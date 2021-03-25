Сенат США внес в законопроект по "Северному потоку-2"правку о поддержке Украины

Верхняя палата Конгресса США отложила пересмотр законопроекта S.814 в Комитете по вопросам иностранных дел путем внесения в последний момент поправки в него, связанной с газопроводом Nord Stream 2.

Об этом объявили в среду во время запланированных слушаний руководители комитета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Перед тем как я коротко назову пункты нашей повестки дня, отмечу, что два пункта рассматриваться сегодня", - сообщил в начале заседания председатель Комитета сенатор Роберт Менендес.

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Он отметил, что один из них - голосование по законопроекту "Акт о партнерстве с Украиной в области безопасности-2021". По словам другого законодателя, старшего члена Комитета Джима Риша, это произошло потому, что сенатор Тед Круз накануне внес правку по Nord Stream 2, поэтому её еще не успели обработать перед голосованием.

"Этот вопрос Nord Stream 2, который мы поднимали снова и снова, и я думаю, мы все привержены тому, чтобы решить эту проблему", - подчеркнул законодатель.

Он напомнил, что в администрацию президента было отправлено уже не одно письмо по этому газопроводу. "Письма, очевидно, имели несколько различную тональность, однако цель была одна. Я надеюсь, мы все будем настаивать на этом, потому что времени мало, его почти не осталось", - подчеркнул Риш.