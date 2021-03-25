УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10930 відвідувачів онлайн
Новини
729 18
ВР (14814) Кабмін (13943) звільнення (2623) Степанов Максим (2195) Разумков Дмитро (1526)

Постанови про відставку Степанова в Раді немає, - Разумков

Постанови про відставку Степанова в Раді немає, - Разумков

У Верховній Раді немає зареєстрованих проєктів постанов про звільнення будь-кого з міністрів, зокрема керівника Міністерства охорони здоров'я України Максима Степанова.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в програмі "Здорова політика" на Українському радіо заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

"Щодо розмов про відставку Степанова. Вони тривають доволі давно, і вони ініціювалися деякими політичними силами, представленими в парламенті. Але станом на сьогодні щодо жодного з міністрів немає реальних проєктів постанов про їхнє звільнення, які могли б бути розглянуті незабаром у залі. І я не впевнений, що найближчим часом вони також з'являться", - зазначив глава парламенту.

При цьому він переконаний, що такі процеси, як відставка міністра охорони здоров'я, "не підуть на користь під час одержання вакцини і під час боротьби з третьою хвилею коронавірусу".

Водночас спікер наголосив, що в Україні "є великі проблеми" з вакцинацією проти коронавірусної хвороби COVID-19.

Читайте також: "Слуга народу" Фролов про Степанова: "Зараз його звільняти - це буде безвідповідально"

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+2
Если это правительство не уйдет в отставку,к осени будет полный атас и капздец
показати весь коментар
25.03.2021 10:56
+2
Пока он устраивает ОП Зе в схемах по распилу бабла на "секретные " закупки типа вакцин. Потом на него можно будет всех "собак повесить", а он свалит. договорняк.
показати весь коментар
25.03.2021 10:57
+2
... ищут пожарные, ищут милиция, ищут не могут найти... (с)
показати весь коментар
25.03.2021 11:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нажаль
показати весь коментар
25.03.2021 10:56 Відповісти
... ищут пожарные, ищут милиция, ищут не могут найти... (с)
показати весь коментар
25.03.2021 11:02 Відповісти
Если это правительство не уйдет в отставку,к осени будет полный атас и капздец
показати весь коментар
25.03.2021 10:56 Відповісти
Постановления об отставке Степанова в Раде нет, - Разумков - Цензор.НЕТ 5738
показати весь коментар
25.03.2021 10:59 Відповісти
Хм... Ну, уйдёт это правительство в отставку (должно уйти, ибо дебилы же). А кто придёт на их место? -- вот вопрос. Вряд ли придут лучше этих... Никто ж из нормальных не хочет о зелень мараться.
показати весь коментар
25.03.2021 11:11 Відповісти
Якщо нема, то цей санітар зелень влаштовує.
показати весь коментар
25.03.2021 10:57 Відповісти
Следует огласить весь список постановлений, которых в Раде нет.
показати весь коментар
25.03.2021 10:57 Відповісти
Та чого чи кого там тільки немає! Варто тільки подивитися відеотрансляцію.
показати весь коментар
25.03.2021 15:02 Відповісти
Пока он устраивает ОП Зе в схемах по распилу бабла на "секретные " закупки типа вакцин. Потом на него можно будет всех "собак повесить", а он свалит. договорняк.
показати весь коментар
25.03.2021 10:57 Відповісти
Это он жалуется, не пойму, или ситатья о том чего нет))
показати весь коментар
25.03.2021 10:59 Відповісти
да увольте этого дебила!
показати весь коментар
25.03.2021 10:59 Відповісти
Що замало померлих за добу
показати весь коментар
25.03.2021 11:01 Відповісти
Нельзя его пока увольнять. По сценарию этот персонаж еще задействован.
показати весь коментар
25.03.2021 11:02 Відповісти
Согласен. Кого-то ж должны вздёрнуть на фонарном столбе? Этот, кмк, идёт к этой цели прямым путём.
показати весь коментар
25.03.2021 11:14 Відповісти
Когда мой младший сын учился в школе в классе 7,пришел домой расстроенный,говорю сынок что случилось?Говорит, хотел доказать учителю что Земля плоская а не Шарик...,говорю сынок ты Гений...
Расклад такой тогда был...Земля вертится вокруг своей Оси по часовой стрелке со скоростью 1640 км/час,самолет Боинг летит со скоростью 1110 км\час,Вопрос: через сколько часов самолет прилетит из Ленинграда в Хабаровск? я говорю не прилетит...скорости не хватит...,и я так сказал,а училка назвала меня дураком...
показати весь коментар
25.03.2021 11:07 Відповісти
Повинні вже бути проведені допити і вручена повістка до суду, а не проекти постанови про звільнення.
показати весь коментар
25.03.2021 11:07 Відповісти
С таким правительством выживут только анархисты , ибо в власти не нуждаются, остальным хана
показати весь коментар
25.03.2021 11:22 Відповісти
Какистократия - чем хуже кадр, тем лучше режиму.
показати весь коментар
25.03.2021 11:41 Відповісти
 
 