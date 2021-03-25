УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10930 відвідувачів онлайн
Новини
17 395 45
авто (6006) МВС (3468) МРЕВ (60)

В Україні змінилися правила видачі автомобільних номерів

В Україні змінилися правила видачі автомобільних номерів

Кожен сервісний центр МВС видаватиме на транспортні засоби номерні знаки тільки своїй області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.

"Номерні знаки завжди були і є візитівкою кожного транспортного засобу. Вони є необхідною частиною будь-якого авто. В Україні не дозволено їздити без розпізнавальних знаків. Тому кожен власник намагається отримати "красиві" номерні знаки відповідного регіону", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що МВС України прийнято наказ від 02 березня 2021 року № 166, який набуває чинності з моменту опублікування. Він встановлює єдині зразки державних номерних знаків транспортних засобів та вимоги до них. Зокрема, визначені правила застосування, типи та основні розміри державних номерних знаків, встановлені вимоги до інформаційного змісту та технічних характеристик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До кінця року сервісні центри буде побудовано на всіх КПВВ, - Мінреінтеграції

Основним нововведенням, що запроваджується, є зміна визначення адміністративно-територіальної належності транспортного засобу, а саме не за місцем прописки власника, як було дотепер, а за місцем здійснення реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу. Тобто, кожний сервісний центр МВС видаватиме на транспортні засоби, незалежно від місця прописки власника, номерні знаки лише своєї області.

Зазначені вимоги не поширюються на номерні знаки, які громадяни залишили на платному зберіганні в сервісному центрі МВС.

"Таке нововведення дозволяє оптимізувати процес забезпечення сервісних центрів МВС номерними знаками, а також уникнути зайвих витрат: матеріальних на виготовлення і логістичних на доставку та зберігання у сервісних центрах МВС номерних знаків інших регіонів. У кінцевому результаті це призведе до економії бюджетних коштів", - йдеться в повідомленні.

Сервісні центри МВС постійно на зв’язку: із запитаннями, подяками та скаргами до Головного сервісного центру МВС можна звертатися за телефоном (044) 290 19 88. Також консультації надаються на офіційній сторінці в Facebook, а відповіді на поширені питання та новини сервісних центрів МВС можна знайти на сайті.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+29
А сколько будет стоить именной номер, аля: "ЗЕЛЯ ЧМО" ?
показати весь коментар
25.03.2021 10:45
+20
Тебе на лоб прицепит, после того как насадит тебя на бутылку, чучело лишнехромосомное
показати весь коментар
25.03.2021 11:00
+18
В реальной жизни ты бы рот побоялся открыть, чучело набутылочное
показати весь коментар
25.03.2021 11:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
все теперь будут на киевских ?
показати весь коментар
25.03.2021 10:45 Відповісти
Все дамбацюры резко станут киянами, хотя за 7 лет мужественного проживания в столице выучили только маршрут работа-гендель-хаза
показати весь коментар
25.03.2021 10:51 Відповісти
А по моему то только гендель-хаза. Какая работа у долбосятины?
показати весь коментар
25.03.2021 11:30 Відповісти
"Такое нововведение позволяет оптимизировать процесс обеспечения сервисных центров МВД номерными знаками, а также избежать лишних расходов: материальных на изготовлении и логистических на доставке и хранении в сервисных центрах МВД номерных знаков других регионов. В конечном итоге это приведет к экономии бюджетных средств", - говорится в сообщении.

а разве номерные знаки не печатаются на соответствующих устройствах в сервисных центрах по мере необходимости? или они нас за идиотов держат? пытаются вернуть старые схемы с бегунками?
показати весь коментар
25.03.2021 12:47 Відповісти
А сколько будет стоить именной номер, аля: "ЗЕЛЯ ЧМО" ?
показати весь коментар
25.03.2021 10:45 Відповісти
И куда ты его прицепишь? На задницу или на трамвай, который возит тебя на порохоферму?
показати весь коментар
25.03.2021 10:54 Відповісти
Тебе на лоб прицепит, после того как насадит тебя на бутылку, чучело лишнехромосомное
показати весь коментар
25.03.2021 11:00 Відповісти
Что меня всегда поражает в порохоботах, то это их тупое интернете хамство, замешанное на полной ссыкливости в реальной жизни. Вот такой вот парадокс
показати весь коментар
25.03.2021 11:03 Відповісти
В реальной жизни ты бы рот побоялся открыть, чучело набутылочное
показати весь коментар
25.03.2021 11:08 Відповісти
Говно вопрос. Киев. Что дальше? Ты канешна сейчас окажешься из славного Крыжополя?
показати весь коментар
25.03.2021 11:11 Відповісти
В Киев давно попал?
показати весь коментар
25.03.2021 11:32 Відповісти
Знык. Что и требовалось доказать А целых семь наивных дурбелыкив балаболу лайки поставили. Ну в этом вы сильны, сильны
показати весь коментар
25.03.2021 11:37 Відповісти
Якщо пишуть вам про дупи
про ділдо лайно і рот
я ніколи не вагаюсь
пише руський патріот!
показати весь коментар
25.03.2021 11:17 Відповісти
Тому що то є найдешевші "запарєбріковиє" боти, котрих Петро Олексійович у якогось хубла винайняв разом з методичками!)
показати весь коментар
25.03.2021 11:16 Відповісти
Вони йому перешли в спадок разом зі страусами від бувшого шефа, позивний Хам
показати весь коментар
25.03.2021 11:23 Відповісти
Можливо, хоча я вважаю, що це з виборів "цара" нарасії залишились.
показати весь коментар
25.03.2021 11:26 Відповісти
АВАКОВ ЧЕРТ по ярче будет
показати весь коментар
25.03.2021 11:01 Відповісти
Это конечно тайна для припакованных пацанов, но в именном номерном знаке допустимо не более 7 символов
показати весь коментар
25.03.2021 11:15 Відповісти
Не более 8 символов, но тебе то откуда это знать...
показати весь коментар
25.03.2021 11:19 Відповісти
Может быть, не спорю. Раньше было 7. Вероятно когда номера были семизначный типа 000-01КВ. Но никак не 10
показати весь коментар
25.03.2021 11:24 Відповісти
Сц..ко и тут этот черт перестраховался!
показати весь коментар
25.03.2021 11:22 Відповісти
Тобі на дупу- безкоштовно!
показати весь коментар
25.03.2021 11:15 Відповісти
Якщо пишуть вам про дупи
про ділдо лайно і рот
я ніколи не вагаюсь
пише руський патріот!
показати весь коментар
25.03.2021 11:47 Відповісти
Как там твой кумир из ОПЗЖ Вадим Рабинович?
Ты слова "Вставай страна огромная" выучил?
показати весь коментар
25.03.2021 11:58 Відповісти
Все машины будут луцкие и одесские )))
показати весь коментар
25.03.2021 10:46 Відповісти
Это внесет много путаницы.Купил машину там ,а езжу и живу тут, аномера все равно оттуда, бред.
показати весь коментар
25.03.2021 10:50 Відповісти
Очень выгодно будет регистрировать машину в Жашкиве, а ездить в Киеве. Разница в страховке больше, чем вдвое
показати весь коментар
25.03.2021 10:55 Відповісти
Ты не только нищеброд, а еще и жулик
показати весь коментар
25.03.2021 11:00 Відповісти
А на Зеліну євробляху який номер потрібен?В Украине изменились правила выдачи автомобильных номеров - Цензор.НЕТ 6539
показати весь коментар
25.03.2021 10:50 Відповісти
теперь в этой путанице, уродам разного рода будет легче уйти от ответственности.вместо этого, для транзита нужно делать платный вьезд.
показати весь коментар
25.03.2021 10:57 Відповісти
платный въезд куда?
показати весь коментар
25.03.2021 11:01 Відповісти
Какая разница! И вообще, " необходимо сейчас же, тут же, не сходя с места, составить ..коллективную телеграмму и немедленно послать ее." ©
показати весь коментар
25.03.2021 12:27 Відповісти
а як же страховка- київська космос
показати весь коментар
25.03.2021 11:05 Відповісти
Нахер те "красивые"? Я стараюсь получить незапоминающиеся...
показати весь коментар
25.03.2021 11:06 Відповісти
Номера нормального человека, а не курильщ.. а не для понтов... Наверное, многие с "крутыми" номерами, считают , что автоматом добавляется несколько сантиметров (а то -- и дюймов!), ну, сами знаете где..))
Знакомый купил "Ягуар", через пару-тройку месяцев, продал:--А что так? ---Да ну его нахрен, не успеешь куда-нибудь приехать, пол-города уже знает, что я здесь!))
Поменял, как все нормальные люди на "Мерседес"..
показати весь коментар
25.03.2021 12:16 Відповісти
Маячня якась!
На заводі виробляють захищені заготовки під різні ДСТУ, а під кожного водія на місці вичавлюється вже на тих пластинах любі потрібні літери і цифри, які потім красяться. Так номерний знак робиться за 5 хвилин - сам замовляв номерний знак під американский тип кріплення заднього номеру.
Про які видатки на логістику номерних знаків вони пишуть?
показати весь коментар
25.03.2021 11:07 Відповісти
Вы делали дубликат. При регистрации в МРЭО чы как оно там называется вам выдадут номер из пачки, который идёт вподряд. Массовое изготовление на заводе дешевле и быстрее индивидуального, когда надо набирать символы каждый раз новые и вручную
показати весь коментар
25.03.2021 11:18 Відповісти
Ви хочете сказати, що по номерних знаках можна приблизно сказати коли він був виданий, з точністю до тижня?
Але ж якщо в такому випадку вони жаліються на великі витрати на логістику, то може все ж таки зменьшити їх, прийнявши в себе саме таку модель виготовлення номерних знаків - вже на місці?
В Молдові, наприклад, водій сам вибирає собі номер для машини, і він ніяк не залежить від регіону, тобто букви ніяк не прив'язані до місця реєстрації. Просто людина вказує який він номер хоче, його перевіряють, і якщо він не зайнятий, йму цей номерний знак видають.
показати весь коментар
25.03.2021 11:56 Відповісти
Я з Вами повністю згоден. Але якщо кожен взмозі сам собі вибрати цифри та літери на номерні знаки, то зникне корупційна складова заробітку на красивих номерах та номерах, які мають свій підтекст. Ну куди це годиться?
показати весь коментар
25.03.2021 12:02 Відповісти
Ну стосовно "Гарних" номерів, то я не проти щоби крутелики доплачували за них, тим самим поповнюючи бюджет. Такі номери можно просто видалити з бази доступних, і виділити в окремий каталог платних - це не проблема.
А проблема тут в іншому - в тому, що поліцейській на дорозі здалеку бачить, що машина з іншого регіону, і її можна "пресонути", і водій буде більш поступливий. Це ще наслідки Совка, від якого та ж Молдова вже давно відійшла.
показати весь коментар
25.03.2021 12:14 Відповісти
"Поэтому каждый владелец пытается получить "красивые" номерные знаки соответствующего региона" Источник: https://censor.net/ru/n3255481

Возможно, в Кривом Роге так пытается каждый владелец. Но, по-моему, это быдлячество. Мне пофиг, какой у меня номер. Главное, что он законный.
показати весь коментар
25.03.2021 11:09 Відповісти
На прохання даунецьких товаришів.
показати весь коментар
25.03.2021 11:11 Відповісти
Кровати местами переставили
показати весь коментар
25.03.2021 11:16 Відповісти
Війна фігня, головне маневри. Тобто, якщо людина з хмельницького хоче взяти машину у Черкасах, то овна стане черкащанином ) або вези того черкащанина собі у область )) о цирк. я як раз встиг узяти по прописці.
показати весь коментар
25.03.2021 11:20 Відповісти
Давно не заходил, и вижу, что народу явно нехер делать. На такую рядовую новость столько бестолковых комментариев. Обмельчал народ...
показати весь коментар
25.03.2021 11:51 Відповісти
 
 