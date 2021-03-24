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Новини Коронавірус і карантин
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Вакцинована військовослужбовець померла від гострої серцево-судинної недостатності, - МОЗ про висновки судмедекспертизи

Вакцинована військовослужбовець померла від гострої серцево-судинної недостатності, - МОЗ про висновки судмедекспертизи

Причина смерті військовослужбовця, яка померла у вівторок в Одеській області - гостра серцево-судинна недостатність. У ході судмедекспертизи у померлої також встановлено атеросклеротичний кардіосклероз.

Про це Міністерству охорони здоров'я (МОЗ) повідомили одеські лікарі, які робили розтин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Результати розтину розглянуть на засіданні регіональної групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації (НППІ) в рамках розслідування, як того вимагають протоколи Міністерства охорони здоров’я", - випливає з повідомлення.

Як повідомлялося, 23 березня в Одеській області померла військовослужбовець. 21 березня жінка була вакцинована від коронавірусу, оскільки найближчим часом повинна була попрямувати в зону проведення ООС.

За попередньою інформацією Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, смерть наступила в результаті гострих розладів кровообігу. Жінка мала хронічні серцево-судинні захворювання та інші супутні хвороби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ цього року планує закупити близько 7,9 млн доз COVID-вакцин на 4 млрд грн, - StateWatch. ДОКУМЕНТ

"За інформацією командування медичних сил ЗСУ, 21 березня жінка була вакцинована від коронавірусу препаратом Covishield / AstraZeneca. Вона входила в число пріоритетних груп вакцинації, адже найближчим часом повинна була бути задіяна в ООС. Протипоказань до введення вакцини, а саме алергії до будь-якого з компонентів препарату, у жінки не було. У той же день з того ж флакона вакцини були щеплені ще 9 осіб. Несприятливих інцидентів після імунізації у інших пацієнтів не зареєстровано", - підкреслювали раніше в МОЗі.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5393) Одеська область (3210) смерть (6750) військовослужбовці (4744) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+20
в том, что из полученных летом прошлого года от МВФ специально для закупки нормальных вакцин 60 миллиардов гривень на сегодня нормальных вакцин так и не куплено, виноват не зекловун та Степанов, а Порошенко !

да, оптимист ?
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24.03.2021 12:54
+11
з таким діагнозом потрібно було вакцинуватись не Астразенекою
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24.03.2021 12:55
+11
Как патологоанатом - не верю! Такой диагноз (атеросклеротический кардиосклероз) в ее возрасте - нонсенс! Острая сердечно-сосудистая недостаточность это не диагноз, а, скорее, механизм смерти. На фоне благополучия (в противном случае, как бы она служила?) шла, потеряла сознание и все? Не убедительно!
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24.03.2021 13:18
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"Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у женщины не было"

Идиоты. А болезнй крови, о которых они тут визжали, у нее не было? Или это не противопоказания? "Аллергии на препарат у нее не было". А давай спросим - откуда они это знают? Они что, проверяли? Нет, они, идиоты, спросили: "у тебя есть аллергия на ковишит?" как будто она может знать. Она ответила "не знаю", ее укололи. И это только про аллергию. А сосудистые проблемы? А почки? Кто-то что-то проверял? Нет. Они - идиоты.
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24.03.2021 13:04 Відповісти
Ідіоти ,ті хто іх обрав-73%-овий лохторат !!!)))
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24.03.2021 13:08 Відповісти
ИДИОТЫ?

О, нет.
Это преступники.
Украиной управляет ОПГ, преступная шайка Квартал 95.
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24.03.2021 14:11 Відповісти
Это не болени крови.
Это сердечно-сусидистая недостаточность, один из самых распространенных диагнозов среди пожилого населения (и не только пожилого, как оказывается).

Вопрос: как такого инвалида взяли в ВСУ? ЗА ВЗЯТКУ? (ибо это инвалид)
Вопрос: а если не за взятку, то у нее нЕ БЫЛО НИ ИНФАРКТА, НИ ЗАБИТЫХ ******** СОСУДОВ и умерла она именно от последствий 'вакцины".

Степанов должен идти под суд по любому.
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24.03.2021 14:23 Відповісти
Сьогодні вранці колега розказав про цей випадок, а я йому: спишуть на серцеву недостатність. І ось, як у воду дивився.
Для ознайомлення раджу подивитись https://rumble.com/verm9p-dr.steve-hotze-.html
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24.03.2021 13:08 Відповісти
Погоджуюсь із амбером, але питання в другому: якщо вона настільки хвора, то як вона стала віськовослужбовцем, та ще й повинна була проходити службу на Донбасі? Не вяжеться щось... Але вьяжеться інше: при вакцинації в інших країнах якраз окремі помирали від тромбозу чи ще якогось захворювання кровеносної системи.
І цей випадок підтверджує загальну тенденцію - від вакцинації все ж будуть помирати окремі люди невдовзі після щепелння. Скільки помре значно пізніше (бо як бачимо організм реагує на вакцину своєрідно) - лише одному богу відомо. Тож заяви, що вакцинація різко зменшить смертність від ковіду - пшик. Бо не факт, що ті, хто міг померти від ковіду, не помруть від щеплення.
Дуже турбує зелену владу, що українці бояться такої вакцинації. При якій ніхто не несе відповідальності і нема ніяких страхових виплат. Тож вони вже роблять хід конем: окремі депутани заявляють, про недопустимість роботи нещеплених медиків лікарями. Розважливі лікарі пенсійного віку плюнуть в харю зелемойським і підуть на пенсію. Молодь ще швидше рушить в сторону Європи - там принаймні лікарі (чи рідні) отримають немалу страховку.
З ким останемось ми - довірливе стадо баранів, що голосують за картинку з телевізора?
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24.03.2021 13:11 Відповісти
Ви медкомісію у військкоматі хоч раз проходили?
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24.03.2021 13:20 Відповісти
Как патологоанатом - не верю! Такой диагноз (атеросклеротический кардиосклероз) в ее возрасте - нонсенс! Острая сердечно-сосудистая недостаточность это не диагноз, а, скорее, механизм смерти. На фоне благополучия (в противном случае, как бы она служила?) шла, потеряла сознание и все? Не убедительно!
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24.03.2021 13:18 Відповісти
А если на внешний вид посмотреть и учесть, что гипертония у нее была давно?
https://focus.ua/ukraine/477999-*******************-vsu-umerla-posle-vakcinacii-covishield-prichiny-smerti-vyyasnyayutsya-foto
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24.03.2021 18:51 Відповісти
А как она прошла медкомиссию? Да и о чем уже спорить - "тромбоз сосудов венозного синуса головного мозга", вот это похоже на правду! Да и вписывается в тенденцию осложнений при вакцинации данным препаратом - хоть и не очень частые, но тромбозы! А тут и вторая смерть "подоспела" - инсульт (причиной очень часто является тромбоз!). Увы! Для кого-то это просто допустимая статистика, но за каждым случаем стоит уникальная и неповторимая человеческая жизнь и трагедия для близких.
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25.03.2021 04:08 Відповісти
Ага, в 35 лет - инвалид.
Но для ВСУ - годная.
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25.03.2021 04:40 Відповісти
А что выы хотели?чтобы они вам сказали что умерла от прививки?никогда!!!думайте люди...колоть или не колоть.
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24.03.2021 13:35 Відповісти
Тромб от вакцины Astrazeneca.
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24.03.2021 13:58 Відповісти
Я вам, сударыня, вставлю яичники обезьяны, - обьявил он и посмотрел строго.
- Ах, профессор, неужели обезьяны?
- Да, - непреклонно ответил Филипп Филиппович.
- Когда же операция? - бледнея и слабым голосом спрашивала дама.©
RIP
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24.03.2021 14:13 Відповісти
"Морфологически различают две формы кардиосклероза: очаговую и диффузную.
В зависимости от этиологии кардиосклероз подразделяют:постинфарктный кардиосклероз - развивается после перенесённого https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0 инфаркта миокарда , как правило, носит очаговый характер;
атеросклеротический кардиосклероз - развивается в результате https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7 атеросклероза коронарных артерий, носит диффузный характер;
постмиокардитический кардиосклероз - развивается вследствие возникновения воспалительного процесса в миокарде, носит диффузный характер;
врождённый кардиосклероз - возникает вследствие врождённых заболеваний, таких как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8 коллагенозы и субэндокардиальный фиброэластоз."
(Википедия)

Во, как ныне в ВСУ призывают: после инфаркта миокарда.
И ЭКГ не показывает ничего (если надо), и отдышки не наблюдается, и никакой аритмии.

Это как на фронте, по Мендель: воинов ВСУ убивают - а мирный процесс идет.
Помиrают от тромбоза после "вакцинации", а рапортуют что это был глубокий инвалид, после инфаркта, но зато для служды в армии - абсолютно годный.

Закончите вы ломом по хребту, как Премьер штата Виктория, Австралия, Эндрюс: бойкий был, а теперь затих, и пишут в комментариях в СМИ, что осталась от него одна голограмма.
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24.03.2021 14:17 Відповісти
То есть Вы не допускаете мысли, что эта женщина служила по контракту и имела при этом проблемы со здоровьем?
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24.03.2021 19:11 Відповісти
Я допускаю, что ковидобесие лечится ломом по хребту, ибо быстро переводит ковидобесцев в вистуальную голограмму (как Премьера штата Виктория, Австралия, Эндрюса, от которого теперь в СМИ нет даже фотографии).

Ты б поберегся.
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25.03.2021 04:37 Відповісти
Ну, и многих ломом по хребту ты уже вылечила, "целительница". Не думала, что пациент может тебе предоплату за лечение в той же валюте выписать?
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25.03.2021 07:17 Відповісти
да идите вы в жопу с такими ванцинами, молодым загнутся я манал
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24.03.2021 15:10 Відповісти
как-то не вяжутся между собой вот эти 2 факта: женщина имела хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие и в ближайшее время должна была направиться в зону проведения ООС. одно взаимоисключает другое. или я чего-то не понимаю?
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24.03.2021 15:48 Відповісти
Царство небесное.
Ну так не от вакцины же!
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24.03.2021 16:07 Відповісти
Срок действия 23 июня произведена 23 декабря, привезена 23 февраля после того как юар отказлся 16 февраля. Где хранили вакцину два месяца. Да х.. его знает. Что зря степанов пальто себе за 600 тысяч купил после полета в Индию
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24.03.2021 16:18 Відповісти
Еще раз произвндена вакцина 23 декабря, во всем мире дефицит, все в очереди. Как эту серию купил конь в пальто!
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24.03.2021 16:20 Відповісти
а КТО ТО ОЖИДАЛ иного "ЗАКЛЮЧЕНИЯ" ! КТО вам ПРАВДУ СКАЖЕТ !?!
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24.03.2021 16:21 Відповісти
Чот дежавю у меня... Буквально три дня назад читал в наших новостях, что умер после вакцинации Астра-Зенека водитель школьного автобуса. А дальше почти все слово в слово ... И причина смерти, и отсутствие побочных эффектов сразу после вакцинации, и о том, что у остальных привитых все было просто замечательно, и что вскрытие показало наличие проблем со здоровьем у него точно таких, как у этой. на русском нашел только тут женщины https://www.kp.md/daily/27252/4384082/
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24.03.2021 17:29 Відповісти
А об смертях невакцинированных водителей автобусов у вас в новостях пишут? А что так?
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24.03.2021 19:13 Відповісти
Ніхто гарантій на 100% вам не дасть. Від ковіду кожен день помирає 200-300 осіб. Під час вакцинації 1 випадок. Хочете вакцинуйтесь, хочете ні, вибирайте самі.
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24.03.2021 18:03 Відповісти
"Від ковіду кожен день "

як встановлено, що від ковіду? фальшивими тестами?
чи, може, так? навіть без тесту
https://www.youtube.com/watch?v=GGb3Bwxn6t0
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24.03.2021 20:44 Відповісти
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