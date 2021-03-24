Кабмін виділив майже 1,4 млрд грн на безпеку енергоблоків ЧАЕС

Кабінет міністрів виділив майже 1,4 млрд гривень на підтримку безпеки енергоблоків Чорнобильської атомної електростанції.

Відповідне рішення уряд ухвалив сьогодні в ході засідання Кабміну, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Своїм рішенням Кабмін виділив 1 364 876,2 тисячі гривень на підтримку безпечного стану енергоблоків та об'єкта "Укриття".

Також уряд визначив заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації ЧАЕС.

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