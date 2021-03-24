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Экс-министра Захарченко и двух бывших военных лишили наград ГУР Минобороны

Экс-министра Захарченко и двух бывших военных лишили наград ГУР Минобороны

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины лишило ведомственных знаков отличия экс-министра внутренних дел и двух бывших начальников штаба Военно-морских сил Украины. Соответствующий приказ подписал начальник ГУР Кирилл Буданов.

Об этом говорится на сайте ГУР, передает Цензор.НЕТ.

"Глава разведывательного органа полковник Буданов своим приказом лишил ведомственных наград ГУР лиц, которые были награждены за выполнение отдельных разведывательных заданий во времена преступного режима Виктора Януковича", - заявили в разведке.

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Так, без ведомственных наград ГУР остались:

  • бывший глава МВД Виталий Захарченко;
  • бывший начальник штаба, первый заместитель командующего ВМС Сергей Елисеев;
  • бывший начальник штаба, первый заместитель командующего ВМС Дмитрий Шакуро.

Отличий лишили в рамках выполнения указа президента Украины о введении санкций против этих людей.

Автор: 
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Топ комментарии
+11
Почему не хватило? А Охендовского кто орденом Ярослава Мудрого наградил в наказание за фальсификации выборов?
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24.03.2021 16:28
+8
ну нормально.. мало, но уже что-то...многих лишили званий и наград при Алексеиче? просто интересно...
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24.03.2021 16:13
+4
А Пэдре опять времени не хватило...
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24.03.2021 16:13
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ну нормально.. мало, но уже что-то...многих лишили званий и наград при Алексеиче? просто интересно...
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24.03.2021 16:13 Ответить
Надо было Алексеичу всех экс-министров Януковича прижать. Ну разве шо кроме министра экономики
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24.03.2021 16:17 Ответить
ненене.. министр экономики, в то время, был самым успешным министром во все времена)))
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24.03.2021 16:24 Ответить
ещи и партию гонимую придумал
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24.03.2021 16:37 Ответить
- Все отняла у меня советская власть, - думал бывший попечитель учебного округа, - чины, ордена, почет и деньги в банке. Она подменила даже мои мысли! Но есть такая сфера, куда большевикам не проникнуть. Это сны, ниспосланные человеку богом… (с)
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24.03.2021 17:13 Ответить
Самого себя?
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24.03.2021 22:02 Ответить
Показуха , янелох его пособника , татарова на руках носит
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24.03.2021 17:24 Ответить
А Пэдре опять времени не хватило...
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24.03.2021 16:13 Ответить
2 роки зелох не хотів в захарченка нагороди забирати, а зараз раптом захотів Ексміністра Захарченка і двох колишніх військових позбавили нагород ГУР Міноборони - Цензор.НЕТ 1999
Чого не зробиш, аби відволікти людей від вагнергейту!
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24.03.2021 16:26 Ответить
А Пітроліксєіч 5 років не хотів...і раптом...тоже не захотів)Чого не зробиш для друзів-ригів)
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24.03.2021 22:05 Ответить
Почему не хватило? А Охендовского кто орденом Ярослава Мудрого наградил в наказание за фальсификации выборов?
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24.03.2021 16:28 Ответить
Ах, да, да, да...!
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24.03.2021 16:39 Ответить
А кто портнова , татарова назначил , собой руководить -🤢🤡
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24.03.2021 17:26 Ответить
Они эти награды и видали, и вертели. Вот бабла награбленного их за 7 лет лишить не очень получилось. Почему-то.
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24.03.2021 16:17 Ответить
стой, дурачок, - отдай значок!
Буданов, ты бы лучше ответсвенных за вагнергейт посадил, а не прекрывал их.
Зеленые, - они же не вечные. А судя по темпам, по которым они (и вся страна с ними) летят в пропасть, - развязка уже близка, как никогда.
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24.03.2021 16:17 Ответить
не думаю , что этот буданов при падении зелёных долго в кресле просидит.
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24.03.2021 16:20 Ответить
вот очень интересно - какие такие "отдельные разведывательные задания" может выполнять министр сидящий на ж.пе в своём тёплом личном кабинете на позолоченном кресле????????? это кто тогда начльником этого самого гур был? вот так вы суки друг другу и пистолетов и орденов и премий надарили. .... ну прям такие все разведчики... мля зла не хватает....
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24.03.2021 16:18 Ответить
Запрошує лівопризначений міністр ментів на днюху лівопризначеного голову зовнішніх розвідників. Останній викликає керівника оргпідрозділу і ставить задачу підготувати проект наказу про нагородження міністра якоюсь відомчою заохочувальною відзнакою: "А чим і за що придумай сам!".
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24.03.2021 17:46 Ответить
Петро нагороджував,Зеля забирає,шо ж це робеться,Байден рятуй))
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24.03.2021 16:31 Ответить
А звание генерал этого предателя лишили?
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24.03.2021 16:31 Ответить
а фамилию бывшего податкивця клименка, который бабло кубическими метрами киздил, я в санкционном списке вообще не нашел? шотуже откупился?
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24.03.2021 17:00 Ответить
Прям каратели)
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24.03.2021 17:18 Ответить
а у него орден отберут?
Ексміністра Захарченка і двох колишніх військових позбавили нагород ГУР Міноборони - Цензор.НЕТ 8552
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24.03.2021 20:53 Ответить
Соли на хвост насыпали! они давно у кацапов те же звания и награды получили.
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24.03.2021 22:43 Ответить
 
 