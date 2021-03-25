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ЧАЕС перейшла на особливий режим роботи

ЧАЕС перейшла на особливий режим роботи

Від сьогодні "Чорнобильська АЕС" переводить персонал на особливий режим роботи у зв'язку з введенням протиепідемічних заходів.

Таке рішення прийнято на підставі наказу від 24.03.2021 № 376 "Про введення простою на підприємстві", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЧАЕС.

"Мінімум до 4 квітня 2021 року на робочих місцях залишиться оперативний персонал, який забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкта. Також будуть залучатися співробітники, участь яких у виробничому процесі станції є необхідним", - випливає з повідомлення.

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ЧАЭС перешла на особый режим работы - Цензор.НЕТ 8077
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25.03.2021 09:10 Відповісти
А до эпидемии их там не было? 😲
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25.03.2021 09:14 Відповісти
Ну ЧАЭС самое страшное, что может произойти - коронавирус.
Нужно весь персонал атомных станций перевести на удаленку.
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25.03.2021 09:26 Відповісти
Киевляне штурмуют маршрутки, трамваи. Куда-то ездят, наверное, на работу. А на ЧАЭС - особый режим работы. Их там так много? На АЭС всегда особый режим работы.
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25.03.2021 12:00 Відповісти
хм.. Так ЧАЭС остановлена полностью, топлива там нет в реакторах, 4 блок под саркофагом..
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25.03.2021 13:27 Відповісти
 
 