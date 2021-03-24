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Данілов: якщо ситуація з COVID-19 погіршиться, доведеться "закрити всю країну"

Данілов: якщо ситуація з COVID-19 погіршиться, доведеться

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов не виключає, що РНБО може ввести по всій території України жорсткий локдаун.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC News Україна, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, найближчим часом Рада нацбезпеки може провести окреме засідання, присвячене COVID-19.

"У березні минулого року ми розглядали це питання на РНБО. Думаю, найближчим часом буде проведено окреме засідання РНБО з цього приводу. Це стосується не тільки коронавірусу, адже ланцюгом іде економіка і багато інших речей", - уточнив Данілов.

На питання про те, чи можуть на Раді нацбезпеки обговорювати всеукраїнський локдаун, він відповів: "Буде залежати від поведінки людей. Ми наполягаємо, що кожна громада, відповідно до закону, повинна самостійно приймати рішення, чи потрібно їй закриватися, або вводити інші обмеження".

"Коли ми повністю закриваємо області - це вже винятковий випадок. І якщо розвиток подій буде йти не за оптимістичним сценарієм, то я не виключаю, що може бути закрита вся країна. Адже життя людини має бути на першому місці", - наголосив секретар РНБО.

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Він також прокоментував смерть військовослужбовця, яка померла в Одеській області незабаром після отримання дози щеплення від коронавірусу.

"Кожен день у країні, на жаль, помирає дві тисячі осіб. Від чого померла ця жінка - буде відомо, коли відбудуться всі необхідні медичні процедури. Якщо це буде пов'язано з вакцинацією - це одна ситуація. Якщо результати інші - то ситуація інша", - додав він.

За словами Олексія Данілова, "дуже багато" вкидань "інформації про шкоду вакцинації".

Також дивіться: Загальнонаціональний локдаун не планується, будемо йти по регіонах, - Степанов. ВIДЕО

"Це треба просто пережити - ще два-три місяці не тільки Україна, а й весь світ перебуватиме в такій колотнечі, коли будуть говорити, що ця вакцина повністю якісна, ця - на 80%, а ця - на 70%. Це війна всього фармацевтичного ринку", - розповів секретар РНБО.

"Ми будемо робити все, щоб вакцинація пройшла 100% по всій країні", - наголосив Данілов.

"Я ветеринарний лікар за першою освітою (і ніколи цього не приховував) і можу сказати: єдиний шлях захисту від таких хвороб як COVID-19 - це вакцинація", - резюмував він.
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Топ коментарі
+19
Дайте угадаю: ситуация ухудшится накануне демонстрации х/ф от Bellingcat
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24.03.2021 18:03
+12
Данілов: якщо ситуація з COVID-19 погіршиться, доведеться "закрити всю країну" - Цензор.НЕТ 7665
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24.03.2021 17:55
+9
Данилов: если ситуация с COVID-19 ухудшится, придется "закрыть всю страну" - Цензор.НЕТ 7673
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24.03.2021 17:47
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Данилов: если ситуация с COVID-19 ухудшится, придется "закрыть всю страну" - Цензор.НЕТ 7673
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24.03.2021 17:47 Відповісти
Кажется рядом с карликом какой то рашистский пдрс ,отдыхающий в Буковеле
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24.03.2021 18:37 Відповісти
ВСЮ страну вы никак не закроете, когда часть страны под оккупацией.
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24.03.2021 17:48 Відповісти
Самый тупой коммент за сегодня
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24.03.2021 18:47 Відповісти
Поясни, где я неправ.
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24.03.2021 18:50 Відповісти
Когда-то,шеф моего приятеля-аспиранта,сказал моему другу,после одного его ляпасусов : У тебя был такой прекрасный шанс промолчать,-но ты им не воспользовался!
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24.03.2021 19:21 Відповісти
У меня сосед-сицилиец держит курей( шоб он был здоров в свои 72!), так недавно он петуха зарубил. На вопрос зачем, ответил на неподражаемом Сицилийско-Английском в смысле - "Та дурной был, ему лишь бы прокукарекать, а там - хоть и не рассветай. Задолбал, придурок"
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24.03.2021 19:30 Відповісти
Лучше бы он немые утки держал.
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24.03.2021 20:02 Відповісти
Качек и гусей держит его зять через дорогу. Там как раз ручей(который протекает через нашу землю),делает петлю с небольшой заводью. Так шо мы яйца в магазине не покупаем
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24.03.2021 20:08 Відповісти
Это хорошо. Я бы может тоже птицу держал,-но кукаревание по ночам...
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25.03.2021 06:23 Відповісти
Смешные такие! Прям все кинутся исполнять...Та я первым пойду в "Велюр" или Эпицентр....
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24.03.2021 17:48 Відповісти
Да то ,что ты махровый длбб, сомнений никаких нет, приглашаю на экскурсию в реанимацию ,полежишь рядом с больными на ИВЛ с сатурацией 50% или рядом с больными с гипоксическими психозами , когда возникает реальный страх смерти из за чувства нехватки О2 и выраженной одышки...
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24.03.2021 18:47 Відповісти
уныло, а посвежее страшилки есть, типа пока тебя не коснулось?
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24.03.2021 19:44 Відповісти
Был бы ты умный, не обзывал других...Я смертей повидал, как медик, и от страха поноса тоже! ИнжИнер гарик....
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24.03.2021 20:02 Відповісти
Все ,уже никаких сомнений, что ты пригожинская рашкотварь нет абсолютно! Трите ,друзья,этого ватного рашистского пдрса нещадно с регулярным посыломнах...
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24.03.2021 20:25 Відповісти
Не всирися з остраху! Ти бидло нікчемне та тупе, якщо до тебе не доходить з першого разу! Чемна людина не буде кидатися як скажена собака на незнайому людину! Хто в тебе друзі?
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24.03.2021 22:23 Відповісти
раскраденный зевластью ковидфонд, проваленная зевластью вакцинация - не, не слышал
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24.03.2021 17:50 Відповісти
Если вы такие умные, то почему Украина без вакцин? Почему постоянная неизвестность о поступлении следующей партии? Почему такой туман в области закупок? Почему прокладкой в поставке фирма-однодневка?
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24.03.2021 17:51 Відповісти
Китая на Украину нету,вот там был карантин,нарушил и на 5 лет в тюрьму.А Китац-то за одну пандемию из этой заразы вышел а у нас из этими играми в демократию на носу уже третяя или четвертая волна пандемии и чем дальше тем хуже.
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24.03.2021 17:52 Відповісти
Третя. Четверта ще попереду, восени. Принаймі, так спеціалісти в кретиноскопі стверджують.
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24.03.2021 17:54 Відповісти
баран, это даже обезьянам очевидно - если закрываешь, то закрываешь или всё, или ничего.. или ты думаешь людям удовольствие доставляет, сидеть и месяцами думать - чем одни лучше других.. всё должно быть честно и справедливо, а не по-зелёному как у вас..
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24.03.2021 17:52 Відповісти
ще не погіршилась, Данілов? Рекорди летальності - не враховуються? Ще не було рекорду по виявленню власне ковідних? А, якщо вже є рекорд по госпіталізації? -то що?
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24.03.2021 17:53 Відповісти
вы Спортмастер санкциями закрыть не в состоянии... какая уж тут страна
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24.03.2021 17:53 Відповісти
Данілов: якщо ситуація з COVID-19 погіршиться, доведеться "закрити всю країну" - Цензор.НЕТ 7665
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24.03.2021 17:55 Відповісти
Козни Степанова и Ляшко. У нас сейчас наравне с Ковид ходит грипп и никому никакого дела, хотя степень опасности одинаковая
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24.03.2021 17:56 Відповісти
Еще один татаромордовский прохвЭссссор и член некорррреспондент околовсяческих наук ...
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24.03.2021 19:08 Відповісти
Ты из НАН?
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24.03.2021 19:45 Відповісти
если ухудшится/ если может ухудшиться то ухудшится обязательно. Во время войны четыреждыуклонист от ВСУ не может быть главнокомандующим ВСУ а он есть.
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24.03.2021 18:01 Відповісти
Данілов: якщо ситуація з COVID-19 погіршиться, доведеться "закрити всю країну" - Цензор.НЕТ 9604
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24.03.2021 18:05 Відповісти
Дайте угадаю: ситуация ухудшится накануне демонстрации х/ф от Bellingcat
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24.03.2021 18:03 Відповісти
не х\ф ,а д\ф
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24.03.2021 18:06 Відповісти
Для зебобиков это чересчур сложно, а потому приходится изъясняться так, чтобы было для них понятно
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24.03.2021 18:07 Відповісти
І це тако ж, але не тільки так! Будь-яке погіршення ситуації по "коронавірусу" завжди відбувається кожного разу, коли під ОПой починаються акції!ОчкоОПи тремтить і є признаки "гонореї", яка у сою чергу натякає на "коронувіруса" і тоді починають полихати "червоні зони"!
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24.03.2021 19:43 Відповісти
мозгов на большее не хватает!
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24.03.2021 18:03 Відповісти
Ну допустим закрыли, (отчасти правильно), а ситуация усугубляется - что делать дальше? Мне лично кажется, что поздно пить Боржоми, почки отвалились вместе с яйцами. А ваша хорошая мысля пришла немного опосля. Жадный в данном случае заплотит не единожды.
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24.03.2021 18:03 Відповісти
Закривайте, нам не жалко. Головне щоб працювали Буковель і Велюр.
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24.03.2021 18:04 Відповісти
може проще закрыть тех,кто провалил эпидмероприятия? начиная с продажи масок и далее
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24.03.2021 18:04 Відповісти
https://www.dw.com/ru/koronavirus-pandemija-snizila-ozhidaemuju-prodolzhitelnost-zhizni-v-rossii/a-56791681 Коронавирус: правительство Италии объявило на Пасху карантин | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 12.03.2021
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24.03.2021 18:07 Відповісти
"Когда мы полностью закрываем области - это уже исключительный случай. И если развитие событий будет идти не по оптимистическому сценарию, то я не исключаю, что может быть закрыта вся страна. Ведь жизнь человека должна быть на первом месте", - подчеркнул секретарь СНБО.
Данілов: якщо ситуація з COVID-19 погіршиться, доведеться "закрити всю країну" - Цензор.НЕТ 3672
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24.03.2021 18:07 Відповісти
Он что полоумный?! Причина этому не "очень много вбросов информации о вреде вакцинации", давай вакцину будем колоться)))), ее попросту нет 500 тыс. всего, это вакцинация 250 тыс. человек, у нас в армии 255 тыс. человек, 272 тыс. врачей. На кого это пилять рассчитано, что ты эту хрень несешь, секретарь целого СНБО. Что бы всех врачей и армию вакцинировать тебе нужно как мин. 1 млн. доз.
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24.03.2021 18:08 Відповісти
Две палеты 41200 ампул, по 10 доз. Максимум 350 тысяч человнк по первому разу
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24.03.2021 19:35 Відповісти
Данілов: якщо ситуація з COVID-19 погіршиться, доведеться "закрити всю країну" - Цензор.НЕТ 9496
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24.03.2021 18:09 Відповісти
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24.03.2021 18:16 Відповісти
Лугандонський бандит вже закрив лугандон,тепер за Україну взявся! Пора йому повисіти як і решту на смереці "пачьота"!
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24.03.2021 18:10 Відповісти
Ізраїльска хитрість проти пандемії. А що Україна?

https://www.youtube.com/watch?v=35f5bzff5cU
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24.03.2021 18:13 Відповісти
когда ветеринар -председатель снбо, клоун-президент, это псдц товарищи.
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24.03.2021 18:24 Відповісти
На вїзд чи на виїзд? І кого це стосуватися не буде?
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24.03.2021 18:26 Відповісти
не если ухудшится, а когда....
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24.03.2021 18:36 Відповісти
на следующей недели введут. Почву так прощупывает.
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24.03.2021 18:41 Відповісти
Здрастьте. Що, значить, закрити країну ? А як же китайські туристи з безвізом ?

Рік тому ЄДИНИМ способом зупинити вірус / захисту були чарівні масочки і дистанціювання паралельно з миттям рук. По ходу добавлялися локдауни, карантини і комендантські години з забороною відвідувати рідних.
Тепер - вакцинка.
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24.03.2021 18:41 Відповісти
Ага железный занавес как при совке..
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24.03.2021 18:51 Відповісти
Закрывать на жесткий локдаун. А то местные царьки обнаглели совсем.
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24.03.2021 18:53 Відповісти
Арестович, марш платье одень. "Местные обнаглели". А это "местные" распродали в начале пандемии все маски за границу? Местные забили болт на вакцину, и вместо этого - закатали деньги в асфальт, разокрав при этом большую часть? Местные не закупали кислородные концентраторы и аппараты ИВЛ? Местные заявляли, что "преЗЕдент зеленский КОНТРОЛИРУЕТ, чтобы Украина была ОДНОЙ ИЗ ПЕРВЫХ,кто получит вакцину"? Или это всё - просёр ВАШЕЙ грЁбаной "власти" клоунской!?
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24.03.2021 19:12 Відповісти
Уже вчера надо было закрывать,сегодня уже поздно ,а завтра просто незачем.
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24.03.2021 19:17 Відповісти
ДоЗелебобились.
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24.03.2021 19:38 Відповісти
О, и этот туда же, казалось что ты умнее. Тебе тоже тысяч 10 долларов отслюнявили за вброс?
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24.03.2021 19:49 Відповісти
Это как понимать? Типа взбунтовались холопы!!!??? Накроем локдауном чтобы знали как офис расписывать! Вакцина нормальная где?
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24.03.2021 19:50 Відповісти
Хорошо....ухудшится, закроете всю страну.
Дальше ухудшится ....ваши действия?....не, не ..пока вы думаете....еще ухудшится. У вас есть варианты!? А понимание вариантов и их результаты?
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24.03.2021 19:50 Відповісти
По яким критеріям буде встановлювати краще, гірше? По цифрам що стєпашка талдичить щоденно ,,,??? Мутняк.
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24.03.2021 20:40 Відповісти
Проще закрыть кучку закрывальщиков и всё будет в порядке.
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24.03.2021 20:56 Відповісти
А що конкретно робить зелена влада, щоб зупинити стрімке зростання захворюваності? ""Закрыть и непущать" - це саме елементарне і саме дурне, що можна зробити!!! але за які кошти далі будуть жити люди і як в цьому випадку буде розвиватися економіка? Під час таких випробувань розумні народи вибирають у владу на керівні посади досвідчених керівників, а "мудрий нарід" обрав блазня з цирковою командою ...
Але Дурними відосіками країну не нагодувати, тому почнуться протести...
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25.03.2021 09:33 Відповісти
 
 