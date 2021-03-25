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В Украине изменились правила выдачи автомобильных номеров

В Украине изменились правила выдачи автомобильных номеров

Каждый сервисный центр МВД будет выдавать на транспортные средства номерные знаки только своей области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

"Номерные знаки всегда были и есть визитной карточкой каждого транспортного средства. Они являются необходимой частью любого авто. В Украине не разрешено ездить без опознавательных знаков. Поэтому каждый владелец пытается получить "красивые" номерные знаки соответствующего региона", - говоится в сообщении.

Отмечается, что МВД Украины принят приказ от 2 марта 2021 № 166, который вступает в силу с момента его опубликования. Он устанавливает единые образцы государственных номерных знаков транспортных средств и требования к ним. В частности, определены правила применения, типы и основные размеры государственных номерных знаков, установлены требования к информационному содержанию и техническим характеристикам.

Основным нововведением, которое вводится, является изменение определения административно-территориальной принадлежности транспортного средства, а именно не по месту прописки владельца, как было до сих пор, а по месту осуществления регистрации (перерегистрации) транспортного средства. То есть, каждый сервисный центр МВД будет выдавать на транспортные средства, независимо от места прописки владельца, номерные знаки только своей области.

Указанные требования не распространяются на номерные знаки, которые граждане оставили на платном хранении в сервисном центре МВД.

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"Такое нововведение позволяет оптимизировать процесс обеспечения сервисных центров МВД номерными знаками, а также избежать лишних расходов: материальных на изготовлении и логистических на доставке и хранении в сервисных центрах МВД номерных знаков других регионов. В конечном итоге это приведет к экономии бюджетных средств", - говорится в сообщении.

Сервисные центры МВД постоянно на связи: с вопросами, благодарностями и жалобами в Главное сервисного центра МВД можно обращаться по телефону (044) 290 19 88. Также консультации предоставляются на официальной странице в Facebооk, а ответы на часто задаваемые вопросы и новости сервисных центров МВД можно найти на сайте.
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Топ комментарии
+29
А сколько будет стоить именной номер, аля: "ЗЕЛЯ ЧМО" ?
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25.03.2021 10:45
+20
Тебе на лоб прицепит, после того как насадит тебя на бутылку, чучело лишнехромосомное
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25.03.2021 11:00
+18
В реальной жизни ты бы рот побоялся открыть, чучело набутылочное
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25.03.2021 11:08
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Правила форума Совет форумчан
все теперь будут на киевских ?
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25.03.2021 10:45 Ответить
Все дамбацюры резко станут киянами, хотя за 7 лет мужественного проживания в столице выучили только маршрут работа-гендель-хаза
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25.03.2021 10:51 Ответить
А по моему то только гендель-хаза. Какая работа у долбосятины?
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25.03.2021 11:30 Ответить
"Такое нововведение позволяет оптимизировать процесс обеспечения сервисных центров МВД номерными знаками, а также избежать лишних расходов: материальных на изготовлении и логистических на доставке и хранении в сервисных центрах МВД номерных знаков других регионов. В конечном итоге это приведет к экономии бюджетных средств", - говорится в сообщении.

а разве номерные знаки не печатаются на соответствующих устройствах в сервисных центрах по мере необходимости? или они нас за идиотов держат? пытаются вернуть старые схемы с бегунками?
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25.03.2021 12:47 Ответить
А сколько будет стоить именной номер, аля: "ЗЕЛЯ ЧМО" ?
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25.03.2021 10:45 Ответить
И куда ты его прицепишь? На задницу или на трамвай, который возит тебя на порохоферму?
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25.03.2021 10:54 Ответить
Тебе на лоб прицепит, после того как насадит тебя на бутылку, чучело лишнехромосомное
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25.03.2021 11:00 Ответить
Что меня всегда поражает в порохоботах, то это их тупое интернете хамство, замешанное на полной ссыкливости в реальной жизни. Вот такой вот парадокс
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25.03.2021 11:03 Ответить
В реальной жизни ты бы рот побоялся открыть, чучело набутылочное
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25.03.2021 11:08 Ответить
Говно вопрос. Киев. Что дальше? Ты канешна сейчас окажешься из славного Крыжополя?
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25.03.2021 11:11 Ответить
В Киев давно попал?
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25.03.2021 11:32 Ответить
Знык. Что и требовалось доказать А целых семь наивных дурбелыкив балаболу лайки поставили. Ну в этом вы сильны, сильны
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25.03.2021 11:37 Ответить
Якщо пишуть вам про дупи
про ділдо лайно і рот
я ніколи не вагаюсь
пише руський патріот!
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25.03.2021 11:17 Ответить
Тому що то є найдешевші "запарєбріковиє" боти, котрих Петро Олексійович у якогось хубла винайняв разом з методичками!)
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25.03.2021 11:16 Ответить
Вони йому перешли в спадок разом зі страусами від бувшого шефа, позивний Хам
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25.03.2021 11:23 Ответить
Можливо, хоча я вважаю, що це з виборів "цара" нарасії залишились.
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25.03.2021 11:26 Ответить
АВАКОВ ЧЕРТ по ярче будет
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25.03.2021 11:01 Ответить
Это конечно тайна для припакованных пацанов, но в именном номерном знаке допустимо не более 7 символов
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25.03.2021 11:15 Ответить
Не более 8 символов, но тебе то откуда это знать...
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25.03.2021 11:19 Ответить
Может быть, не спорю. Раньше было 7. Вероятно когда номера были семизначный типа 000-01КВ. Но никак не 10
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25.03.2021 11:24 Ответить
Сц..ко и тут этот черт перестраховался!
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25.03.2021 11:22 Ответить
Тобі на дупу- безкоштовно!
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25.03.2021 11:15 Ответить
Якщо пишуть вам про дупи
про ділдо лайно і рот
я ніколи не вагаюсь
пише руський патріот!
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25.03.2021 11:47 Ответить
Как там твой кумир из ОПЗЖ Вадим Рабинович?
Ты слова "Вставай страна огромная" выучил?
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25.03.2021 11:58 Ответить
Все машины будут луцкие и одесские )))
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25.03.2021 10:46 Ответить
Это внесет много путаницы.Купил машину там ,а езжу и живу тут, аномера все равно оттуда, бред.
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25.03.2021 10:50 Ответить
Очень выгодно будет регистрировать машину в Жашкиве, а ездить в Киеве. Разница в страховке больше, чем вдвое
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25.03.2021 10:55 Ответить
Ты не только нищеброд, а еще и жулик
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25.03.2021 11:00 Ответить
А на Зеліну євробляху який номер потрібен?В Украине изменились правила выдачи автомобильных номеров - Цензор.НЕТ 6539
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25.03.2021 10:50 Ответить
теперь в этой путанице, уродам разного рода будет легче уйти от ответственности.вместо этого, для транзита нужно делать платный вьезд.
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25.03.2021 10:57 Ответить
платный въезд куда?
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25.03.2021 11:01 Ответить
Какая разница! И вообще, " необходимо сейчас же, тут же, не сходя с места, составить ..коллективную телеграмму и немедленно послать ее." ©
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25.03.2021 12:27 Ответить
а як же страховка- київська космос
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25.03.2021 11:05 Ответить
Нахер те "красивые"? Я стараюсь получить незапоминающиеся...
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25.03.2021 11:06 Ответить
Номера нормального человека, а не курильщ.. а не для понтов... Наверное, многие с "крутыми" номерами, считают , что автоматом добавляется несколько сантиметров (а то -- и дюймов!), ну, сами знаете где..))
Знакомый купил "Ягуар", через пару-тройку месяцев, продал:--А что так? ---Да ну его нахрен, не успеешь куда-нибудь приехать, пол-города уже знает, что я здесь!))
Поменял, как все нормальные люди на "Мерседес"..
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25.03.2021 12:16 Ответить
Маячня якась!
На заводі виробляють захищені заготовки під різні ДСТУ, а під кожного водія на місці вичавлюється вже на тих пластинах любі потрібні літери і цифри, які потім красяться. Так номерний знак робиться за 5 хвилин - сам замовляв номерний знак під американский тип кріплення заднього номеру.
Про які видатки на логістику номерних знаків вони пишуть?
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25.03.2021 11:07 Ответить
Вы делали дубликат. При регистрации в МРЭО чы как оно там называется вам выдадут номер из пачки, который идёт вподряд. Массовое изготовление на заводе дешевле и быстрее индивидуального, когда надо набирать символы каждый раз новые и вручную
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25.03.2021 11:18 Ответить
Ви хочете сказати, що по номерних знаках можна приблизно сказати коли він був виданий, з точністю до тижня?
Але ж якщо в такому випадку вони жаліються на великі витрати на логістику, то може все ж таки зменьшити їх, прийнявши в себе саме таку модель виготовлення номерних знаків - вже на місці?
В Молдові, наприклад, водій сам вибирає собі номер для машини, і він ніяк не залежить від регіону, тобто букви ніяк не прив'язані до місця реєстрації. Просто людина вказує який він номер хоче, його перевіряють, і якщо він не зайнятий, йму цей номерний знак видають.
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25.03.2021 11:56 Ответить
Я з Вами повністю згоден. Але якщо кожен взмозі сам собі вибрати цифри та літери на номерні знаки, то зникне корупційна складова заробітку на красивих номерах та номерах, які мають свій підтекст. Ну куди це годиться?
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25.03.2021 12:02 Ответить
Ну стосовно "Гарних" номерів, то я не проти щоби крутелики доплачували за них, тим самим поповнюючи бюджет. Такі номери можно просто видалити з бази доступних, і виділити в окремий каталог платних - це не проблема.
А проблема тут в іншому - в тому, що поліцейській на дорозі здалеку бачить, що машина з іншого регіону, і її можна "пресонути", і водій буде більш поступливий. Це ще наслідки Совка, від якого та ж Молдова вже давно відійшла.
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25.03.2021 12:14 Ответить
"Поэтому каждый владелец пытается получить "красивые" номерные знаки соответствующего региона" Источник: https://censor.net/ru/n3255481

Возможно, в Кривом Роге так пытается каждый владелец. Но, по-моему, это быдлячество. Мне пофиг, какой у меня номер. Главное, что он законный.
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25.03.2021 11:09 Ответить
На прохання даунецьких товаришів.
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25.03.2021 11:11 Ответить
Кровати местами переставили
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25.03.2021 11:16 Ответить
Війна фігня, головне маневри. Тобто, якщо людина з хмельницького хоче взяти машину у Черкасах, то овна стане черкащанином ) або вези того черкащанина собі у область )) о цирк. я як раз встиг узяти по прописці.
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25.03.2021 11:20 Ответить
Давно не заходил, и вижу, что народу явно нехер делать. На такую рядовую новость столько бестолковых комментариев. Обмельчал народ...
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25.03.2021 11:51 Ответить
 
 