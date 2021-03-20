Общенациональный локдаун начался в Польше
Польша с субботы вводит на три недели национальный локдаун, предусматривающий введение коронавирусных ограничений по всей стране.
Жесткий локдаун, который до пятницы действовал в четырех воеводствах страны, будет расширен на все 16 воеводств Польши, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Коронавирусные ограничения предусматривают дистанционное обучение для учащихся 1-3 классов средних школ, закрытие гостиниц (кроме гостиниц для рабочих), торговых центров (кроме аптек и продовольственных магазинов в них), кинотеатров, театров, музеев, филармоний, развлекательных заведений, бассейнов, спортивных объектов.
Решение о введении национального локдауна было принято правительством Польши несколько дней назад в свете резкого скачка количества инфицированных в РП до уровня более 20 тысяч в сутки.
Польские эпидемиологи прогнозируют, что пик инфицирования COVID-19 в стране может наступить через 2-5 недель.
Как подчеркивают в Минздраве Польши, большой ежедневный прирост инфицированных генерируется более заразной "британской" мутацией коронавируса. На сегодняшний день он составляет уже более 60% всех заражений в РП, а в ближайшее время этот показатель достигнет 80%.
Из 32 тыс. койко-мест для пациентов с COVID-19 не занятыми в Польше остаются около 29%, а из более 3,1 тыс. мест, подключенных к аппаратам ИВЛ, свободными остаются более 26%.
С начала пандемии в Польше уже заразились более 2 млн человек, умерли около 50 тысяч.
По состоянию на сегодняшний день в Польше выполнены примерно 5 млн прививок, более 1,7 млн человек получили две дозы вакцины.
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Помоему вам батенька срочно пора в бан.
пффф, фигня! зато в Украине - вакцинация под "личным контролем клоуна"!.. да и ввообще - мы чемпионы мира по борьбе с ковид19(с).. и там это.. аж тысяч 20 ли 30 человек вакцинировали..
учитесь - ляхи! пяток видосиков - и никакого локдауна не нужно.. даже при реальных 30-50 тысяч заболевающих в день (а не 15, как пишет степанов))
не сообщает сведения о том есть ли среди тяжелозаболевших те ,кто вакцинировался.
Реально ли вакцины защищают ,в том числе от от британского штамма ?
В больницах ЕС и США тяжёлые что все без прививок ?
А что будут с этим делать ,трудно экстраполировать.
Израиль . Было 8-15 тыс зараженых в день и 200-300 смертей , сейчас 1-2.5 тыс и 4-12 сметей в день ! Есть разница ?
В Израиле провакцинировано почти 90% населения одной дозой и болеше 65% двумя . Вакцинировались в основном Файзером, в меньшей степени Модерна и немного Астра-зенека .
Результаты на лицо ! А в Польше 5 млн - это только одной и чуть больше 2 млн двумя , а это соответственно 25% и 12% от всего взрослого населения
вот проследи , можно отдельно по каждой стране с начала пандемии .
Ну и результат по Израилю на лицо ! Вакцинированные вернулись к нормальной жизни , без масок и ограничений , плюс инвестиции поперли в страну , без боязни , что через месяц два опять что то закроют . Не думаю , что евреи решили всех перехитрить и " сами себя решили массово убить "
Неверующие , сразу становятся верующими , когда касается их или кого то из родственником ! У меня теща переболела в прошлом году . Да и расказывать бред что его нет или это простая простуда мне не нужно . У меня жена уже 15 лет работает здесь в Португалии в госпитале в реанимации . И какая жопа у нас была в январе-феврале , что она сказала , что столько зараженных молодых и столько смертей еще не видела за все годы работы . Я еще своих кумовей в Украине предупреждал в начале февраля , что через время и у вас появится британский штамм и то что было в прошлом году осенью , покажется цветочками
Здесь ещё другой фактор , у нас все закрыто с середины января , запрет на передвижения между районами без необходимости или на работу , все ходят в масках , даже на улице , автобусы заполнены на 30% , больше пока нельзя , и народ исполнительный , вечером не увидишь шаращихся по улицам , полиция тоже штрафует , не как в Украине все дожили на все и всех.
Разница в менталитете людей ,здесь тоже есть свои не довольные , но в основном в своей массе исполнительны и ответственны .Если в конце недели запрещены перемещения между районами и магазины продуктовые закрываются сейчас в 17 часов , а стройматериалы в 13 , то с 18 часов ты увидишь только единичные передвижения машин и в основном доставщики .Сейчас конечно случаи упали и сильно , в госпитале спокойнее и начинают по техоньку открывать градуадо ( начальные школы и парикмахерские, потом через 2 недели кафе и рестораны , маленькие магазины одежды и т. д. )