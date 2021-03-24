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Депутаты "ЕС" и "Голоса" хотят, чтобы СНБО обсудил ситуацию с COVID-19

Депутаты

Группа народных депутатов из фракций "Голос" и "Европейская солидарность" предлагает Верховной Раде обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой безотлагательно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и обсудить ситуацию в связи с быстрыми темпами распространения COVID-19.

Соответствующее постановление №5299 зарегистрировано в Верховной Раде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

Авторы документа предлагают на заседании СНБО определиться с предложениями по стратегии дальнейшей борьбы с пандемией и провести его с участием глав фракций и групп парламента.

Народные депутаты рекомендуют парламенту признать приоритетами государственной политики в сфере здравоохранения на 2021 год обеспечение равного доступа населения Украины к безопасным и качественным вакцинам, проведение массовой бесплатной вакцинации против COVID-19 в 2021-2022 годах и обеспечение неукоснительного соблюдения порядка и сроков этой вакцинации.

Также на Цензор.НЕТ: Данилов: если ситуация с COVID-19 ухудшится, придется "закрыть всю страну"

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Топ комментарии
+6
і ту зєбіли таки цей......

Депутаты "ЕС" и "Голоса" хотят, чтобы СНБО обсудил ситуацию с COVID-19 - Цензор.НЕТ 4608
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24.03.2021 19:01
+4
Назріває катастрофа. А зелене чмо не поспішає. Йому радісно коли українці страждають.
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24.03.2021 19:01
+3
таки такие мысли навязчиво вертятся в головах ОПы...да и у самого членограя,раз подписал бумаженцию
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24.03.2021 19:05
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Назріває катастрофа. А зелене чмо не поспішає. Йому радісно коли українці страждають.
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24.03.2021 19:01 Ответить
і ту зєбіли таки цей......

Депутаты "ЕС" и "Голоса" хотят, чтобы СНБО обсудил ситуацию с COVID-19 - Цензор.НЕТ 4608
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24.03.2021 19:01 Ответить
таки такие мысли навязчиво вертятся в головах ОПы...да и у самого членограя,раз подписал бумаженцию
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24.03.2021 19:05 Ответить
це пророцтво.
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24.03.2021 19:11 Ответить
"Квартал", "Дизель-шоу" і інші "шоу" душить "зелена жаба".
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24.03.2021 19:20 Ответить
шо ,не нравятся патриоты?больше по душе засланцы и сепары?
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24.03.2021 19:09 Ответить
ты будешь ситуацию с ковидом обсуждать,или гыга?балабол...
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24.03.2021 19:41 Ответить
Я буду голосовать либо за ЕС, либо за Голос. Но я против чтобы они использовали Ковид для политической борьбы. ВО всем мире царит торба, вызванная не столько Ковидом, сколько паникой и мировые элиты нынешнее за это обязательно ответят. А щемить ЗЕ и Слуг есть за что, прежде всего за предателей во власти, а ковид то такэ.
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24.03.2021 19:12 Ответить
тобі рекорди по смертності другий день поспіль не мозолять очі?
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24.03.2021 21:42 Ответить
Найвеличніший чемпіон на початку продав маски в Гішпанію, потім звіз в Україну цю заразу з усього світу самальотами, заради власного піару і розпустив всіх по домам без карантину. Ось який я спасітєль чілавєков! Не закрив вчасно Буковель, щоб його подєльнік Бєня колотив бабло, чим спричинив нову хвилю заражень. Тепер вірус звідти крокує дранг нах Остен.
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24.03.2021 19:13 Ответить
Что там обсуждать? Заставьте соответствующие органы,чтобы работали хорошо! Поймали без масок -1000 гривен штраф! Нет денег -15 суток с общественными работами.
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24.03.2021 19:16 Ответить
https://twitter.com/Nataliy94087733 Nataliya

Половини розграбованого Ковідного Фонду вистачило би на вакцину Pfizer для 40 млн. українців !!!
ЗЕбанда грабує Україну, знищує українців, як націю і здає Україну пуйлу !
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24.03.2021 19:22 Ответить
Та не до цього зараз, готується питання по суботніх подіях біля ОПи. Це більш актуально для влади.
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24.03.2021 19:25 Ответить
Цензор , можете мене ще раз забанить , але те , що відбуається в Харківській області зараз , - це жах . Всі ліжка заповнені , - медперсоналу нехватає . Напозавчора померло троє людей , і морг вже заповнений . Перебудовується ще один поверх - третій , - для приймання хворих на ковід .
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24.03.2021 19:31 Ответить
Це не паніка , це є реальність . Але є люди , шо вже пережили цю ху..ню . і живі , і здорові . Бажаю всім Українцям не піддаватися хворобам ! .
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24.03.2021 20:03 Ответить
Супруншу взад!!
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24.03.2021 19:49 Ответить
США своих не выдает, как и Канада...
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24.03.2021 20:35 Ответить
Группа народных депутатов из фракций "Голос" и "Европейская солидарность" предлагает Верховной Раде обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой безотлагательно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и обсудить ситуацию в связи с быстрыми темпами распространения COVID-19.Источник: https://censor.net/ru/n3255390__________ да не обсуждать надо и не президенту, а включить исполнительный комитет, штрафовать тупой народ на 17 000 гривен - болше ничего не поможет!
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24.03.2021 20:34 Ответить
 
 