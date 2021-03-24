Вакцинована військовослужбовець померла від гострої серцево-судинної недостатності, - МОЗ про висновки судмедекспертизи
Причина смерті військовослужбовця, яка померла у вівторок в Одеській області - гостра серцево-судинна недостатність. У ході судмедекспертизи у померлої також встановлено атеросклеротичний кардіосклероз.
Про це Міністерству охорони здоров'я (МОЗ) повідомили одеські лікарі, які робили розтин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Результати розтину розглянуть на засіданні регіональної групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації (НППІ) в рамках розслідування, як того вимагають протоколи Міністерства охорони здоров’я", - випливає з повідомлення.
Як повідомлялося, 23 березня в Одеській області померла військовослужбовець. 21 березня жінка була вакцинована від коронавірусу, оскільки найближчим часом повинна була попрямувати в зону проведення ООС.
За попередньою інформацією Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, смерть наступила в результаті гострих розладів кровообігу. Жінка мала хронічні серцево-судинні захворювання та інші супутні хвороби.
"За інформацією командування медичних сил ЗСУ, 21 березня жінка була вакцинована від коронавірусу препаратом Covishield / AstraZeneca. Вона входила в число пріоритетних груп вакцинації, адже найближчим часом повинна була бути задіяна в ООС. Протипоказань до введення вакцини, а саме алергії до будь-якого з компонентів препарату, у жінки не було. У той же день з того ж флакона вакцини були щеплені ще 9 осіб. Несприятливих інцидентів після імунізації у інших пацієнтів не зареєстровано", - підкреслювали раніше в МОЗі.
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Идиоты. А болезнй крови, о которых они тут визжали, у нее не было? Или это не противопоказания? "Аллергии на препарат у нее не было". А давай спросим - откуда они это знают? Они что, проверяли? Нет, они, идиоты, спросили: "у тебя есть аллергия на ковишит?" как будто она может знать. Она ответила "не знаю", ее укололи. И это только про аллергию. А сосудистые проблемы? А почки? Кто-то что-то проверял? Нет. Они - идиоты.
О, нет.
Это преступники.
Украиной управляет ОПГ, преступная шайка Квартал 95.
Это сердечно-сусидистая недостаточность, один из самых распространенных диагнозов среди пожилого населения (и не только пожилого, как оказывается).
Вопрос: как такого инвалида взяли в ВСУ? ЗА ВЗЯТКУ? (ибо это инвалид)
Вопрос: а если не за взятку, то у нее нЕ БЫЛО НИ ИНФАРКТА, НИ ЗАБИТЫХ ******** СОСУДОВ и умерла она именно от последствий 'вакцины".
Степанов должен идти под суд по любому.
Для ознайомлення раджу подивитись https://rumble.com/verm9p-dr.steve-hotze-.html
І цей випадок підтверджує загальну тенденцію - від вакцинації все ж будуть помирати окремі люди невдовзі після щепелння. Скільки помре значно пізніше (бо як бачимо організм реагує на вакцину своєрідно) - лише одному богу відомо. Тож заяви, що вакцинація різко зменшить смертність від ковіду - пшик. Бо не факт, що ті, хто міг померти від ковіду, не помруть від щеплення.
Дуже турбує зелену владу, що українці бояться такої вакцинації. При якій ніхто не несе відповідальності і нема ніяких страхових виплат. Тож вони вже роблять хід конем: окремі депутани заявляють, про недопустимість роботи нещеплених медиків лікарями. Розважливі лікарі пенсійного віку плюнуть в харю зелемойським і підуть на пенсію. Молодь ще швидше рушить в сторону Європи - там принаймні лікарі (чи рідні) отримають немалу страховку.
З ким останемось ми - довірливе стадо баранів, що голосують за картинку з телевізора?
https://focus.ua/ukraine/477999-*******************-vsu-umerla-posle-vakcinacii-covishield-prichiny-smerti-vyyasnyayutsya-foto
Но для ВСУ - годная.
- Ах, профессор, неужели обезьяны?
- Да, - непреклонно ответил Филипп Филиппович.
- Когда же операция? - бледнея и слабым голосом спрашивала дама.©
RIP
В зависимости от этиологии кардиосклероз подразделяют:постинфарктный кардиосклероз - развивается после перенесённого https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0 инфаркта миокарда , как правило, носит очаговый характер;
атеросклеротический кардиосклероз - развивается в результате https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7 атеросклероза коронарных артерий, носит диффузный характер;
постмиокардитический кардиосклероз - развивается вследствие возникновения воспалительного процесса в миокарде, носит диффузный характер;
врождённый кардиосклероз - возникает вследствие врождённых заболеваний, таких как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8 коллагенозы и субэндокардиальный фиброэластоз."
(Википедия)
Во, как ныне в ВСУ призывают: после инфаркта миокарда.
И ЭКГ не показывает ничего (если надо), и отдышки не наблюдается, и никакой аритмии.
Это как на фронте, по Мендель: воинов ВСУ убивают - а мирный процесс идет.
Помиrают от тромбоза после "вакцинации", а рапортуют что это был глубокий инвалид, после инфаркта, но зато для служды в армии - абсолютно годный.
Закончите вы ломом по хребту, как Премьер штата Виктория, Австралия, Эндрюс: бойкий был, а теперь затих, и пишут в комментариях в СМИ, что осталась от него одна голограмма.
Ты б поберегся.
Ну так не от вакцины же!
як встановлено, що від ковіду? фальшивими тестами?
чи, може, так? навіть без тесту
https://www.youtube.com/watch?v=GGb3Bwxn6t0