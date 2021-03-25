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МВФ (3051) Устенко Олег (70)

Україна має достатньо грошей і без траншу МВФ, - радник Зеленського Устенко

Україна має достатньо грошей і без траншу МВФ, - радник Зеленського Устенко

Україна поки має "рівень стійкості" і без коштів МВФ. Це 28,5 млрд доларів золотовалютних резервів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив радник президента Олег Устенко.

Радник глави держави зазначив, що, за його інформацією, нині тривають технічний консультації з МВФ.

"І глава Кабміну, і окремі міністри, скажімо, міністри фінансів, економіки, соціальної політики й енергетики знаходяться на постійному зв'язку з МВФ, в тому числі й НБУ. Наскільки ми розуміємо, в Офісі президента йде технічний процес погоджень. І план "А" - це якраз той план, що ми продовжуємо співпрацю з МВФ. Тим більше та частина законопроєктів, які представляли саме вузькі місця, які стосуються, скажімо, антикорупційної архітектури, реформи судової системи - вони вже були подані в Раду. Тому в базовій логіці ми продовжуємо з ними співпрацювати", - зазначив Устенко.

Водночас радник Зеленського додав, що в України поки є "рівень стійкості" і без коштів МВФ.

"Але заради справедливості потрібно сказати, що у нас є достатній рівень стійкості - це 28,5 млрд доларів золотовалютних резервів, які у нас є, які перекривають 5 місяців нашого імпорту, вважається ризикованою зона менше ніж 3 місяці. Фактично зараз у нас є на 70% більше того, що вважається допустимим мінімумом", - пояснив він.

Також читайте: Незалежність НБУ - життєво важливий принцип для МВФ, - представник Фонду Райс

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Топ коментарі
+39
У Украины достаточно денег и без транша МВФ, - советник Зеленского Устенко - Цензор.НЕТ 5118
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25.03.2021 09:53
+26
і друкують.
Вчора в банкоматі Ощаду отримав такі свіженькі гривні, нового дизайну...
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25.03.2021 09:48
+20
Знову звиздять...
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25.03.2021 09:46
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Цитата:

ОЛЕГ УСТЕНКО: В України лишився єдиний спосіб привернути увагу інвестора - земля
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25.03.2021 11:14 Відповісти
Телеграм-канал "https://t.me/shadow_anonymous_insights/361 Shadow Anonymous " сообщал, что Устенко-старший в своей работе "сменил тему с МВФ и макроэкономики на переформатирование МинАПК"

Поэтому Устенко просто необходимо быть включенным во все процессы, связанные с запуском рынка земли и присоединением МинАПК к Минэкономики".
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25.03.2021 11:23 Відповісти
Устенко Алексей Олегович Народный депутат Верховной Рады IX созыва (Слуга народа) Отец - Олег Устенко, советник президента Владимира Зеленского.


С 2016 года занимает должность главы инвестиционного направления ООО «Агродженерейшн.
Параллельно работе в компании "Агродженерейшн" Устенко основал несколько крупных аграрных компаний, среди которых "Афро Трейдинг Киев", "Дубровицкий Агропродукт", "Рина-Агро" и другие.

Был помощником-консультантом депутата Верховной Рады 8 созыва от ВО "Батькивщина" Валерия Дубиля на общественных началах.
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25.03.2021 11:17 Відповісти
Как отмечают https://www.rbc.ua/ukr/news/nardep-slugi-naroda-zayavil-rf-napala-ukrainu-1577263422.html СМИ , сын Устенко в конце 2019 года в эфире одного из телеканалов заявил, что "РОССИЯ НАПАЛА НА УКРАИНУ В 2014 ГОДУ ИЗ-ЗА ЗАКОНА О ЯЗЫКЕ".
Также молодой парламентарий отметился тем, что уснул прямо на заседании Верховной Рады.
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25.03.2021 11:22 Відповісти
Поки штампуєте ОВДП, під великий відсоток і нарощуєте держборг...
Але ж це колись обвалиться...
А зє дятлам по#єр...
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25.03.2021 11:23 Відповісти
Они прибарахляются в турборежиме.
Приватизируют для себя любимых все, что плохо "лежит".
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25.03.2021 11:25 Відповісти
Блин, вы ещё и этот запас растратьте - где ваши ручки ещё не ночевали?
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25.03.2021 11:39 Відповісти
Вроде бы звр наполнила прошла злочина влада , т е они воровали и всё наполняли , а эти честные могут только всё про##бать
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25.03.2021 11:50 Відповісти
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tZE inform

@tZEinform


"У Украины достаточно денег и без транша МВФ, - советник Зеленского Устенко" А мы то думаем, с чего это Шмыгаль грабит казначейство (пенсионный фонд и соцвыплаты) ? А это в бюджете валом денег !!!
Но высказывание Устенко очень симптоматично. Они уже поняли. Будут грабить страну пока можно, а потом... Кто куда.
Кабмин разрешил покрывать кассовые разрывы госбюджета за счет Казначейства. Как после этого Казначейство будет покрывать дефицит Пенсионного фонда Шмыгаль не сказал.
Мы писали еще 16.03.2021 Хроника Общая задолженность социальных выплат по больничным и декретным платежам составляет 2,6 млрд. гривен и имеет 24 дневную отсрочку в выплатах, вместо десятидневной предусмотренной законом. Причина - нет денег.
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25.03.2021 12:03 Відповісти
Если ответом на визит главы **** Одиль Рено-Бассо и ее утверждению о важности антикоррупционных органов, была очередная атака на НАБУ, то мы можем поздравить г-на Зеленского. Он услышан. Во внутреннем отчете по итогам визита ситуация в стране названа "приближающейся к кризису", а управление страной таким, что осуществляется "спонтанными, некомпетентными решениями узкой группы ближайших советников президента".
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25.03.2021 12:43 Відповісти
В янеовоча теж було достатньо...
То ж чекаєм осені!
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25.03.2021 13:07 Відповісти
Этот дебил О Устенко вместе с зеленским увеличили госдолг страны в два раза и ещё вякают,что МВФ им не нежен! Им лично может и не нужен! они в двоём , себе и своим родственникам , наворовали уже не на одну жизнь! А УКраине МВФ ох как нужен! и не один ещё десяток лет!!!!
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25.03.2021 13:44 Відповісти
Есть думающие головы. А вот Устенко - говорящая голова (мыслями там и не пахнет). В стиле шефа - Зеленского...
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25.03.2021 14:10 Відповісти
для кортежу грошей вдосталь а що там з вакциною, по кількості від ковіду вже вимерло невеличке місто, а швл марарьор парашенко придбає?
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25.03.2021 15:16 Відповісти
просрите еще и ЗВР для всеобщего счастья...
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25.03.2021 17:24 Відповісти
Цензор, який рейтинг у Бені, і який діагноз? Давайте разом теж зробимо заяву, а може хтось і позичить.
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26.03.2021 20:54 Відповісти
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