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отравление (1446) уголовное дело (2436) Навальный (855)

В России отказалась возбуждать уголовное дело из-за отравления Навального

В России отказалась возбуждать уголовное дело из-за отравления Навального

Томская полиция отказалась возбуждать уголовное дело из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Это следует из письма местного линейного отдела МВД, которое зачитал судья 235-го гарнизонного военного суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

В этом суде рассматривается иск к следователю Главного военного следственного управления СК России, который вскоре после инцидента не стал возбуждать уголовное дело по факту инцидента. "Выслушав мнения сторон, суд признал решение ГВСУ законным и обоснованным, а жалобу ФБК - не подлежащей удовлетворению", - огласил решение судья Андрей Толкаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ввели новые санкции против России из-за отравления Навального

В следственном ведомстве указали, что передали заявление Навального в линейное управление полиции, так как он попал в больницу с борта самолета. "В (письме, - ред.) сообщается, что по факту госпитализации от 20 августа 2020 года в медучреждение города Томска Навального следственным отделением Томского линейного отдела МВД России в период с 20 августа 2020 года по 10 февраля 2021 года проведена проверка", - сообщил Толкаченко.

По итогам проверки, следует из документа, "10 февраля 2021 года принято решение об отказе в возбуждения уголовного дела по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 24 УПК". Речь в указанном пункте идет об отсутствии события преступления.

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Напомним, российкого оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу "Ив Роше" и заменил его на реальный в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания, обратились с призывом к российским властям освободить его.

17 марта США ввели новые санкции против России из-за отравления Навального
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Топ комментарии
+7
В России отказалась возбуждать уголовное дело из-за отравления Навального - Цензор.НЕТ 671
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22.03.2021 14:00
+5
Всего за несколько месяцев он сумел установить диктатуру, основанную на терроре. Уже в феврале 1933 года новый рейхсканцлер отменил свободу печати и свободу собраний, в марте фактически лишил власти парламент, в апреле упразднил правительства федеральных земель, в мае разогнал свободные профсоюзы, в июле - запретил все партии, кроме национал-социалистической. Начались бойкоты принадлежавших евреям магазинов, евреям было запрещено работать врачами, адвокатами, журналистами, учителями в школах и преподавателями в вузах. И, чтобы довершить картину: весной 1933 года были созданы первые концентрационные лагеря для политических заключенных.

Все свершилось за несколько месяцев. Причем никакого организованного отпора "фюрер" не встретил. Напротив, поддержка режима росла в той мере, в которой падала безработица. Вот это, наверное, и есть основная вина немцев в том далеком 1933 году: они променяли гражданские права и свободы на мнимую политическую и экономическую стабильность. Ради этого они безропотно согласились на систематическое притеснение, а потом и уничтожение целых групп населения. Своими силами избавиться от Гитлера немцы так и не смогли. Поэтому и крах "третьего рейха" 8 мая 1945 года был запрограммирован еще 30 января 1933 года.

история повторяется - жах
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22.03.2021 14:12
+4
видимо отравился тем самым бутербродом
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22.03.2021 14:03
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В России отказалась возбуждать уголовное дело из-за отравления Навального - Цензор.НЕТ 671
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22.03.2021 14:00 Ответить
Було-б, дивним інше... Що-ж, Путіну самому собі обвинувачення висувать, вирок виносить, мамому себе в тюрму садить і самого себе охоронять? Бляха-муха, якесь "самообвинувачення з самопокаянням", виходить!!!...
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22.03.2021 14:02 Ответить
А його хтось труїв?..........
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22.03.2021 14:02 Ответить
Блин,да НА росии.
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22.03.2021 14:03 Ответить
видимо отравился тем самым бутербродом
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22.03.2021 14:03 Ответить
Не, ну это ж не стаканчиком в голову несчастного полицейского зарядить, можно и простить.
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22.03.2021 14:04 Ответить
"...похухоль, чем питается выхухоль..."(с)
В России отказалась возбуждать уголовное дело из-за отравления Навального - Цензор.НЕТ 850
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22.03.2021 14:05 Ответить
А отравление то было? Или он бояры навернул и ему плохо стало?
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22.03.2021 14:09 Ответить
Путлер Старичок придумал Новичок Выполняет братский договор Молотов-Риббентроп Меркель Свидетель этого концерта...Северный поток придумал Гитлер в далеком 1933 году по весне....
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22.03.2021 14:09 Ответить
У Росії відмовилися порушувати кримінальну справу через отруєння Навального - Цензор.НЕТ 9625
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22.03.2021 14:11 Ответить
Всего за несколько месяцев он сумел установить диктатуру, основанную на терроре. Уже в феврале 1933 года новый рейхсканцлер отменил свободу печати и свободу собраний, в марте фактически лишил власти парламент, в апреле упразднил правительства федеральных земель, в мае разогнал свободные профсоюзы, в июле - запретил все партии, кроме национал-социалистической. Начались бойкоты принадлежавших евреям магазинов, евреям было запрещено работать врачами, адвокатами, журналистами, учителями в школах и преподавателями в вузах. И, чтобы довершить картину: весной 1933 года были созданы первые концентрационные лагеря для политических заключенных.

Все свершилось за несколько месяцев. Причем никакого организованного отпора "фюрер" не встретил. Напротив, поддержка режима росла в той мере, в которой падала безработица. Вот это, наверное, и есть основная вина немцев в том далеком 1933 году: они променяли гражданские права и свободы на мнимую политическую и экономическую стабильность. Ради этого они безропотно согласились на систематическое притеснение, а потом и уничтожение целых групп населения. Своими силами избавиться от Гитлера немцы так и не смогли. Поэтому и крах "третьего рейха" 8 мая 1945 года был запрограммирован еще 30 января 1933 года.

история повторяется - жах
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22.03.2021 14:12 Ответить
Немало українців запитує, навіщо нам історія Німеччини або історія ******** Росії. За цим запитанням стоїть впевненість, яка невідомо звідки взялася, у тому, що з Україною нічого подібного трапитися не може. А між тим свобода від несвободи знаходиться на відстані лише одного покоління у часі. (Вираз одного з президентів США). Можна уточнити, що під впливом деяких обставин ця відстань може бути скорочена до одного президентського терміну, якщо народ не позбавиться зайвої самовпевненості.
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22.03.2021 14:50 Ответить
прекрасно..., этих граждан на россии как грязи..., они постоянно травятся, наносят себе различные повреждения, пытаются самоубиться разными способами..., на всех уголовных дел не откроешь..., а вообще интересно, что там на россии должно такое произойти, чтобы случилась хоть какая заварушка..., разве что их любимый вождь подохнет, возможно получится как на смерть сталина - народу разрешат массовые гулянья, поплакать вволю, может задавят кого...
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22.03.2021 14:20 Ответить
Рабские гены заложены были Ханом всея РАБссии Батыем в далеком 1235 году
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22.03.2021 14:23 Ответить
Крым не бутерброд, тоже удалите,мордыраторы Фразу Насрального
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22.03.2021 14:37 Ответить
А никто и сомневался )))
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22.03.2021 16:07 Ответить
леша овальный отравился несвежим бутербродом. кто же такое расследовать-то будет?
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22.03.2021 16:39 Ответить
Ай-яй-яй.

А в Украине отказываются заводить дело из-за предательства Зеленского и Ермака в деле "вагнеровцев" и слили дело Татарова.

В чем такая уж особая разница?
В Роисе правосудие ручное. В Украине правосудие ручное.
В Роисе 86% деградантов. В Украине 73% деградантов.
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22.03.2021 20:04 Ответить
 
 