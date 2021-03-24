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Кабмин выделил почти 1,4 млрд грн на безопасность энергоблоков ЧАЭС

Кабмин выделил почти 1,4 млрд грн на безопасность энергоблоков ЧАЭС

Кабинет министров выделил почти 1,4 млрд гривен на поддержку безопасности энергоблоков Чернобыльской атомной электростанции.

Соответствующее решение правительство приняло сегодня в ходе заседания Кабмина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Своим решением Кабмин выделил 1364 876,2 тысячи гривен на поддержку безопасного состояния энергоблоков и объекта "Укрытие".

Также правительство определило меры по подготовке к снятию с эксплуатации ЧАЭС.

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Автор: 

Кабмин (14027) ЧАЭС (566)


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во кто то руки греет...
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24.03.2021 14:51 Ответить
Ніхірасєєє...
Ще би звітували по пунктам куди підуть гроші.
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24.03.2021 15:13 Ответить
Это все надо было засыпать землей, посадить деревья, природа все сама сделает. Но туда свозят со всей Европы отработаное я.т. для хранения
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24.03.2021 16:08 Ответить
 
 