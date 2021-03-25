Україна має достатньо грошей і без траншу МВФ, - радник Зеленського Устенко

Україна поки має "рівень стійкості" і без коштів МВФ. Це 28,5 млрд доларів золотовалютних резервів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив радник президента Олег Устенко.

Радник глави держави зазначив, що, за його інформацією, нині тривають технічний консультації з МВФ.

"І глава Кабміну, і окремі міністри, скажімо, міністри фінансів, економіки, соціальної політики й енергетики знаходяться на постійному зв'язку з МВФ, в тому числі й НБУ. Наскільки ми розуміємо, в Офісі президента йде технічний процес погоджень. І план "А" - це якраз той план, що ми продовжуємо співпрацю з МВФ. Тим більше та частина законопроєктів, які представляли саме вузькі місця, які стосуються, скажімо, антикорупційної архітектури, реформи судової системи - вони вже були подані в Раду. Тому в базовій логіці ми продовжуємо з ними співпрацювати", - зазначив Устенко.

Водночас радник Зеленського додав, що в України поки є "рівень стійкості" і без коштів МВФ.

"Але заради справедливості потрібно сказати, що у нас є достатній рівень стійкості - це 28,5 млрд доларів золотовалютних резервів, які у нас є, які перекривають 5 місяців нашого імпорту, вважається ризикованою зона менше ніж 3 місяці. Фактично зараз у нас є на 70% більше того, що вважається допустимим мінімумом", - пояснив він.

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