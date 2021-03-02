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В колонии, куда отправили Навального, шьют трусы для ФСИН, - росСМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Исправительная колония №2 во Владимирской области РФ, куда отправили отбывать наказание оппозиционера Алексея Навального, поставляет Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) РФ нижнее белье.

Как обнаружил The Insider, в 2018 году ИК-2 получила контракт от Управления ФСИН по Владимирской области на поставку мужских сорочек, трусов и кальсон, передает Цензор.НЕТ. Сумма контракта составила 821 тысячу рублей. Согласно данным сайта Госзакупки, колония должна была поставить 4 тысячи трусов и кальсон по цене в 81 рубль за штуку. Сорочки были оценены дороже - по 311 рублей.

В колонии, куда отправили Навального, шьют трусы для ФСИН, - росСМИ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина приветствует санкции ЕС против чиновников РФ из-за преследования Навального и рассчитывает на подобное из-за Крыма, - МИД

На официальном сайте УФСИН по Владимирской области вывешен каталог продукции, которую производят заключенные местных колоний. Среди них - сувениры, мебель, обувь и текстиль, форма для сотрудников полиции, спецодежда, белье. Их шьют как раз в ИК-2.

В колонии, куда отправили Навального, шьют трусы для ФСИН, - росСМИ 02

Издание отмечает, что Навального этапировали отбывать наказание из СИЗО "Матросская Тишина" в колонию 26 февраля. Пока ФСИН не сделала официальных заявлений о том, в какое учреждение был доставлен оппозиционер. Однако разные источники сообщили, что его отправили в ИК-2 во Владимировской области.

Как удалось самому Навальному узнать из разговора с одним из отравителей - сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым - яд был нанесен на трусы оппозиционера в номере отеля в Томске.

Также читайте: США опубликовали санкционный список по делу Навального. Под санкциями - директор ФСБ Бортников и генпрокурор России Краснов

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+18
Для кого шьют трусы? Для каких еще псин?
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02.03.2021 22:50
+11
пуйло, ты в бункере - нессы !
подвальный шьёт тебе труSSы В колонии, куда отправили Навального, шьют трусы для ФСИН, - росСМИ - Цензор.НЕТ 2311
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02.03.2021 22:52
+9
Стильно, модно, молодежно. )
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02.03.2021 22:53
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Для кого шьют трусы? Для каких еще псин?
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02.03.2021 22:50 Ответить
Разве не знали что так по народному собак зовут? В колонии, куда отправили Навального, шьют трусы для ФСИН, - росСМИ - Цензор.НЕТ 2291
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02.03.2021 22:57 Ответить
Федеральная Служба Исполнения Наказаний России.... ирония в том что именно ФСИН РФ по приказу Путина и посадила у тюрьму за то что он фактически уже отбыл и истек срок исполнения до Нового Года... но дядя Вова обнуленный захотел и все можна даже отменить законы физики или природы...
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02.03.2021 23:05 Ответить
да и куй с ними
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02.03.2021 23:23 Ответить
Контору ФСИН как то про что то прочитал. И то что там класно угадали со словом *ПСИН* сразу понял и чуть стебанулся конечно. Там законов сроду не знали, потому и не соблюдали. Наверно их счастье в этом---ну папуасы--что с таких взять?!
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02.03.2021 23:56 Ответить
Від долі не уникнеш..Отруїли через сині труси..Посадили і тепер шиє Все СИНиє труси
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03.03.2021 10:15 Ответить
пуйло, ты в бункере - нессы !
подвальный шьёт тебе труSSы В колонии, куда отправили Навального, шьют трусы для ФСИН, - росСМИ - Цензор.НЕТ 2311
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02.03.2021 22:52 Ответить
Відтепер він шиє для себе ,для зеків !!!))))
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02.03.2021 23:01 Ответить
Ты радуешься тому, что врага Путина отправили в тюрьму. Не вижу причин для радости.
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02.03.2021 23:32 Ответить
Я не певен ,що він ворог )(уйла , а те що він росєянін, впевнен на всі сто !!! І де ти побачив радість ???)))
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02.03.2021 23:35 Ответить
По-твоєму виходить, що )(уйло травив, а потім посадив свого суперника, бо суперників і взагалі росіян треба травити і саджати, і це нормально. Де я побачив твою радість? А що означає )))?
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03.03.2021 00:04 Ответить
Ти такий наївний по природі, чи таким прикидаєшся? Тухачевський заложників на Тамбовщині розстрілював, мирних людей хлором травив, Гліб Бокій, керуючи СЛОН, у Сандормоху тисячі людей розстріляв, а Єжов з Ягодою - сотні тисяч (а то і мільйони), але вони - "класні пацани", "мученики"? Саме тому, що їх розстріляли за наказом Сталіна? "Павуки у банці" всі однакові... Просто, одні сильніші, ї жеруть слабіших... Замінять Путіна Навальним - думаєш, Україні, від цього, легше стане?
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03.03.2021 07:03 Ответить
Боти на зарплаті топлять за путіна, а є ідейні безкорисливі запутінці. Їх ще називають корисними ідіотами. Ти не бот, отже... Ніхто не може сказати, як буде Україні при навальному, але є надія на краще, і це не наївність мільйонів людей, а бажання змін, які повинні періодично відбуватися. При путіні Україні точно стане ще гірше, і це очевидно.
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03.03.2021 11:12 Ответить
Ти точно "бабахнутий на всю голову"... Я тобі, дурню, пояснюю, що "Путін - не людина, а СИСТЕМА...". І од того, яке прізвище буде у президента Росії, нічого не зміниться, не щезнуть у "рассєян" фантомні болі - "Какую державу потеряли! Хахлы ("ары", "бульбаши", "азеры", "чурки"), нас предали, хотя "мы их от очисток очистили, мыли, причесали..."!!! І Навальний буде співать ту пісню, яку буде вимагать від нього СИСТЕМА... Бо якщо він почне "демократизацію зверху", то буде те, чим закінчив Лжедмитрій, Петро ІІІ, Павло І, Хрущов, Горбачов...
За нову "погрємуху" дякую - ТАКОЇ у мене ще не було! Буде 263-ю...
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03.03.2021 11:30 Ответить
Не дякуй. Це звичайна відповідь на твій менторський тон, яким ти розмовляєш з багатьма.
Зміна системи починається зі зміни очільника. Ти пропонуєш нічого не міняти і ні на що не сподіватися по вище згаданій причині. Гаразд, до якого табору ти належиш, я зрозумів.
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03.03.2021 11:56 Ответить
Йди в сраку, полудурок... Отримай, спочатку, знання з психології, політології...(На "крайняк", почитай Маккіавеллі, "Государь" - улюблену книжку правителів світу (Сталіна, в тому числі)), а потім "сучи ногами"...
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03.03.2021 12:47 Ответить
Пора тебе банити за образи. Модератор поки що зайнятий більш важливими справами.
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03.03.2021 13:01 Ответить
А тебе за що "банить"? За ідіотизм?
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03.03.2021 13:09 Ответить
А бутерброды?
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02.03.2021 22:53 Ответить
У колонії, куди відправили Навального, шиють труси для ФСВП, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 3621
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03.03.2021 11:09 Ответить
Стильно, модно, молодежно. )
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02.03.2021 22:53 Ответить
пихуй)
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02.03.2021 22:59 Ответить
"Кто труси ребятам шьёт??Ну конечно не пилот ! " !!!)))
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02.03.2021 23:00 Ответить
А товарищ-герр Навальный. Он же вам не бутерброд.
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03.03.2021 08:01 Ответить
Ходарковский, помнится, рукавицы на машинке строчил
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02.03.2021 23:02 Ответить
Революция синих трусилей😁
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02.03.2021 23:02 Ответить
Я так понял, Навальный сам попросился шить трусы? Наверное любит строчить....
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02.03.2021 23:03 Ответить
Навальный не бутерброд, - раз посадили, то пусть посидит. Освоит профессию закройщицы
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02.03.2021 23:03 Ответить
Это путин так Навального потроллил. Мол тебя мы отравили "новичком" нанеся его на твои трусы и ты заявил об этом на весь мир, а теперь трусы будишь шить сам)
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02.03.2021 23:08 Ответить
"И снится мне сон, Михалыч, будто иду я по ромашковому полю, а там ты стоишь в красных труселях и так манишь меня, манишь, мол, давай, Ваня, давай нахлобучивай!"
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02.03.2021 23:09 Ответить
место лидера руськой оппозиции и защитника руського народа - шить трусы У колонії, куди відправили Навального, шиють труси для ФСВП, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 6291
предали его все, а скоро и забудут..., а собирал миллионные просмотры
и Запад ввел смехотворные санкции...
пипец - даже жалко стало Бутерброда..
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02.03.2021 23:10 Ответить
Думаю, він свідомо на це йшов. Міг залишитися в Німеччині ж...
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02.03.2021 23:14 Ответить
Ned Stark - эт вряд ли..

наверное все таки рассчитывал на какое то милосердие и страх властей, заступничество руського народа и авторитет Запада..
- ничего не сработало.. У колонії, куди відправили Навального, шиють труси для ФСВП, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 7051
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02.03.2021 23:31 Ответить
Не жалей его. Это будущее ***** с большой долей вероятности.
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02.03.2021 23:24 Ответить
Пишут.....Путин перед отправкой Алексея в колонию: дал наквз уничтожить его мрально и психологически. Дословно это звучало: "Сделать так, чтобы он пожалел, что не сдох". Именно эту фразу и передали директору Федеральной службы исполнения наказаний Александру Калашникову.
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02.03.2021 23:14 Ответить
Судьбоносные трусы.
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02.03.2021 23:16 Ответить
...и Гарри Поттер У колонії, куди відправили Навального, шиють труси для ФСВП, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 3527
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02.03.2021 23:46 Ответить
Навального в тот отряд направляют где не работают, по крайней мере об этом пишут в либеральных СМИ российских. . Там пипец просто в этом ИК-2, практинчески концлагерь! При этом не бьют, чистый устав, зато никакого общения даже с заключенными, тем более с волей. Смотреть можно исключительно в пол, больше никуда тем более по сторонам, руки только за спиной держать, все только бегом, много бесмысленных действий, при этом Навальному как "склонному к побегу" нужно отмечаться у дежурного денм раз в два часа, а ночью раз в час!
Писать письма можно только от руки не ****** 15 минут в неделю. Нет вообще никакой отдушины, письма с воли крайне редко дают и т.д. Никакой отудишны не оставляют Говорить друг с другом запрещено и т.д.
ЭТо краткое описание, вообщем страшное место, можно сказать спец.зона для того чтобы ломать психку заключенным.
Поэтому Навальному не дадут шить трусы и вообще работать, иначе это тоже отдых от сводящего с ума режима.
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02.03.2021 23:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3Zd5STxFmIk
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03.03.2021 09:14 Ответить
ТА ну вы шо, более часа видео. ) Пусть даже и уважаемый Фейгин.
Много лет начинал утро с анализа информационного поля. Видео не дают возможности его проанализировать. Хочешь реально разобраться в ситуации читай и сравнивай, видео почти бесполезно для этого, максим 10-15 мин. и то как исключение.
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03.03.2021 09:20 Ответить
...небутерброт, старайся У колонії, куди відправили Навального, шиють труси для ФСВП, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 7419
У колонії, куди відправили Навального, шиють труси для ФСВП, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 5433
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02.03.2021 23:45 Ответить
они так тролят его
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02.03.2021 23:50 Ответить
Что Путин, что Навальный мне до фонаря - все они одна сатана!
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03.03.2021 00:16 Ответить
..синие,.., пропитанные старичками..)))) У колонії, куди відправили Навального, шиють труси для ФСВП, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 3444
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03.03.2021 00:26 Ответить
срузькій бунтарь Аліксєй мусорам трусов нашей. "КрЬІм не бутерброд" развлекайся срузькій сброд.
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03.03.2021 00:29 Ответить
все кто тут против Навального, либо лахта, либо полезные кремлю идиоты.
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03.03.2021 03:48 Ответить
Мені цікаво - невже на території всієї колонії не валяється якогось жмутка старої скловати? Дрібочка її, у шов трусів, у паховій області, і "задоволення забезпечено"... Виявить її, при огляді, навпомацки, практично, неможливо, а при носінні буде "ЖОПА"... Мінімум, тиждень лікування, після зміни трусів...
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03.03.2021 07:09 Ответить
в параше работают на зонах чтобы пожрать, а в Украине не зоны а курорты. Малюська позаботилось о своем будущем....
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03.03.2021 07:43 Ответить
це тобі не бутерброди туда, сюда.
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03.03.2021 11:10 Ответить
 
 