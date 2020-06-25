Віцеадмірал-зрадник Єлісєєв надягнув на путінський парад українські військові нагороди. ФОТО

Сергій Єлісєєв - колишній перший заступник командувача Військово-морських сил України. У 2014 році він перейшов на бік ворога і був призначений заступником командувача Балтійського флоту ВМФ Росії. На військовий парад у Калінінграді 24 червня він надягнув українські військові нагороди.

Увагу на це звернув блогер Тимофій Гольц,, інформує Цензор.НЕТ. Він опублікував скріншот із трансляції параду, на якому на грудях Єлісєєва видно українські військові нагороди.

Коментатори ідентифікували 7 державних і відомчих нагород, якими прикрасив себе зрадник. Нагороди Єлісєєв прикріпив на парадну форму російського військово-морського флоту.

"Він ще й наші нагороди на російські колодки пересадив", - звернув увагу коментатор Андрій Задубінний.

"Це те ж саме, що Штірліц вийшов би в 1944 році перед Рейхстагом зі своєю Зіркою Героя Радянського Союзу або з іншими відзнаками того союзу", - вважає блогер Тимофій Гольц.

До служби в Збройних силах Росії Єлісєєв був заступником головнокомандувача Військово-морськими силами Збройних сил України, в липні 2014 року втік до Росії.

В Україні Єлісєєву пред'явлено звинувачення в дезертирстві, державній зраді, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, сприянні діяльності терористичної організації, веденні агресивної війни. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

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