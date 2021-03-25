У Украины достаточно денег и без транша МВФ, - советник Зеленского Устенко

У Украины пока есть "уровень устойчивости" и без средств МВФ. Это 28,5 млрд долларов золотовалютных резервов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил советник президента Олег Устенко.

Советник главы государства отметил,что по его информации сейчас продолжаются технический консультации с МВФ.

"И глава Кабмина, и отдельные министры, скажем, министры финансов, экономики, соцполитики и энергетики находятся на постоянной связи с МВФ, в том числе и НБУ. Насколько мы понимаем, в Офисе президента идет технический процесс согласований. И план "А" – это как раз тот план, что мы продолжаем сотрудничество с МВФ. Тем более та часть законопроектов, которые представляли как раз узкие места, касающиеся, скажем, антикоррупционной архитектуры, реформы судебной системы – они уже были поданы в Раду. Поэтому в базовой логике мы продолжаем с ними сотрудничать", - отметил Устенко.

В то же время, советник Зеленского добавил, что у Украины пока есть "уровень устойчивости" и без средств МВФ.

"Но справедливости ради нужно сказать, что у нас есть достаточный уровень устойчивости – это 28,5 млрд долларов золотовалютных резервов, которые у нас есть, которые перекрывают 5 месяцев нашего импорта, считается рискованной зона меньше 3 месяцев. Фактически сейчас у нас есть на 70% больше того, что считается допустимым минимумом", - объяснил он.

Читайте: Независимость НБУ - жизненно важный принцип для МВФ, - представитель Фонда Райс