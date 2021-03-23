Загальнонаціональний локдаун не планується, будемо йти по регіонах, - Степанов. ВIДЕО
Загальнонаціонального локдауну в Україні через стрімке поширення коронавірусу найближчим часом не буде. Обмеження будуть вводитися тільки в конкретному регіоні, де є спалах COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі "Сніданку з 1+1".
За словами голови МОЗ, зараз складна ситуація з коронавірусом у Львівській, у Вінницькій, у Миколаївській областях. У той же час, в Івано-Франківській області фіксують поліпшення і регіон може вийти з "червоної" зони в найближчі дні.
"Не плануємо (загальнонаціональний локдаун. - ред.). Будемо йти по регіонах. Тобто ми вводимо регіон. Умовно кажучи, зараз ми ввели Київ, Сумську, Одеську область, а Івано-Франківська область, я думаю, за кілька днів уже вийде з червоного рівня", - зазначив Степанов.
Міністр пояснив, що вводячи локдаун потрібно знаходити баланс між епідеміологією та економікою країни.
"Ми ж говоримо, що нам ще баланс треба знайти. Тобто зараз ми введемо локдаун такий, як у Франції, з комендантською годиною і всім іншим. А що далі? Що далі будемо робити? Ми ж завжди знаходимо баланс між епідеміологією і економікою з точки зору, щоб і не поширювалася хвороба і не зупинити економіку країни", - підсумував Степанов.
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Впевнений, що цей яцйеголовий баран через тиждень буде верещати про необхідність введення загальнонаціонального локдауну.
А центральная власть типа "не при чем" - они типа дороги строят, "велике будівництво"...