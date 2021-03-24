Квалификация ЧМ-2022: Сборная Украины на выезде сыграла вничью с французами
Сборная Украины в первом матче отбора на чемпионат мира-2022 на выезде сыграла вничью 1:1 со сборной Франции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Авторами голов стали Антуан Гризманн, который отличился на 19 минуте, и Преснель Кимпемби (57 минута - автогол).
Следующий матч сборная Украины сыграет 28 марта на НСК "Олимпийский" в Киеве против сборной Финляндии.
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+18 Ziu Zou
показать весь комментарий24.03.2021 23:56
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Я кстати не уверен,что ВАР это плюс. Скорее наоборот
Важкувато було але наших можна привітати👍
На мою думку, в таких матчах , декілька «помилок» суддів здатні перекреслити всю гру і роботу команди.
Французька і наша пресса описала помилки. Арбітр особисто вибачився ...
Украина на втором месте в группе будет после Франции и пойдет на стыковые матчи в борьбе за путевке в Катар