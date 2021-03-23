РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11581 посетитель онлайн
Новости Видео Коронавирус и карантин
7 300 18

Общенациональный локдаун не планируется, будем идти по регионам, - Степанов. ВИДЕО

Общенационального локдауну в Украине из-за стремительного распространения коронавируса в ближайшее время не будет. Ограничения будут вводиться только в конкретном регионе, где есть вспышка COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире "Сніданку з 1+1".

По словам главы Минздрава, сейчас сложная ситуация с коронавирусом во Львовской, в Винницкой, в Николаевской областях. В то же время, в Ивано-Франковской области фиксируют улучшение и регион может выйти из "красной" зоны в ближайшие дни.

"Не планируем (общенациональный локдаун. - Ред.). Будем идти по регионам. То есть мы вводим регион. Условно говоря, сейчас мы ввели Киев, Сумскую, Одесскую область, а Ивано-Франковская область, я думаю, за несколько дней уже выйдет из красного уровня", - отметил Степанов.

Министр объяснил, что вводя локдаун нужно находить баланс между эпидемиологией и экономикой страны.

"Мы же говорим, что нам еще баланс надо найти. То есть сейчас мы введем локдаун такой, как во Франции с комендантским часом и всем остальным. А что дальше? Что дальше будем делать? Мы же всегда находим баланс между эпидемиологией и экономикой с точки зрения, чтобы и не распространялась болезнь и не остановить экономику страны", - подытожил Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Общенациональный локдаун начался в Польше

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
Головне, щоби куртку свою за 620 тис не забув вдягнути, коли «ходити по регіонах буде»...
показать весь комментарий
23.03.2021 15:25
+10
усі почули?
Впевнений, що цей яцйеголовий баран через тиждень буде верещати про необхідність введення загальнонаціонального локдауну.
показать весь комментарий
23.03.2021 15:26
+9
Общенациональный локдаун не планируется, будем идти по регионам, - Степанов - Цензор.НЕТ 2277
показать весь комментарий
23.03.2021 15:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Головне, щоби куртку свою за 620 тис не забув вдягнути, коли «ходити по регіонах буде»...
показать весь комментарий
23.03.2021 15:25 Ответить
Общенациональный локдаун не планируется, будем идти по регионам, - Степанов - Цензор.НЕТ 2277
показать весь комментарий
23.03.2021 15:32 Ответить
Степанов сотворил аферу на десятки миллионов долларов украинских граждан. Кабмин и Рада поддерживают эту аферу поэтому и сами аферисты - наперсточники. Зеленые скоты и шулеры, не просто нарушают Конституцию Украины, не просто обязывают людей носить маски на улице и в парке, то есть на свежем воздухе где вирусов нет и заражения нет, издеваются над украинцами, так как не дают нормально дышать кислородом на улице, убивают его здоровье. Они еще закупили вакцину у индийской фиктивной компании через махинаторскую организацию " Товарищество Благодати Божьей" с фиктивным адресом и уставным капиталлом 1 тыс долларов, с криминальным шлейфом, у нее нет и не было никакой ответственности, а Рада еще и сняла ее. Мало того, у этой организации, которая продает вакцину, родственники там зарегистрированы с криминальным прошлым по неуплате налогов и мошенничеству. Кроме того, эта организация без адреса, ее офис - чистое поле, и она зарегистрировала вакцину, а не ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, как должно быть. То есть то что втюхивают украинцам за их же налоги из их же бюджета - это афера международного масштаба и подобного в Украине еще не было. Махинаторство зеленых нелюдей на здоровье людей.
показать весь комментарий
23.03.2021 16:15 Ответить
усі почули?
Впевнений, що цей яцйеголовий баран через тиждень буде верещати про необхідність введення загальнонаціонального локдауну.
показать весь комментарий
23.03.2021 15:26 Ответить
Не будет. Тогда нужно платить компенсации. А так зеленая пошесть снова пытается пропетлять за счет местных бюджетов.
показать весь комментарий
23.03.2021 15:39 Ответить
нікуди не ходи, Максімка, сиди вдома!
показать весь комментарий
23.03.2021 15:27 Ответить
"идут по регионам" они для того, что бы скинуть затраты и негатив на МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ.
А центральная власть типа "не при чем" - они типа дороги строят, "велике будівництво"...
показать весь комментарий
23.03.2021 15:27 Ответить
А ти як думав, це і є децентралізація влади у повному розумінні, а не лише місцеві бюджети дерибанити.
показать весь комментарий
23.03.2021 15:29 Ответить
Нахрена тогда центральная власть, специальный закон о ЧС и фонд ЧС? Нахрена тогда создавали короновирусный фонд? Чтобы легче пилить и воровать?
показать весь комментарий
23.03.2021 15:41 Ответить
На самом деле , он уговаривает нас носить маски , обрабатывать руки антисептиком . А нам это не нравится ?
показать весь комментарий
23.03.2021 15:29 Ответить
Сходи лучше на...степанов.
показать весь комментарий
23.03.2021 15:32 Ответить
Пліснява, як завжди "неочікувано", переклала відповідальність на місцеві ради.
показать весь комментарий
23.03.2021 15:43 Ответить
будеш ти йти на юг
показать весь комментарий
23.03.2021 15:48 Ответить
Идиёт.
показать весь комментарий
23.03.2021 15:50 Ответить
я смотрю что эти дауны от медицины кроме локдауна и вакцинации индийским шмурдяком в борьбе с эпидемией больше ничего не знают !!! Этому их в Трускавце не учили...пздц
показать весь комментарий
23.03.2021 16:22 Ответить
Общенациональный локдаун не планируется/ Чтобы да так нет. Как обычно у кодлана Коломойского.
показать весь комментарий
23.03.2021 16:28 Ответить
Тобто пАмрем Усе.)))
показать весь комментарий
23.03.2021 19:08 Ответить
 
 