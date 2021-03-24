Вакцинована військовослужбовець померла від гострої серцево-судинної недостатності, - МОЗ про висновки судмедекспертизи

Причина смерті військовослужбовця, яка померла у вівторок в Одеській області - гостра серцево-судинна недостатність. У ході судмедекспертизи у померлої також встановлено атеросклеротичний кардіосклероз.

Про це Міністерству охорони здоров'я (МОЗ) повідомили одеські лікарі, які робили розтин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Результати розтину розглянуть на засіданні регіональної групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації (НППІ) в рамках розслідування, як того вимагають протоколи Міністерства охорони здоров’я", - випливає з повідомлення.

Як повідомлялося, 23 березня в Одеській області померла військовослужбовець. 21 березня жінка була вакцинована від коронавірусу, оскільки найближчим часом повинна була попрямувати в зону проведення ООС.

За попередньою інформацією Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, смерть наступила в результаті гострих розладів кровообігу. Жінка мала хронічні серцево-судинні захворювання та інші супутні хвороби.

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"За інформацією командування медичних сил ЗСУ, 21 березня жінка була вакцинована від коронавірусу препаратом Covishield / AstraZeneca. Вона входила в число пріоритетних груп вакцинації, адже найближчим часом повинна була бути задіяна в ООС. Протипоказань до введення вакцини, а саме алергії до будь-якого з компонентів препарату, у жінки не було. У той же день з того ж флакона вакцини були щеплені ще 9 осіб. Несприятливих інцидентів після імунізації у інших пацієнтів не зареєстровано", - підкреслювали раніше в МОЗі.