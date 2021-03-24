Квалификация ЧМ-2022: Сборная Украины на выезде сыграла вничью с французами

Сборная Украины в первом матче отбора на чемпионат мира-2022 на выезде сыграла вничью 1:1 со сборной Франции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Авторами голов стали Антуан Гризманн, который отличился на 19 минуте, и Преснель Кимпемби (57 минута - автогол).

Следующий матч сборная Украины сыграет 28 марта на НСК "Олимпийский" в Киеве против сборной Финляндии.

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