Данілов: якщо ситуація з COVID-19 погіршиться, доведеться "закрити всю країну"
Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов не виключає, що РНБО може ввести по всій території України жорсткий локдаун.
Про це він сказав в інтерв'ю BBC News Україна, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, найближчим часом Рада нацбезпеки може провести окреме засідання, присвячене COVID-19.
"У березні минулого року ми розглядали це питання на РНБО. Думаю, найближчим часом буде проведено окреме засідання РНБО з цього приводу. Це стосується не тільки коронавірусу, адже ланцюгом іде економіка і багато інших речей", - уточнив Данілов.
На питання про те, чи можуть на Раді нацбезпеки обговорювати всеукраїнський локдаун, він відповів: "Буде залежати від поведінки людей. Ми наполягаємо, що кожна громада, відповідно до закону, повинна самостійно приймати рішення, чи потрібно їй закриватися, або вводити інші обмеження".
"Коли ми повністю закриваємо області - це вже винятковий випадок. І якщо розвиток подій буде йти не за оптимістичним сценарієм, то я не виключаю, що може бути закрита вся країна. Адже життя людини має бути на першому місці", - наголосив секретар РНБО.
Він також прокоментував смерть військовослужбовця, яка померла в Одеській області незабаром після отримання дози щеплення від коронавірусу.
"Кожен день у країні, на жаль, помирає дві тисячі осіб. Від чого померла ця жінка - буде відомо, коли відбудуться всі необхідні медичні процедури. Якщо це буде пов'язано з вакцинацією - це одна ситуація. Якщо результати інші - то ситуація інша", - додав він.
За словами Олексія Данілова, "дуже багато" вкидань "інформації про шкоду вакцинації".
"Це треба просто пережити - ще два-три місяці не тільки Україна, а й весь світ перебуватиме в такій колотнечі, коли будуть говорити, що ця вакцина повністю якісна, ця - на 80%, а ця - на 70%. Це війна всього фармацевтичного ринку", - розповів секретар РНБО.
"Ми будемо робити все, щоб вакцинація пройшла 100% по всій країні", - наголосив Данілов.
"Я ветеринарний лікар за першою освітою (і ніколи цього не приховував) і можу сказати: єдиний шлях захисту від таких хвороб як COVID-19 - це вакцинація", - резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=35f5bzff5cU
Рік тому ЄДИНИМ способом зупинити вірус / захисту були чарівні масочки і дистанціювання паралельно з миттям рук. По ходу добавлялися локдауни, карантини і комендантські години з забороною відвідувати рідних.
Тепер - вакцинка.
Дальше ухудшится ....ваши действия?....не, не ..пока вы думаете....еще ухудшится. У вас есть варианты!? А понимание вариантов и их результаты?
Але Дурними відосіками країну не нагодувати, тому почнуться протести...