Общенациональный локдаун не планируется, будем идти по регионам, - Степанов. ВИДЕО
Общенационального локдауну в Украине из-за стремительного распространения коронавируса в ближайшее время не будет. Ограничения будут вводиться только в конкретном регионе, где есть вспышка COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире "Сніданку з 1+1".
По словам главы Минздрава, сейчас сложная ситуация с коронавирусом во Львовской, в Винницкой, в Николаевской областях. В то же время, в Ивано-Франковской области фиксируют улучшение и регион может выйти из "красной" зоны в ближайшие дни.
"Не планируем (общенациональный локдаун. - Ред.). Будем идти по регионам. То есть мы вводим регион. Условно говоря, сейчас мы ввели Киев, Сумскую, Одесскую область, а Ивано-Франковская область, я думаю, за несколько дней уже выйдет из красного уровня", - отметил Степанов.
Министр объяснил, что вводя локдаун нужно находить баланс между эпидемиологией и экономикой страны.
"Мы же говорим, что нам еще баланс надо найти. То есть сейчас мы введем локдаун такой, как во Франции с комендантским часом и всем остальным. А что дальше? Что дальше будем делать? Мы же всегда находим баланс между эпидемиологией и экономикой с точки зрения, чтобы и не распространялась болезнь и не остановить экономику страны", - подытожил Степанов.
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Впевнений, що цей яцйеголовий баран через тиждень буде верещати про необхідність введення загальнонаціонального локдауну.
А центральная власть типа "не при чем" - они типа дороги строят, "велике будівництво"...