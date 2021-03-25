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Новости Газовая война
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Сенат США внес в законопроект по "Северному потоку-2"правку о поддержке Украины

Сенат США внес в законопроект по

Верхняя палата Конгресса США отложила пересмотр законопроекта S.814 в Комитете по вопросам иностранных дел путем внесения в последний момент поправки в него, связанной с газопроводом Nord Stream 2.

Об этом объявили в среду во время запланированных слушаний руководители комитета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Перед тем как я коротко назову пункты нашей повестки дня, отмечу, что два пункта рассматриваться сегодня", - сообщил в начале заседания председатель Комитета сенатор Роберт Менендес.

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Он отметил, что один из них - голосование по законопроекту "Акт о партнерстве с Украиной в области безопасности-2021". По словам другого законодателя, старшего члена Комитета Джима Риша, это произошло потому, что сенатор Тед Круз накануне внес правку по Nord Stream 2, поэтому её еще не успели обработать перед голосованием.

"Этот вопрос Nord Stream 2, который мы поднимали снова и снова, и я думаю, мы все привержены тому, чтобы решить эту проблему", - подчеркнул законодатель.

Он напомнил, что в администрацию президента было отправлено уже не одно письмо по этому газопроводу. "Письма, очевидно, имели несколько различную тональность, однако цель была одна. Я надеюсь, мы все будем настаивать на этом, потому что времени мало, его почти не осталось", - подчеркнул Риш.

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Топ комментарии
+4
Это кажется странным, но Конгресс США больше переживает за Украину, чем наше правительство, Верховная рада и сами украинцы
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25.03.2021 09:32
+1
Варонеш ???
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25.03.2021 09:18
+1
Как сообщал Укринформ, на прошлой неделе двухпартийная группа законодателей в верхней палате США внесла на рассмотрение законопроект «Акт о партнерстве с Украиной в области безопасности-2021». Документ, в частности, определяет стратегию США по дипломатической поддержке Украины и подчеркивает необходимость для госсекретаря ввести до 30 сентября Рабочую группу США-Европа по Украине. Кроме того, законопроект требует от президента США назначить Специального посланника по вопросам Украины.
Проект закона также содержит раздел о https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/3210987-u-senat-ssa-vnesli-zakonoproekt-pro-pidtrimku-ukraini-u-sferi-bezpeki-ta-oboroni.html военной помощи Украине , которая предусматривает ежегодное выделение 300 млн долл. на это в период до 2026 года и содействие США для предоставления Украине оборонной помощи со стороны третьих стран. Кроме того, предусматривается выделение 4 млн долл. ежегодно на подготовку украинских офицеров в рамках Международной программы военного образования и подготовки (IMET).
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25.03.2021 09:38
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Правила форума Совет форумчан
Варонеш ???
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25.03.2021 09:18 Ответить
Это кажется странным, но Конгресс США больше переживает за Украину, чем наше правительство, Верховная рада и сами украинцы
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25.03.2021 09:32 Ответить
конгресс сша переживает за экспорт LNG и только
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25.03.2021 10:56 Ответить
времени мало его почти не осталось??? запасайтесь попкорном друзья походу шоу начинается......
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25.03.2021 09:36 Ответить
так не помітиш як у росії опинешся по самі вуха
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25.03.2021 09:57 Ответить
в Германии Рамштайн трещит по швам всё завалено техникой, в Польше абрамсы и это только что нам дали посмотреть, ***** загнано в угол, или свои его замочат или будет большая война, поживем посмотрим.
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25.03.2021 10:15 Ответить
Росія проти України - це "большая" війна?
Не смішить будь-ласка!
Зараз он Аваков позбирає зброю у людей, Баканов - поарештовує патріотів що ще досі на волі, а Хомчак заборонить стріляти у братні війська....

....а тут іще ви з попкорном...
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25.03.2021 13:51 Ответить
я писал расея против Украины? это где написано? я писал за переброску войск и за ответ американцев,+ дополню вмешательство в выборы, отравление людей хим оружием, нападение на соседей и не только на нас, у американцев достаточно оснований чтоб ********* смешать с гавном, поэтому попкорн.
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25.03.2021 14:32 Ответить
Как сообщал Укринформ, на прошлой неделе двухпартийная группа законодателей в верхней палате США внесла на рассмотрение законопроект «Акт о партнерстве с Украиной в области безопасности-2021». Документ, в частности, определяет стратегию США по дипломатической поддержке Украины и подчеркивает необходимость для госсекретаря ввести до 30 сентября Рабочую группу США-Европа по Украине. Кроме того, законопроект требует от президента США назначить Специального посланника по вопросам Украины.
Проект закона также содержит раздел о https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/3210987-u-senat-ssa-vnesli-zakonoproekt-pro-pidtrimku-ukraini-u-sferi-bezpeki-ta-oboroni.html военной помощи Украине , которая предусматривает ежегодное выделение 300 млн долл. на это в период до 2026 года и содействие США для предоставления Украине оборонной помощи со стороны третьих стран. Кроме того, предусматривается выделение 4 млн долл. ежегодно на подготовку украинских офицеров в рамках Международной программы военного образования и подготовки (IMET).
показать весь комментарий
25.03.2021 09:38 Ответить
ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ В УКРАИНЕ ВСЕХ КОРРУПЦИОНЕРОВ УБИЛИ !!!
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25.03.2021 10:46 Ответить
 
 