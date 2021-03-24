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У Навального проблемы со здоровьем: болит спина и отнимается нога

У Навального проблемы со здоровьем: болит спина и отнимается нога

В штабе российского оппозиционера Алексея Навального заявили, что состояние его здоровья в колонии резко ухудшилось.

Об этом глава сети штабов Навального Леонид Волков сообщил со ссылкой на адвокатов Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева, информирует Цензор.НЕТ.

"С конца прошлой недели он испытывает сильные боли в спине; передавал, что отнимается нога, не может на ногу наступать, при этом за все время он получил две таблетки ибупрофена. При всех известных нам обстоятельствах резкое ухудшение его самочувствия не может не вызывать крайнее беспокойство", - отметил Волков.

Адвокаты сегодня не смогли попасть к Навальному - администрация колонии не пустила их, сославшись на режимные мероприятия. Защитники предполагают, что Навальный может находиться в тюремной больнице, а администрация колонии, возможно, пытается скрыть этот факт.

Также на Цензор.НЕТ: Навальный: Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы

"Владимир Путин несет личную ответственность за состояние жизни и здоровья Алексея Навального в пыточной колонии в Покрове", - добавил Волков.

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Топ комментарии
+26
Якщо бутерброд там відкинеться то нам це навіть вигідно, адже росію будуть драти удвічи інтенсивніше.
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24.03.2021 20:00
+21
Вертухай, водочки ему принеси, он на Родину вернулся. В Парашу. И сразу на парашу.
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24.03.2021 20:00
+18
Пусть станет в углу камеры и 1000 раз скажет громко "Крым наш". Может и попустит.
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24.03.2021 20:01
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Якщо бутерброд там відкинеться то нам це навіть вигідно, адже росію будуть драти удвічи інтенсивніше.
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24.03.2021 20:00 Ответить
драть будут чем озабоченностями или обеспокоенностями ? может даже список навального склепают, куда пару вертухаев войдут ?
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24.03.2021 20:10 Ответить
Минулого роазу вводили санкції за отруєння, якщо бутерброд помре, то буде більше санкцій.
А нам санкції на рашці вигідні )
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24.03.2021 20:14 Ответить
никаких санкций не будет ! будет только как всегда одна болтовня !
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24.03.2021 20:20 Ответить
А должны быть, за Не Бутерброда?
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24.03.2021 20:23 Ответить
Були за отруєння, будут і за смерть
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25.03.2021 14:32 Ответить
Вертухай, водочки ему принеси, он на Родину вернулся. В Парашу. И сразу на парашу.
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24.03.2021 20:00 Ответить
Пусть станет в углу камеры и 1000 раз скажет громко "Крым наш". Может и попустит.
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24.03.2021 20:01 Ответить
Тебе станет легче от того, что с борец с режимом Путина заглохнет?
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24.03.2021 21:48 Ответить
У вас в слове ***** несколько ошибок
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24.03.2021 22:44 Ответить
Забыл у тебя спросить, как мне ***** называть. Пшёл вон с украинского сайта вместе со своими дружками.
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25.03.2021 01:25 Ответить
Набрался уже? Забыл у тебя разрешение взять на какие сайты заходить. Или на хутина сходить хочешь?
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25.03.2021 10:37 Ответить
Нет никакого "Путена", служивый. Есть просто *****. Маленькое и плешивое *****. И есть еще один такой-же имперский крымнашист. И мне абсолютно фиолетово его здоровье и его судьба. Здохнет -- даже лучше для Украины. Одним имперцем станет меньше, а санкций против ***** станет больше.
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25.03.2021 00:35 Ответить
У тебя заворот мозгов. Здохнет Навальный, а ***** останется - это не лучше для Украины. Доказать, что я не прав, ты не сможешь, тебя, служивый, этому не учили.
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25.03.2021 01:18 Ответить
Навальный -- тот-же *****, только в начале пути. Достаточно его послушать о Украине. Он неприкрытый враг. Еще раз -- мне абсолютно фиолетово его здоровье и его судьба. Здохнет -- даже лучше для Украины. Одним имперцем станет меньше, а против ***** и Раши введут новые санкции. Еще вопросы есть?
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25.03.2021 09:33 Ответить
какой борец? с чем он борется? Он просто хочет к кормушке. И такой борец для Украины ничем не лучше *****. Потому если он копыта откинет, то даже лучше будет для нас, как написали выше.
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25.03.2021 10:52 Ответить
А почему из двух имперцев ты хочешь оставить в живых именно *****?
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25.03.2021 11:07 Ответить
а где ты это прочитал?
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26.03.2021 11:51 Ответить
Борец?!
БОРЦУН!
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25.03.2021 12:12 Ответить
Дивно було б якщо здоров'я покращилось
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24.03.2021 20:01 Ответить
Може клімат не підходить ?
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24.03.2021 21:02 Ответить
Льоха, твои кривляния, враньё и игры в верующего закончились. Если президент Америки вместо тебя должен оглашать правду и называть убийцу убийцей, то самое доброе имя, которое тебе можно придумать - это брехунок-прилипала.
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24.03.2021 20:02 Ответить
вот только лёха играет не на наш, а на свой фашистский народ .. посмотрите на них https://www.youtube.com/watch?v=Ox8OSCm5mWE&t=9s
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24.03.2021 20:17 Ответить
неужто газопровод теперь остановица?
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24.03.2021 20:03 Ответить
Скоро Стерненко завоет по тому же сценарию.
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24.03.2021 20:03 Ответить
Седалищный нерв,вмдать...
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24.03.2021 20:03 Ответить
ага, походу від сидіння на холодних тюремних підлогах
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24.03.2021 20:54 Ответить
Брехалищный нерм ему прижали..
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24.03.2021 23:40 Ответить
Зачем возвращался? Понтонулся?
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24.03.2021 20:04 Ответить
Глядишь и сможет выдавить из себя ымперца, если захочет, условия подходящие для этого.
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24.03.2021 20:04 Ответить
Изя всё.
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24.03.2021 23:42 Ответить
У Навального проблемы со здоровьем: болит спина и отнимается нога - Цензор.НЕТ 1006
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24.03.2021 20:04 Ответить
Зверхнаглості
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24.03.2021 20:14 Ответить
Шо то значить опит...
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24.03.2021 20:15 Ответить
Ой, дістане пана карма! Ой дістане! Буде бубоніти - а мені за що?
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24.03.2021 21:15 Ответить
Хреновая актриса твоя тимошенка. Видать за это ее карма и достает- только олигофрены в почитателях
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24.03.2021 22:48 Ответить
нихто как юлька в жизни не болел
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24.03.2021 22:26 Ответить
нет в расеи ни оппозиции ни гражданского общества....
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24.03.2021 20:11 Ответить
От дурко. Сидів би коло Мєркєль та в інеті б на ***** гавкав. Заробляв би блогами та інтервью. Вирішив попіаритись, приїхав в родную говень. Невже думав шо ***** його терпіти буде?
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24.03.2021 20:13 Ответить
Так его из ЕС ненавязчиво попросили, потому шо помнят его нео-нацистские высеры.
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24.03.2021 20:17 Ответить
Цікаво, а кАляску скоро попросить?
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24.03.2021 20:14 Ответить
https://youtu.be/BPJMkdU8hOI А здоровье мое не очень - то лапы ломит, то хвост отваливается

У Навального проблемы со здоровьем: болит спина и отнимается нога - Цензор.НЕТ 5565
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24.03.2021 20:18 Ответить
я всегда говорил что кацапы дятлы еще те !!! (после прочтения этой новости сразу вспомнил видосик его с женой с самолета - "водочки нам принеси мальчик, мы домой едем."). Приехал поц !?
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24.03.2021 20:18 Ответить
Очевидно уже вакцинировали!
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24.03.2021 20:19 Ответить
У Навального проблемы со здоровьем: болит спина и отнимается нога - Цензор.НЕТ 6290
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24.03.2021 20:22 Ответить
если левая нога отнимается, то плохо...она у Лехи толчковая... путяра, да когда ж ты крови нашей либеральной напьешься...
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24.03.2021 20:27 Ответить
да пусть всех вас кацапов передушит...!
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24.03.2021 20:36 Ответить
Вашей, либеральной? Ну во-первых, у тебя не кровь, а говно, а во-вторых, вы там за уралом, ещё какие нибудь слова знаете? Тупая мордва
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24.03.2021 20:39 Ответить
ты под двумя никами шпаришь штоль, интилехтуалище?...
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24.03.2021 20:44 Ответить
Говноед, хлебало завали
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24.03.2021 20:52 Ответить
Вариантов не так и много.Ковид,туберкулёз,мышьяк.,сулема и тд
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24.03.2021 20:31 Ответить
Сухоти так швидко не еволюціонують. Якась інша гидота. Цапи на цьому знаються.
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24.03.2021 21:11 Ответить
что же вы такие болезненные РеЭволюционЭры? Только на кичу попадают, сразу начинают ныть, у меня ручка болит, у меня ножка болит - тьфу мерзость то какая. Попривыкали жить на американские гранды, а тут оказывается ещё и на зону садят за это.
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24.03.2021 20:49 Ответить
Вот бы ***** твоего, да на магадан, а лучше на берёзку
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24.03.2021 20:51 Ответить
твой высер ни о чём, так как моего нету в природе, а вот твоего ещё выше - не ёлку например москаляка ты
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24.03.2021 21:27 Ответить
Зачем он вообще в Россию ехал???ведь знал что посадят,все знали !
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24.03.2021 20:50 Ответить
Все, это кто?
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24.03.2021 20:52 Ответить
Вообще все!кроме тебя!а,где ты был?
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25.03.2021 00:32 Ответить
Все *************?
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25.03.2021 04:45 Ответить
Все коллективный *****
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25.03.2021 10:41 Ответить
Задница не болит? Не? Значит здоров! У каждого россиянина главный орган - задница! Знаю по их комментариям.
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24.03.2021 20:57 Ответить
Бутылка им в помощь...
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24.03.2021 21:06 Ответить
Може йому тойво....водочкі ?
У Навального проблеми зі здоров'ям: болить спина і віднімається нога - Цензор.НЕТ 4530
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24.03.2021 21:04 Ответить
Капець. Пуйло - вбивця.
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24.03.2021 21:07 Ответить
У Навального проблеми зі здоров'ям: болить спина і віднімається нога - Цензор.НЕТ 4107
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24.03.2021 21:57 Ответить
Ну и нафиг было геройствовать ради российского неблагодарного быдла? Навальный явно слишком романтически и возвышенно принимает то общество, в котором живет. 120лямов баранов каждый день успешно лижут зад царю, живой навальный, умер навальный да им глубоко плевать, лишь бы телевизор работал да место было бы где на@рать.
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24.03.2021 22:03 Ответить
Да какая там романтика? Молодой ***** рвался на трон.
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24.03.2021 22:53 Ответить
ПОХОЖЕ НА ПУТИНОВИРУС !!! ЕСЛИ МАМО#БСТВО И ПЕДОФИЛИЯ НАЧНУТ ПРОЯВЛЯТЬСЯ, ТО 100% ПУТИНОВИРУС !!!
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24.03.2021 23:52 Ответить
нєчаго ногою вухо собі чухати...
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25.03.2021 00:18 Ответить
"Коляска-2" - російська версія.
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25.03.2021 00:50 Ответить
Спина это серьезно. Это бутерброд можно уронить и не поднимать а новый сделать. А спину если сорвешь-новой не будет.
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25.03.2021 01:42 Ответить
Пффф! А у кого вона зараз не болить? У всіх болить спина, тому що люди перестали рухатись. Каци, передайте бутербродному, щоб підкладав під спину валік в районі талії та лежав на ньому хвилин десять і через тиждень усьо прайдьот.
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25.03.2021 02:33 Ответить
Пусть к ноге Крым приложит, сразу полегчает.
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25.03.2021 05:52 Ответить
Крымский бутерброд боком вылазит.
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25.03.2021 07:54 Ответить
Дайте ему бутербродов и боль пройдёт
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25.03.2021 08:14 Ответить
та й хер з ним
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25.03.2021 08:40 Ответить
йому так шось підсипають, щоб умер "природньою" смертю?
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25.03.2021 08:45 Ответить
Читаю коменти і тішусь тим, що ніхно не співчуває Навальному. Він кацап на клітинному рівні, а кацап завжди буде "имперцем", навіть з обісраною жопою, навіть по відношенню до дружніх (якщо такі залишились) сусідніх країн. Для Українців повинно бути важливо лише два питання: краще хай здохне зараз, чи ще помучається.
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25.03.2021 11:40 Ответить
все ,кто тут пишет против Навального либо лахта, либо полезные им идийоты.
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28.03.2021 00:01 Ответить
 
 