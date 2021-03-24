Вакцинированная военнослужащая умерла от острой сердечно-сосудистой недостаточности, - Минздрав о выводах судмедэкспертизы

Причина смерти военнослужащей, которая умерла во вторник в Одесской области - острая сердечно-сосудистая недостаточность. В ходе судмедэкспертизы у умершей также установлен атеросклеротический кардиосклероз.

Об этом Министерству охраны здоровья (МОЗ) сообщили одесские врачи, которые делали вскрытие, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Результаты вскрытия будут рассмотрены на заседании региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные инциденты после иммунизации (НППИ) в рамках расследования, как того требуют протоколы Министерства здравоохранения", - следует из сообщения.

Как сообщалось, 23 марта в Одесской области умерла военнослужащая. 21 марта женщина была вакцинирована от коронавируса, поскольку в ближайшее время должна была направиться в зону проведения ООС.

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По предварительной информации Военно-медицинского клинического центра Южного региона, смерть наступила в результате острых расстройств кровообращения. Женщина имела хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни.

"По информации командования медицинских сил ВСУ, 21 марта женщина была вакцинирована от коронавируса препаратом Covishield / AstraZeneca. Она входила в число приоритетных групп вакцинации, ведь в ближайшее время должна была быть задействована в ООС. Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у женщины не было. В тот же день с того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных инцидентов после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано", - подчеркивали ранее в МОЗе.