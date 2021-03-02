У колонії, куди відправили Навального, шиють труси для ФСВП, - росЗМІ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Виправна колонія №2 у Володимирській області РФ, куди відправили відбувати покарання опозиціонера Олексія Навального, поставляє ФСВП нижню білизну.
Як з'ясував The Insider, у 2018 році ВК-2 отримала контракт від Управління ФСВП по Володимирській області на поставку чоловічих сорочок, трусів і кальсонів, передає Цензор.НЕТ. Сума контракту сягнула 821 тисячу рублів. Згідно з даними сайту Держзакупівель, колонія повинна була поставити 4 тисячі трусів і кальсонів за ціною в 81 рубль за штуку. Сорочки були оцінені дорожче - по 311 рублів.
На офіційному сайті ФСВП по Володимирській області вивішено каталог продукції, яку виробляють ув'язнені місцевих колоній. Серед них - сувеніри, меблі, взуття і текстиль, форма для співробітників поліції, спецодяг, білизна. Їх шиють саме у ВК-2.
Видання зазначає, що Навального етапували відбувати покарання із СІЗО "Матроська тиша" в колонію 26 лютого. Поки ФСВП не зробила офіційних заяв про те, до якої установи був доставлений опозиціонер. Однак різні джерела повідомили, що його відправили у ВК-2 у Володимирській області.
Як вдалося самому Навальному дізнатися з розмови з одним з отруйників - співробітником ФСБ Костянтином Кудрявцевим - отруту було нанесено на труси опозиціонера в номері готелю в Томську.
Будь ласка, зачекайте...
подвальный шьёт тебе труSSы
За нову "погрємуху" дякую - ТАКОЇ у мене ще не було! Буде 263-ю...
Зміна системи починається зі зміни очільника. Ти пропонуєш нічого не міняти і ні на що не сподіватися по вище згаданій причині. Гаразд, до якого табору ти належиш, я зрозумів.
предали его все, а скоро и забудут..., а собирал миллионные просмотры
и Запад ввел смехотворные санкции...
пипец - даже жалко стало Бутерброда..
наверное все таки рассчитывал на какое то милосердие и страх властей, заступничество руського народа и авторитет Запада..
- ничего не сработало..
Писать письма можно только от руки не ****** 15 минут в неделю. Нет вообще никакой отдушины, письма с воли крайне редко дают и т.д. Никакой отудишны не оставляют Говорить друг с другом запрещено и т.д.
ЭТо краткое описание, вообщем страшное место, можно сказать спец.зона для того чтобы ломать психку заключенным.
Поэтому Навальному не дадут шить трусы и вообще работать, иначе это тоже отдых от сводящего с ума режима.
Много лет начинал утро с анализа информационного поля. Видео не дают возможности его проанализировать. Хочешь реально разобраться в ситуации читай и сравнивай, видео почти бесполезно для этого, максим 10-15 мин. и то как исключение.