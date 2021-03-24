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Новости Коронавирус и карантин
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Вакцинированная военнослужащая умерла от острой сердечно-сосудистой недостаточности, - Минздрав о выводах судмедэкспертизы

Вакцинированная военнослужащая умерла от острой сердечно-сосудистой недостаточности, - Минздрав о выводах судмедэкспертизы

Причина смерти военнослужащей, которая умерла во вторник в Одесской области - острая сердечно-сосудистая недостаточность. В ходе судмедэкспертизы у умершей также установлен атеросклеротический кардиосклероз.

Об этом Министерству охраны здоровья (МОЗ) сообщили одесские врачи, которые делали вскрытие, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Результаты вскрытия будут рассмотрены на заседании региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные инциденты после иммунизации (НППИ) в рамках расследования, как того требуют протоколы Министерства здравоохранения", - следует из сообщения.

Как сообщалось, 23 марта в Одесской области умерла военнослужащая. 21 марта женщина была вакцинирована от коронавируса, поскольку в ближайшее время должна была направиться в зону проведения ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 15 097 человек, всего - 137 026, - Минздрав

По предварительной информации Военно-медицинского клинического центра Южного региона, смерть наступила в результате острых расстройств кровообращения. Женщина имела хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни.

"По информации командования медицинских сил ВСУ, 21 марта женщина была вакцинирована от коронавируса препаратом Covishield / AstraZeneca. Она входила в число приоритетных групп вакцинации, ведь в ближайшее время должна была быть задействована в ООС. Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у женщины не было. В тот же день с того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных инцидентов после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано", - подчеркивали ранее в МОЗе.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) Одесская область (3567) смерть (9222) военнослужащие (6134) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+20
в том, что из полученных летом прошлого года от МВФ специально для закупки нормальных вакцин 60 миллиардов гривень на сегодня нормальных вакцин так и не куплено, виноват не зекловун та Степанов, а Порошенко !

да, оптимист ?
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24.03.2021 12:54
+11
з таким діагнозом потрібно було вакцинуватись не Астразенекою
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24.03.2021 12:55
+11
Как патологоанатом - не верю! Такой диагноз (атеросклеротический кардиосклероз) в ее возрасте - нонсенс! Острая сердечно-сосудистая недостаточность это не диагноз, а, скорее, механизм смерти. На фоне благополучия (в противном случае, как бы она служила?) шла, потеряла сознание и все? Не убедительно!
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24.03.2021 13:18
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"Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у женщины не было"

Идиоты. А болезнй крови, о которых они тут визжали, у нее не было? Или это не противопоказания? "Аллергии на препарат у нее не было". А давай спросим - откуда они это знают? Они что, проверяли? Нет, они, идиоты, спросили: "у тебя есть аллергия на ковишит?" как будто она может знать. Она ответила "не знаю", ее укололи. И это только про аллергию. А сосудистые проблемы? А почки? Кто-то что-то проверял? Нет. Они - идиоты.
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24.03.2021 13:04 Ответить
Ідіоти ,ті хто іх обрав-73%-овий лохторат !!!)))
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24.03.2021 13:08 Ответить
ИДИОТЫ?

О, нет.
Это преступники.
Украиной управляет ОПГ, преступная шайка Квартал 95.
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24.03.2021 14:11 Ответить
Это не болени крови.
Это сердечно-сусидистая недостаточность, один из самых распространенных диагнозов среди пожилого населения (и не только пожилого, как оказывается).

Вопрос: как такого инвалида взяли в ВСУ? ЗА ВЗЯТКУ? (ибо это инвалид)
Вопрос: а если не за взятку, то у нее нЕ БЫЛО НИ ИНФАРКТА, НИ ЗАБИТЫХ ******** СОСУДОВ и умерла она именно от последствий 'вакцины".

Степанов должен идти под суд по любому.
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24.03.2021 14:23 Ответить
Сьогодні вранці колега розказав про цей випадок, а я йому: спишуть на серцеву недостатність. І ось, як у воду дивився.
Для ознайомлення раджу подивитись https://rumble.com/verm9p-dr.steve-hotze-.html
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24.03.2021 13:08 Ответить
Погоджуюсь із амбером, але питання в другому: якщо вона настільки хвора, то як вона стала віськовослужбовцем, та ще й повинна була проходити службу на Донбасі? Не вяжеться щось... Але вьяжеться інше: при вакцинації в інших країнах якраз окремі помирали від тромбозу чи ще якогось захворювання кровеносної системи.
І цей випадок підтверджує загальну тенденцію - від вакцинації все ж будуть помирати окремі люди невдовзі після щепелння. Скільки помре значно пізніше (бо як бачимо організм реагує на вакцину своєрідно) - лише одному богу відомо. Тож заяви, що вакцинація різко зменшить смертність від ковіду - пшик. Бо не факт, що ті, хто міг померти від ковіду, не помруть від щеплення.
Дуже турбує зелену владу, що українці бояться такої вакцинації. При якій ніхто не несе відповідальності і нема ніяких страхових виплат. Тож вони вже роблять хід конем: окремі депутани заявляють, про недопустимість роботи нещеплених медиків лікарями. Розважливі лікарі пенсійного віку плюнуть в харю зелемойським і підуть на пенсію. Молодь ще швидше рушить в сторону Європи - там принаймні лікарі (чи рідні) отримають немалу страховку.
З ким останемось ми - довірливе стадо баранів, що голосують за картинку з телевізора?
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24.03.2021 13:11 Ответить
Ви медкомісію у військкоматі хоч раз проходили?
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24.03.2021 13:20 Ответить
Как патологоанатом - не верю! Такой диагноз (атеросклеротический кардиосклероз) в ее возрасте - нонсенс! Острая сердечно-сосудистая недостаточность это не диагноз, а, скорее, механизм смерти. На фоне благополучия (в противном случае, как бы она служила?) шла, потеряла сознание и все? Не убедительно!
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24.03.2021 13:18 Ответить
А если на внешний вид посмотреть и учесть, что гипертония у нее была давно?
https://focus.ua/ukraine/477999-*******************-vsu-umerla-posle-vakcinacii-covishield-prichiny-smerti-vyyasnyayutsya-foto
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24.03.2021 18:51 Ответить
А как она прошла медкомиссию? Да и о чем уже спорить - "тромбоз сосудов венозного синуса головного мозга", вот это похоже на правду! Да и вписывается в тенденцию осложнений при вакцинации данным препаратом - хоть и не очень частые, но тромбозы! А тут и вторая смерть "подоспела" - инсульт (причиной очень часто является тромбоз!). Увы! Для кого-то это просто допустимая статистика, но за каждым случаем стоит уникальная и неповторимая человеческая жизнь и трагедия для близких.
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25.03.2021 04:08 Ответить
Ага, в 35 лет - инвалид.
Но для ВСУ - годная.
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25.03.2021 04:40 Ответить
А что выы хотели?чтобы они вам сказали что умерла от прививки?никогда!!!думайте люди...колоть или не колоть.
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24.03.2021 13:35 Ответить
Тромб от вакцины Astrazeneca.
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24.03.2021 13:58 Ответить
Я вам, сударыня, вставлю яичники обезьяны, - обьявил он и посмотрел строго.
- Ах, профессор, неужели обезьяны?
- Да, - непреклонно ответил Филипп Филиппович.
- Когда же операция? - бледнея и слабым голосом спрашивала дама.©
RIP
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24.03.2021 14:13 Ответить
"Морфологически различают две формы кардиосклероза: очаговую и диффузную.
В зависимости от этиологии кардиосклероз подразделяют:постинфарктный кардиосклероз - развивается после перенесённого https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0 инфаркта миокарда , как правило, носит очаговый характер;
атеросклеротический кардиосклероз - развивается в результате https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7 атеросклероза коронарных артерий, носит диффузный характер;
постмиокардитический кардиосклероз - развивается вследствие возникновения воспалительного процесса в миокарде, носит диффузный характер;
врождённый кардиосклероз - возникает вследствие врождённых заболеваний, таких как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8 коллагенозы и субэндокардиальный фиброэластоз."
(Википедия)

Во, как ныне в ВСУ призывают: после инфаркта миокарда.
И ЭКГ не показывает ничего (если надо), и отдышки не наблюдается, и никакой аритмии.

Это как на фронте, по Мендель: воинов ВСУ убивают - а мирный процесс идет.
Помиrают от тромбоза после "вакцинации", а рапортуют что это был глубокий инвалид, после инфаркта, но зато для служды в армии - абсолютно годный.

Закончите вы ломом по хребту, как Премьер штата Виктория, Австралия, Эндрюс: бойкий был, а теперь затих, и пишут в комментариях в СМИ, что осталась от него одна голограмма.
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24.03.2021 14:17 Ответить
То есть Вы не допускаете мысли, что эта женщина служила по контракту и имела при этом проблемы со здоровьем?
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24.03.2021 19:11 Ответить
Я допускаю, что ковидобесие лечится ломом по хребту, ибо быстро переводит ковидобесцев в вистуальную голограмму (как Премьера штата Виктория, Австралия, Эндрюса, от которого теперь в СМИ нет даже фотографии).

Ты б поберегся.
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25.03.2021 04:37 Ответить
Ну, и многих ломом по хребту ты уже вылечила, "целительница". Не думала, что пациент может тебе предоплату за лечение в той же валюте выписать?
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25.03.2021 07:17 Ответить
да идите вы в жопу с такими ванцинами, молодым загнутся я манал
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24.03.2021 15:10 Ответить
как-то не вяжутся между собой вот эти 2 факта: женщина имела хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие и в ближайшее время должна была направиться в зону проведения ООС. одно взаимоисключает другое. или я чего-то не понимаю?
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24.03.2021 15:48 Ответить
Царство небесное.
Ну так не от вакцины же!
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24.03.2021 16:07 Ответить
Срок действия 23 июня произведена 23 декабря, привезена 23 февраля после того как юар отказлся 16 февраля. Где хранили вакцину два месяца. Да х.. его знает. Что зря степанов пальто себе за 600 тысяч купил после полета в Индию
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24.03.2021 16:18 Ответить
Еще раз произвндена вакцина 23 декабря, во всем мире дефицит, все в очереди. Как эту серию купил конь в пальто!
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24.03.2021 16:20 Ответить
а КТО ТО ОЖИДАЛ иного "ЗАКЛЮЧЕНИЯ" ! КТО вам ПРАВДУ СКАЖЕТ !?!
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24.03.2021 16:21 Ответить
Чот дежавю у меня... Буквально три дня назад читал в наших новостях, что умер после вакцинации Астра-Зенека водитель школьного автобуса. А дальше почти все слово в слово ... И причина смерти, и отсутствие побочных эффектов сразу после вакцинации, и о том, что у остальных привитых все было просто замечательно, и что вскрытие показало наличие проблем со здоровьем у него точно таких, как у этой. на русском нашел только тут женщины https://www.kp.md/daily/27252/4384082/
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24.03.2021 17:29 Ответить
А об смертях невакцинированных водителей автобусов у вас в новостях пишут? А что так?
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24.03.2021 19:13 Ответить
Ніхто гарантій на 100% вам не дасть. Від ковіду кожен день помирає 200-300 осіб. Під час вакцинації 1 випадок. Хочете вакцинуйтесь, хочете ні, вибирайте самі.
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24.03.2021 18:03 Ответить
"Від ковіду кожен день "

як встановлено, що від ковіду? фальшивими тестами?
чи, може, так? навіть без тесту
https://www.youtube.com/watch?v=GGb3Bwxn6t0
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24.03.2021 20:44 Ответить
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