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Кваліфікація ЧС-2022: Збірна України на виїзді зіграла внічию з французами

Кваліфікація ЧС-2022: Збірна України на виїзді зіграла внічию з французами

Збірна України в першому матчі відбору на чемпіонат світу-2022 на виїзді зіграла внічию 1:1 зі збірною Франції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Авторами голів стали Антуан Грізманн, який відзначився на 19 хвилині, та Преснель Кімпембі (57 хвилина - автогол).

Наступний матч збірна України зіграє 28 березня на НСК "Олімпійський" у Києві проти збірної Фінляндії.

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Топ коментарі
+18
Це якесь маленьке приємне диво.
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24.03.2021 23:56
+12
на матчах кваліфікації ЧС-2022 відсутня ВАР-система

Кваліфікація ЧС-2022: Збірна України на виїзді зіграла внічию з французами - Цензор.НЕТ 2849
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25.03.2021 00:08
+11
За весь матч збірна України ЖОДНОГО разу не попала у ворота... Обидва голи забили французи)) Але Шева фартовий!
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25.03.2021 00:04
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Супер! странно, что VAR не работала....
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24.03.2021 23:54 Відповісти
А что странного? Это ж не Лига чемпионов В регламенте никакого вара
Я кстати не уверен,что ВАР это плюс. Скорее наоборот
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24.03.2021 23:56 Відповісти
У всіх матчах під егідою УЄФА є ВАР в тій же кваліфікації к ЧЄ і лізі націй. Відбір ФІФА проводить і башляє, ось вони і зажали фінансування на використання ВАРу
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25.03.2021 00:11 Відповісти
на матчах кваліфікації ЧС-2022 відсутня ВАР-система

Кваліфікація ЧС-2022: Збірна України на виїзді зіграла внічию з французами - Цензор.НЕТ 2849
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25.03.2021 00:08 Відповісти
Миколенко потерял линию все ровно
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25.03.2021 00:14 Відповісти
Наш гол просто прекрасен!
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24.03.2021 23:56 Відповісти
Це якесь маленьке приємне диво.
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24.03.2021 23:56 Відповісти
Не погано. дуже не погано.
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24.03.2021 23:56 Відповісти
Можно смотреть бесконечно, как после рикошета катится мяч в ворота французов!
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24.03.2021 23:57 Відповісти
Суддя явно був 12 тим, за французів.. тому і облизня схопили разом)))
Важкувато було але наших можна привітати👍
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24.03.2021 23:59 Відповісти
Масимо,а ты вчерашний футбол вообще смотрел?Судья отсудил нормально и ни хрена не помогал ни Франции ни кому либо...
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25.03.2021 07:28 Відповісти
Правда перед голом в наши ворота метровый офсайд не заметил. Ну в остальном, нормально.
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25.03.2021 08:38 Відповісти
Борис, на відміну від тебе я помітив і офсайд і руку Дембеле на 68хв ...
На мою думку, в таких матчах , декілька «помилок» суддів здатні перекреслити всю гру і роботу команди.
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25.03.2021 11:26 Відповісти
Касетти,а разбитую морду Мбаппе ты не заметил?А до конца игры оставались минуты.Дал бы судья пенальти,дал бы красную,и какой бы был счет?
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26.03.2021 07:25 Відповісти
Бойда , про цей поєдинок і роботу судді вже все сказано і розібрано на епізоди.
Французька і наша пресса описала помилки. Арбітр особисто вибачився ...
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26.03.2021 11:46 Відповісти
Так какого ты,касетти ,подымал эту тему в начале?Хотелось позвиздеть?Самое главное в Шевченка претензий к судье и судейству нет,а у Касетти есть.
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27.03.2021 18:03 Відповісти
Звіздіш тут ти- бойда , це по перше., по друге в тебе неадекватне і агресивне сприйняття чужих думок . І в третє - звернення до не знайомих людей на - ти, свідчить ,бойда про твою невихованість або розумову відсталість ! Діалог рахую закінченим. Тому - ПШОЛНАХ .так тобі буде зрозуміліше , кацап !
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27.03.2021 22:19 Відповісти
Вообще не поклонник ногомяча,но Good job, Guys!!!
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25.03.2021 00:00 Відповісти
а что смотришь, бейсбол или американский футбол?
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25.03.2021 00:51 Відповісти
К стыду, так и не увлекся этими двумя. Хоккей.
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25.03.2021 00:53 Відповісти
я иногда и рэгби смотрю, на амер. футбол конечно зрелищнее поставлен
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25.03.2021 01:15 Відповісти
Рэгби - самое оно, особенно когда новозеландцы выступают. Я в молодости играл в рэгби.
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25.03.2021 01:19 Відповісти
там половина маори играют, пугают противников своими криминальными рожами).. или другую возьми сборную из Океании.. рэгби для них самое то чтобы размяться)
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25.03.2021 01:23 Відповісти
Почему криминальными? Вааа! Каматэ,каматэ Ка-ора!!! Вааа!
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25.03.2021 01:26 Відповісти
такой у них вид))
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25.03.2021 01:30 Відповісти
У меня такой же, перед поединком....правда в моем возрасте это просто спарринг. Но жути я стараюсь нагнать, как маори - убью и сьем,ВААААА!!
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25.03.2021 01:34 Відповісти
по этой причине с автралийцами всем немного боязно играть в сокккер, потому что впечатление такое, что вышла регбийная сборная на поле, жесткая сильная грубая...
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25.03.2021 01:25 Відповісти
Такая культура. Вы пробовали играть в рэгби с вайнахами? Я пробовал...Потом кушали с ними за одним столом, фингалы друг на друге подсчитывали.
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25.03.2021 01:30 Відповісти
с вайнахами?.. о, боги!)).. с ингушами или чеченами?.. нет, я с ними не сталкивался).. только с аварцами
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25.03.2021 01:34 Відповісти
С обоими, они тогда в одну республику входили.
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25.03.2021 01:35 Відповісти
т.к. у Динамо Киев тоже довольно жесткий стиль игры, контакный силовой...
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25.03.2021 01:38 Відповісти
В каждом человеке живет зверь.Страшный жуткий зверь, самый зверский из всех зверей на планете. Цивилизационные процессы как раз в первую очередь и направлены на подавление этого зверя в человеке. Надо просто уметь этого зверя в себе разбудить. И самое важное - уметь его загнать назад, на задворки сознания.
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25.03.2021 01:46 Відповісти
некоторым и уметь то не приходится, зверь часто просыпается и хочет жрать, проблема его приспать, надолго не выходит)
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25.03.2021 01:51 Відповісти
Угу. В этом отличие берсерков от улфхеднаров. Берсерк - просто зверь. Улфхеднара долго обучают контролировать зверя в себе.
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25.03.2021 01:54 Відповісти
но тут речь о спорте, т.е. выпускаемый зверь сидит в спортивной клетке, ограничен пространством и временем, например, в хоккее когда устраивают мордобой, есть специальные для этого силовики, они хуже умеют обращаться с шайбой, хуже катаются, но зато лучше машут кулаками когда надо. Пока идет мачт, на них не распространяются уголовные или административные законы за драку... такой вид спорта, всьо.. действуй пока правила разрешают, как в боксе, борьбе.
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25.03.2021 02:30 Відповісти
зато когда я играл в молодости в футбол, во мне русские и другие сразу узнавали киевлянина, волоча свои ноги по полю...
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25.03.2021 01:36 Відповісти
соккер, конечно у вас не смотрят...
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25.03.2021 00:52 Відповісти
Смотрят, но не я особисто.
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25.03.2021 00:54 Відповісти
а як еврейській бокс (шахмати) підходить, чи може краще шиш-беш (нарди) ? ногомяч - вперше почув, це щось інтелегентно соромязливе.
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25.03.2021 03:17 Відповісти
Гарний початок! Вітаю наших хлопців і Шеву!
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25.03.2021 00:01 Відповісти
За весь матч збірна України ЖОДНОГО разу не попала у ворота... Обидва голи забили французи)) Але Шева фартовий!
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25.03.2021 00:04 Відповісти
хоть одна хорошая новость!
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25.03.2021 00:31 Відповісти
Отскочили на фарте, хотя тренерская работа Шевы заметна - каждый знает свое место и роль на поле (хотя много метушни у игроков которые играют в Украине и совсем не видно у тех кто играет в Европе).. И главное то что недооценка Нас была очень заметна, но стоит признать что сложно было настроиться на матч французам с соперником которого ты пол года назад просто размазал на поле... Отдельно хотел бы отметить судью - как по мне это почти эталон. Давал бороться, не реагировал на каждое вскрикивание, вмешивался только когда надо. Оффсайд - на совести бокового, и в этом матче 1 очко это как победа ! Всех с праздником ! Слава Україні !!!
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25.03.2021 00:37 Відповісти
Фарт? Наверное. Но сколько 100%-ых голевых моментов имели французы , что в первом, что во втором тайме? А почти и ни чего. Так , что кроме одного фарта было еще что то.
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25.03.2021 08:46 Відповісти
Я радий, я гордий що я українець.
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25.03.2021 00:39 Відповісти
кроме шуток, гол в ворота франции можно смотреть вечно)) я уже раз 10 пересмотрел) ну прикольно....
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25.03.2021 00:41 Відповісти
повезло, что привезли очко с Франции и у франков отобрали на их поле, франки сами себе подосрали.. в этом и везение
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25.03.2021 00:49 Відповісти
франки грають розмашисто з цементованим центром поля. Їх було позбавлено швидкого виходу в атаку і грузли в центрі поля, грізман постійно грав спиною до чужих воріт.
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25.03.2021 03:23 Відповісти
фины уже расписали ничью с Боснией 2:2.
Украина на втором месте в группе будет после Франции и пойдет на стыковые матчи в борьбе за путевке в Катар
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25.03.2021 01:01 Відповісти
мы разделим очки с Францией, но поотбираем очки у финов, босняков и казахов... в итоге 2-е место
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25.03.2021 01:04 Відповісти
Непоганий подарунок на день народження!
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25.03.2021 01:08 Відповісти
ну і знову Шеву носить, знову потакае братам. Виставив кіпера, як йде на вихід, серце завмирає. Такий самий як сашо, абсолютний ноль поза рамкою, координація як у чекеріді, а як грає ногами-це ужас. а в центрі знову сидорчук і відсутній нормальний вихід в атаку, ще б на поле буяльського і була б повна динамівська неміч. ці двоє повністю випадають з командної гри.
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25.03.2021 03:12 Відповісти
Крот, что ли? Похожая риторика.
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25.03.2021 08:48 Відповісти
Повезло, получили очко, и что тоже важно, отобрали у французов два очка чисто на фарте - 0 ударов в створ ворот Спасибо сопернику, сами себе забили
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25.03.2021 11:34 Відповісти
 
 