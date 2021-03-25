Постановления об отставке Степанова в Раде нет, - Разумков
В Верховной Раде нет зарегистрированных проектов постановлений об увольнении кого-либо из министров, в том числе руководителя Министерства здравоохранения Украины Максима Степанова.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в программе "Здоровая политика" на Украинском радио заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.
"Относительно разговоров об отставке Степанова. Они идут достаточно давно, и они инициировались некоторыми политическими силами, представленными в парламенте. Но по состоянию на сегодняшний день ни по одному из министров нет реальных проектов постановлений об их увольнении, которые могли бы быть рассмотрены вскоре в зале. И я не уверен, что в ближайшее время они также появятся", - отметил глава парламента.
При этом он убежден, что такие процессы, как отставка министра здравоохранения, "не пойдут на пользу при получении вакцины и во время борьбы с третьей волной коронавируса".
Вместе с тем спикер подчеркнул, что в Украине "есть большие проблемы" с вакцинацией от коронавирусной болезни COVID-19.
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