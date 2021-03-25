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Байден (2759) пресс-конференция (320) США (24813)

Байден сегодня проведет свою первую президентскую пресс-конференцию, - CNN

Байден сегодня проведет свою первую президентскую пресс-конференцию, - CNN

Президент США Джо Байден проведет первую с момента вступления в должность пресс-конференцию в четверг, 25 марта.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что мероприятие состоится на 65 день президентства демократа - самый длительный за последние сто лет срок с момента инаугурации до встречи с прессой. Обычно американские лидеры созывали пресс-конференции в первые 40 дней пребывания в должности.

Так, из-за пандемии коронавируса в Восточный зал Белого дома приглашены лишь 30 журналистов. Байден ожидает, что прессой будут затронуты такие вопросы, как пандемия, мигрантский кризис и вывод войск из Афганистана.

По данным телеканала, сам же президент готовится объявить о новой цели вакцинации в США.

Также о подготовке главы Белого дома к общению с журналистами рассказала его пресс-секретарь Джен Псаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина будет иметь широкую поддержку в США, - Волкер о политике президентской администрации Байдена

"Он, знаете ли, думает об этом. Это возможность для него поговорить с американским народом <...> напрямую через всех вас. И поэтому я думаю, что он думает о том, что он хочет сказать, что он хочет донести, где он может предоставить обновления, и, знаете, с нетерпением ждет возможности пообщаться со свободной прессой", - цитирует CNN Псаки.

Ранее Байден заявил, что до конца мая каждый американец получит доступ к COVID-вакцине. По его словам, к указанному сроку страна будет иметь 600 миллионов доз препаратов.
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Топ комментарии
+8
Достанет конверт а там написано - Вали все на папередника. 😬
Будет рассказывать какой Трамп плохой и какие негодяи те у кого есть эти ужасные винтовки которые вышли из под контроля и сами начали стрелять во всех кого не попадя.
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25.03.2021 07:46
+6
3-0 в пользу Лёни! Не напрягаясь.
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25.03.2021 08:28
+6
Подкацапникам, которые пытаются нелепо шутить, по поводу возраста президента США, рекомендую вспомнить Рональда Рейгана, тоже весьма немолодого человека, и то, что случилось с вашей недоимперией во время его пребывания на посту..
Могут ведь и повторить.
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25.03.2021 08:45
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Дядя Джо должен поджечь жопы свинорусам.
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25.03.2021 07:30 Ответить
Нормальний,порядний розумний керівник держави у мігрантів з Росії визиває страх,жах....бо цих утирків будут депортувати в рідну говань:розжиріли на всіляких фондах,хаматендах,шпіонських організаціях....хочуть жити в росії не виходячи з хати в великій Америці!
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25.03.2021 09:12 Ответить
Опять Джо будет ставить в позу фюрера репоедой Куйла.
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25.03.2021 07:33 Ответить
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25.03.2021 09:13 Ответить
Сегодня, сделать выходным днем.
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25.03.2021 07:36 Ответить
Александр, скажите, а за что Вы, русские, так любили Трампа?
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25.03.2021 07:42 Ответить
Достанет конверт а там написано - Вали все на папередника. 😬
Будет рассказывать какой Трамп плохой и какие негодяи те у кого есть эти ужасные винтовки которые вышли из под контроля и сами начали стрелять во всех кого не попадя.
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25.03.2021 07:46 Ответить
Кацап, сиди на бутылке ровно
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25.03.2021 09:33 Ответить
Всё по теме, я даже не представляю как он будет говорить, наверное, просто будет открывать рот, а ответы, на заранее заготовленные вопросы, будут проигрываться с записи.
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25.03.2021 09:48 Ответить
Не будет он по существу отвечать - скажет то что хотел сказать и все. И вопросы там уже предварительно все согласованы. Отвечать на вопросы будут в ноябре 22 и 24 а пока мы все можем расслабиться и получать удовольствие.
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25.03.2021 11:28 Ответить
Пока все идет точно как я и говорил - у него спрашивают а он свое повторяет - я борюсь с ковидом а остальное иншалла получится тоже и на Трампа гонит Старый хитрожопый лис.
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25.03.2021 19:37 Ответить
Зараз кацапня завиє про "русофобію" і про те, що "Америка боится Рассии!!!", бо я сумніваюсь, що в числі 30 журналістів, запрошених на перс-конференцію, з-за КОВІД, буде хоч один кацап...
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25.03.2021 07:39 Ответить
А може, все простіше? Я ж написав - КОВІД!... Путін он, взагалі на людях не показується, хоча й молодший, і антиковідна вакцина російська "не имеет аналохофф"!... (Вам на "Лахті" про це не розказують?).
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25.03.2021 08:05 Ответить
Саме так воно і є.Гнати кремлівську мафію з усіх сторін.
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25.03.2021 09:14 Ответить
Уже 65 дней, а толку - НОЛЬ!
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25.03.2021 07:57 Ответить
На засрашке уже третий десяток пошёл,а толку-В МИНУС.
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25.03.2021 08:06 Ответить
Да ну, это здесь уж скоро три десятка годиков в агромадный минус. Ы-ы-ы!
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25.03.2021 08:09 Ответить
Где? У тебя в Костроме? Да никто и не сомнневается.
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25.03.2021 08:14 Ответить
Чего ыкаем? На бутылку насадили?
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25.03.2021 08:46 Ответить
Ну, чого "НОЛЬ"? У вас пердаки вже давно "парватыє", бо "срёте кирпичами" при слові "Байден"...
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25.03.2021 08:07 Ответить
3-0 в пользу Лёни! Не напрягаясь.
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25.03.2021 08:28 Ответить
А че, ***** уже не в тренде?
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25.03.2021 08:48 Ответить
Потеха, ***** твоё сопливое
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25.03.2021 08:47 Ответить
Имеется предложение. Любое официальное мероприятие во всем мире начинать неофициальным гимном здравого смысла. Эту чудесную песню сочинили и впервые исполнили харьковские фанаты. Текст этой простой и гениальной песни должен проходить красной линией через повестку дня всех здравых политиков, журналистов, общественных деятелей и т.д. и т.п.
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25.03.2021 08:24 Ответить
Добре було б!
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25.03.2021 09:16 Ответить
з нетерпінням чекаємо ще на одне "Угу"
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25.03.2021 08:28 Ответить
https://www.youtube.com/user/whitehouse

Щось мільйони виборців Байдена все ніяк не знайдуть можливості підтримати його своїми вподобайками.
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25.03.2021 08:40 Ответить
Подкацапникам, которые пытаются нелепо шутить, по поводу возраста президента США, рекомендую вспомнить Рональда Рейгана, тоже весьма немолодого человека, и то, что случилось с вашей недоимперией во время его пребывания на посту..
Могут ведь и повторить.
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25.03.2021 08:45 Ответить
https://ukrrain.com/za_prezidentstva_trampa_ssha_zbilshili_zakupivlyu_rosijskoi_nafti_u_desyatki_raziv.html За президентства Трампа США збільшили закупівлю російської нафти у десятки разів - санкции.
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25.03.2021 09:12 Ответить
 
 