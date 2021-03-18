"Динамо" на виїзді програло іспанському "Вільярреалу" і вилетіло з Ліги Європи
У другому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА київське "Динамо" на виїзді поступилося іспанському "Вільярреалу" з рахунком 0:2.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Обидва голи в першому таймі забив гравець "Вільярреала" Морено на 13 і 36 хвилинах.
Перший поєдинок цих команд на НСК "Олімпійський" у Києві завершився з рахунком 0:2 на користь іспанців.
Таким чином, за підсумками двох матчів "Динамо" залишає Лігу Європи.
Топ коментарі
+9 Игорь Монахов
показати весь коментар19.03.2021 00:35
+6 Vedana
показати весь коментар19.03.2021 00:13
+5 Петр Якимчук #465286
показати весь коментар19.03.2021 01:25
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1)Центрзахист.
https://www.transfermarkt.ru/ilya-zabarnyi/profil/spieler/659089 Ilya Zabarnyi (18)
https://www.transfermarkt.ru/oleksandr-syrota/profil/spieler/505463 Oleksandr Syrota (20)
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2)https://www.transfermarkt.ru/as-rom/transfers/verein/12 трансферний баланс
-14,10 млн €. Рома(доходи 46,затрати 60)
2.2 млн €. Шахтар (цього року лише продано)
0 Динамо.
Сукіс зекономив.Напевне вирішив,що цигана достатньо...
Чому не вибуло ?
Динамо ВИЛЕТІЛО без шансів.
тому що зараз,якщо поділити Європейські клуби за силою:
Вища ліга-16 команд(переважно завжди виходять з групи ліги Чемпіонів далі)
Перша ліга-32 команди(сюди входять Вільяреал і Рома)-"завсігдатаї Ліги Європи
далі-64 і більше команди Друга ліга(Динамо і шахтар без особливих шансів з вищими лігами)-учасники єврокубків
Профи ***.. наш футбол катится в бездну благодаря Суркам, Ахмету и Павелко ...
*ДЄНЄГ,правда,хватает только на продпайок пєрєд виборамі..Впрочєм,Лохам хватіт.
бо без роботи такі"носителі динамівського духу" як Сабо,Михайличенко,Блохін..
чи тобі нагадати де зараз Таврія.ПФК СевастопольМеталлург Донецьк,Металлург Запоріжжя.Волинь.Сталь Алчевськ? що бабломойський зробив з Дніпром а курченко з Металлістом,чому Шахтар та Зоря бомже клуби у воюючий розграбованій зеками та клоунами державі не може бути процвітаючого футболу.
інше питання,що Держава мали би застосовувати до футбольних клубів ВСЮ СИЛУ ЗАКОНУ,ЯК в Італії...
Корупційний скандал в італійському футболі в 2006 році (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 італ. Calciopoli, Кальчополі) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB скандал , пов'язаний зі змовою команд-учасниць двох вищих дивізіонів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F_A_(%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F) чемпіонату Італії з футболу - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F_A_(%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F) Серії A і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F_B Серії B . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD Злочин було розкрито у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C травні https://uk.wikipedia.org/wiki/2006 2006 року італійською поліцією, серед його учасників називається https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%81 «Ювентус» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%BD_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1) «Мілан» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0 «Фіорентина» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1) «Лаціо» і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0 «Реджина» . Записи телефонного прослуховування, які були опубліковані в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 ЗМІ , показали, що існував тісний зв'язок між керівниками цих клубів та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B1%D1%96%D1%82%D1%80_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB) суддями . Команди були звинувачені в купівлі ігор і змові, до них були застосовані санкції.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%BD_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1) Мілан Переведення в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F_B Серію B
• Знято 30 очок в сезоні 2005/06
Так два голи , йо третій, відквитало!
Реванш у Загребі і захват їх трибун,
А я благав за київське "Динамо"!
какое оно в жопу киевское,
говнокоманда принадлежит далеко не киеву ,
обычная мутка очередного украинскооо феодала