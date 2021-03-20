Загальнонаціональний локдаун почався в Польщі
Польща від суботи запроваджує на три тижні національний локдаун, який передбачає введення коронавірусних обмежень по всій країні.
Жорсткий локдаун, який до п’ятниці діяв у чотирьох воєводствах країни, буде розширено на всі 16 воєводств Польщі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Коронавірусні обмеження передбачають дистанційне навчання для учнів 1-3 класів середніх шкіл, закриття готелів (крім готелів для робітників), торгових центрів (крім аптек і продовольчих магазинів у них), кінотеатрів, театрів, музеїв, філармоній, розважальних закладів, басейнів, спортивних об’єктів.
Рішення про введення національного локдауну було прийнято урядом Польщі кілька днів тому у світлі різкого стрибка кількості інфікованих в РП до рівня понад 20 тисяч за добу.
Польcькі епідеміологи прогнозують, що пік інфікування COVID-19 у країні може наступити через 2-5 тижнів.
Як підкреслюють у МОЗ Польщі, великий щоденний приріст інфікованих генерується більш заразнішою "британською" мутацією коронавірусу. Станом на сьогодні він становить вже понад 60% усіх інфікувань в РП, а найближчим часом цей показник сягне 80%.
З 32 тис. ліжкомісць для пацієнтів з COVID-19 не зайнятими у Польщі залишаються близько 29%, а з понад 3,1 тис. місць, підключених до апаратів ШВЛ, вільними залишаються понад 26%.
Від початку пандемії у Польщі вже інфікувалися понад 2 млн осіб, померли близько 50 тисяч.
Станом на сьогодні в Польщі виконано приблизно 5 млн щеплень, понад 1,7 млн осіб отримали дві дози вакцини.
Будь ласка, зачекайте...
Помоему вам батенька срочно пора в бан.
пффф, фигня! зато в Украине - вакцинация под "личным контролем клоуна"!.. да и ввообще - мы чемпионы мира по борьбе с ковид19(с).. и там это.. аж тысяч 20 ли 30 человек вакцинировали..
учитесь - ляхи! пяток видосиков - и никакого локдауна не нужно.. даже при реальных 30-50 тысяч заболевающих в день (а не 15, как пишет степанов))
не сообщает сведения о том есть ли среди тяжелозаболевших те ,кто вакцинировался.
Реально ли вакцины защищают ,в том числе от от британского штамма ?
В больницах ЕС и США тяжёлые что все без прививок ?
А что будут с этим делать ,трудно экстраполировать.
Израиль . Было 8-15 тыс зараженых в день и 200-300 смертей , сейчас 1-2.5 тыс и 4-12 сметей в день ! Есть разница ?
В Израиле провакцинировано почти 90% населения одной дозой и болеше 65% двумя . Вакцинировались в основном Файзером, в меньшей степени Модерна и немного Астра-зенека .
Результаты на лицо ! А в Польше 5 млн - это только одной и чуть больше 2 млн двумя , а это соответственно 25% и 12% от всего взрослого населения
вот проследи , можно отдельно по каждой стране с начала пандемии .
Ну и результат по Израилю на лицо ! Вакцинированные вернулись к нормальной жизни , без масок и ограничений , плюс инвестиции поперли в страну , без боязни , что через месяц два опять что то закроют . Не думаю , что евреи решили всех перехитрить и " сами себя решили массово убить "
Неверующие , сразу становятся верующими , когда касается их или кого то из родственником ! У меня теща переболела в прошлом году . Да и расказывать бред что его нет или это простая простуда мне не нужно . У меня жена уже 15 лет работает здесь в Португалии в госпитале в реанимации . И какая жопа у нас была в январе-феврале , что она сказала , что столько зараженных молодых и столько смертей еще не видела за все годы работы . Я еще своих кумовей в Украине предупреждал в начале февраля , что через время и у вас появится британский штамм и то что было в прошлом году осенью , покажется цветочками
Здесь ещё другой фактор , у нас все закрыто с середины января , запрет на передвижения между районами без необходимости или на работу , все ходят в масках , даже на улице , автобусы заполнены на 30% , больше пока нельзя , и народ исполнительный , вечером не увидишь шаращихся по улицам , полиция тоже штрафует , не как в Украине все дожили на все и всех.
Разница в менталитете людей ,здесь тоже есть свои не довольные , но в основном в своей массе исполнительны и ответственны .Если в конце недели запрещены перемещения между районами и магазины продуктовые закрываются сейчас в 17 часов , а стройматериалы в 13 , то с 18 часов ты увидишь только единичные передвижения машин и в основном доставщики .Сейчас конечно случаи упали и сильно , в госпитале спокойнее и начинают по техоньку открывать градуадо ( начальные школы и парикмахерские, потом через 2 недели кафе и рестораны , маленькие магазины одежды и т. д. )