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Постановления об отставке Степанова в Раде нет, - Разумков

Постановления об отставке Степанова в Раде нет, - Разумков

В Верховной Раде нет зарегистрированных проектов постановлений об увольнении кого-либо из министров, в том числе руководителя Министерства здравоохранения Украины Максима Степанова.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в программе "Здоровая политика" на Украинском радио заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Относительно разговоров об отставке Степанова. Они идут достаточно давно, и они инициировались некоторыми политическими силами, представленными в парламенте. Но по состоянию на сегодняшний день ни по одному из министров нет реальных проектов постановлений об их увольнении, которые могли бы быть рассмотрены вскоре в зале. И я не уверен, что в ближайшее время они также появятся", - отметил глава парламента.

При этом он убежден, что такие процессы, как отставка министра здравоохранения, "не пойдут на пользу при получении вакцины и во время борьбы с третьей волной коронавируса".

Вместе с тем спикер подчеркнул, что в Украине "есть большие проблемы" с вакцинацией от коронавирусной болезни COVID-19.

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Топ комментарии
+2
Если это правительство не уйдет в отставку,к осени будет полный атас и капздец
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25.03.2021 10:56
+2
Пока он устраивает ОП Зе в схемах по распилу бабла на "секретные " закупки типа вакцин. Потом на него можно будет всех "собак повесить", а он свалит. договорняк.
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25.03.2021 10:57
+2
... ищут пожарные, ищут милиция, ищут не могут найти... (с)
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25.03.2021 11:02
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нажаль
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25.03.2021 10:56 Ответить
... ищут пожарные, ищут милиция, ищут не могут найти... (с)
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25.03.2021 11:02 Ответить
Если это правительство не уйдет в отставку,к осени будет полный атас и капздец
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25.03.2021 10:56 Ответить
Постановления об отставке Степанова в Раде нет, - Разумков - Цензор.НЕТ 5738
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25.03.2021 10:59 Ответить
Хм... Ну, уйдёт это правительство в отставку (должно уйти, ибо дебилы же). А кто придёт на их место? -- вот вопрос. Вряд ли придут лучше этих... Никто ж из нормальных не хочет о зелень мараться.
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25.03.2021 11:11 Ответить
Якщо нема, то цей санітар зелень влаштовує.
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25.03.2021 10:57 Ответить
Следует огласить весь список постановлений, которых в Раде нет.
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25.03.2021 10:57 Ответить
Та чого чи кого там тільки немає! Варто тільки подивитися відеотрансляцію.
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25.03.2021 15:02 Ответить
Пока он устраивает ОП Зе в схемах по распилу бабла на "секретные " закупки типа вакцин. Потом на него можно будет всех "собак повесить", а он свалит. договорняк.
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25.03.2021 10:57 Ответить
Это он жалуется, не пойму, или ситатья о том чего нет))
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25.03.2021 10:59 Ответить
да увольте этого дебила!
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25.03.2021 10:59 Ответить
Що замало померлих за добу
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25.03.2021 11:01 Ответить
Нельзя его пока увольнять. По сценарию этот персонаж еще задействован.
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25.03.2021 11:02 Ответить
Согласен. Кого-то ж должны вздёрнуть на фонарном столбе? Этот, кмк, идёт к этой цели прямым путём.
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25.03.2021 11:14 Ответить
Когда мой младший сын учился в школе в классе 7,пришел домой расстроенный,говорю сынок что случилось?Говорит, хотел доказать учителю что Земля плоская а не Шарик...,говорю сынок ты Гений...
Расклад такой тогда был...Земля вертится вокруг своей Оси по часовой стрелке со скоростью 1640 км/час,самолет Боинг летит со скоростью 1110 км\час,Вопрос: через сколько часов самолет прилетит из Ленинграда в Хабаровск? я говорю не прилетит...скорости не хватит...,и я так сказал,а училка назвала меня дураком...
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25.03.2021 11:07 Ответить
Повинні вже бути проведені допити і вручена повістка до суду, а не проекти постанови про звільнення.
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25.03.2021 11:07 Ответить
С таким правительством выживут только анархисты , ибо в власти не нуждаются, остальным хана
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25.03.2021 11:22 Ответить
Какистократия - чем хуже кадр, тем лучше режиму.
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25.03.2021 11:41 Ответить
 
 