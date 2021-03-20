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Загальнонаціональний локдаун почався в Польщі

Загальнонаціональний локдаун почався в Польщі

Польща від суботи запроваджує на три тижні національний локдаун, який передбачає введення коронавірусних обмежень по всій країні.

Жорсткий локдаун, який до п’ятниці діяв у чотирьох воєводствах країни, буде розширено на всі 16 воєводств Польщі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Коронавірусні обмеження передбачають дистанційне навчання для учнів 1-3 класів середніх шкіл, закриття готелів (крім готелів для робітників), торгових центрів (крім аптек і продовольчих магазинів у них), кінотеатрів, театрів, музеїв, філармоній, розважальних закладів, басейнів, спортивних об’єктів.

Рішення про введення національного локдауну було прийнято урядом Польщі кілька днів тому у світлі різкого стрибка кількості інфікованих в РП до рівня понад 20 тисяч за добу.

Польcькі епідеміологи прогнозують, що пік інфікування COVID-19 у країні може наступити через 2-5 тижнів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більше половини складних випадків COVID-19 у Польщі можуть бути викликані "британським" штамом, - МОЗ

Як підкреслюють у МОЗ Польщі, великий щоденний приріст інфікованих генерується більш заразнішою "британською" мутацією коронавірусу. Станом на сьогодні він становить вже понад 60% усіх інфікувань в РП, а найближчим часом цей показник сягне 80%.

З 32 тис. ліжкомісць для пацієнтів з COVID-19 не зайнятими у Польщі залишаються близько 29%, а з понад 3,1 тис. місць, підключених до апаратів ШВЛ, вільними залишаються понад 26%.

Від початку пандемії у Польщі вже інфікувалися понад 2 млн осіб, померли близько 50 тисяч.

Станом на сьогодні в Польщі виконано приблизно 5 млн щеплень, понад 1,7 млн осіб отримали дві дози вакцини.

Читайте також: У Польщі через ситуацію з COVID-19 від 20 березня вводять тритижневий локдаун
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Топ коментарі
+6
Что за вопросы задаете? Ясно же,что из методички пригожина!
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20.03.2021 13:01
+5
На сколько помнится корону привезли в Украину как раз не заробитчане а туристы. Да и вообще херня все это говорить кто и что привез. Нет смысла. В свободном мировом обществе распространение вируса происходит безотносительно к тому кто именно его первый распространил. Он бы распространился в любом случае.
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20.03.2021 13:08
+4
По состоянию на сегодняшний день в Польше выполнены примерно 5 млн прививок, более 1,7 млн человек получили две дозы вакцины

пффф, фигня! зато в Украине - вакцинация под "личным контролем клоуна"!.. да и ввообще - мы чемпионы мира по борьбе с ковид19(с).. и там это.. аж тысяч 20 ли 30 человек вакцинировали..
учитесь - ляхи! пяток видосиков - и никакого локдауна не нужно.. даже при реальных 30-50 тысяч заболевающих в день (а не 15, как пишет степанов))
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20.03.2021 12:56
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Так шо, агліцькому вірусу вакцинація таки до лампочки?
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20.03.2021 12:33 Відповісти
Та ты шо? Откуда такие сведения имеешь ?
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20.03.2021 12:59 Відповісти
Что за вопросы задаете? Ясно же,что из методички пригожина!
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20.03.2021 13:01 Відповісти
Да в Украине своих дебилов аж 73%, так что Пригожин тут врядли причем!
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20.03.2021 19:56 Відповісти
Я не увидел твой коммент. Потому что когда идет речь о сравнении украинцев и козломордых,то все законы философии,физики,логики и другие-ануллируются.
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21.03.2021 05:51 Відповісти
Судя по профилю,наверное,все таки нужно было написать ...Ваш коммент. ...
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21.03.2021 05:53 Відповісти
пиши что хочешь и как хочешь. Но что делать с украинскими дебилами и предателями, а их аж 73% остается открытым!
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22.03.2021 08:33 Відповісти
.. так его вечером, когда к кровати привязывали..проинформировали.... ))) ..с этой мыслью он переспал... и когда принесли в палату обед... выдал для подтверждения собственной значимости!!)))
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20.03.2021 16:23 Відповісти
На сколько помнится корону привезли в Украину как раз не заробитчане а туристы. Да и вообще херня все это говорить кто и что привез. Нет смысла. В свободном мировом обществе распространение вируса происходит безотносительно к тому кто именно его первый распространил. Он бы распространился в любом случае.
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20.03.2021 13:08 Відповісти
я в другой теме уже писал про индейца отшельника живущего в дебрях амазонки в бразилии . стало плохо поплыл на лодке к цивилизации его на машине в больничку и там диагностировали короновирус от которого он и помер . я это к тому что в свободном мировом обществе распространение вируса происходит безотносительно здравому смыслу и логике
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20.03.2021 20:34 Відповісти
Ну если мы смысла и логики не замечаем, то это далеко не факт что его нет. Это просто может свидетельствовать о недостатке у нас знаний.
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21.03.2021 10:31 Відповісти
Быдло - это ты, который раком стоишь у своих олигархов, и скажи спасибо этим заробитчанам которые валюту сюда шлют, и ты черт имееш курс такой как сейчас, а не в три раза выше.
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20.03.2021 14:45 Відповісти
Выехало самое адекватное население. Вместо делать перемены дома, просто дали по педалям. а деньги шлют они своим родственникам. Так что спасибо им говорят те кт о получает бабло!
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20.03.2021 19:58 Відповісти
а какое быдло в Англию завезло ???
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20.03.2021 14:48 Відповісти
https://censor.net/ru/user/468637

Помоему вам батенька срочно пора в бан.
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20.03.2021 21:36 Відповісти
По состоянию на сегодняшний день в Польше выполнены примерно 5 млн прививок, более 1,7 млн человек получили две дозы вакцины

пффф, фигня! зато в Украине - вакцинация под "личным контролем клоуна"!.. да и ввообще - мы чемпионы мира по борьбе с ковид19(с).. и там это.. аж тысяч 20 ли 30 человек вакцинировали..
учитесь - ляхи! пяток видосиков - и никакого локдауна не нужно.. даже при реальных 30-50 тысяч заболевающих в день (а не 15, как пишет степанов))
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20.03.2021 12:56 Відповісти
Да что-то вот не сильно это полякам помогло.
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20.03.2021 13:09 Відповісти
Странно ,что никто из стран ,ускоренными темпами проводящих вакцинацию ,
не сообщает сведения о том есть ли среди тяжелозаболевших те ,кто вакцинировался.
Реально ли вакцины защищают ,в том числе от от британского штамма ?
В больницах ЕС и США тяжёлые что все без прививок ?
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20.03.2021 15:17 Відповісти
Загальнонаціональний локдаун почався в Польщі - Цензор.НЕТ 3455
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20.03.2021 15:26 Відповісти
Ну и к чему эта манипуляция? Поинтересуйтесь к примеру сколько прожил тот же Диоген (90 лет), тот же Архимед (75 лет), можно и поближе сколько прожил Лев Толстой (82 года). Так что жили по-разному. Собственно как и сейчас.
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20.03.2021 15:31 Відповісти
Всі троє - вихідці з простого народу, важко працювали, в поті лиця здобуваючи собі хліб насущний))))
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20.03.2021 16:37 Відповісти
Так вирусу и болезням инфекционным вообще-то похрен кто откуда выходец. Вирус на это не смотрит. А именно в контексте вакцинации была дана эта фотка.
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20.03.2021 17:07 Відповісти
или просто бухари!
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20.03.2021 19:59 Відповісти
И, кстати, а кто это на фото? Ваши родственники?
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20.03.2021 15:33 Відповісти
На данном этапе не выгодно давать такую информацию. Подумайте сами что произойдет, если житейская ситуация покажет что вакцины мало эффективны. Мне вот любопытно другое. Вот представим конец текущего года. Вакцинация прошла в большинстве стран практически процентов на 70 и более. А ситуация с заражением и заболеваемостью не изменится. Вот это будет эпик фейл. Придется срочно придумывать еще какой нибудь штамм вируса. Все равно проверить так это или нет никто не может.
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20.03.2021 15:27 Відповісти
Так и я о том ,что эффективность пока не просматривается .
А что будут с этим делать ,трудно экстраполировать.
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20.03.2021 17:45 Відповісти
Думаю будет банальное - типа новый штамм вируса и все херня давай поновой. Это наиболее простой вариант, а власть имущие не привыкли напрягать серое вещество чтобы что-то более-менее убедительное задвинуть плебсу.
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20.03.2021 17:47 Відповісти
А ты посмотри на примере Англии , там было 50-80 тыс . зараженных в день и смертность 800-1000 в день , сейчас 4-6 тыс. зараженных и меньше ста смертей в день .
Израиль . Было 8-15 тыс зараженых в день и 200-300 смертей , сейчас 1-2.5 тыс и 4-12 сметей в день ! Есть разница ?
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20.03.2021 19:13 Відповісти
А когда конкретно там вакцинация началась? К примеру в свое время ыспанка два года по всему миру гуляла, а потом пропала. Это я к тому что для того чтобы проследить как вакцинация повлияла на заражение и болезнь нужно отследить когда пошел спад и после чего. А статистика в отрыве от временных рамок ни о чем не говорит. Сегодня спад - через неделю, условно, может быть подъем. Сколько людей вакцинировано в Англии? Какой процент от всего населения? Какой вакциной вакцинировали? Вон в Польше вакцинировано почти 5 млн. Тем не менее на локдаун закрылись.
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21.03.2021 10:29 Відповісти
Вакцинация и в Англии и в Израиле началась в декабре. В Англии 2 дозы получили уже больше 50% населения , и около 70 % одну , вакцинировались ,Файзер , Астра-зенека и одерна .Основная масса первыми двумя .
В Израиле провакцинировано почти 90% населения одной дозой и болеше 65% двумя . Вакцинировались в основном Файзером, в меньшей степени Модерна и немного Астра-зенека .
Результаты на лицо ! А в Польше 5 млн - это только одной и чуть больше 2 млн двумя , а это соответственно 25% и 12% от всего взрослого населения
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21.03.2021 14:17 Відповісти
Посмотрел статистику в Израиле и Великобритании покуда ничего определенного сказать не могу. По Великобритании на https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/ сайте нашего минфина вообще детализированной информации нет на сегодня. По Израилю сегодня 3 смертельных случая и 229 зараженных.
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21.03.2021 15:53 Відповісти
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

вот проследи , можно отдельно по каждой стране с начала пандемии .
Ну и результат по Израилю на лицо ! Вакцинированные вернулись к нормальной жизни , без масок и ограничений , плюс инвестиции поперли в страну , без боязни , что через месяц два опять что то закроют . Не думаю , что евреи решили всех перехитрить и " сами себя решили массово убить "
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21.03.2021 20:35 Відповісти
Тая ж не против. Пусть будет к лучшему хотя бы у кого-то. Я просто не сильно верю что вот так просто все ушло в небытие там. Посему понаблюдаю.
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21.03.2021 20:55 Відповісти
В небытие ушло это в Китае ! На 1.5 млрд регистрируют 10-15 случаев ! Сомнения берут !
Неверующие , сразу становятся верующими , когда касается их или кого то из родственником ! У меня теща переболела в прошлом году . Да и расказывать бред что его нет или это простая простуда мне не нужно . У меня жена уже 15 лет работает здесь в Португалии в госпитале в реанимации . И какая жопа у нас была в январе-феврале , что она сказала , что столько зараженных молодых и столько смертей еще не видела за все годы работы . Я еще своих кумовей в Украине предупреждал в начале февраля , что через время и у вас появится британский штамм и то что было в прошлом году осенью , покажется цветочками
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22.03.2021 00:52 Відповісти
А чем его лечили в Португалии? Просто интересно. Ну и потом- никто не утверждает, что его нет. Более того я считаю, что он изменчив и не один год еще будет к нам возвращаться под разной модификацией.
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22.03.2021 13:35 Відповісти
Лечили по протоколам ВОЗ , можно сказать тем же что и в Украине, с разницей что здесь стараются меньше пичкать антибиотиками , и после них назначают таблетки для желудка, для восстановления микрофлоры , ну и антикаугулянты минимум полгода , чего не прописали теще , и она переболев в сентябре , в феврале 2 раза была в реанимации .
Здесь ещё другой фактор , у нас все закрыто с середины января , запрет на передвижения между районами без необходимости или на работу , все ходят в масках , даже на улице , автобусы заполнены на 30% , больше пока нельзя , и народ исполнительный , вечером не увидишь шаращихся по улицам , полиция тоже штрафует , не как в Украине все дожили на все и всех.
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22.03.2021 15:13 Відповісти
А откуда Вы знаете как в Украине? Причем в Украине это самое КАК сильно зависит от региона. Начиная от "всем все похрен" и заканчивая как примером у нас в Кременчуге - общественный транспорт, общественные помещения в масках, в магазины ограничения по числу входящих, в маркетах попроще, но дистанция. В троллейбусах не более 35 человек. Маршрутки по числу сидячих мест. Но надо отметить, что есть и те кто нарушает. Многие переведены на дистанционную работу и учебу. На улице правда без масок ходим. Передвижение в любое время суток свободно. Так что по-разному в Украине.
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23.03.2021 12:02 Відповісти
Знаю, потому что у меня родственники там живут . Теща в Ровенской области , сам с Николаевской , в Николаеве братья двоюродные , еще в Прилуках , Черниговской области.Плюс со мной работают колеги с Черновцов , Львова и Калуша .Так что информации предостаточно .Да и сам в прошлом году летал хоронить мать и видел все своими глазами .В Николаеве маршрутка переполнена и только пару человек в маске .Пошел с племянниками в зоопарк , ни там ни по дороге никого не встретил в маске , разве в пицерии и то у работников и на подбородке .
Разница в менталитете людей ,здесь тоже есть свои не довольные , но в основном в своей массе исполнительны и ответственны .Если в конце недели запрещены перемещения между районами и магазины продуктовые закрываются сейчас в 17 часов , а стройматериалы в 13 , то с 18 часов ты увидишь только единичные передвижения машин и в основном доставщики .Сейчас конечно случаи упали и сильно , в госпитале спокойнее и начинают по техоньку открывать градуадо ( начальные школы и парикмахерские, потом через 2 недели кафе и рестораны , маленькие магазины одежды и т. д. )
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23.03.2021 14:25 Відповісти
смотри в конце дня , данные меняются по мере поступления в течении дня
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21.03.2021 20:38 Відповісти
зебил, зачем ты палишься вечно своими диагнозами? никому не интересны твои проблемы и протухшие вены, вместе с моСхами
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20.03.2021 13:26 Відповісти
Почем "коммент" для народа?
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20.03.2021 13:12 Відповісти
 
 