Вице-адмирал-предатель Елисеев надел на путинский парад украинские военные награды. ФОТО

Сергей Елисеев - бывший первый заместитель командующего Военно-морскими силами Украины. В 2014 году он перешел на сторону врага и был назначен заместителем командующего Балтийским флотом ВМФ России. На военный парад в Калининграде 24 июня он надел украинские военные награды.

Внимание на это обратил блогер Тимофей Гольц, информирует Цензор.НЕТ. Он опубликовал скриншот с трансляции парада, на котором на груди Елисеева видны украинские военные награды.

Комментаторы идентифицировали 7 государственных и ведомственных наград, которыми украсил себя предатель. Награды Елисеев прикрепил на парадную форму российского военно-морского флота.

"Он еще и наши награды на российские колодки пересадил", - обратил внимание комментатор Андрей Задубинный.

"Это то же самое, что Штирлиц вышел бы в 1944 году перед Рейхстагом со своей Звездой Героя Советского Союза или с другими знаками отличия того союза", - считает блогер Тимофей Гольц.

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До службы в Вооруженных силах России Елисеев был заместителем главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины, в июле 2014 года бежал в Россию.

В Украине Елисееву предъявлено обвинение в дезертирстве, государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, содействии деятельности террористической организации, ведении агрессивной войны. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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