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МВФ (3281) Устенко Олег (51)

У Украины достаточно денег и без транша МВФ, - советник Зеленского Устенко

У Украины достаточно денег и без транша МВФ, - советник Зеленского Устенко

У Украины пока есть "уровень устойчивости" и без средств МВФ. Это 28,5 млрд долларов золотовалютных резервов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил советник президента Олег Устенко.

Советник главы государства отметил,что по его информации сейчас продолжаются технический консультации с МВФ.

"И глава Кабмина, и отдельные министры, скажем, министры финансов, экономики, соцполитики и энергетики находятся на постоянной связи с МВФ, в том числе и НБУ. Насколько мы понимаем, в Офисе президента идет технический процесс согласований. И план "А" – это как раз тот план, что мы продолжаем сотрудничество с МВФ. Тем более та часть законопроектов, которые представляли как раз узкие места, касающиеся, скажем, антикоррупционной архитектуры, реформы судебной системы – они уже были поданы в Раду. Поэтому в базовой логике мы продолжаем с ними сотрудничать", - отметил Устенко.

В то же время, советник Зеленского добавил, что у Украины пока есть "уровень устойчивости" и без средств МВФ.

"Но справедливости ради нужно сказать, что у нас есть достаточный уровень устойчивости – это 28,5 млрд долларов золотовалютных резервов, которые у нас есть, которые перекрывают 5 месяцев нашего импорта, считается рискованной зона меньше 3 месяцев. Фактически сейчас у нас есть на 70% больше того, что считается допустимым минимумом", - объяснил он.

Читайте: Независимость НБУ - жизненно важный принцип для МВФ, - представитель Фонда Райс

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Топ комментарии
+39
У Украины достаточно денег и без транша МВФ, - советник Зеленского Устенко - Цензор.НЕТ 5118
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25.03.2021 09:53
+26
і друкують.
Вчора в банкоматі Ощаду отримав такі свіженькі гривні, нового дизайну...
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25.03.2021 09:48
+20
Знову звиздять...
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25.03.2021 09:46
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Цитата:

ОЛЕГ УСТЕНКО: В України лишився єдиний спосіб привернути увагу інвестора - земля
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25.03.2021 11:14 Ответить
Телеграм-канал "https://t.me/shadow_anonymous_insights/361 Shadow Anonymous " сообщал, что Устенко-старший в своей работе "сменил тему с МВФ и макроэкономики на переформатирование МинАПК"

Поэтому Устенко просто необходимо быть включенным во все процессы, связанные с запуском рынка земли и присоединением МинАПК к Минэкономики".
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25.03.2021 11:23 Ответить
Устенко Алексей Олегович Народный депутат Верховной Рады IX созыва (Слуга народа) Отец - Олег Устенко, советник президента Владимира Зеленского.


С 2016 года занимает должность главы инвестиционного направления ООО «Агродженерейшн.
Параллельно работе в компании "Агродженерейшн" Устенко основал несколько крупных аграрных компаний, среди которых "Афро Трейдинг Киев", "Дубровицкий Агропродукт", "Рина-Агро" и другие.

Был помощником-консультантом депутата Верховной Рады 8 созыва от ВО "Батькивщина" Валерия Дубиля на общественных началах.
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25.03.2021 11:17 Ответить
Как отмечают https://www.rbc.ua/ukr/news/nardep-slugi-naroda-zayavil-rf-napala-ukrainu-1577263422.html СМИ , сын Устенко в конце 2019 года в эфире одного из телеканалов заявил, что "РОССИЯ НАПАЛА НА УКРАИНУ В 2014 ГОДУ ИЗ-ЗА ЗАКОНА О ЯЗЫКЕ".
Также молодой парламентарий отметился тем, что уснул прямо на заседании Верховной Рады.
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25.03.2021 11:22 Ответить
Поки штампуєте ОВДП, під великий відсоток і нарощуєте держборг...
Але ж це колись обвалиться...
А зє дятлам по#єр...
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25.03.2021 11:23 Ответить
Они прибарахляются в турборежиме.
Приватизируют для себя любимых все, что плохо "лежит".
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25.03.2021 11:25 Ответить
Блин, вы ещё и этот запас растратьте - где ваши ручки ещё не ночевали?
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25.03.2021 11:39 Ответить
Вроде бы звр наполнила прошла злочина влада , т е они воровали и всё наполняли , а эти честные могут только всё про##бать
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25.03.2021 11:50 Ответить
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tZE inform

@tZEinform


"У Украины достаточно денег и без транша МВФ, - советник Зеленского Устенко" А мы то думаем, с чего это Шмыгаль грабит казначейство (пенсионный фонд и соцвыплаты) ? А это в бюджете валом денег !!!
Но высказывание Устенко очень симптоматично. Они уже поняли. Будут грабить страну пока можно, а потом... Кто куда.
Кабмин разрешил покрывать кассовые разрывы госбюджета за счет Казначейства. Как после этого Казначейство будет покрывать дефицит Пенсионного фонда Шмыгаль не сказал.
Мы писали еще 16.03.2021 Хроника Общая задолженность социальных выплат по больничным и декретным платежам составляет 2,6 млрд. гривен и имеет 24 дневную отсрочку в выплатах, вместо десятидневной предусмотренной законом. Причина - нет денег.
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25.03.2021 12:03 Ответить
Если ответом на визит главы **** Одиль Рено-Бассо и ее утверждению о важности антикоррупционных органов, была очередная атака на НАБУ, то мы можем поздравить г-на Зеленского. Он услышан. Во внутреннем отчете по итогам визита ситуация в стране названа "приближающейся к кризису", а управление страной таким, что осуществляется "спонтанными, некомпетентными решениями узкой группы ближайших советников президента".
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25.03.2021 12:43 Ответить
В янеовоча теж було достатньо...
То ж чекаєм осені!
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25.03.2021 13:07 Ответить
Этот дебил О Устенко вместе с зеленским увеличили госдолг страны в два раза и ещё вякают,что МВФ им не нежен! Им лично может и не нужен! они в двоём , себе и своим родственникам , наворовали уже не на одну жизнь! А УКраине МВФ ох как нужен! и не один ещё десяток лет!!!!
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25.03.2021 13:44 Ответить
Есть думающие головы. А вот Устенко - говорящая голова (мыслями там и не пахнет). В стиле шефа - Зеленского...
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25.03.2021 14:10 Ответить
для кортежу грошей вдосталь а що там з вакциною, по кількості від ковіду вже вимерло невеличке місто, а швл марарьор парашенко придбає?
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25.03.2021 15:16 Ответить
просрите еще и ЗВР для всеобщего счастья...
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25.03.2021 17:24 Ответить
Цензор, який рейтинг у Бені, і який діагноз? Давайте разом теж зробимо заяву, а може хтось і позичить.
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26.03.2021 20:54 Ответить
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