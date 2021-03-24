Вакцинированная военнослужащая умерла от острой сердечно-сосудистой недостаточности, - Минздрав о выводах судмедэкспертизы
Причина смерти военнослужащей, которая умерла во вторник в Одесской области - острая сердечно-сосудистая недостаточность. В ходе судмедэкспертизы у умершей также установлен атеросклеротический кардиосклероз.
Об этом Министерству охраны здоровья (МОЗ) сообщили одесские врачи, которые делали вскрытие, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Результаты вскрытия будут рассмотрены на заседании региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные инциденты после иммунизации (НППИ) в рамках расследования, как того требуют протоколы Министерства здравоохранения", - следует из сообщения.
Как сообщалось, 23 марта в Одесской области умерла военнослужащая. 21 марта женщина была вакцинирована от коронавируса, поскольку в ближайшее время должна была направиться в зону проведения ООС.
По предварительной информации Военно-медицинского клинического центра Южного региона, смерть наступила в результате острых расстройств кровообращения. Женщина имела хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни.
"По информации командования медицинских сил ВСУ, 21 марта женщина была вакцинирована от коронавируса препаратом Covishield / AstraZeneca. Она входила в число приоритетных групп вакцинации, ведь в ближайшее время должна была быть задействована в ООС. Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у женщины не было. В тот же день с того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных инцидентов после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано", - подчеркивали ранее в МОЗе.
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Идиоты. А болезнй крови, о которых они тут визжали, у нее не было? Или это не противопоказания? "Аллергии на препарат у нее не было". А давай спросим - откуда они это знают? Они что, проверяли? Нет, они, идиоты, спросили: "у тебя есть аллергия на ковишит?" как будто она может знать. Она ответила "не знаю", ее укололи. И это только про аллергию. А сосудистые проблемы? А почки? Кто-то что-то проверял? Нет. Они - идиоты.
О, нет.
Это преступники.
Украиной управляет ОПГ, преступная шайка Квартал 95.
Это сердечно-сусидистая недостаточность, один из самых распространенных диагнозов среди пожилого населения (и не только пожилого, как оказывается).
Вопрос: как такого инвалида взяли в ВСУ? ЗА ВЗЯТКУ? (ибо это инвалид)
Вопрос: а если не за взятку, то у нее нЕ БЫЛО НИ ИНФАРКТА, НИ ЗАБИТЫХ ******** СОСУДОВ и умерла она именно от последствий 'вакцины".
Степанов должен идти под суд по любому.
Для ознайомлення раджу подивитись https://rumble.com/verm9p-dr.steve-hotze-.html
І цей випадок підтверджує загальну тенденцію - від вакцинації все ж будуть помирати окремі люди невдовзі після щепелння. Скільки помре значно пізніше (бо як бачимо організм реагує на вакцину своєрідно) - лише одному богу відомо. Тож заяви, що вакцинація різко зменшить смертність від ковіду - пшик. Бо не факт, що ті, хто міг померти від ковіду, не помруть від щеплення.
Дуже турбує зелену владу, що українці бояться такої вакцинації. При якій ніхто не несе відповідальності і нема ніяких страхових виплат. Тож вони вже роблять хід конем: окремі депутани заявляють, про недопустимість роботи нещеплених медиків лікарями. Розважливі лікарі пенсійного віку плюнуть в харю зелемойським і підуть на пенсію. Молодь ще швидше рушить в сторону Європи - там принаймні лікарі (чи рідні) отримають немалу страховку.
З ким останемось ми - довірливе стадо баранів, що голосують за картинку з телевізора?
https://focus.ua/ukraine/477999-*******************-vsu-umerla-posle-vakcinacii-covishield-prichiny-smerti-vyyasnyayutsya-foto
Но для ВСУ - годная.
- Ах, профессор, неужели обезьяны?
- Да, - непреклонно ответил Филипп Филиппович.
- Когда же операция? - бледнея и слабым голосом спрашивала дама.©
RIP
В зависимости от этиологии кардиосклероз подразделяют:постинфарктный кардиосклероз - развивается после перенесённого https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0 инфаркта миокарда , как правило, носит очаговый характер;
атеросклеротический кардиосклероз - развивается в результате https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7 атеросклероза коронарных артерий, носит диффузный характер;
постмиокардитический кардиосклероз - развивается вследствие возникновения воспалительного процесса в миокарде, носит диффузный характер;
врождённый кардиосклероз - возникает вследствие врождённых заболеваний, таких как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8 коллагенозы и субэндокардиальный фиброэластоз."
(Википедия)
Во, как ныне в ВСУ призывают: после инфаркта миокарда.
И ЭКГ не показывает ничего (если надо), и отдышки не наблюдается, и никакой аритмии.
Это как на фронте, по Мендель: воинов ВСУ убивают - а мирный процесс идет.
Помиrают от тромбоза после "вакцинации", а рапортуют что это был глубокий инвалид, после инфаркта, но зато для служды в армии - абсолютно годный.
Закончите вы ломом по хребту, как Премьер штата Виктория, Австралия, Эндрюс: бойкий был, а теперь затих, и пишут в комментариях в СМИ, что осталась от него одна голограмма.
Ты б поберегся.
Ну так не от вакцины же!
як встановлено, що від ковіду? фальшивими тестами?
чи, може, так? навіть без тесту
https://www.youtube.com/watch?v=GGb3Bwxn6t0