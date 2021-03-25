У Украины достаточно денег и без транша МВФ, - советник Зеленского Устенко
У Украины пока есть "уровень устойчивости" и без средств МВФ. Это 28,5 млрд долларов золотовалютных резервов.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил советник президента Олег Устенко.
Советник главы государства отметил,что по его информации сейчас продолжаются технический консультации с МВФ.
"И глава Кабмина, и отдельные министры, скажем, министры финансов, экономики, соцполитики и энергетики находятся на постоянной связи с МВФ, в том числе и НБУ. Насколько мы понимаем, в Офисе президента идет технический процесс согласований. И план "А" – это как раз тот план, что мы продолжаем сотрудничество с МВФ. Тем более та часть законопроектов, которые представляли как раз узкие места, касающиеся, скажем, антикоррупционной архитектуры, реформы судебной системы – они уже были поданы в Раду. Поэтому в базовой логике мы продолжаем с ними сотрудничать", - отметил Устенко.
В то же время, советник Зеленского добавил, что у Украины пока есть "уровень устойчивости" и без средств МВФ.
"Но справедливости ради нужно сказать, что у нас есть достаточный уровень устойчивости – это 28,5 млрд долларов золотовалютных резервов, которые у нас есть, которые перекрывают 5 месяцев нашего импорта, считается рискованной зона меньше 3 месяцев. Фактически сейчас у нас есть на 70% больше того, что считается допустимым минимумом", - объяснил он.
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ОЛЕГ УСТЕНКО: В України лишився єдиний спосіб привернути увагу інвестора - земля
Поэтому Устенко просто необходимо быть включенным во все процессы, связанные с запуском рынка земли и присоединением МинАПК к Минэкономики".
С 2016 года занимает должность главы инвестиционного направления ООО «Агродженерейшн.
Параллельно работе в компании "Агродженерейшн" Устенко основал несколько крупных аграрных компаний, среди которых "Афро Трейдинг Киев", "Дубровицкий Агропродукт", "Рина-Агро" и другие.
Был помощником-консультантом депутата Верховной Рады 8 созыва от ВО "Батькивщина" Валерия Дубиля на общественных началах.
Также молодой парламентарий отметился тем, что уснул прямо на заседании Верховной Рады.
Але ж це колись обвалиться...
А зє дятлам по#єр...
Приватизируют для себя любимых все, что плохо "лежит".
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tZE inform
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"У Украины достаточно денег и без транша МВФ, - советник Зеленского Устенко" А мы то думаем, с чего это Шмыгаль грабит казначейство (пенсионный фонд и соцвыплаты) ? А это в бюджете валом денег !!!
Но высказывание Устенко очень симптоматично. Они уже поняли. Будут грабить страну пока можно, а потом... Кто куда.
Кабмин разрешил покрывать кассовые разрывы госбюджета за счет Казначейства. Как после этого Казначейство будет покрывать дефицит Пенсионного фонда Шмыгаль не сказал.
Мы писали еще 16.03.2021 Хроника Общая задолженность социальных выплат по больничным и декретным платежам составляет 2,6 млрд. гривен и имеет 24 дневную отсрочку в выплатах, вместо десятидневной предусмотренной законом. Причина - нет денег.
То ж чекаєм осені!