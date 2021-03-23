Общенациональный локдаун не планируется, будем идти по регионам, - Степанов. ВИДЕО

Общенационального локдауну в Украине из-за стремительного распространения коронавируса в ближайшее время не будет. Ограничения будут вводиться только в конкретном регионе, где есть вспышка COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире "Сніданку з 1+1".

По словам главы Минздрава, сейчас сложная ситуация с коронавирусом во Львовской, в Винницкой, в Николаевской областях. В то же время, в Ивано-Франковской области фиксируют улучшение и регион может выйти из "красной" зоны в ближайшие дни.

"Не планируем (общенациональный локдаун. - Ред.). Будем идти по регионам. То есть мы вводим регион. Условно говоря, сейчас мы ввели Киев, Сумскую, Одесскую область, а Ивано-Франковская область, я думаю, за несколько дней уже выйдет из красного уровня", - отметил Степанов.

Министр объяснил, что вводя локдаун нужно находить баланс между эпидемиологией и экономикой страны.

"Мы же говорим, что нам еще баланс надо найти. То есть сейчас мы введем локдаун такой, как во Франции с комендантским часом и всем остальным. А что дальше? Что дальше будем делать? Мы же всегда находим баланс между эпидемиологией и экономикой с точки зрения, чтобы и не распространялась болезнь и не остановить экономику страны", - подытожил Степанов.

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