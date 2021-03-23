УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13511 відвідувач онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
7 300 18

Загальнонаціональний локдаун не планується, будемо йти по регіонах, - Степанов. ВIДЕО

Загальнонаціонального локдауну в Україні через стрімке поширення коронавірусу найближчим часом не буде. Обмеження будуть вводитися тільки в конкретному регіоні, де є спалах COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі "Сніданку з 1+1".

За словами голови МОЗ, зараз складна ситуація з коронавірусом у Львівській, у Вінницькій, у Миколаївській областях. У той же час, в Івано-Франківській області фіксують поліпшення і регіон може вийти з "червоної" зони в найближчі дні.

"Не плануємо (загальнонаціональний локдаун. - ред.). Будемо йти по регіонах. Тобто ми вводимо регіон. Умовно кажучи, зараз ми ввели Київ, Сумську, Одеську область, а Івано-Франківська область, я думаю, за кілька днів уже вийде з червоного рівня", - зазначив Степанов.

Міністр пояснив, що вводячи локдаун потрібно знаходити баланс між епідеміологією та економікою країни.

"Ми ж говоримо, що нам ще баланс треба знайти. Тобто зараз ми введемо локдаун такий, як у Франції, з комендантською годиною і всім іншим. А що далі? Що далі будемо робити? Ми ж завжди знаходимо баланс між епідеміологією і економікою з точки зору, щоб і не поширювалася хвороба і не зупинити економіку країни", - підсумував Степанов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальнонаціональний локдаун почався в Польщі

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
Головне, щоби куртку свою за 620 тис не забув вдягнути, коли «ходити по регіонах буде»...
показати весь коментар
23.03.2021 15:25
+10
усі почули?
Впевнений, що цей яцйеголовий баран через тиждень буде верещати про необхідність введення загальнонаціонального локдауну.
показати весь коментар
23.03.2021 15:26
+9
Общенациональный локдаун не планируется, будем идти по регионам, - Степанов - Цензор.НЕТ 2277
показати весь коментар
23.03.2021 15:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Головне, щоби куртку свою за 620 тис не забув вдягнути, коли «ходити по регіонах буде»...
показати весь коментар
23.03.2021 15:25 Відповісти
Общенациональный локдаун не планируется, будем идти по регионам, - Степанов - Цензор.НЕТ 2277
показати весь коментар
23.03.2021 15:32 Відповісти
Степанов сотворил аферу на десятки миллионов долларов украинских граждан. Кабмин и Рада поддерживают эту аферу поэтому и сами аферисты - наперсточники. Зеленые скоты и шулеры, не просто нарушают Конституцию Украины, не просто обязывают людей носить маски на улице и в парке, то есть на свежем воздухе где вирусов нет и заражения нет, издеваются над украинцами, так как не дают нормально дышать кислородом на улице, убивают его здоровье. Они еще закупили вакцину у индийской фиктивной компании через махинаторскую организацию " Товарищество Благодати Божьей" с фиктивным адресом и уставным капиталлом 1 тыс долларов, с криминальным шлейфом, у нее нет и не было никакой ответственности, а Рада еще и сняла ее. Мало того, у этой организации, которая продает вакцину, родственники там зарегистрированы с криминальным прошлым по неуплате налогов и мошенничеству. Кроме того, эта организация без адреса, ее офис - чистое поле, и она зарегистрировала вакцину, а не ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, как должно быть. То есть то что втюхивают украинцам за их же налоги из их же бюджета - это афера международного масштаба и подобного в Украине еще не было. Махинаторство зеленых нелюдей на здоровье людей.
показати весь коментар
23.03.2021 16:15 Відповісти
усі почули?
Впевнений, що цей яцйеголовий баран через тиждень буде верещати про необхідність введення загальнонаціонального локдауну.
показати весь коментар
23.03.2021 15:26 Відповісти
Не будет. Тогда нужно платить компенсации. А так зеленая пошесть снова пытается пропетлять за счет местных бюджетов.
показати весь коментар
23.03.2021 15:39 Відповісти
нікуди не ходи, Максімка, сиди вдома!
показати весь коментар
23.03.2021 15:27 Відповісти
"идут по регионам" они для того, что бы скинуть затраты и негатив на МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ.
А центральная власть типа "не при чем" - они типа дороги строят, "велике будівництво"...
показати весь коментар
23.03.2021 15:27 Відповісти
А ти як думав, це і є децентралізація влади у повному розумінні, а не лише місцеві бюджети дерибанити.
показати весь коментар
23.03.2021 15:29 Відповісти
Нахрена тогда центральная власть, специальный закон о ЧС и фонд ЧС? Нахрена тогда создавали короновирусный фонд? Чтобы легче пилить и воровать?
показати весь коментар
23.03.2021 15:41 Відповісти
На самом деле , он уговаривает нас носить маски , обрабатывать руки антисептиком . А нам это не нравится ?
показати весь коментар
23.03.2021 15:29 Відповісти
Сходи лучше на...степанов.
показати весь коментар
23.03.2021 15:32 Відповісти
Пліснява, як завжди "неочікувано", переклала відповідальність на місцеві ради.
показати весь коментар
23.03.2021 15:43 Відповісти
будеш ти йти на юг
показати весь коментар
23.03.2021 15:48 Відповісти
Идиёт.
показати весь коментар
23.03.2021 15:50 Відповісти
я смотрю что эти дауны от медицины кроме локдауна и вакцинации индийским шмурдяком в борьбе с эпидемией больше ничего не знают !!! Этому их в Трускавце не учили...пздц
показати весь коментар
23.03.2021 16:22 Відповісти
Общенациональный локдаун не планируется/ Чтобы да так нет. Как обычно у кодлана Коломойского.
показати весь коментар
23.03.2021 16:28 Відповісти
Тобто пАмрем Усе.)))
показати весь коментар
23.03.2021 19:08 Відповісти
 
 