"Динамо" на выезде проиграло испанскому "Вильярреалу" и вылетело из Лиги Европы

Во втором матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА киевское "Динамо" на выезде уступило испанскому "Вильярреалу" со счетом 0:2.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Оба гола в первом тайме забил игрок "Вильярреала" Морено на 13 и 36 минутах.

Первый поединок этих команд на НСК "Олимпийский" в Киеве завершился со счетом 0:2 в пользу испанцев.

Такми образом, по итогам двух матчей "Динамо" покидает Лигу Европы.

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