"Динамо" на виїзді програло іспанському "Вільярреалу" і вилетіло з Ліги Європи

У другому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА київське "Динамо" на виїзді поступилося іспанському "Вільярреалу" з рахунком 0:2.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Обидва голи в першому таймі забив гравець "Вільярреала" Морено на 13 і 36 хвилинах.

Перший поєдинок цих команд на НСК "Олімпійський" у Києві завершився з рахунком 0:2 на користь іспанців.

Таким чином, за підсумками двох матчів "Динамо" залишає Лігу Європи.

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