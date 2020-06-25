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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Віцеадмірал-зрадник Єлісєєв надягнув на путінський парад українські військові нагороди. ФОТО

Сергій Єлісєєв - колишній перший заступник командувача Військово-морських сил України. У 2014 році він перейшов на бік ворога і був призначений заступником командувача Балтійського флоту ВМФ Росії. На військовий парад у Калінінграді 24 червня він надягнув українські військові нагороди.

Увагу на це звернув блогер Тимофій Гольц,, інформує Цензор.НЕТ. Він опублікував скріншот із трансляції параду, на якому на грудях Єлісєєва видно українські військові нагороди.

Віцеадмірал-зрадник Єлісєєв надягнув на путінський парад українські військові нагороди 01

Коментатори ідентифікували 7 державних і відомчих нагород, якими прикрасив себе зрадник. Нагороди Єлісєєв прикріпив на парадну форму російського військово-морського флоту.

Віцеадмірал-зрадник Єлісєєв надягнув на путінський парад українські військові нагороди 02

"Він ще й наші нагороди на російські колодки пересадив", - звернув увагу коментатор Андрій Задубінний.

"Це те ж саме, що Штірліц вийшов би в 1944 році перед Рейхстагом зі своєю Зіркою Героя Радянського Союзу або з іншими відзнаками того союзу", - вважає блогер Тимофій Гольц.

До служби в Збройних силах Росії Єлісєєв був заступником головнокомандувача Військово-морськими силами Збройних сил України, в липні 2014 року втік до Росії.

В Україні Єлісєєву пред'явлено звинувачення в дезертирстві, державній зраді, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, сприянні діяльності терористичної організації, веденні агресивної війни. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

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Віцеадмірал-зрадник Єлісєєв надягнув на путінський парад українські військові нагороди 03
Віцеадмірал-зрадник Єлісєєв надягнув на путінський парад українські військові нагороди 04

Автор: 

нагорода (1262) парад (377) росія (65316) дезертирство (297) Єлісєєв Сергій (2)


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Топ коментарі
+44
Да я вас умоляю... Скоро Ермак наденет награды за отличную службу ФСБ России. Но всем уже будет "какая разница".
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25.06.2020 18:03
+42
Ермак начинает просмотр кандидатур на должность министра внутренних дел. Схема проста - Аваков выдвигается в премьер-министры вместо Шмыгаля и освобождает столь лакомый пост.
Первый кандидат - Максим Донец, нынешний начальник службы охраны президента.
Прирост государственного долга Украины за май 2020 г. составил 13 млрд. гривен. Из них 6,7 млрд. гривен - это государственные гарантии на банковские кредиты для "Укравтодора", который днем и ночью (это не преувеличение) успешно закапывает это в ямочный ремонт дорог.
12,2 % всех денег выделенных на борьбу с последствиями паводка получит МВД. 82 из 672 млн.

Жертвой желания Зеленского уволить Баканова и Авакова, падет Шмыгаль, просто потому, что уволить первых двух Зеленский просто боится.
В верхах царит какая то оглушающая тишина. Разумков решил не уходить в отпуск и оставляет без него и весь свой личный штаб. Заодно посадил юристов просчитывать варианты возможной отмены местных выборов решением президента\СНБО\объявлением ЧС и прочее. Впервые за почти годичный период встречались Аваков и Баканов. Наводнение обсуждали.

Напоминаем г-ну Зеленскому. В системе государственной власти Украины существует орган именуемый "Рада національної безпеки і оборони", осуществляющий свою деятельность согласно ст. 107 Конституции Украины. Главой этого органа кстати, являетесь вы. Предназначен он не только для предоставления рабочих мест вашим "квартальным" друзьям, припрятывания финансовых средств от бюджетного контроля и финансирования всяких глупостей, вроде "платформ примирения". Главной и основной задачей его есть координация действий исполнительной власти в условиях чрезвычайной ситуации.
Мы понимаем, что все ваше правление - это сплошная чрезвычайная ситуация, но все же советуем вам объявить решением РНБО пострадавшие области "зоной стихийного бедствия" с выделением денег из специального фонда для ликвидации последствий.
На счетах РНБО еще есть 12.866 млрд. гривен. (Куда делись остальные 7.134 млрд. наверное будет выяснять уже другой ген. прокурор).
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25.06.2020 18:07
+26
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%85%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d1%83%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b3-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%be.html Хваленый российский «Бумеранг» загорелся после позорного путинского парада. Видео и фото Июнь 25, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%85%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d1%83%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b3-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%be.html#comments Комментарии: 6 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%85%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d1%83%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b3-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%be.html Вице-адмирал-предатель Елисеев надел на путинский парад украинские военные награды - Цензор.НЕТ 5237 Новейший российский бронетранспортер К-17, созданный на колесной платформе «Бумеранг», загорелся, возвращаясь с парада Победы в Москве.https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%85%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d1%83%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b3-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%be.html#more-106751 Читать далее
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25.06.2020 18:04
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Здивував... Я таких у Криму, набачився ще в 94-му... Я тоді ще, їм, казав : "Ви присягнули не Україні... Ви присягнули квартирі в Криму, дачі і винограднику... ". (Саме цікаве - мені, в 2001-му, запропонували повернуться в Крим, на посаду, на ранг вищу, ніж я займав на той час... Я відмовився... "Кримчанами карєннимі", я " був ситий по самі ніздрі...".
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26.06.2020 09:42 Відповісти
та ентому мольному чучелу пох..= шо е , тэ й надину...- она, эта тварь своё отжила и ей уже давно всё похххххх...
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26.06.2020 00:02 Відповісти
А чому його не позбавили державних нагород? Може йому ще й пенсію зберегли?
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26.06.2020 00:12 Відповісти
Пенсія, то святе.Голвне щоб він її оформив і буде отримувати.Людина ж стільки років віддала службі в ВМФ України, за що і була відмічена державними та відомчими нагородами. Це не сарказм, прикладів трохи є по лугандону, та й азіров справно отримував, а може і отримує? персональну пенсію.Тому все може бути.
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26.06.2020 15:25 Відповісти
Чем то этот зраднык напомнил Пиночета---проскакивает что то. Хотя тот хлопец был конечно то что надо для Чили.
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26.06.2020 02:12 Відповісти
Піночет хороший. Він комуністів вбивав.
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26.06.2020 05:15 Відповісти
Не думаю, что это предательское чмо пользуется хоть каким-то уважением среди своих новых сослуживцев. Предатель - он предатель для всех, везде и всегда....Его держат в кацапской армии только для того, чтобы плюнуть в лицо Украине....Думаю, этот предатель - выродок понимает, что за малейшую оплошность или непокорность его моментально выдадут Украине для дальнейшей его карьеры на зоне.под шконкой возле параши..О-о-о-очень неспокойно спится предателям....Интересно, а как спится Зеленскому, Ермаку, Сивохе и прочим "слугам путена"?
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26.06.2020 05:32 Відповісти
Ты ради пука в последнем предложении всё так порасписало? Поганые порохоботы лишают слова и смыслы содержания не менее гадко, чем поганые кацапы.
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26.06.2020 08:26 Відповісти
это чмо думает,что оно еще в китайском строю постоит - вот только зря надеется..
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26.06.2020 17:40 Відповісти
Штык-нож ему китайский в брюхо, предателю Украины и холую пуйла.
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26.06.2020 08:24 Відповісти
надеется стать адмиралом при Зеленском
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26.06.2020 08:42 Відповісти
Кацапи, це худоба, там не має місця честі.
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26.06.2020 10:00 Відповісти
Сергей Елисеев - бывший первый заместитель командующего Военно-морскими силами Украины. В 2014 году он перешел на сторону врага Источник: https://censor.net/p3204419

ЧОРТ ПОРЕПАНИЙ
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26.06.2020 12:59 Відповісти
А наш шапкокрад Янукович був щедрий на нагороди таким ублюдкам, як цей Єлісеєв - аж два ордени Богдана Хмельницького! А от позбавити державних нагород зрадника і перебіжчика Пецюня не здогадався. Свиня ти Петя-Пецюня. Ніякий ти не патріот Украіни, а таки барига, для якого влада -то лиш спосіб набити кишеню. Ну чим ти кращий від Яника?
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26.06.2020 15:11 Відповісти
Теоретично його мали б позбавити, бо є кримінальна справа, але пацан любить блискучі цяцьки.
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26.06.2020 15:29 Відповісти
Опять Порошенко в штаны вам насрал?

Его лишили всех наград.
А забрать их можно, только когда он в плен попадёт.
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26.09.2021 17:34 Відповісти
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