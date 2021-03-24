УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3738 відвідувачів онлайн
Новини
8 309 81
росія (63568) Навальний (612)

У Навального проблеми зі здоров'ям: болить спина і віднімає ногу

У Навального проблеми зі здоров'ям: болить спина і віднімає ногу

У штабі російського опозиціонера Олексія Навального заявили, що стан його здоров'я в колонії різко погіршився.

Про це голова мережі штабів Навального Леонід Волков повідомив із посиланням на адвокатів Ольгу Михайлову і Вадима Кобзєва, інформує Цензор.НЕТ.

"З кінця минулого тижня він відчуває сильні болі в спині; передавав, що віднімає ногу, не може на неї ставати, при цьому за весь час він отримав дві таблетки ібупрофену. За всіх відомих нам обставин різке погіршення його самопочуття не може не викликати крайнє занепокоєння", - зазначив Волков.

Адвокати сьогодні не змогли потрапити до Навального - адміністрація колонії не пустила їх, пославшись на режимні заходи. Захисники припускають, що Навальний може перебувати в тюремній лікарні, а адміністрація колонії, можливо, намагається приховати цей факт.

"Володимир Путін несе особисту відповідальність за стан життя і здоров'я Олексія Навального в катівні колонії в Покрові", - додав Волков.

Читайте також: У Росії відмовилися порушувати кримінальну справу через отруєння Навального
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+26
Якщо бутерброд там відкинеться то нам це навіть вигідно, адже росію будуть драти удвічи інтенсивніше.
показати весь коментар
24.03.2021 20:00
+21
Вертухай, водочки ему принеси, он на Родину вернулся. В Парашу. И сразу на парашу.
показати весь коментар
24.03.2021 20:00
+18
Пусть станет в углу камеры и 1000 раз скажет громко "Крым наш". Может и попустит.
показати весь коментар
24.03.2021 20:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо бутерброд там відкинеться то нам це навіть вигідно, адже росію будуть драти удвічи інтенсивніше.
показати весь коментар
24.03.2021 20:00 Відповісти
драть будут чем озабоченностями или обеспокоенностями ? может даже список навального склепают, куда пару вертухаев войдут ?
показати весь коментар
24.03.2021 20:10 Відповісти
Минулого роазу вводили санкції за отруєння, якщо бутерброд помре, то буде більше санкцій.
А нам санкції на рашці вигідні )
показати весь коментар
24.03.2021 20:14 Відповісти
никаких санкций не будет ! будет только как всегда одна болтовня !
показати весь коментар
24.03.2021 20:20 Відповісти
А должны быть, за Не Бутерброда?
показати весь коментар
24.03.2021 20:23 Відповісти
Були за отруєння, будут і за смерть
показати весь коментар
25.03.2021 14:32 Відповісти
Вертухай, водочки ему принеси, он на Родину вернулся. В Парашу. И сразу на парашу.
показати весь коментар
24.03.2021 20:00 Відповісти
Пусть станет в углу камеры и 1000 раз скажет громко "Крым наш". Может и попустит.
показати весь коментар
24.03.2021 20:01 Відповісти
Тебе станет легче от того, что с борец с режимом Путина заглохнет?
показати весь коментар
24.03.2021 21:48 Відповісти
У вас в слове ***** несколько ошибок
показати весь коментар
24.03.2021 22:44 Відповісти
Забыл у тебя спросить, как мне ***** называть. Пшёл вон с украинского сайта вместе со своими дружками.
показати весь коментар
25.03.2021 01:25 Відповісти
Набрался уже? Забыл у тебя разрешение взять на какие сайты заходить. Или на хутина сходить хочешь?
показати весь коментар
25.03.2021 10:37 Відповісти
Нет никакого "Путена", служивый. Есть просто *****. Маленькое и плешивое *****. И есть еще один такой-же имперский крымнашист. И мне абсолютно фиолетово его здоровье и его судьба. Здохнет -- даже лучше для Украины. Одним имперцем станет меньше, а санкций против ***** станет больше.
показати весь коментар
25.03.2021 00:35 Відповісти
У тебя заворот мозгов. Здохнет Навальный, а ***** останется - это не лучше для Украины. Доказать, что я не прав, ты не сможешь, тебя, служивый, этому не учили.
показати весь коментар
25.03.2021 01:18 Відповісти
Навальный -- тот-же *****, только в начале пути. Достаточно его послушать о Украине. Он неприкрытый враг. Еще раз -- мне абсолютно фиолетово его здоровье и его судьба. Здохнет -- даже лучше для Украины. Одним имперцем станет меньше, а против ***** и Раши введут новые санкции. Еще вопросы есть?
показати весь коментар
25.03.2021 09:33 Відповісти
какой борец? с чем он борется? Он просто хочет к кормушке. И такой борец для Украины ничем не лучше *****. Потому если он копыта откинет, то даже лучше будет для нас, как написали выше.
показати весь коментар
25.03.2021 10:52 Відповісти
А почему из двух имперцев ты хочешь оставить в живых именно *****?
показати весь коментар
25.03.2021 11:07 Відповісти
а где ты это прочитал?
показати весь коментар
26.03.2021 11:51 Відповісти
Борец?!
БОРЦУН!
показати весь коментар
25.03.2021 12:12 Відповісти
Дивно було б якщо здоров'я покращилось
показати весь коментар
24.03.2021 20:01 Відповісти
Може клімат не підходить ?
показати весь коментар
24.03.2021 21:02 Відповісти
Льоха, твои кривляния, враньё и игры в верующего закончились. Если президент Америки вместо тебя должен оглашать правду и называть убийцу убийцей, то самое доброе имя, которое тебе можно придумать - это брехунок-прилипала.
показати весь коментар
24.03.2021 20:02 Відповісти
вот только лёха играет не на наш, а на свой фашистский народ .. посмотрите на них https://www.youtube.com/watch?v=Ox8OSCm5mWE&t=9s
показати весь коментар
24.03.2021 20:17 Відповісти
неужто газопровод теперь остановица?
показати весь коментар
24.03.2021 20:03 Відповісти
Скоро Стерненко завоет по тому же сценарию.
показати весь коментар
24.03.2021 20:03 Відповісти
Седалищный нерв,вмдать...
показати весь коментар
24.03.2021 20:03 Відповісти
ага, походу від сидіння на холодних тюремних підлогах
показати весь коментар
24.03.2021 20:54 Відповісти
Брехалищный нерм ему прижали..
показати весь коментар
24.03.2021 23:40 Відповісти
Зачем возвращался? Понтонулся?
показати весь коментар
24.03.2021 20:04 Відповісти
Глядишь и сможет выдавить из себя ымперца, если захочет, условия подходящие для этого.
показати весь коментар
24.03.2021 20:04 Відповісти
Изя всё.
показати весь коментар
24.03.2021 23:42 Відповісти
У Навального проблемы со здоровьем: болит спина и отнимается нога - Цензор.НЕТ 1006
показати весь коментар
24.03.2021 20:04 Відповісти
Зверхнаглості
показати весь коментар
24.03.2021 20:14 Відповісти
Шо то значить опит...
показати весь коментар
24.03.2021 20:15 Відповісти
Ой, дістане пана карма! Ой дістане! Буде бубоніти - а мені за що?
показати весь коментар
24.03.2021 21:15 Відповісти
Хреновая актриса твоя тимошенка. Видать за это ее карма и достает- только олигофрены в почитателях
показати весь коментар
24.03.2021 22:48 Відповісти
нихто как юлька в жизни не болел
показати весь коментар
24.03.2021 22:26 Відповісти
нет в расеи ни оппозиции ни гражданского общества....
показати весь коментар
24.03.2021 20:11 Відповісти
От дурко. Сидів би коло Мєркєль та в інеті б на ***** гавкав. Заробляв би блогами та інтервью. Вирішив попіаритись, приїхав в родную говень. Невже думав шо ***** його терпіти буде?
показати весь коментар
24.03.2021 20:13 Відповісти
Так его из ЕС ненавязчиво попросили, потому шо помнят его нео-нацистские высеры.
показати весь коментар
24.03.2021 20:17 Відповісти
Цікаво, а кАляску скоро попросить?
показати весь коментар
24.03.2021 20:14 Відповісти
https://youtu.be/BPJMkdU8hOI А здоровье мое не очень - то лапы ломит, то хвост отваливается

У Навального проблемы со здоровьем: болит спина и отнимается нога - Цензор.НЕТ 5565
показати весь коментар
24.03.2021 20:18 Відповісти
я всегда говорил что кацапы дятлы еще те !!! (после прочтения этой новости сразу вспомнил видосик его с женой с самолета - "водочки нам принеси мальчик, мы домой едем."). Приехал поц !?
показати весь коментар
24.03.2021 20:18 Відповісти
Очевидно уже вакцинировали!
показати весь коментар
24.03.2021 20:19 Відповісти
У Навального проблемы со здоровьем: болит спина и отнимается нога - Цензор.НЕТ 6290
показати весь коментар
24.03.2021 20:22 Відповісти
если левая нога отнимается, то плохо...она у Лехи толчковая... путяра, да когда ж ты крови нашей либеральной напьешься...
показати весь коментар
24.03.2021 20:27 Відповісти
да пусть всех вас кацапов передушит...!
показати весь коментар
24.03.2021 20:36 Відповісти
Вашей, либеральной? Ну во-первых, у тебя не кровь, а говно, а во-вторых, вы там за уралом, ещё какие нибудь слова знаете? Тупая мордва
показати весь коментар
24.03.2021 20:39 Відповісти
ты под двумя никами шпаришь штоль, интилехтуалище?...
показати весь коментар
24.03.2021 20:44 Відповісти
Говноед, хлебало завали
показати весь коментар
24.03.2021 20:52 Відповісти
Вариантов не так и много.Ковид,туберкулёз,мышьяк.,сулема и тд
показати весь коментар
24.03.2021 20:31 Відповісти
Сухоти так швидко не еволюціонують. Якась інша гидота. Цапи на цьому знаються.
показати весь коментар
24.03.2021 21:11 Відповісти
что же вы такие болезненные РеЭволюционЭры? Только на кичу попадают, сразу начинают ныть, у меня ручка болит, у меня ножка болит - тьфу мерзость то какая. Попривыкали жить на американские гранды, а тут оказывается ещё и на зону садят за это.
показати весь коментар
24.03.2021 20:49 Відповісти
Вот бы ***** твоего, да на магадан, а лучше на берёзку
показати весь коментар
24.03.2021 20:51 Відповісти
твой высер ни о чём, так как моего нету в природе, а вот твоего ещё выше - не ёлку например москаляка ты
показати весь коментар
24.03.2021 21:27 Відповісти
Зачем он вообще в Россию ехал???ведь знал что посадят,все знали !
показати весь коментар
24.03.2021 20:50 Відповісти
Все, это кто?
показати весь коментар
24.03.2021 20:52 Відповісти
Вообще все!кроме тебя!а,где ты был?
показати весь коментар
25.03.2021 00:32 Відповісти
Все *************?
показати весь коментар
25.03.2021 04:45 Відповісти
Все коллективный *****
показати весь коментар
25.03.2021 10:41 Відповісти
Задница не болит? Не? Значит здоров! У каждого россиянина главный орган - задница! Знаю по их комментариям.
показати весь коментар
24.03.2021 20:57 Відповісти
Бутылка им в помощь...
показати весь коментар
24.03.2021 21:06 Відповісти
Може йому тойво....водочкі ?
У Навального проблеми зі здоров'ям: болить спина і віднімається нога - Цензор.НЕТ 4530
показати весь коментар
24.03.2021 21:04 Відповісти
Капець. Пуйло - вбивця.
показати весь коментар
24.03.2021 21:07 Відповісти
У Навального проблеми зі здоров'ям: болить спина і віднімається нога - Цензор.НЕТ 4107
показати весь коментар
24.03.2021 21:57 Відповісти
Ну и нафиг было геройствовать ради российского неблагодарного быдла? Навальный явно слишком романтически и возвышенно принимает то общество, в котором живет. 120лямов баранов каждый день успешно лижут зад царю, живой навальный, умер навальный да им глубоко плевать, лишь бы телевизор работал да место было бы где на@рать.
показати весь коментар
24.03.2021 22:03 Відповісти
Да какая там романтика? Молодой ***** рвался на трон.
показати весь коментар
24.03.2021 22:53 Відповісти
ПОХОЖЕ НА ПУТИНОВИРУС !!! ЕСЛИ МАМО#БСТВО И ПЕДОФИЛИЯ НАЧНУТ ПРОЯВЛЯТЬСЯ, ТО 100% ПУТИНОВИРУС !!!
показати весь коментар
24.03.2021 23:52 Відповісти
нєчаго ногою вухо собі чухати...
показати весь коментар
25.03.2021 00:18 Відповісти
"Коляска-2" - російська версія.
показати весь коментар
25.03.2021 00:50 Відповісти
Спина это серьезно. Это бутерброд можно уронить и не поднимать а новый сделать. А спину если сорвешь-новой не будет.
показати весь коментар
25.03.2021 01:42 Відповісти
Пффф! А у кого вона зараз не болить? У всіх болить спина, тому що люди перестали рухатись. Каци, передайте бутербродному, щоб підкладав під спину валік в районі талії та лежав на ньому хвилин десять і через тиждень усьо прайдьот.
показати весь коментар
25.03.2021 02:33 Відповісти
Пусть к ноге Крым приложит, сразу полегчает.
показати весь коментар
25.03.2021 05:52 Відповісти
Крымский бутерброд боком вылазит.
показати весь коментар
25.03.2021 07:54 Відповісти
Дайте ему бутербродов и боль пройдёт
показати весь коментар
25.03.2021 08:14 Відповісти
та й хер з ним
показати весь коментар
25.03.2021 08:40 Відповісти
йому так шось підсипають, щоб умер "природньою" смертю?
показати весь коментар
25.03.2021 08:45 Відповісти
Читаю коменти і тішусь тим, що ніхно не співчуває Навальному. Він кацап на клітинному рівні, а кацап завжди буде "имперцем", навіть з обісраною жопою, навіть по відношенню до дружніх (якщо такі залишились) сусідніх країн. Для Українців повинно бути важливо лише два питання: краще хай здохне зараз, чи ще помучається.
показати весь коментар
25.03.2021 11:40 Відповісти
все ,кто тут пишет против Навального либо лахта, либо полезные им идийоты.
показати весь коментар
28.03.2021 00:01 Відповісти
 
 