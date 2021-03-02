В колонии, куда отправили Навального, шьют трусы для ФСИН, - росСМИ
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Исправительная колония №2 во Владимирской области РФ, куда отправили отбывать наказание оппозиционера Алексея Навального, поставляет Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) РФ нижнее белье.
Как обнаружил The Insider, в 2018 году ИК-2 получила контракт от Управления ФСИН по Владимирской области на поставку мужских сорочек, трусов и кальсон, передает Цензор.НЕТ. Сумма контракта составила 821 тысячу рублей. Согласно данным сайта Госзакупки, колония должна была поставить 4 тысячи трусов и кальсон по цене в 81 рубль за штуку. Сорочки были оценены дороже - по 311 рублей.
На официальном сайте УФСИН по Владимирской области вывешен каталог продукции, которую производят заключенные местных колоний. Среди них - сувениры, мебель, обувь и текстиль, форма для сотрудников полиции, спецодежда, белье. Их шьют как раз в ИК-2.
Издание отмечает, что Навального этапировали отбывать наказание из СИЗО "Матросская Тишина" в колонию 26 февраля. Пока ФСИН не сделала официальных заявлений о том, в какое учреждение был доставлен оппозиционер. Однако разные источники сообщили, что его отправили в ИК-2 во Владимировской области.
Как удалось самому Навальному узнать из разговора с одним из отравителей - сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым - яд был нанесен на трусы оппозиционера в номере отеля в Томске.
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подвальный шьёт тебе труSSы
За нову "погрємуху" дякую - ТАКОЇ у мене ще не було! Буде 263-ю...
Зміна системи починається зі зміни очільника. Ти пропонуєш нічого не міняти і ні на що не сподіватися по вище згаданій причині. Гаразд, до якого табору ти належиш, я зрозумів.
предали его все, а скоро и забудут..., а собирал миллионные просмотры
и Запад ввел смехотворные санкции...
пипец - даже жалко стало Бутерброда..
наверное все таки рассчитывал на какое то милосердие и страх властей, заступничество руського народа и авторитет Запада..
- ничего не сработало..
Писать письма можно только от руки не ****** 15 минут в неделю. Нет вообще никакой отдушины, письма с воли крайне редко дают и т.д. Никакой отудишны не оставляют Говорить друг с другом запрещено и т.д.
ЭТо краткое описание, вообщем страшное место, можно сказать спец.зона для того чтобы ломать психку заключенным.
Поэтому Навальному не дадут шить трусы и вообще работать, иначе это тоже отдых от сводящего с ума режима.
Много лет начинал утро с анализа информационного поля. Видео не дают возможности его проанализировать. Хочешь реально разобраться в ситуации читай и сравнивай, видео почти бесполезно для этого, максим 10-15 мин. и то как исключение.