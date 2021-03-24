У Навального проблемы со здоровьем: болит спина и отнимается нога

В штабе российского оппозиционера Алексея Навального заявили, что состояние его здоровья в колонии резко ухудшилось.

Об этом глава сети штабов Навального Леонид Волков сообщил со ссылкой на адвокатов Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева, информирует Цензор.НЕТ.

"С конца прошлой недели он испытывает сильные боли в спине; передавал, что отнимается нога, не может на ногу наступать, при этом за все время он получил две таблетки ибупрофена. При всех известных нам обстоятельствах резкое ухудшение его самочувствия не может не вызывать крайнее беспокойство", - отметил Волков.

Адвокаты сегодня не смогли попасть к Навальному - администрация колонии не пустила их, сославшись на режимные мероприятия. Защитники предполагают, что Навальный может находиться в тюремной больнице, а администрация колонии, возможно, пытается скрыть этот факт.

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"Владимир Путин несет личную ответственность за состояние жизни и здоровья Алексея Навального в пыточной колонии в Покрове", - добавил Волков.