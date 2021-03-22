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отруєння (941) кримінальна справа (519) Навальний (612)

У Росії відмовилися порушувати кримінальну справу через отруєння Навального

У Росії відмовилися порушувати кримінальну справу через отруєння Навального

Томська поліція відмовилася порушувати кримінальну справу через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Це випливає з листа місцевого лінійного відділу МВС, який зачитав суддя 235-го гарнізонного військового суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

У цьому суді розглядається позов до слідчого Головного військового слідчого управління СК Росії, який незабаром після інциденту не став порушувати кримінальну справу за фактом інциденту. "Вислухавши думки сторін, суд визнав рішення ГВСУ законним і обґрунтованим, а скаргу ФБК - такою, що не підлягає задоволенню", - оголосив рішення суддя Андрій Толкаченко.

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У слідчому відомстві вказали, що передали заяву Навального в лінійне управління поліції, оскільки він потрапив до лікарні з борта літака. "В (листі - ред.) повідомляється, що за фактом госпіталізації від 20 серпня 2020 року в медустанову міста Томська Навального слідчим відділенням Томського лінійного відділу МВС Росії в період із 20 серпня 2020 року по 10 лютого 2021 року проведено перевірку", - повідомив Толкаченко .

За підсумками перевірки, випливає з документа, "10 лютого 2021 прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальної справи з підстав, передбачених пунктом 1 частини 1 статті 24 КПК". У зазначеному пункті йдеться про відсутність події злочину.

Також читайте: У колонії, куди відправили Навального, шиють труси для ФСВП, - росЗМІ

Нагадаємо, російського опозиціонера Олексія Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

2 лютого суд скасував умовний термін Навального у справі "Ів Роше" і замінив його на реальний у колонії загального режиму, але врахував термін домашнього арешту. Після цього провідні країни Заходу, в тому числі США, Німеччина, Франція і Великобританія, звернулися із закликом до російської влади звільнити його.

17 березня США ввели нові санкції проти Росії через отруєння Навального.
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Топ коментарі
+7
В России отказалась возбуждать уголовное дело из-за отравления Навального - Цензор.НЕТ 671
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22.03.2021 14:00
+5
Всего за несколько месяцев он сумел установить диктатуру, основанную на терроре. Уже в феврале 1933 года новый рейхсканцлер отменил свободу печати и свободу собраний, в марте фактически лишил власти парламент, в апреле упразднил правительства федеральных земель, в мае разогнал свободные профсоюзы, в июле - запретил все партии, кроме национал-социалистической. Начались бойкоты принадлежавших евреям магазинов, евреям было запрещено работать врачами, адвокатами, журналистами, учителями в школах и преподавателями в вузах. И, чтобы довершить картину: весной 1933 года были созданы первые концентрационные лагеря для политических заключенных.

Все свершилось за несколько месяцев. Причем никакого организованного отпора "фюрер" не встретил. Напротив, поддержка режима росла в той мере, в которой падала безработица. Вот это, наверное, и есть основная вина немцев в том далеком 1933 году: они променяли гражданские права и свободы на мнимую политическую и экономическую стабильность. Ради этого они безропотно согласились на систематическое притеснение, а потом и уничтожение целых групп населения. Своими силами избавиться от Гитлера немцы так и не смогли. Поэтому и крах "третьего рейха" 8 мая 1945 года был запрограммирован еще 30 января 1933 года.

история повторяется - жах
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22.03.2021 14:12
+4
видимо отравился тем самым бутербродом
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22.03.2021 14:03
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В России отказалась возбуждать уголовное дело из-за отравления Навального - Цензор.НЕТ 671
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22.03.2021 14:00 Відповісти
Було-б, дивним інше... Що-ж, Путіну самому собі обвинувачення висувать, вирок виносить, мамому себе в тюрму садить і самого себе охоронять? Бляха-муха, якесь "самообвинувачення з самопокаянням", виходить!!!...
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22.03.2021 14:02 Відповісти
А його хтось труїв?..........
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22.03.2021 14:02 Відповісти
Блин,да НА росии.
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22.03.2021 14:03 Відповісти
видимо отравился тем самым бутербродом
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22.03.2021 14:03 Відповісти
Не, ну это ж не стаканчиком в голову несчастного полицейского зарядить, можно и простить.
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22.03.2021 14:04 Відповісти
"...похухоль, чем питается выхухоль..."(с)
В России отказалась возбуждать уголовное дело из-за отравления Навального - Цензор.НЕТ 850
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22.03.2021 14:05 Відповісти
А отравление то было? Или он бояры навернул и ему плохо стало?
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22.03.2021 14:09 Відповісти
Путлер Старичок придумал Новичок Выполняет братский договор Молотов-Риббентроп Меркель Свидетель этого концерта...Северный поток придумал Гитлер в далеком 1933 году по весне....
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22.03.2021 14:09 Відповісти
У Росії відмовилися порушувати кримінальну справу через отруєння Навального - Цензор.НЕТ 9625
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22.03.2021 14:11 Відповісти
Всего за несколько месяцев он сумел установить диктатуру, основанную на терроре. Уже в феврале 1933 года новый рейхсканцлер отменил свободу печати и свободу собраний, в марте фактически лишил власти парламент, в апреле упразднил правительства федеральных земель, в мае разогнал свободные профсоюзы, в июле - запретил все партии, кроме национал-социалистической. Начались бойкоты принадлежавших евреям магазинов, евреям было запрещено работать врачами, адвокатами, журналистами, учителями в школах и преподавателями в вузах. И, чтобы довершить картину: весной 1933 года были созданы первые концентрационные лагеря для политических заключенных.

Все свершилось за несколько месяцев. Причем никакого организованного отпора "фюрер" не встретил. Напротив, поддержка режима росла в той мере, в которой падала безработица. Вот это, наверное, и есть основная вина немцев в том далеком 1933 году: они променяли гражданские права и свободы на мнимую политическую и экономическую стабильность. Ради этого они безропотно согласились на систематическое притеснение, а потом и уничтожение целых групп населения. Своими силами избавиться от Гитлера немцы так и не смогли. Поэтому и крах "третьего рейха" 8 мая 1945 года был запрограммирован еще 30 января 1933 года.

история повторяется - жах
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22.03.2021 14:12 Відповісти
Немало українців запитує, навіщо нам історія Німеччини або історія ******** Росії. За цим запитанням стоїть впевненість, яка невідомо звідки взялася, у тому, що з Україною нічого подібного трапитися не може. А між тим свобода від несвободи знаходиться на відстані лише одного покоління у часі. (Вираз одного з президентів США). Можна уточнити, що під впливом деяких обставин ця відстань може бути скорочена до одного президентського терміну, якщо народ не позбавиться зайвої самовпевненості.
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22.03.2021 14:50 Відповісти
прекрасно..., этих граждан на россии как грязи..., они постоянно травятся, наносят себе различные повреждения, пытаются самоубиться разными способами..., на всех уголовных дел не откроешь..., а вообще интересно, что там на россии должно такое произойти, чтобы случилась хоть какая заварушка..., разве что их любимый вождь подохнет, возможно получится как на смерть сталина - народу разрешат массовые гулянья, поплакать вволю, может задавят кого...
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22.03.2021 14:20 Відповісти
Рабские гены заложены были Ханом всея РАБссии Батыем в далеком 1235 году
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22.03.2021 14:23 Відповісти
Крым не бутерброд, тоже удалите,мордыраторы Фразу Насрального
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22.03.2021 14:37 Відповісти
А никто и сомневался )))
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22.03.2021 16:07 Відповісти
леша овальный отравился несвежим бутербродом. кто же такое расследовать-то будет?
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22.03.2021 16:39 Відповісти
Ай-яй-яй.

А в Украине отказываются заводить дело из-за предательства Зеленского и Ермака в деле "вагнеровцев" и слили дело Татарова.

В чем такая уж особая разница?
В Роисе правосудие ручное. В Украине правосудие ручное.
В Роисе 86% деградантов. В Украине 73% деградантов.
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22.03.2021 20:04 Відповісти
 
 