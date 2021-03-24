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Кабмін (13940) ЧАЕС (494)

Кабмін виділив майже 1,4 млрд грн на безпеку енергоблоків ЧАЕС

Кабмін виділив майже 1,4 млрд грн на безпеку енергоблоків ЧАЕС

Кабінет міністрів виділив майже 1,4 млрд гривень на підтримку безпеки енергоблоків Чорнобильської атомної електростанції.

Відповідне рішення уряд ухвалив сьогодні в ході засідання Кабміну, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Своїм рішенням Кабмін виділив 1 364 876,2 тисячі гривень на підтримку безпечного стану енергоблоків та об'єкта "Укриття".

Також уряд визначив заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації ЧАЕС.

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во кто то руки греет...
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24.03.2021 14:51 Відповісти
Ніхірасєєє...
Ще би звітували по пунктам куди підуть гроші.
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24.03.2021 15:13 Відповісти
Это все надо было засыпать землей, посадить деревья, природа все сама сделает. Но туда свозят со всей Европы отработаное я.т. для хранения
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24.03.2021 16:08 Відповісти
 
 