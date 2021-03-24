Кваліфікація ЧС-2022: Збірна України на виїзді зіграла внічию з французами
Збірна України в першому матчі відбору на чемпіонат світу-2022 на виїзді зіграла внічию 1:1 зі збірною Франції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Авторами голів стали Антуан Грізманн, який відзначився на 19 хвилині, та Преснель Кімпембі (57 хвилина - автогол).
Наступний матч збірна України зіграє 28 березня на НСК "Олімпійський" у Києві проти збірної Фінляндії.
Топ коментарі
+18 Ziu Zou
показати весь коментар24.03.2021 23:56
+12 Alex Newman
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+11 Ned Stark
показати весь коментар25.03.2021 00:04
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Я кстати не уверен,что ВАР это плюс. Скорее наоборот
Важкувато було але наших можна привітати👍
На мою думку, в таких матчах , декілька «помилок» суддів здатні перекреслити всю гру і роботу команди.
Французька і наша пресса описала помилки. Арбітр особисто вибачився ...
Украина на втором месте в группе будет после Франции и пойдет на стыковые матчи в борьбе за путевке в Катар