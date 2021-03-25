Постанови про відставку Степанова в Раді немає, - Разумков
У Верховній Раді немає зареєстрованих проєктів постанов про звільнення будь-кого з міністрів, зокрема керівника Міністерства охорони здоров'я України Максима Степанова.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в програмі "Здорова політика" на Українському радіо заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.
"Щодо розмов про відставку Степанова. Вони тривають доволі давно, і вони ініціювалися деякими політичними силами, представленими в парламенті. Але станом на сьогодні щодо жодного з міністрів немає реальних проєктів постанов про їхнє звільнення, які могли б бути розглянуті незабаром у залі. І я не впевнений, що найближчим часом вони також з'являться", - зазначив глава парламенту.
При цьому він переконаний, що такі процеси, як відставка міністра охорони здоров'я, "не підуть на користь під час одержання вакцини і під час боротьби з третьою хвилею коронавірусу".
Водночас спікер наголосив, що в Україні "є великі проблеми" з вакцинацією проти коронавірусної хвороби COVID-19.
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Расклад такой тогда был...Земля вертится вокруг своей Оси по часовой стрелке со скоростью 1640 км/час,самолет Боинг летит со скоростью 1110 км\час,Вопрос: через сколько часов самолет прилетит из Ленинграда в Хабаровск? я говорю не прилетит...скорости не хватит...,и я так сказал,а училка назвала меня дураком...