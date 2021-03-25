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ЧАЭС перешла на особый режим работы

ЧАЭС перешла на особый режим работы

С сегодняшнего дня "Чернобыльская АЭС" переводит персонал на особый режим работы в связи с введением противоэпидемических мер.

Данное решение принято на основании приказа от 24.03.2021 № 376 "О введении простоя на предприятии", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЧАЭС.

"Минимум до 4 апреля 2021 года на рабочих местах останется оперативный персонал, который обеспечивает ядерную и радиационную безопасность объекта. Также будут привлекаться сотрудники, участие которых в производственном процессе станции является необходимым", - следует из сообщения.

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ЧАЭС перешла на особый режим работы - Цензор.НЕТ 8077
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25.03.2021 09:10 Ответить
А до эпидемии их там не было? 😲
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25.03.2021 09:14 Ответить
Ну ЧАЭС самое страшное, что может произойти - коронавирус.
Нужно весь персонал атомных станций перевести на удаленку.
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25.03.2021 09:26 Ответить
Киевляне штурмуют маршрутки, трамваи. Куда-то ездят, наверное, на работу. А на ЧАЭС - особый режим работы. Их там так много? На АЭС всегда особый режим работы.
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25.03.2021 12:00 Ответить
хм.. Так ЧАЭС остановлена полностью, топлива там нет в реакторах, 4 блок под саркофагом..
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25.03.2021 13:27 Ответить
 
 