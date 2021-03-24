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Квалификация ЧМ-2022: Сборная Украины на выезде сыграла вничью с французами

Квалификация ЧМ-2022: Сборная Украины на выезде сыграла вничью с французами

Сборная Украины в первом матче отбора на чемпионат мира-2022 на выезде сыграла вничью 1:1 со сборной Франции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Авторами голов стали Антуан Гризманн, который отличился на 19 минуте,  и Преснель Кимпемби (57 минута - автогол).

Следующий матч сборная Украины сыграет 28 марта на НСК "Олимпийский" в Киеве против сборной Финляндии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сборная Украины по футболу сыграет с Францией, Финляндией, Боснией и Казахстаном в отборе на ЧМ-2022

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Топ комментарии
+18
Це якесь маленьке приємне диво.
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24.03.2021 23:56
+12
на матчах кваліфікації ЧС-2022 відсутня ВАР-система

Кваліфікація ЧС-2022: Збірна України на виїзді зіграла внічию з французами - Цензор.НЕТ 2849
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25.03.2021 00:08
+11
За весь матч збірна України ЖОДНОГО разу не попала у ворота... Обидва голи забили французи)) Але Шева фартовий!
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25.03.2021 00:04
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Супер! странно, что VAR не работала....
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24.03.2021 23:54 Ответить
А что странного? Это ж не Лига чемпионов В регламенте никакого вара
Я кстати не уверен,что ВАР это плюс. Скорее наоборот
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24.03.2021 23:56 Ответить
У всіх матчах під егідою УЄФА є ВАР в тій же кваліфікації к ЧЄ і лізі націй. Відбір ФІФА проводить і башляє, ось вони і зажали фінансування на використання ВАРу
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25.03.2021 00:11 Ответить
на матчах кваліфікації ЧС-2022 відсутня ВАР-система

Кваліфікація ЧС-2022: Збірна України на виїзді зіграла внічию з французами - Цензор.НЕТ 2849
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25.03.2021 00:08 Ответить
Миколенко потерял линию все ровно
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25.03.2021 00:14 Ответить
Наш гол просто прекрасен!
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24.03.2021 23:56 Ответить
Це якесь маленьке приємне диво.
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24.03.2021 23:56 Ответить
Не погано. дуже не погано.
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24.03.2021 23:56 Ответить
Можно смотреть бесконечно, как после рикошета катится мяч в ворота французов!
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24.03.2021 23:57 Ответить
Суддя явно був 12 тим, за французів.. тому і облизня схопили разом)))
Важкувато було але наших можна привітати👍
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24.03.2021 23:59 Ответить
Масимо,а ты вчерашний футбол вообще смотрел?Судья отсудил нормально и ни хрена не помогал ни Франции ни кому либо...
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25.03.2021 07:28 Ответить
Правда перед голом в наши ворота метровый офсайд не заметил. Ну в остальном, нормально.
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25.03.2021 08:38 Ответить
Борис, на відміну від тебе я помітив і офсайд і руку Дембеле на 68хв ...
На мою думку, в таких матчах , декілька «помилок» суддів здатні перекреслити всю гру і роботу команди.
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25.03.2021 11:26 Ответить
Касетти,а разбитую морду Мбаппе ты не заметил?А до конца игры оставались минуты.Дал бы судья пенальти,дал бы красную,и какой бы был счет?
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26.03.2021 07:25 Ответить
Бойда , про цей поєдинок і роботу судді вже все сказано і розібрано на епізоди.
Французька і наша пресса описала помилки. Арбітр особисто вибачився ...
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26.03.2021 11:46 Ответить
Так какого ты,касетти ,подымал эту тему в начале?Хотелось позвиздеть?Самое главное в Шевченка претензий к судье и судейству нет,а у Касетти есть.
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27.03.2021 18:03 Ответить
Звіздіш тут ти- бойда , це по перше., по друге в тебе неадекватне і агресивне сприйняття чужих думок . І в третє - звернення до не знайомих людей на - ти, свідчить ,бойда про твою невихованість або розумову відсталість ! Діалог рахую закінченим. Тому - ПШОЛНАХ .так тобі буде зрозуміліше , кацап !
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27.03.2021 22:19 Ответить
Вообще не поклонник ногомяча,но Good job, Guys!!!
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25.03.2021 00:00 Ответить
а что смотришь, бейсбол или американский футбол?
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25.03.2021 00:51 Ответить
К стыду, так и не увлекся этими двумя. Хоккей.
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25.03.2021 00:53 Ответить
я иногда и рэгби смотрю, на амер. футбол конечно зрелищнее поставлен
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25.03.2021 01:15 Ответить
Рэгби - самое оно, особенно когда новозеландцы выступают. Я в молодости играл в рэгби.
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25.03.2021 01:19 Ответить
там половина маори играют, пугают противников своими криминальными рожами).. или другую возьми сборную из Океании.. рэгби для них самое то чтобы размяться)
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25.03.2021 01:23 Ответить
Почему криминальными? Вааа! Каматэ,каматэ Ка-ора!!! Вааа!
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25.03.2021 01:26 Ответить
такой у них вид))
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25.03.2021 01:30 Ответить
У меня такой же, перед поединком....правда в моем возрасте это просто спарринг. Но жути я стараюсь нагнать, как маори - убью и сьем,ВААААА!!
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25.03.2021 01:34 Ответить
по этой причине с автралийцами всем немного боязно играть в сокккер, потому что впечатление такое, что вышла регбийная сборная на поле, жесткая сильная грубая...
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25.03.2021 01:25 Ответить
Такая культура. Вы пробовали играть в рэгби с вайнахами? Я пробовал...Потом кушали с ними за одним столом, фингалы друг на друге подсчитывали.
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25.03.2021 01:30 Ответить
с вайнахами?.. о, боги!)).. с ингушами или чеченами?.. нет, я с ними не сталкивался).. только с аварцами
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25.03.2021 01:34 Ответить
С обоими, они тогда в одну республику входили.
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25.03.2021 01:35 Ответить
т.к. у Динамо Киев тоже довольно жесткий стиль игры, контакный силовой...
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25.03.2021 01:38 Ответить
В каждом человеке живет зверь.Страшный жуткий зверь, самый зверский из всех зверей на планете. Цивилизационные процессы как раз в первую очередь и направлены на подавление этого зверя в человеке. Надо просто уметь этого зверя в себе разбудить. И самое важное - уметь его загнать назад, на задворки сознания.
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25.03.2021 01:46 Ответить
некоторым и уметь то не приходится, зверь часто просыпается и хочет жрать, проблема его приспать, надолго не выходит)
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25.03.2021 01:51 Ответить
Угу. В этом отличие берсерков от улфхеднаров. Берсерк - просто зверь. Улфхеднара долго обучают контролировать зверя в себе.
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25.03.2021 01:54 Ответить
но тут речь о спорте, т.е. выпускаемый зверь сидит в спортивной клетке, ограничен пространством и временем, например, в хоккее когда устраивают мордобой, есть специальные для этого силовики, они хуже умеют обращаться с шайбой, хуже катаются, но зато лучше машут кулаками когда надо. Пока идет мачт, на них не распространяются уголовные или административные законы за драку... такой вид спорта, всьо.. действуй пока правила разрешают, как в боксе, борьбе.
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25.03.2021 02:30 Ответить
зато когда я играл в молодости в футбол, во мне русские и другие сразу узнавали киевлянина, волоча свои ноги по полю...
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25.03.2021 01:36 Ответить
соккер, конечно у вас не смотрят...
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25.03.2021 00:52 Ответить
Смотрят, но не я особисто.
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25.03.2021 00:54 Ответить
а як еврейській бокс (шахмати) підходить, чи може краще шиш-беш (нарди) ? ногомяч - вперше почув, це щось інтелегентно соромязливе.
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25.03.2021 03:17 Ответить
Гарний початок! Вітаю наших хлопців і Шеву!
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25.03.2021 00:01 Ответить
За весь матч збірна України ЖОДНОГО разу не попала у ворота... Обидва голи забили французи)) Але Шева фартовий!
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25.03.2021 00:04 Ответить
хоть одна хорошая новость!
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25.03.2021 00:31 Ответить
Отскочили на фарте, хотя тренерская работа Шевы заметна - каждый знает свое место и роль на поле (хотя много метушни у игроков которые играют в Украине и совсем не видно у тех кто играет в Европе).. И главное то что недооценка Нас была очень заметна, но стоит признать что сложно было настроиться на матч французам с соперником которого ты пол года назад просто размазал на поле... Отдельно хотел бы отметить судью - как по мне это почти эталон. Давал бороться, не реагировал на каждое вскрикивание, вмешивался только когда надо. Оффсайд - на совести бокового, и в этом матче 1 очко это как победа ! Всех с праздником ! Слава Україні !!!
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25.03.2021 00:37 Ответить
Фарт? Наверное. Но сколько 100%-ых голевых моментов имели французы , что в первом, что во втором тайме? А почти и ни чего. Так , что кроме одного фарта было еще что то.
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25.03.2021 08:46 Ответить
Я радий, я гордий що я українець.
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25.03.2021 00:39 Ответить
кроме шуток, гол в ворота франции можно смотреть вечно)) я уже раз 10 пересмотрел) ну прикольно....
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25.03.2021 00:41 Ответить
повезло, что привезли очко с Франции и у франков отобрали на их поле, франки сами себе подосрали.. в этом и везение
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25.03.2021 00:49 Ответить
франки грають розмашисто з цементованим центром поля. Їх було позбавлено швидкого виходу в атаку і грузли в центрі поля, грізман постійно грав спиною до чужих воріт.
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25.03.2021 03:23 Ответить
фины уже расписали ничью с Боснией 2:2.
Украина на втором месте в группе будет после Франции и пойдет на стыковые матчи в борьбе за путевке в Катар
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25.03.2021 01:01 Ответить
мы разделим очки с Францией, но поотбираем очки у финов, босняков и казахов... в итоге 2-е место
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25.03.2021 01:04 Ответить
Непоганий подарунок на день народження!
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25.03.2021 01:08 Ответить
ну і знову Шеву носить, знову потакае братам. Виставив кіпера, як йде на вихід, серце завмирає. Такий самий як сашо, абсолютний ноль поза рамкою, координація як у чекеріді, а як грає ногами-це ужас. а в центрі знову сидорчук і відсутній нормальний вихід в атаку, ще б на поле буяльського і була б повна динамівська неміч. ці двоє повністю випадають з командної гри.
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25.03.2021 03:12 Ответить
Крот, что ли? Похожая риторика.
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25.03.2021 08:48 Ответить
Повезло, получили очко, и что тоже важно, отобрали у французов два очка чисто на фарте - 0 ударов в створ ворот Спасибо сопернику, сами себе забили
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25.03.2021 11:34 Ответить
 
 