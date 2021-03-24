Кабмин выделил почти 1,4 млрд грн на безопасность энергоблоков ЧАЭС

Кабинет министров выделил почти 1,4 млрд гривен на поддержку безопасности энергоблоков Чернобыльской атомной электростанции.

Соответствующее решение правительство приняло сегодня в ходе заседания Кабмина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Своим решением Кабмин выделил 1364 876,2 тысячи гривен на поддержку безопасного состояния энергоблоков и объекта "Укрытие".

Также правительство определило меры по подготовке к снятию с эксплуатации ЧАЭС.

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