УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12928 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
6 545 53
колонія (229) Росія (47279) Навальний (573)

У колонії, куди відправили Навального, шиють труси для ФСВП, - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Виправна колонія №2 у Володимирській області РФ, куди відправили відбувати покарання опозиціонера Олексія Навального, поставляє ФСВП нижню білизну.

Як з'ясував The Insider, у 2018 році ВК-2 отримала контракт від Управління ФСВП по Володимирській області на поставку чоловічих сорочок, трусів і кальсонів, передає Цензор.НЕТ. Сума контракту сягнула 821 тисячу рублів. Згідно з даними сайту Держзакупівель, колонія повинна була поставити 4 тисячі трусів і кальсонів за ціною в 81 рубль за штуку. Сорочки були оцінені дорожче - по 311 рублів.

У колонії, куди відправили Навального, шиють труси для ФСВП, - росЗМІ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна схвалює санкції ЄС проти чиновників РФ через переслідування Навального і розраховує на те саме за Крим, - МЗС

На офіційному сайті ФСВП по Володимирській області вивішено каталог продукції, яку виробляють ув'язнені місцевих колоній. Серед них - сувеніри, меблі, взуття і текстиль, форма для співробітників поліції, спецодяг, білизна. Їх шиють саме у ВК-2.

У колонії, куди відправили Навального, шиють труси для ФСВП, - росЗМІ 02

Видання зазначає, що Навального етапували відбувати покарання із СІЗО "Матроська тиша" в колонію 26 лютого. Поки ФСВП не зробила офіційних заяв про те, до якої установи був доставлений опозиціонер. Однак різні джерела повідомили, що його відправили у ВК-2 у Володимирській області.

Як вдалося самому Навальному дізнатися з розмови з одним з отруйників - співробітником ФСБ Костянтином Кудрявцевим - отруту було нанесено на труси опозиціонера в номері готелю в Томську.

Також читайте: США опублікували санкційний список у справі Навального. Під санкціями - директор ФСБ Бортніков і генпрокурор Росії Краснов
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
Для кого шьют трусы? Для каких еще псин?
показати весь коментар
02.03.2021 22:50
+11
пуйло, ты в бункере - нессы !
подвальный шьёт тебе труSSы В колонии, куда отправили Навального, шьют трусы для ФСИН, - росСМИ - Цензор.НЕТ 2311
показати весь коментар
02.03.2021 22:52
+9
Стильно, модно, молодежно. )
показати весь коментар
02.03.2021 22:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для кого шьют трусы? Для каких еще псин?
показати весь коментар
02.03.2021 22:50 Відповісти
Разве не знали что так по народному собак зовут? В колонии, куда отправили Навального, шьют трусы для ФСИН, - росСМИ - Цензор.НЕТ 2291
показати весь коментар
02.03.2021 22:57 Відповісти
Федеральная Служба Исполнения Наказаний России.... ирония в том что именно ФСИН РФ по приказу Путина и посадила у тюрьму за то что он фактически уже отбыл и истек срок исполнения до Нового Года... но дядя Вова обнуленный захотел и все можна даже отменить законы физики или природы...
показати весь коментар
02.03.2021 23:05 Відповісти
да и куй с ними
показати весь коментар
02.03.2021 23:23 Відповісти
Контору ФСИН как то про что то прочитал. И то что там класно угадали со словом *ПСИН* сразу понял и чуть стебанулся конечно. Там законов сроду не знали, потому и не соблюдали. Наверно их счастье в этом---ну папуасы--что с таких взять?!
показати весь коментар
02.03.2021 23:56 Відповісти
Від долі не уникнеш..Отруїли через сині труси..Посадили і тепер шиє Все СИНиє труси
показати весь коментар
03.03.2021 10:15 Відповісти
пуйло, ты в бункере - нессы !
подвальный шьёт тебе труSSы В колонии, куда отправили Навального, шьют трусы для ФСИН, - росСМИ - Цензор.НЕТ 2311
показати весь коментар
02.03.2021 22:52 Відповісти
Відтепер він шиє для себе ,для зеків !!!))))
показати весь коментар
02.03.2021 23:01 Відповісти
Ты радуешься тому, что врага Путина отправили в тюрьму. Не вижу причин для радости.
показати весь коментар
02.03.2021 23:32 Відповісти
Я не певен ,що він ворог )(уйла , а те що він росєянін, впевнен на всі сто !!! І де ти побачив радість ???)))
показати весь коментар
02.03.2021 23:35 Відповісти
По-твоєму виходить, що )(уйло травив, а потім посадив свого суперника, бо суперників і взагалі росіян треба травити і саджати, і це нормально. Де я побачив твою радість? А що означає )))?
показати весь коментар
03.03.2021 00:04 Відповісти
Ти такий наївний по природі, чи таким прикидаєшся? Тухачевський заложників на Тамбовщині розстрілював, мирних людей хлором травив, Гліб Бокій, керуючи СЛОН, у Сандормоху тисячі людей розстріляв, а Єжов з Ягодою - сотні тисяч (а то і мільйони), але вони - "класні пацани", "мученики"? Саме тому, що їх розстріляли за наказом Сталіна? "Павуки у банці" всі однакові... Просто, одні сильніші, ї жеруть слабіших... Замінять Путіна Навальним - думаєш, Україні, від цього, легше стане?
показати весь коментар
03.03.2021 07:03 Відповісти
Боти на зарплаті топлять за путіна, а є ідейні безкорисливі запутінці. Їх ще називають корисними ідіотами. Ти не бот, отже... Ніхто не може сказати, як буде Україні при навальному, але є надія на краще, і це не наївність мільйонів людей, а бажання змін, які повинні періодично відбуватися. При путіні Україні точно стане ще гірше, і це очевидно.
показати весь коментар
03.03.2021 11:12 Відповісти
Ти точно "бабахнутий на всю голову"... Я тобі, дурню, пояснюю, що "Путін - не людина, а СИСТЕМА...". І од того, яке прізвище буде у президента Росії, нічого не зміниться, не щезнуть у "рассєян" фантомні болі - "Какую державу потеряли! Хахлы ("ары", "бульбаши", "азеры", "чурки"), нас предали, хотя "мы их от очисток очистили, мыли, причесали..."!!! І Навальний буде співать ту пісню, яку буде вимагать від нього СИСТЕМА... Бо якщо він почне "демократизацію зверху", то буде те, чим закінчив Лжедмитрій, Петро ІІІ, Павло І, Хрущов, Горбачов...
За нову "погрємуху" дякую - ТАКОЇ у мене ще не було! Буде 263-ю...
показати весь коментар
03.03.2021 11:30 Відповісти
Не дякуй. Це звичайна відповідь на твій менторський тон, яким ти розмовляєш з багатьма.
Зміна системи починається зі зміни очільника. Ти пропонуєш нічого не міняти і ні на що не сподіватися по вище згаданій причині. Гаразд, до якого табору ти належиш, я зрозумів.
показати весь коментар
03.03.2021 11:56 Відповісти
Йди в сраку, полудурок... Отримай, спочатку, знання з психології, політології...(На "крайняк", почитай Маккіавеллі, "Государь" - улюблену книжку правителів світу (Сталіна, в тому числі)), а потім "сучи ногами"...
показати весь коментар
03.03.2021 12:47 Відповісти
Пора тебе банити за образи. Модератор поки що зайнятий більш важливими справами.
показати весь коментар
03.03.2021 13:01 Відповісти
А тебе за що "банить"? За ідіотизм?
показати весь коментар
03.03.2021 13:09 Відповісти
А бутерброды?
показати весь коментар
02.03.2021 22:53 Відповісти
У колонії, куди відправили Навального, шиють труси для ФСВП, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 3621
показати весь коментар
03.03.2021 11:09 Відповісти
Стильно, модно, молодежно. )
показати весь коментар
02.03.2021 22:53 Відповісти
пихуй)
показати весь коментар
02.03.2021 22:59 Відповісти
"Кто труси ребятам шьёт??Ну конечно не пилот ! " !!!)))
показати весь коментар
02.03.2021 23:00 Відповісти
А товарищ-герр Навальный. Он же вам не бутерброд.
показати весь коментар
03.03.2021 08:01 Відповісти
Ходарковский, помнится, рукавицы на машинке строчил
показати весь коментар
02.03.2021 23:02 Відповісти
Революция синих трусилей😁
показати весь коментар
02.03.2021 23:02 Відповісти
Я так понял, Навальный сам попросился шить трусы? Наверное любит строчить....
показати весь коментар
02.03.2021 23:03 Відповісти
Навальный не бутерброд, - раз посадили, то пусть посидит. Освоит профессию закройщицы
показати весь коментар
02.03.2021 23:03 Відповісти
Это путин так Навального потроллил. Мол тебя мы отравили "новичком" нанеся его на твои трусы и ты заявил об этом на весь мир, а теперь трусы будишь шить сам)
показати весь коментар
02.03.2021 23:08 Відповісти
"И снится мне сон, Михалыч, будто иду я по ромашковому полю, а там ты стоишь в красных труселях и так манишь меня, манишь, мол, давай, Ваня, давай нахлобучивай!"
показати весь коментар
02.03.2021 23:09 Відповісти
место лидера руськой оппозиции и защитника руського народа - шить трусы У колонії, куди відправили Навального, шиють труси для ФСВП, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 6291
предали его все, а скоро и забудут..., а собирал миллионные просмотры
и Запад ввел смехотворные санкции...
пипец - даже жалко стало Бутерброда..
показати весь коментар
02.03.2021 23:10 Відповісти
Думаю, він свідомо на це йшов. Міг залишитися в Німеччині ж...
показати весь коментар
02.03.2021 23:14 Відповісти
Ned Stark - эт вряд ли..

наверное все таки рассчитывал на какое то милосердие и страх властей, заступничество руського народа и авторитет Запада..
- ничего не сработало.. У колонії, куди відправили Навального, шиють труси для ФСВП, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 7051
показати весь коментар
02.03.2021 23:31 Відповісти
Не жалей его. Это будущее ***** с большой долей вероятности.
показати весь коментар
02.03.2021 23:24 Відповісти
Пишут.....Путин перед отправкой Алексея в колонию: дал наквз уничтожить его мрально и психологически. Дословно это звучало: "Сделать так, чтобы он пожалел, что не сдох". Именно эту фразу и передали директору Федеральной службы исполнения наказаний Александру Калашникову.
показати весь коментар
02.03.2021 23:14 Відповісти
Судьбоносные трусы.
показати весь коментар
02.03.2021 23:16 Відповісти
...и Гарри Поттер У колонії, куди відправили Навального, шиють труси для ФСВП, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 3527
показати весь коментар
02.03.2021 23:46 Відповісти
Навального в тот отряд направляют где не работают, по крайней мере об этом пишут в либеральных СМИ российских. . Там пипец просто в этом ИК-2, практинчески концлагерь! При этом не бьют, чистый устав, зато никакого общения даже с заключенными, тем более с волей. Смотреть можно исключительно в пол, больше никуда тем более по сторонам, руки только за спиной держать, все только бегом, много бесмысленных действий, при этом Навальному как "склонному к побегу" нужно отмечаться у дежурного денм раз в два часа, а ночью раз в час!
Писать письма можно только от руки не ****** 15 минут в неделю. Нет вообще никакой отдушины, письма с воли крайне редко дают и т.д. Никакой отудишны не оставляют Говорить друг с другом запрещено и т.д.
ЭТо краткое описание, вообщем страшное место, можно сказать спец.зона для того чтобы ломать психку заключенным.
Поэтому Навальному не дадут шить трусы и вообще работать, иначе это тоже отдых от сводящего с ума режима.
показати весь коментар
02.03.2021 23:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3Zd5STxFmIk
показати весь коментар
03.03.2021 09:14 Відповісти
ТА ну вы шо, более часа видео. ) Пусть даже и уважаемый Фейгин.
Много лет начинал утро с анализа информационного поля. Видео не дают возможности его проанализировать. Хочешь реально разобраться в ситуации читай и сравнивай, видео почти бесполезно для этого, максим 10-15 мин. и то как исключение.
показати весь коментар
03.03.2021 09:20 Відповісти
...небутерброт, старайся У колонії, куди відправили Навального, шиють труси для ФСВП, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 7419
У колонії, куди відправили Навального, шиють труси для ФСВП, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 5433
показати весь коментар
02.03.2021 23:45 Відповісти
они так тролят его
показати весь коментар
02.03.2021 23:50 Відповісти
Что Путин, что Навальный мне до фонаря - все они одна сатана!
показати весь коментар
03.03.2021 00:16 Відповісти
..синие,.., пропитанные старичками..)))) У колонії, куди відправили Навального, шиють труси для ФСВП, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 3444
показати весь коментар
03.03.2021 00:26 Відповісти
срузькій бунтарь Аліксєй мусорам трусов нашей. "КрЬІм не бутерброд" развлекайся срузькій сброд.
показати весь коментар
03.03.2021 00:29 Відповісти
все кто тут против Навального, либо лахта, либо полезные кремлю идиоты.
показати весь коментар
03.03.2021 03:48 Відповісти
Мені цікаво - невже на території всієї колонії не валяється якогось жмутка старої скловати? Дрібочка її, у шов трусів, у паховій області, і "задоволення забезпечено"... Виявить її, при огляді, навпомацки, практично, неможливо, а при носінні буде "ЖОПА"... Мінімум, тиждень лікування, після зміни трусів...
показати весь коментар
03.03.2021 07:09 Відповісти
в параше работают на зонах чтобы пожрать, а в Украине не зоны а курорты. Малюська позаботилось о своем будущем....
показати весь коментар
03.03.2021 07:43 Відповісти
це тобі не бутерброди туда, сюда.
показати весь коментар
03.03.2021 11:10 Відповісти
 
 