабінет Міністрів України має розробити план реалізації Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму, на основі якого відповідні державні органи підготують і реалізовуватимуть заходи щодо забезпечення деокупації та реінтеграції півострова.

З повним текстом стратегії деокупації і реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя можна ознайомитися за посиланням.

Автор: 
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Топ коментарі
+8
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24.03.2021 16:10
+5
Істинна правда

https://twitter.com/KVQuarantine
https://twitter.com/KVQuarantine
Розбійник який плохо чує


Приїхав з єс братисько-зєлєбоба.Розказує про патріотизм євреїв-Ізраїля.Мовля,Україні треба так же діяти з ворогами.Кажу:уяви,що 73% іудеїв голосують за коміка-палестинця,який угарає по аятолам і смішить їх"сеньйором холокостом",а вони регочуть і вручають йому країну.Ступор)
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24.03.2021 16:13
+4
По моему, НИКТО НЕ ВЕРИТ в то, что ВОРА укравшего у прохожего кошелек удастся УГОВОРИТЬ его добровольно вернуть.
Так почему, такая куча народа, буквально миллионы, верят, что удастся уговорить Рашку добровольно вернуть Крым?!!
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24.03.2021 16:31
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24.03.2021 16:10 Відповісти
крым???? нах надо крым?? им ещё пару десятилетий прощения просить надо за предательство.. попросят прощения и тогда мы их окончательно отправим на раССею..
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24.03.2021 16:12 Відповісти
Тебе не надо так тебе его никто и не предлагает.
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24.03.2021 16:14 Відповісти
а ты патриотизм рассматриваешь как земли полные предателей??? не дружбан, это по-касапски.. мы так не умеем..
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24.03.2021 16:18 Відповісти
Я считаю Украину унитарной соборной державой.
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24.03.2021 16:19 Відповісти
это мы так считаем.. но есть туловища, которые сами сдаются и сдают.. куда с ними идти?? с ними идти можно только назад, назад на раССею..
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24.03.2021 16:23 Відповісти
Меня никогда не интересовали проблемы туловищ.
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24.03.2021 16:28 Відповісти
Для цього і написали у Стратегії.

10. Україна визнає недійсними будь-які правочини, вчинені фізичними і юридичними особами на тимчасово окупованій території з порушенням вимог законодавства України.
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24.03.2021 18:32 Відповісти
Наличие такой стратегии это чёткий сигнал мировому сообществу, что Крым- это Украина. Без вариантов.
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24.03.2021 16:13 Відповісти
+100
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24.03.2021 18:30 Відповісти
Істинна правда

https://twitter.com/KVQuarantine
https://twitter.com/KVQuarantine
Розбійник який плохо чує


Приїхав з єс братисько-зєлєбоба.Розказує про патріотизм євреїв-Ізраїля.Мовля,Україні треба так же діяти з ворогами.Кажу:уяви,що 73% іудеїв голосують за коміка-палестинця,який угарає по аятолам і смішить їх"сеньйором холокостом",а вони регочуть і вручають йому країну.Ступор)
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24.03.2021 16:13 Відповісти
Эрдоган точит уже Ятаган,напряжение растет.РАБссия думает п,опадать ли еще раз под Байрактары Эрдогана...
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24.03.2021 16:14 Відповісти
не знаю, дурка плачет за зе-идиотом...
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24.03.2021 16:15 Відповісти
Зеленский продался Госдепу и Байдену,вы еще не поняли что к чему?
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24.03.2021 16:16 Відповісти
🙃
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24.03.2021 16:21 Відповісти
Кстати о птичках...
Братья Сельчук и Халук Байрактары разработали новый вид оружия,дроны-камиказде-катера с крутыми начинками ракетами...,Турция будет через пару лет лидером в этом направлении
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24.03.2021 16:22 Відповісти
По моему, НИКТО НЕ ВЕРИТ в то, что ВОРА укравшего у прохожего кошелек удастся УГОВОРИТЬ его добровольно вернуть.
Так почему, такая куча народа, буквально миллионы, верят, что удастся уговорить Рашку добровольно вернуть Крым?!!
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24.03.2021 16:31 Відповісти
Чо? Жеглов 100 500 разів так робив.
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24.03.2021 16:36 Відповісти
Зеленський указом №109/2021 зняв введені ще Порошенком санкції з кримських компаній, якими після окупації володіють друзі Путіна
Повним ходом готуємося до «Кримської платформи»?
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24.03.2021 16:48 Відповісти
Предлагаю зе-даунам начать работать над стратегиией освоения Нептуна! Это ж куда легче чем работать над развитием економики Украины! Зеленые деб#лы никак не пойму что только економически сильная, реформированная, в составе ЕС Украина притянет назад Крым!
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24.03.2021 16:48 Відповісти
бла-бла-бла утвердил
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24.03.2021 17:32 Відповісти
поки не покарані за державну зраду наймити москальскі,- пркурори ,судді, чиновники ,війскові,- весь світ дивиться на нас як пустобрехів
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24.03.2021 18:14 Відповісти
Еще раз повторяю: нахера нам та деокупация и реинтеграция. Мало без них проблем?
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24.03.2021 18:33 Відповісти
Снова повесят на шею Украине вражеский анклав.
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24.03.2021 18:36 Відповісти
Крым должен стать солончаковой пустыней!
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24.03.2021 18:37 Відповісти
Это же надо так закрутили - похлеще Китайской грамоты.
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24.03.2021 18:42 Відповісти
Можливо, незабаром американці приведуть до тями скаженого російського звіра у його лігві.
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24.03.2021 20:39 Відповісти
 
 