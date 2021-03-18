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"Динамо" на выезде проиграло испанскому "Вильярреалу" и вылетело из Лиги Европы

Во втором матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА киевское "Динамо" на выезде уступило испанскому "Вильярреалу" со счетом 0:2.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Оба гола в первом тайме забил игрок "Вильярреала" Морено на 13 и 36 минутах.

Первый поединок этих команд на НСК "Олимпийский" в Киеве завершился со счетом 0:2 в пользу испанцев.

Такми образом, по итогам двух матчей "Динамо" покидает Лигу Европы.

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Автор: 

Динамо (789) Лига Европы (180) футбол (3586)


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Топ комментарии
+9
Еще и потеряли от Украины прямую путевку в Лигу Чемпионов !!! ..ну что сказать?!

Профи ***.. наш футбол катится в бездну благодаря Суркам, Ахмету и Павелко ...
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19.03.2021 00:35
+6
А це новий стандарт - =вилетіло= ?
Чому не вибуло ?
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19.03.2021 00:13
+5
Во-Во. на днях глянув списки депутатів ВР . Так старший сурок падлючий є опезежопівцем по списку.Купив гнида місцпе щоб мати недоторканість. Коли ті меценати вже виздихають.Фанатом Динамо був з 1966 року. А зараз якось .....(по азірову).
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19.03.2021 01:25
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Правила форума Совет форумчан
Ой,как неожиданно.😯😆
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18.03.2021 23:53 Ответить
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19.03.2021 07:27 Ответить
У Динамо нет цели, только путь
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18.03.2021 23:58 Ответить
путь ко дну разве-шо
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19.03.2021 00:33 Ответить
Позорище
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18.03.2021 23:59 Ответить
ніякої несподіванки.
1)Центрзахист.

https://www.transfermarkt.ru/ilya-zabarnyi/profil/spieler/659089 Ilya Zabarnyi (18)

https://www.transfermarkt.ru/oleksandr-syrota/profil/spieler/505463 Oleksandr Syrota (20)
-------------

2)https://www.transfermarkt.ru/as-rom/transfers/verein/12 трансферний баланс
-14,10 млн €. Рома(доходи 46,затрати 60)
2.2 млн €. Шахтар (цього року лише продано)
0 Динамо.

Сукіс зекономив.Напевне вирішив,що цигана достатньо...
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19.03.2021 08:36 Ответить
НА ФРОНТ !!!
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19.03.2021 00:13 Ответить
А це новий стандарт - =вилетіло= ?
Чому не вибуло ?
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19.03.2021 00:13 Ответить
Как фанера над Парижем...
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19.03.2021 00:35 Ответить
тому що..- 4-0 есть вылет, а не выбытие ( 0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, ..и т.д, и т.п....)
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19.03.2021 00:36 Ответить
тому що так точніше.

Динамо ВИЛЕТІЛО без шансів.
тому що зараз,якщо поділити Європейські клуби за силою:

Вища ліга-16 команд(переважно завжди виходять з групи ліги Чемпіонів далі)
Перша ліга-32 команди(сюди входять Вільяреал і Рома)-"завсігдатаї Ліги Європи
далі-64 і більше команди Друга ліга(Динамо і шахтар без особливих шансів з вищими лігами)-учасники єврокубків
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19.03.2021 08:05 Ответить
Еще и потеряли от Украины прямую путевку в Лигу Чемпионов !!! ..ну что сказать?!

Профи ***.. наш футбол катится в бездну благодаря Суркам, Ахмету и Павелко ...
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19.03.2021 00:35 Ответить
Пока войны не было - это не мешало. Наш чемпионат считался 9-м! в мире
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19.03.2021 00:36 Ответить
Да, есть что-то в твоих словах....
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19.03.2021 00:46 Ответить
"Большие деньги любят тишину" (с)
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19.03.2021 00:48 Ответить
На пустих стадіонах ну дуже тихо. Тому трішки заперечу, велика дьенюжка робиться під шумок типу "Оле-оле-оле"
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19.03.2021 07:32 Ответить
ну это нормально, когда в футболе заканчиваются шальные деньги. Польша гораздо зажиточнее нас, но там очень слабый чемпионат, зато сильная сборная, потому что те игроки которые показали себя в топ-чемпионатах действительно могут показать уровень в сборной, а не приезжать туда побухать с кентами. Но пока кое какие деньги у наших клубов есть - брать надо пример с Динамо Загреб, которое отыграло 3 мяча на морально волевых у Тотенхема!
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19.03.2021 01:11 Ответить
Та у шпор можливо зливає команда сетубальського фізрука.
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19.03.2021 01:27 Ответить
у хорватів добрі дитячі тренери та система підготовки футболістів у нас розвалені школи в Запоріжжі та Дніпрі.
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19.03.2021 07:36 Ответить
Во-Во. на днях глянув списки депутатів ВР . Так старший сурок падлючий є опезежопівцем по списку.Купив гнида місцпе щоб мати недоторканість. Коли ті меценати вже виздихають.Фанатом Динамо був з 1966 року. А зараз якось .....(по азірову).
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19.03.2021 01:25 Ответить
коли "меценати" виздихають,виздихає й український футбол.
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19.03.2021 07:34 Ответить
Между прочим, благодаря Суркам и Ахмету ДК и Шахта единственные украинские клубы, которые приносили очки Украине в УЕФА. Ну а сейчас их и просрали. Между прочим
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19.03.2021 02:20 Ответить
спасібо олігархам за нашу счастлівую жізнь ілі ХЛЕБА* И ЗРЕЛІЩ!


*ДЄНЄГ,правда,хватает только на продпайок пєрєд виборамі..Впрочєм,Лохам хватіт.
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19.03.2021 08:49 Ответить
якби не було Сурків та Ахмета ні було б про що тут срати.
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19.03.2021 07:43 Ответить
абсолютнейшие импотенты, не способные даже на гол престижа в двух матчах против не бог весть какой команды. Просто напомню что Вильяреал в клубном рейтинге УЕФА находится с Динамо практически по соседству, а по качеству игры - как будто на разных планетах
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19.03.2021 00:38 Ответить
кажется, с Луческу пора заканчивать...
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19.03.2021 03:55 Ответить
А как по мне уже закончил.
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19.03.2021 05:39 Ответить
так..
бо без роботи такі"носителі динамівського духу" як Сабо,Михайличенко,Блохін..
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19.03.2021 08:08 Ответить
Всё, инерция прошлого закончилась. Я об украинском футболе в общем и целом. У нас украли его тоже. Я удивлялся, последние три года- каким образом что даже показывали, в еврокубках. Я не врубался- как??? А сейчас- полный звиздец, как группы прошли- непонятно мне, особенно результаты "Шахтера" с "Реалом"... Следующий розыгрыш будет последним гвоздем в гроб нашего футбола, я в этом убежден.
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19.03.2021 06:14 Ответить
Вся "надія" тепер на волочиську команду. Бажаю їй "втерти носа" іменитим командам і виграти для початку Кубок України.
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19.03.2021 06:36 Ответить
мізки в тебе теж вкрали?
чи тобі нагадати де зараз Таврія.ПФК СевастопольМеталлург Донецьк,Металлург Запоріжжя.Волинь.Сталь Алчевськ? що бабломойський зробив з Дніпром а курченко з Металлістом,чому Шахтар та Зоря бомже клуби у воюючий розграбованій зеками та клоунами державі не може бути процвітаючого футболу.
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19.03.2021 07:42 Ответить
Пасть завали, для начала. Таки украли. Способ- неважен. Я- о факте: футбола у нас более нет.
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19.03.2021 07:52 Ответить
у вас нема у нас є
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19.03.2021 08:06 Ответить
"Динамо" на виїзді програло іспанському "Вільярреалу" і вилетіло з Ліги Європи - Цензор.НЕТ 7658
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19.03.2021 08:10 Ответить
"Динамо" на виїзді програло іспанському "Вільярреалу" і вилетіло з Ліги Європи - Цензор.НЕТ 9790
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19.03.2021 07:17 Ответить
Суркисы должны продать Динамо. Иначе клуб никогда не вылезет из ямы. Все эти Луческо до одного места. Тренером Динамо должен быть Сергей Ребров.
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19.03.2021 08:35 Ответить
Сукіси нікому нічого не винні.Це їх приватна іграшка і "пральня бабла".
інше питання,що Держава мали би застосовувати до футбольних клубів ВСЮ СИЛУ ЗАКОНУ,ЯК в Італії...

Корупційний скандал в італійському футболі в 2006 році (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 італ. Calciopoli, Кальчополі) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB скандал , пов'язаний зі змовою команд-учасниць двох вищих дивізіонів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F_A_(%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F) чемпіонату Італії з футболу - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F_A_(%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F) Серії A і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F_B Серії B . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD Злочин було розкрито у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C травні https://uk.wikipedia.org/wiki/2006 2006 року італійською поліцією, серед його учасників називається https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%81 «Ювентус» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%BD_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1) «Мілан» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0 «Фіорентина» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1) «Лаціо» і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0 «Реджина» . Записи телефонного прослуховування, які були опубліковані в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 ЗМІ , показали, що існував тісний зв'язок між керівниками цих клубів та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B1%D1%96%D1%82%D1%80_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB) суддями . Команди були звинувачені в купівлі ігор і змові, до них були застосовані санкції.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%BD_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1) Мілан Переведення в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F_B Серію B
• Знято 30 очок в сезоні 2005/06
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19.03.2021 08:42 Ответить
А нахір Реброву з НОРМАЛЬНОЇ команди "на ходу" йти і потім обмазуватись гівном співпрацею з Сукісом?
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19.03.2021 08:45 Ответить
дело не столько в тренере, сколько в материале....ну не обгоните вы на жигулях 5 модели мерс, ну как масло в нем не меняйте, шины не качайте....надо другой авто для этого. это очевидно. А циган молодец, лепит из натурального г..на конфету.
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19.03.2021 09:11 Ответить
Футбольний бог, ти трохи недочув,
Так два голи , йо третій, відквитало!
Реванш у Загребі і захват їх трибун,
А я благав за київське "Динамо"!
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19.03.2021 08:38 Ответить
абсолютно закономерно...защита- молодые неопытные ребята. Нападающего НЕТ СОВСЕМ. Креативного центрполя нет совсем. Кольку Шапаренко не предлагать
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19.03.2021 09:08 Ответить
желаю динаме всегда проигрывать и везде,
какое оно в жопу киевское,
говнокоманда принадлежит далеко не киеву ,
обычная мутка очередного украинскооо феодала
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19.03.2021 09:09 Ответить
Им пофиг. Бабки норм косят зачем напрягаться
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19.03.2021 09:38 Ответить
Уже давно разочаровался в нашем футболе и не питаю иллюзий, сейчас изучаю информацию https://otzivycasino.xyz/casinomoney о выводе средств с онлайн казино на карту Сбербанка, где выбрав проверенное место можно поднять хорошие призовые.
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07.06.2021 20:14 Ответить
 
 