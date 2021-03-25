Україна має достатньо грошей і без траншу МВФ, - радник Зеленського Устенко
Україна поки має "рівень стійкості" і без коштів МВФ. Це 28,5 млрд доларів золотовалютних резервів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив радник президента Олег Устенко.
Радник глави держави зазначив, що, за його інформацією, нині тривають технічний консультації з МВФ.
"І глава Кабміну, і окремі міністри, скажімо, міністри фінансів, економіки, соціальної політики й енергетики знаходяться на постійному зв'язку з МВФ, в тому числі й НБУ. Наскільки ми розуміємо, в Офісі президента йде технічний процес погоджень. І план "А" - це якраз той план, що ми продовжуємо співпрацю з МВФ. Тим більше та частина законопроєктів, які представляли саме вузькі місця, які стосуються, скажімо, антикорупційної архітектури, реформи судової системи - вони вже були подані в Раду. Тому в базовій логіці ми продовжуємо з ними співпрацювати", - зазначив Устенко.
Водночас радник Зеленського додав, що в України поки є "рівень стійкості" і без коштів МВФ.
"Але заради справедливості потрібно сказати, що у нас є достатній рівень стійкості - це 28,5 млрд доларів золотовалютних резервів, які у нас є, які перекривають 5 місяців нашого імпорту, вважається ризикованою зона менше ніж 3 місяці. Фактично зараз у нас є на 70% більше того, що вважається допустимим мінімумом", - пояснив він.
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ОЛЕГ УСТЕНКО: В України лишився єдиний спосіб привернути увагу інвестора - земля
Поэтому Устенко просто необходимо быть включенным во все процессы, связанные с запуском рынка земли и присоединением МинАПК к Минэкономики".
С 2016 года занимает должность главы инвестиционного направления ООО «Агродженерейшн.
Параллельно работе в компании "Агродженерейшн" Устенко основал несколько крупных аграрных компаний, среди которых "Афро Трейдинг Киев", "Дубровицкий Агропродукт", "Рина-Агро" и другие.
Был помощником-консультантом депутата Верховной Рады 8 созыва от ВО "Батькивщина" Валерия Дубиля на общественных началах.
Также молодой парламентарий отметился тем, что уснул прямо на заседании Верховной Рады.
Але ж це колись обвалиться...
А зє дятлам по#єр...
Приватизируют для себя любимых все, что плохо "лежит".
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tZE inform
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"У Украины достаточно денег и без транша МВФ, - советник Зеленского Устенко" А мы то думаем, с чего это Шмыгаль грабит казначейство (пенсионный фонд и соцвыплаты) ? А это в бюджете валом денег !!!
Но высказывание Устенко очень симптоматично. Они уже поняли. Будут грабить страну пока можно, а потом... Кто куда.
Кабмин разрешил покрывать кассовые разрывы госбюджета за счет Казначейства. Как после этого Казначейство будет покрывать дефицит Пенсионного фонда Шмыгаль не сказал.
Мы писали еще 16.03.2021 Хроника Общая задолженность социальных выплат по больничным и декретным платежам составляет 2,6 млрд. гривен и имеет 24 дневную отсрочку в выплатах, вместо десятидневной предусмотренной законом. Причина - нет денег.
То ж чекаєм осені!