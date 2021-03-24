Кваліфікація ЧС-2022: Збірна України на виїзді зіграла внічию з французами

Збірна України в першому матчі відбору на чемпіонат світу-2022 на виїзді зіграла внічию 1:1 зі збірною Франції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Авторами голів стали Антуан Грізманн, який відзначився на 19 хвилині, та Преснель Кімпембі (57 хвилина - автогол).

Наступний матч збірна України зіграє 28 березня на НСК "Олімпійський" у Києві проти збірної Фінляндії.

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