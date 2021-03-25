УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11818 відвідувачів онлайн
Новини
2 983 33
Байден (2853) пресконференція (184) США (20980)

Байден сьогодні проведе свою першу президентську пресконференцію, - CNN

Байден сьогодні проведе свою першу президентську пресконференцію, - CNN

Президент США Джо Байден проведе першу з моменту вступу на посаду пресконференцію у четвер, 25 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це повідомив телеканал CNN.

Зазначається, що захід відбудеться на 65 день президентства демократа - найтриваліший за останні сто років термін з моменту інавгурації до зустрічі з пресою. Зазвичай американські лідери скликали пресконференції в перші 40 днів перебування на посаді.

Так, через пандемію коронавірусу в Східний зал Білого дому запрошені лише 30 журналістів. Байден очікує, що пресою будуть порушені такі питання, як пандемія, мігрантська криза і виведення військ з Афганістану.

За даними телеканалу, сам же президент готується оголосити про нову мету вакцинації в США.

Також про підготовку глави Білого дому до спілкування з журналістами розповіла його прессекретарка Джен Псакі.

Також читайте: Україна матиме широку підтримку в США, - Волкер про політику президентської адміністрації Байдена

"Він, знаєте, думає про це. Це можливість для нього поговорити з американським народом <...> безпосередньо через всіх вас. І тому я думаю, що він думає про те, що він хоче сказати, що він хоче донести, де він може надати оновлення, і, знаєте, з нетерпінням чекає можливості поспілкуватися з вільною пресою", - цитує CNN Псакі.

Раніше Байден заявив, що до кінця травня кожен американець отримає доступ до COVID-вакцини. За його словами, до зазначеного терміну країна буде мати 600 мільйонів доз препаратів.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
Достанет конверт а там написано - Вали все на папередника. 😬
Будет рассказывать какой Трамп плохой и какие негодяи те у кого есть эти ужасные винтовки которые вышли из под контроля и сами начали стрелять во всех кого не попадя.
показати весь коментар
25.03.2021 07:46
+6
3-0 в пользу Лёни! Не напрягаясь.
показати весь коментар
25.03.2021 08:28
+6
Подкацапникам, которые пытаются нелепо шутить, по поводу возраста президента США, рекомендую вспомнить Рональда Рейгана, тоже весьма немолодого человека, и то, что случилось с вашей недоимперией во время его пребывания на посту..
Могут ведь и повторить.
показати весь коментар
25.03.2021 08:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дядя Джо должен поджечь жопы свинорусам.
показати весь коментар
25.03.2021 07:30 Відповісти
Нормальний,порядний розумний керівник держави у мігрантів з Росії визиває страх,жах....бо цих утирків будут депортувати в рідну говань:розжиріли на всіляких фондах,хаматендах,шпіонських організаціях....хочуть жити в росії не виходячи з хати в великій Америці!
показати весь коментар
25.03.2021 09:12 Відповісти
Опять Джо будет ставить в позу фюрера репоедой Куйла.
показати весь коментар
25.03.2021 07:33 Відповісти
показати весь коментар
25.03.2021 09:13 Відповісти
Сегодня, сделать выходным днем.
показати весь коментар
25.03.2021 07:36 Відповісти
Александр, скажите, а за что Вы, русские, так любили Трампа?
показати весь коментар
25.03.2021 07:42 Відповісти
Достанет конверт а там написано - Вали все на папередника. 😬
Будет рассказывать какой Трамп плохой и какие негодяи те у кого есть эти ужасные винтовки которые вышли из под контроля и сами начали стрелять во всех кого не попадя.
показати весь коментар
25.03.2021 07:46 Відповісти
Кацап, сиди на бутылке ровно
показати весь коментар
25.03.2021 09:33 Відповісти
Всё по теме, я даже не представляю как он будет говорить, наверное, просто будет открывать рот, а ответы, на заранее заготовленные вопросы, будут проигрываться с записи.
показати весь коментар
25.03.2021 09:48 Відповісти
Не будет он по существу отвечать - скажет то что хотел сказать и все. И вопросы там уже предварительно все согласованы. Отвечать на вопросы будут в ноябре 22 и 24 а пока мы все можем расслабиться и получать удовольствие.
показати весь коментар
25.03.2021 11:28 Відповісти
Пока все идет точно как я и говорил - у него спрашивают а он свое повторяет - я борюсь с ковидом а остальное иншалла получится тоже и на Трампа гонит Старый хитрожопый лис.
показати весь коментар
25.03.2021 19:37 Відповісти
Зараз кацапня завиє про "русофобію" і про те, що "Америка боится Рассии!!!", бо я сумніваюсь, що в числі 30 журналістів, запрошених на перс-конференцію, з-за КОВІД, буде хоч один кацап...
показати весь коментар
25.03.2021 07:39 Відповісти
А може, все простіше? Я ж написав - КОВІД!... Путін он, взагалі на людях не показується, хоча й молодший, і антиковідна вакцина російська "не имеет аналохофф"!... (Вам на "Лахті" про це не розказують?).
показати весь коментар
25.03.2021 08:05 Відповісти
Саме так воно і є.Гнати кремлівську мафію з усіх сторін.
показати весь коментар
25.03.2021 09:14 Відповісти
Уже 65 дней, а толку - НОЛЬ!
показати весь коментар
25.03.2021 07:57 Відповісти
На засрашке уже третий десяток пошёл,а толку-В МИНУС.
показати весь коментар
25.03.2021 08:06 Відповісти
Да ну, это здесь уж скоро три десятка годиков в агромадный минус. Ы-ы-ы!
показати весь коментар
25.03.2021 08:09 Відповісти
Где? У тебя в Костроме? Да никто и не сомнневается.
показати весь коментар
25.03.2021 08:14 Відповісти
Чего ыкаем? На бутылку насадили?
показати весь коментар
25.03.2021 08:46 Відповісти
Ну, чого "НОЛЬ"? У вас пердаки вже давно "парватыє", бо "срёте кирпичами" при слові "Байден"...
показати весь коментар
25.03.2021 08:07 Відповісти
3-0 в пользу Лёни! Не напрягаясь.
показати весь коментар
25.03.2021 08:28 Відповісти
А че, ***** уже не в тренде?
показати весь коментар
25.03.2021 08:48 Відповісти
Потеха, ***** твоё сопливое
показати весь коментар
25.03.2021 08:47 Відповісти
Имеется предложение. Любое официальное мероприятие во всем мире начинать неофициальным гимном здравого смысла. Эту чудесную песню сочинили и впервые исполнили харьковские фанаты. Текст этой простой и гениальной песни должен проходить красной линией через повестку дня всех здравых политиков, журналистов, общественных деятелей и т.д. и т.п.
показати весь коментар
25.03.2021 08:24 Відповісти
Добре було б!
показати весь коментар
25.03.2021 09:16 Відповісти
з нетерпінням чекаємо ще на одне "Угу"
показати весь коментар
25.03.2021 08:28 Відповісти
https://www.youtube.com/user/whitehouse

Щось мільйони виборців Байдена все ніяк не знайдуть можливості підтримати його своїми вподобайками.
показати весь коментар
25.03.2021 08:40 Відповісти
Подкацапникам, которые пытаются нелепо шутить, по поводу возраста президента США, рекомендую вспомнить Рональда Рейгана, тоже весьма немолодого человека, и то, что случилось с вашей недоимперией во время его пребывания на посту..
Могут ведь и повторить.
показати весь коментар
25.03.2021 08:45 Відповісти
https://ukrrain.com/za_prezidentstva_trampa_ssha_zbilshili_zakupivlyu_rosijskoi_nafti_u_desyatki_raziv.html За президентства Трампа США збільшили закупівлю російської нафти у десятки разів - санкции.
показати весь коментар
25.03.2021 09:12 Відповісти
 
 