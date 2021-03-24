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Новости Коронавирус и карантин
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Данилов: если ситуация с COVID-19 ухудшится, придется "закрыть всю страну"

Данилов: если ситуация с COVID-19 ухудшится, придется

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов не исключает, что СНБО может ввести по всей территории Украины жесткий локдаун.

Об этом он сказал в интервью BBC News Украина, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в ближайшее время Совет нацбезопасности может провести отдельное заседание, посвященное COVID-19.

"В марте прошлого года мы рассматривали этот вопрос на СНБО. Думаю, в ближайшее время будет проведено отдельное заседание СНБО по этому поводу. Это касается не только коронавируса, ведь цепью идет экономика и много других вещей", - уточнил Данилов.

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На вопрос о том, могут ли на Совете нацбезопасности обсуждать всеукраинский локдаун, он ответил: "Будет зависеть от поведения людей. Мы настаиваем, что каждая громада, согласно закону, должна самостоятельно принимать решение, нужно ли ей закрываться, или вводить другие ограничения".

"Когда мы полностью закрываем области - это уже исключительный случай. И если развитие событий будет идти не по оптимистическому сценарию, то я не исключаю, что может быть закрыта вся страна. Ведь жизнь человека должна быть на первом месте", - подчеркнул секретарь СНБО.

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Он также прокомментировал смерть военнослужащей, которая скончалась в Одесской области вскоре после получения дозы прививки от коронавируса.

"Каждый день в стране, к сожалению, умирает две тысячи человек. От чего умерла эта женщина - будет известно, когда состоятся все необходимые медицинские процедуры. Если это будет связано с вакцинацией - это одна ситуация. Если результаты другие - то ситуация другая", - добавил он.

По словам Алексея Данилова, "очень много" вбросов "информации о вреде вакцинации".

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"Это надо просто пережить - еще два-три месяца не только Украина, но и весь мир будет находиться в такой передряге, когда будут говорить, что эта вакцина полностью качественная, эта - на 80%, а это - на 70%. Это война всего фармацевтического рынка", - рассказал секретарь СНБО.

"Мы будем делать все, чтобы вакцинация прошла 100% по всей стране", - подчеркнул Данилов.

"Я ветеринарный врач по первому образованию (и никогда этого не скрывал) и могу сказать - единственный путь защиты от таких болезней как COVID-19 - это вакцинация", - резюмировал он.

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Топ комментарии
+19
Дайте угадаю: ситуация ухудшится накануне демонстрации х/ф от Bellingcat
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24.03.2021 18:03
+12
Данілов: якщо ситуація з COVID-19 погіршиться, доведеться "закрити всю країну" - Цензор.НЕТ 7665
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24.03.2021 17:55
+9
Данилов: если ситуация с COVID-19 ухудшится, придется "закрыть всю страну" - Цензор.НЕТ 7673
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24.03.2021 17:47
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Данилов: если ситуация с COVID-19 ухудшится, придется "закрыть всю страну" - Цензор.НЕТ 7673
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24.03.2021 17:47 Ответить
Кажется рядом с карликом какой то рашистский пдрс ,отдыхающий в Буковеле
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24.03.2021 18:37 Ответить
ВСЮ страну вы никак не закроете, когда часть страны под оккупацией.
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24.03.2021 17:48 Ответить
Самый тупой коммент за сегодня
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24.03.2021 18:47 Ответить
Поясни, где я неправ.
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24.03.2021 18:50 Ответить
Когда-то,шеф моего приятеля-аспиранта,сказал моему другу,после одного его ляпасусов : У тебя был такой прекрасный шанс промолчать,-но ты им не воспользовался!
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24.03.2021 19:21 Ответить
У меня сосед-сицилиец держит курей( шоб он был здоров в свои 72!), так недавно он петуха зарубил. На вопрос зачем, ответил на неподражаемом Сицилийско-Английском в смысле - "Та дурной был, ему лишь бы прокукарекать, а там - хоть и не рассветай. Задолбал, придурок"
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24.03.2021 19:30 Ответить
Лучше бы он немые утки держал.
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24.03.2021 20:02 Ответить
Качек и гусей держит его зять через дорогу. Там как раз ручей(который протекает через нашу землю),делает петлю с небольшой заводью. Так шо мы яйца в магазине не покупаем
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24.03.2021 20:08 Ответить
Это хорошо. Я бы может тоже птицу держал,-но кукаревание по ночам...
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25.03.2021 06:23 Ответить
Смешные такие! Прям все кинутся исполнять...Та я первым пойду в "Велюр" или Эпицентр....
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24.03.2021 17:48 Ответить
Да то ,что ты махровый длбб, сомнений никаких нет, приглашаю на экскурсию в реанимацию ,полежишь рядом с больными на ИВЛ с сатурацией 50% или рядом с больными с гипоксическими психозами , когда возникает реальный страх смерти из за чувства нехватки О2 и выраженной одышки...
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24.03.2021 18:47 Ответить
уныло, а посвежее страшилки есть, типа пока тебя не коснулось?
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24.03.2021 19:44 Ответить
Был бы ты умный, не обзывал других...Я смертей повидал, как медик, и от страха поноса тоже! ИнжИнер гарик....
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24.03.2021 20:02 Ответить
Все ,уже никаких сомнений, что ты пригожинская рашкотварь нет абсолютно! Трите ,друзья,этого ватного рашистского пдрса нещадно с регулярным посыломнах...
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24.03.2021 20:25 Ответить
Не всирися з остраху! Ти бидло нікчемне та тупе, якщо до тебе не доходить з першого разу! Чемна людина не буде кидатися як скажена собака на незнайому людину! Хто в тебе друзі?
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24.03.2021 22:23 Ответить
раскраденный зевластью ковидфонд, проваленная зевластью вакцинация - не, не слышал
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24.03.2021 17:50 Ответить
Если вы такие умные, то почему Украина без вакцин? Почему постоянная неизвестность о поступлении следующей партии? Почему такой туман в области закупок? Почему прокладкой в поставке фирма-однодневка?
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24.03.2021 17:51 Ответить
Китая на Украину нету,вот там был карантин,нарушил и на 5 лет в тюрьму.А Китац-то за одну пандемию из этой заразы вышел а у нас из этими играми в демократию на носу уже третяя или четвертая волна пандемии и чем дальше тем хуже.
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24.03.2021 17:52 Ответить
Третя. Четверта ще попереду, восени. Принаймі, так спеціалісти в кретиноскопі стверджують.
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24.03.2021 17:54 Ответить
баран, это даже обезьянам очевидно - если закрываешь, то закрываешь или всё, или ничего.. или ты думаешь людям удовольствие доставляет, сидеть и месяцами думать - чем одни лучше других.. всё должно быть честно и справедливо, а не по-зелёному как у вас..
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24.03.2021 17:52 Ответить
ще не погіршилась, Данілов? Рекорди летальності - не враховуються? Ще не було рекорду по виявленню власне ковідних? А, якщо вже є рекорд по госпіталізації? -то що?
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24.03.2021 17:53 Ответить
вы Спортмастер санкциями закрыть не в состоянии... какая уж тут страна
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24.03.2021 17:53 Ответить
Данілов: якщо ситуація з COVID-19 погіршиться, доведеться "закрити всю країну" - Цензор.НЕТ 7665
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24.03.2021 17:55 Ответить
Козни Степанова и Ляшко. У нас сейчас наравне с Ковид ходит грипп и никому никакого дела, хотя степень опасности одинаковая
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24.03.2021 17:56 Ответить
Еще один татаромордовский прохвЭссссор и член некорррреспондент околовсяческих наук ...
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24.03.2021 19:08 Ответить
Ты из НАН?
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24.03.2021 19:45 Ответить
если ухудшится/ если может ухудшиться то ухудшится обязательно. Во время войны четыреждыуклонист от ВСУ не может быть главнокомандующим ВСУ а он есть.
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24.03.2021 18:01 Ответить
Данілов: якщо ситуація з COVID-19 погіршиться, доведеться "закрити всю країну" - Цензор.НЕТ 9604
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24.03.2021 18:05 Ответить
Дайте угадаю: ситуация ухудшится накануне демонстрации х/ф от Bellingcat
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24.03.2021 18:03 Ответить
не х\ф ,а д\ф
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24.03.2021 18:06 Ответить
Для зебобиков это чересчур сложно, а потому приходится изъясняться так, чтобы было для них понятно
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24.03.2021 18:07 Ответить
І це тако ж, але не тільки так! Будь-яке погіршення ситуації по "коронавірусу" завжди відбувається кожного разу, коли під ОПой починаються акції!ОчкоОПи тремтить і є признаки "гонореї", яка у сою чергу натякає на "коронувіруса" і тоді починають полихати "червоні зони"!
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24.03.2021 19:43 Ответить
мозгов на большее не хватает!
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24.03.2021 18:03 Ответить
Ну допустим закрыли, (отчасти правильно), а ситуация усугубляется - что делать дальше? Мне лично кажется, что поздно пить Боржоми, почки отвалились вместе с яйцами. А ваша хорошая мысля пришла немного опосля. Жадный в данном случае заплотит не единожды.
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24.03.2021 18:03 Ответить
Закривайте, нам не жалко. Головне щоб працювали Буковель і Велюр.
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24.03.2021 18:04 Ответить
може проще закрыть тех,кто провалил эпидмероприятия? начиная с продажи масок и далее
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24.03.2021 18:04 Ответить
https://www.dw.com/ru/koronavirus-pandemija-snizila-ozhidaemuju-prodolzhitelnost-zhizni-v-rossii/a-56791681 Коронавирус: правительство Италии объявило на Пасху карантин | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 12.03.2021
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24.03.2021 18:07 Ответить
"Когда мы полностью закрываем области - это уже исключительный случай. И если развитие событий будет идти не по оптимистическому сценарию, то я не исключаю, что может быть закрыта вся страна. Ведь жизнь человека должна быть на первом месте", - подчеркнул секретарь СНБО.
Данілов: якщо ситуація з COVID-19 погіршиться, доведеться "закрити всю країну" - Цензор.НЕТ 3672
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24.03.2021 18:07 Ответить
Он что полоумный?! Причина этому не "очень много вбросов информации о вреде вакцинации", давай вакцину будем колоться)))), ее попросту нет 500 тыс. всего, это вакцинация 250 тыс. человек, у нас в армии 255 тыс. человек, 272 тыс. врачей. На кого это пилять рассчитано, что ты эту хрень несешь, секретарь целого СНБО. Что бы всех врачей и армию вакцинировать тебе нужно как мин. 1 млн. доз.
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24.03.2021 18:08 Ответить
Две палеты 41200 ампул, по 10 доз. Максимум 350 тысяч человнк по первому разу
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24.03.2021 19:35 Ответить
Данілов: якщо ситуація з COVID-19 погіршиться, доведеться "закрити всю країну" - Цензор.НЕТ 9496
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24.03.2021 18:09 Ответить
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24.03.2021 18:16 Ответить
Лугандонський бандит вже закрив лугандон,тепер за Україну взявся! Пора йому повисіти як і решту на смереці "пачьота"!
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24.03.2021 18:10 Ответить
Ізраїльска хитрість проти пандемії. А що Україна?

https://www.youtube.com/watch?v=35f5bzff5cU
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24.03.2021 18:13 Ответить
когда ветеринар -председатель снбо, клоун-президент, это псдц товарищи.
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24.03.2021 18:24 Ответить
На вїзд чи на виїзд? І кого це стосуватися не буде?
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24.03.2021 18:26 Ответить
не если ухудшится, а когда....
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24.03.2021 18:36 Ответить
на следующей недели введут. Почву так прощупывает.
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24.03.2021 18:41 Ответить
Здрастьте. Що, значить, закрити країну ? А як же китайські туристи з безвізом ?

Рік тому ЄДИНИМ способом зупинити вірус / захисту були чарівні масочки і дистанціювання паралельно з миттям рук. По ходу добавлялися локдауни, карантини і комендантські години з забороною відвідувати рідних.
Тепер - вакцинка.
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24.03.2021 18:41 Ответить
Ага железный занавес как при совке..
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24.03.2021 18:51 Ответить
Закрывать на жесткий локдаун. А то местные царьки обнаглели совсем.
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24.03.2021 18:53 Ответить
Арестович, марш платье одень. "Местные обнаглели". А это "местные" распродали в начале пандемии все маски за границу? Местные забили болт на вакцину, и вместо этого - закатали деньги в асфальт, разокрав при этом большую часть? Местные не закупали кислородные концентраторы и аппараты ИВЛ? Местные заявляли, что "преЗЕдент зеленский КОНТРОЛИРУЕТ, чтобы Украина была ОДНОЙ ИЗ ПЕРВЫХ,кто получит вакцину"? Или это всё - просёр ВАШЕЙ грЁбаной "власти" клоунской!?
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24.03.2021 19:12 Ответить
Уже вчера надо было закрывать,сегодня уже поздно ,а завтра просто незачем.
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24.03.2021 19:17 Ответить
ДоЗелебобились.
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24.03.2021 19:38 Ответить
О, и этот туда же, казалось что ты умнее. Тебе тоже тысяч 10 долларов отслюнявили за вброс?
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24.03.2021 19:49 Ответить
Это как понимать? Типа взбунтовались холопы!!!??? Накроем локдауном чтобы знали как офис расписывать! Вакцина нормальная где?
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24.03.2021 19:50 Ответить
Хорошо....ухудшится, закроете всю страну.
Дальше ухудшится ....ваши действия?....не, не ..пока вы думаете....еще ухудшится. У вас есть варианты!? А понимание вариантов и их результаты?
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24.03.2021 19:50 Ответить
По яким критеріям буде встановлювати краще, гірше? По цифрам що стєпашка талдичить щоденно ,,,??? Мутняк.
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24.03.2021 20:40 Ответить
Проще закрыть кучку закрывальщиков и всё будет в порядке.
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24.03.2021 20:56 Ответить
А що конкретно робить зелена влада, щоб зупинити стрімке зростання захворюваності? ""Закрыть и непущать" - це саме елементарне і саме дурне, що можна зробити!!! але за які кошти далі будуть жити люди і як в цьому випадку буде розвиватися економіка? Під час таких випробувань розумні народи вибирають у владу на керівні посади досвідчених керівників, а "мудрий нарід" обрав блазня з цирковою командою ...
Але Дурними відосіками країну не нагодувати, тому почнуться протести...
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25.03.2021 09:33 Ответить
 
 